Gündoğan’da Müjde Ar kazandı

Sektörde kilolu insanlara fiziksel ayrımcılık yapıldığı tartışmasını yeniden harladı.
“Kilolulara başrol oyuncusunun en yakın arkadaşı olup onun yaşadığı aşka imrenerek bakmaktan başka bir rol düşmüyor. Bu bana gerçekçi gelmiyor” diyor.
Zeki-Metin’den Perran Kutman’a, Ata Demirer’e kilolu oldukları halde aşk hikâyelerinde oynayan çok örnek var tabii.
Var, var ama çoğunluk aile komedisi.
“Perihan Abla” da biraz öyle, “Eyyvah Eyvah” da.
Yani kiloluların âşık olmalarına imkân veriyoruz ama...
Öyle çok tutkulu değil, tatlış tatlış bir hikâyeyse.
Bugün günlerden
◊ Bu kadar çok ünlünün olduğu bir ailedeki ilişkileri nasıl tanımlarsınız: Yıldızlar takımı mı, yıldız savaşları mı?
- Tabii ki “yıldızlar takımı”... Hepsi alanının yıldızı. Bu arada ilk eşim Ernesto’yu niye öldürdünüz? Gayet hayatta. (Gülüyor) Barış da aslında şair. Ve çok iyi bir şair. Yeni kitabını herkese tavsiye ederim: “Büyük Atlas Küçük Canlılar”. Kezban’ın da ekimde açacağı sergi “Senin Annen Bir Melekti Yavrum” kaçırılmasın...
◊ Oyunculuğun yanında seslendirmeciliğiniz, senaristliğiniz, yazarlığınız, prodüktörlüğünüz de var. Ekranın önü mü, arkası mı?
- Elbette önü. Asıl mesleğim oyunculuk. Diğerleri zaman zaman yaptığım işler...
◊ Hangi evladınıza daha çok pozitif ayrımcılık yaptınız: Müzik mi, tiyatro mu?
- Tiyatro tabii... Pozitif de olsa ayrımcılığı sevmem. Ama bazen tiyatroya ve diğer bazı konulara yapabilirim pozitif ayrımcılık...
◊ Hem kardeşiniz hem ömrünüzün yarım asrını geçirdiğiniz merhum eşiniz yönetmen. “Kardeşin” sinemasında mı, “koca”nın sinemasında mı daha çok etkiniz vardır?
Küresel iletişim platformu WhatsApp, verilerini paylaşabilmek için kullanıcılarına bir sözleşme dayatmıştı.
E olur...
İsteyen, istediği hizmeti, istediği koşullarla sunar; bunu beğenen alır, beğenmeyen yoluna bakar.
Sonuçta kimse kimseye bedavaya bir şey sunmaz. Herhalde artık hepimiz bunu belledik.
Fakat WhatsApp buna geçerken önemli iletişim hataları yaptı.
Mesela Avrupa Birliği üyesi ülkelerin vatandaşlarını bu dayatmadan muaf tuttu.
Bu ne demek?
Üçü de aynı yılların, aynı kuşağın pop starları. Ama ortak bir noktaları daha var. Zamanında iyi kazandıkları halde, idaresini beceremeyip bugün eskiye nazaran “zor” durumda olmaları.
En çarpıcı örneği Serdar Ortaç. Bankaların kredi düzenlemeleri sayesinde idare edebildi. Serdar Ortaç demişken... Kıbrıs’ta bir otelde çalışmaya başlayan Ozan Orhon da aynı kuşaktan. Bugün daha şaaşalı bir hayat sürmesi çok muhtemeldi.
“Bebeto” (Burak Kut) benzer şeyler yaşadığını açıkladı:
“Servet yapmak değil, serveti korumak önemli. Gelir düzeyin yüksek olunca ona göre bir hayat yaşıyorsun. Para kesilince maddi zorluklar yaşadım. Bankadan kredi çektim, geri ödeyemedim...”
Sanatçı insanın ticari hayatta ille de başarılı olmasını beklemek de haksızlık tabii ama...
Bu durum da ilginç.
Şimdiki gibi pandemi koşullarını görmemiş bir kuşaktı onlar.
Yeni “Kainat Güzelimizi” görmüşsünüzdür.
Meksikalı Andrea Meza.
Geçen yıl pandemi nedeniyle iptal edilen, bu sene ABD’de yapılan yarışmada aldı bu unvanı.
