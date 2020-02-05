Güzel kadın-çirkin erkek diyalektiği

POPÜLER KÜLTÜR İLİŞKİLER-ESTETİKHafta sonu ardı ardına iki ünlü ve güzel kadın özel hayatlarında çirkin erkekleri tercih ettiklerini açıkladı: Nesrin Cavadzade ve Deniz Akkaya.
Eskiden kadınlar için söylenirdi: Allah çirkin şansı versin diye. Devran döndü: Artık kıskanılanlar çirkin erkekler.
Biri tescilli, öbürü ödüllü güzel: Deniz Akkaya ve Nesrin Cavadzade.
Arka arkaya patlattılar bombalarını.
Bakınız Akkaya: “Hayatıma giren erkeklerin hepsi çirkindi. Benim güzellik anlayışım başarıya odaklı. Mesela Okan Bayülgen. Kendisine çirkinim der ama Türkiye’deki en karizmatik adamlardan biri.”
Okuyunuz Cavadzade: “Koca dediğin maymundan hallice olur. Javier Bardem hiç yakışıklı değil. Çirkin ama karizmatik. Onunla sevgili olurum.” Kötü kadınlar bunlar, resmen kötü.
Önce geniş vasat kitleleri heveslendiriyor; sonra tezgahı Okan Bayülgen’den, Javier Bardem’den açıyorlar.
KENT-GECE-EĞLENCE
Sahne mi sizi ele geçirsin müşteri mi sahneyi fethetsin?
Hafta sonu bir grup kafadar Cihangir’deki Hazine üstü, Harbiye’deki Klischee yaptık. İkisi de canlı müzik. Hazine’de Anıl Durmuş sahnedeydi.
Ağırlıkla pop söylüyor ve müşterisiyle tuhaf bir ilişkisi var. Tek tek herkesin gözünün içine bakıyor, sanki şarkıyı özel olarak size söylüyor gibi hissettiriyor.
Klischee’deyse daha rock ağırlıklı bir hava hakim. Deniz Sipahi sahne alıyor. Fakat orada da Hazine’nin tam tersi bir durum yaşıyorsunuz.
Bu kez dinlemeye gelenler atmosferi ele geçiriyor: Arka arkaya Aybüke Albere, Buray, Zeynep Bastık konuk sanatçı olarak sahneye fırladı. İki farklı mekan, iki ayrı deneyim ama aynı gecede güzel bir kombo oluyor, aklınızda olsun.
TOPLUM-SAĞLIK-GÖSTERİŞ
Swarovski’li koronavirüs maskesi
Sokaklarda ağzına banttan maske takmış insanlar görüyoruz.
Sebep koronavirüs. Türkiye’de henüz hiç vaka yokken ben takmam ama endişelenene de saygı duyuyorum tabii.
Sadece geçen akşam, üstü süs taşlarıyla kaplı maske gördük Beyoğlu’nda, ağzımız açık kaldı. Utanmasak fotoğrafını çekecektik.
Taşlar sahte mi, gerçek mi bilemedik, uzmanı değiliz. Ama “Swarovski’li maskeyi kim takar” diye sorsalar, aklıma Bülent Ersoy’dan başka kimse gelmezdi.
İstanbul gittikçe daha acayip bir yer haline geliyor.
Güzel kadın-çirkin erkek diyalektiği
POPÜLER KÜLTÜR İLİŞKİLER-ESTETİKHafta sonu ardı ardına iki ünlü ve güzel kadın özel hayatlarında çirkin erkekleri tercih ettiklerini açıkladı: Nesrin Cavadzade ve Deniz Akkaya.
Eskiden kadınlar için söylenirdi: Allah çirkin şansı versin diye. Devran döndü: Artık kıskanılanlar çirkin erkekler.
Biri tescilli, öbürü ödüllü güzel: Deniz Akkaya ve Nesrin Cavadzade.
Arka arkaya patlattılar bombalarını.
Bakınız Akkaya: “Hayatıma giren erkeklerin hepsi çirkindi. Benim güzellik anlayışım başarıya odaklı. Mesela Okan Bayülgen. Kendisine çirkinim der ama Türkiye’deki en karizmatik adamlardan biri.”
Okuyunuz Cavadzade: “Koca dediğin maymundan hallice olur. Javier Bardem hiç yakışıklı değil. Çirkin ama karizmatik. Onunla sevgili olurum.” Kötü kadınlar bunlar, resmen kötü.
Önce geniş vasat kitleleri heveslendiriyor; sonra tezgahı Okan Bayülgen’den, Javier Bardem’den açıyorlar.
KENT-GECE-EĞLENCE
Sahne mi sizi ele geçirsin müşteri mi sahneyi fethetsin?
Hafta sonu bir grup kafadar Cihangir’deki Hazine üstü, Harbiye’deki Klischee yaptık. İkisi de canlı müzik. Hazine’de Anıl Durmuş sahnedeydi.
Ağırlıkla pop söylüyor ve müşterisiyle tuhaf bir ilişkisi var. Tek tek herkesin gözünün içine bakıyor, sanki şarkıyı özel olarak size söylüyor gibi hissettiriyor.
Klischee’deyse daha rock ağırlıklı bir hava hakim. Deniz Sipahi sahne alıyor. Fakat orada da Hazine’nin tam tersi bir durum yaşıyorsunuz.
Bu kez dinlemeye gelenler atmosferi ele geçiriyor: Arka arkaya Aybüke Albere, Buray, Zeynep Bastık konuk sanatçı olarak sahneye fırladı. İki farklı mekan, iki ayrı deneyim ama aynı gecede güzel bir kombo oluyor, aklınızda olsun.
TOPLUM-SAĞLIK-GÖSTERİŞ
Swarovski’li koronavirüs maskesi
Sokaklarda ağzına banttan maske takmış insanlar görüyoruz.
Sebep koronavirüs. Türkiye’de henüz hiç vaka yokken ben takmam ama endişelenene de saygı duyuyorum tabii.
Sadece geçen akşam, üstü süs taşlarıyla kaplı maske gördük Beyoğlu’nda, ağzımız açık kaldı. Utanmasak fotoğrafını çekecektik.
Taşlar sahte mi, gerçek mi bilemedik, uzmanı değiliz. Ama “Swarovski’li maskeyi kim takar” diye sorsalar, aklıma Bülent Ersoy’dan başka kimse gelmezdi.
İstanbul gittikçe daha acayip bir yer haline geliyor.