En başta bu “Kainat Güzeli” lafı problemli bence.
Başka gezegen katılmadığı için birinciler sürekli Dünya’dan çıkıyor.
Belki “Dünya Güzeli” dense daha doğru olacak ama...
Ona bile itiraz edenler var.
- Genelde disiplini zordur ama bendeki beklenti oldu. Rahmetlilerin ikisi de öğretmendi. Kıyamet senaryosu gibi.
◊ Yıldız Teknik mezunusun. Sence müzikte mi mühendislik var, mühendislikte mi müzik?
- Resmen mezun değilim ki... Gidip diplomamı bile almadım. Ama müzikte mühendislik olduğu kesin. Ve tartışmaya kapalı bir konu bu.
◊ 29 Nisan... Boğa burcu olmanın nesi daha komik: İnatçılık mı, konfor düşkünlüğü mü?
- İnatçılığı elbette, yalan çünkü...
◊ Söz yazmak mı, beste yapmak mı?
- Elbette beste yapmak. Sorgulayanı az olur (Gülüyor).
◊ Sahne önü mü sahne arkası mı?
Herkes ilk gününü sever bayramın. Ben ikinci gününü.
Çünkü o ilk günün koşuşturmasından sonra bayramın tadı en güzel ikinci gün çıkıyor.
Hem hâlâ bayram hem de ilk günün telaşesi olmuyor.
Ama birinci günün bütün gereklerini yerine getirdim tabii.
Aramam gereken herkesi aradım.
İsmime özel yazılmış bütün tebrikleri tek tek yine “isimle” hitap ederek cevapladım.
Jenerik, tek tuşla herkese gönderilen tebrikleri zaten uzun zamandır kale almıyorum.
Pandemiden dolayı mezarlık-aile ziyareti bu sene zaten yok. Dualarımı okudum, ruhlarına yolladım. Bu koşullar altında olunabilecek en pırıl “
Kimsede sıkacak diş kalmadı. Bir aç bir kapan, esnaf perişan.
Tiyatrocular, müzisyenler, sinemacılar kan ağlıyor.
Eve kapanmaktan halkın psikolojisi bozuldu, yılların evlilikleri çatırdıyor.
Diğer yanda otellerde partiler, tatil beldelerinin girişlerinde trafik görüntüleri...
Evet... Sinir bozuyor.
Ama... Moral bozmasın.
Bayramda güzel düşünüp, güzel şeyler konuşmak lazım. Bunlar istisna.
Mısırlı milyarder sevgilisi Meedo (Mohammed Alsaloussi), Şeyma Subaşı’ya Anneler Günü’nde lüks bir cip hediye etti.
Meedo, Şeyma’yı o kadar seviyor ki Bali tatilinde bir adadan diğerine geçerken özel jet bulamayınca, normal yolcu uçağı kapattı sevgilisi ve kerimesi Melisa için.
Şeyma da sağ olsun, çok hazmetmiş bir insan olduğu için bu tür dertlerini halkla paylaşmaktan hiç gocunmuyor.
Kendimden biliyorum, bu özel jet bulamama meselesi gerçekten çok büyük sıkıntı. Zaman zaman benim de başıma geliyor.
Neyse konuyu dağıtmayalım. Ailelerle tanışıldı, çiftin yakın zamanda evlenmesi bekleniyor.
Acun Ilıcalı’dan sonra ondan daha da zengin Meedo’yu nasıl kaptı, 6 ayda nasıl evliliğe ikna etti, tam bir “başarı” hikâyesi.
Çift evlenecek ama...
Daha şimdiden Şeyma Subaşı’nın
Yılın o dönemi gelmiş çatmış bile...
Yani Beren Saat’in motosiklet kazasında vefat eden eski aşkı Efe Giray’ı andığı...
Ve ilgili/ilgisiz herkesin ahkâm kestiği doğum günü.
Beren Saat, kendisine şöhretin yolunu açan yarışmaya katılmasını teşvik eden eski sevgilisini “Benim kahramanım” notuyla paylaştı Instagram’dan.
Ağızlarda yine aynı bayat sakızlar:
Yok efendim evli kadın, eski sevgilisini bu şekilde paylaşır mıymış...
Yok efendim Kenan Doğulu ne kadar rahat, ne geniş insanmış...
Yahu bize ne?
◊ 2 Mayıs, Boğa burcu... Nesi daha zor: İnat mı, takıntı mı?
- İnatçı olduğumu söyleyemem ama az da olsa takıntılı olduğum konular var. (Gülüyor)
◊ Sahne mi, ekran mı?
- Sahnede olmak başka hiçbir şeyle kıyaslanamaz. Ekranda görsellik ön plandayken sahne tamamen duygulara hitap ediyor. Özgür ve yargılanmadığınız bir alan. Dolayısıyla kesinlikle tiyatro sahnesi.
◊ Kariyerinizde hangisi daha önemli bir dönemeç: “Tatlı Küçük Yalancılar” dizisi mi, “Killology” oyunu mu?
- “Tatlı Küçük Yalancılar” mesleğe giriş yaptığım dizi. “Killology” ise hem mesleki hem de ruhsal anlamda beni çok geliştiren, ilk tiyatro oyunum. İkisi de benim için çok önemli. Ama birini seçmem gerekirse “Killology” derim.
Sosyal medyaya baksanız herkes atadan-babadan zengin, herkes paşa torunu, kimse yokluk, yoksulluk görmemiş.
Sanki fakir olmak hastalıkmış, utanılacak, saklanacak bir şeymiş gibi bir hava da yerleşti topluma üstüne üstlük.
Bırakın fakirliği, tutumluluk bile mahkûm edildi, herkes har vurup harman savurmak zorundaymış, ne kadar çok saçılıp dökülürse o kadar mutebermiş gibi paylaşım yapmak zorundayız.
Oyuncu Merve Dizdar ilkokula başladığı günden önlüklü bir fotoğrafını paylaştı.
Şimdikiler bilmez. Bizim dönemimizde fakirin de zenginin de çocuğu eşit hissetsin diye öğrencilere önlük giydirilirdi.
Önceki yazılarımda Damla Sönmez’in, oyunculukta eğitimle ilgili görüşlerini yayımladığımız bir haberin başlığına itirazına yer vermiş, haklı olabileceği noktaları taramıştım.
Çok yakın bir zaman önce Nilgün Belgün’ün de aynı şekilde “oyunculukta eğitim” konusuyla gündeme geldiğini hatırlatmıştım.
“Aman yine yanlış anlaşılmayayım” notuyla Nilgün Belgün’den bir açıklama geldi.
Özetle herkesin aynı şeyi düşündüğünü söylüyor:
“Oyunculuk eğitimle taçlanır. Bu sözümün sonuna kadar arkasındayım. Usta-çırak ilişkisiyle de şahane olur. Damla da ben de finalde aynı şeyi düşünüp söylüyoruz. Tabii ki en önemlisi yetenek. Ama eğitimi dışlayamayız, eğitim güçlendirir her zaman.”
Biri şu akımı bitirsin
Üst orta yaşlarda yani 20’li yaşları 90’lara denk gelenlerde bir telaş...
◊ YILDIZ HAKLI ÇÜNKÜ:
Sanatçı duyarlılığı gösteriyor. Sektördeki sorunların, intiharların duyulması için elini taşın altına koydu. Tarkan’dan da benzer bir duyarlılık bekledi.
◊ TARKAN HAKLI ÇÜNKÜ:
“Amacını anlamadım” diyor. Biz şarkı söyleyip kendi aramızda top çevirince ne olacak yani demeye getiriyor. Kuru tantananın kime, ne faydası var?
◊ YILDIZ HAKLI ÇÜNKÜ:
Kanal D’nin efsaneleşen dizisi “Camdaki Kız”da “Nalan” karakteri...
Aslında bir fanusun içinde yaşıyor, hayatı bilmiyor, annesinin kendisine gösterdiği hayatı camdan izliyor.
Diziyi ve karakteri bu kadar fenomen yapansa bence başrol oyuncusu Burcu Biricik.
Dijitalde yayınlanan dizisi “Fatma” da onun sayesinde bu kadar ses getirdi.
Burcu Biricik zaten güzel.
Ekranda gördüğünüzde zaplamak falan mümkün değil, takılıp kalıyorsunuz.
Ama onun ötesinde oyunculuğuyla da döktürüyor.
◊ Aşkın karşıtı: Nefret mi, kayıtsızlık mı?
- Kayıtsızlık tabii. Âşık olduğunda tüm hücrelerinle tek noktadasın. İster belli olsun, ister olmasın... En fazla “mış gibi” yapıyorsundur (Gülüyor).
◊ Evdeki halinizi hangi üçlü daha iyi tanımlar: Telefon-YouTube-sosyal medya mı pijama-terlik-televizyon mu?
- PTT! Çünkü daha sosyal. Bütün aile birlikte yapabilirsiniz. Kış, kar, soğuk hava, sıcak ev, battaniye... Ohhh.
◊ Gündoğumu mu günbatımı mı?
- Her zaman günbatımı. Görsel bir şölen yahu. Bir de ben en çok geceleri seviyorum.
◊ Hangisi çok iç gıcıklar: Göz kırpmak mı göz kaçırmak mı?
- Göz kaçırmak daha gizemli (Gülüyor).
Hürriyet Cumartesi’deki köşemde bir süredir “pandemide semt turları” yapıyorum.
Hem o semtin kent hayatının dününe, bugününe biraz bakıyoruz hem de karantinada aldığı hasarı tespit etmeye çalışıyoruz fotoğrafçı arkadaşlarımla.
Beni en şaşırtan semtlerden biri Arnavutköy olmuştu.
Çünkü bugüne kadar gezdiğim yerler arasında Ortaköy, Asmalımescit gibi, insanların yeme-içme için dışarıdan geldikleri bölgelerin daha kötü etkilendiğini, içinde zaten kendi ahalisi yaşayan Cihangir, Moda gibi semtlerin daha az kayıp verdiğini gözlemlemiştim.
Arnavutköy ne birine ne öbürüne uyuyordu.
Yerleşik sakinleri olmasına rağmen çok dükkân kapanmıştı, hasar çok fazlaydı.
Arnavutköylü bir okurum gözlemini yazmış.
Hande Erçel’in “Sevincimiz fıskiyeleri patlatıyor... Mükemmel” notuyla paylaştığı fotoğrafa 2.7 milyon beğeni yağmış.
Kerem Bürsin’e 100 bin yorum yapılmış.
100 bin kişi işi gücü bırakmış, bu kareye tıkır tıkır bir şeyler yazmış.
Meğer bünyede bir “ıslanma” fantezisi varmış da akacak mecra ararmış.
Yaklaşık şöyle bir şey:
“Çimlerde ikisi de mayolu ve yalınayaktı...
Islak çimenlerin üzerinde koşuyorlardı...
Kerem havada ayaklarını birbirine vuruyordu...”
Gündoğan’da Müjde Ar kazandı
Müjde Ar’ın gürültü nedeniyle davalık olduğu Günay Restoran’ın Bodrum Gündoğan’daki yazlığı, Yalıkavak’a taşındı. Peki bu taşınma kararında Müjde Ar’ın payı ne?
İmzalar, dilekçeler, demeçler... Bulunabilen her ortamda sürdürdü kampanyasını Müjde Ar.
Bodrum Gündoğan’daki komşularıyla beraber BVS Bosphorus Resort Hotel’de yazlık açan Günay restoranın gürültüsünden şikâyetçiydi. Sonuç alamadıkça gözünü daha da kararttı. İşletmeyle karşılıklı davalık oldu.
Hatta açık bir mektup yazıp belediye başkanına da dava açtı.
Bence Gündoğan’daki bu evin bir önemi de şuradan kaynaklanıyor Müjde Ar için...
Nisanda kanserden kaybettiği oyuncu kardeşi Mehtap Ar da son dönemlerinin orada geçirmişti.
Neyse ki hikâyede mutlu son göründü.
Geçen yaz Müjde Ar’ı rahatsız olduğu konserler bu yaz Günay’ın Yalıkavak’taki yeni yerinde yapılacak.
4 bin metrekare, denize sıfır. Komşuları Şenol Koloğlu Kebap ile Paysage deniz ürünleri restoranı. Sahilinde Costa Beach var.
Konser programında yine Ajda Pekkan, Emel Sayın, Ebru Gündeş, Candan Erçetin, Selami Şahin-Gülben Ergen, Şevval Sam-Cenk Eren gibi isimler görünüyor.
Ekipten Cenk Eren’e sordum: Taşınma kararında Müjde Ar’ın payı ne?
“Bence pek bir ilgisi yok” dedi:
“Çünkü yazlık Günay’ın içinde bulunduğu oteli Seba İnşaat aldı ve konut yapıyor. Taşınma esas olarak o yüzden. Ama yeni yer muhteşem. Türkiye’de çok uzun zamandır böyle bir gazino yapılmamıştı. Bir sahnesi var, 100 metrekare!”
Peki Yalıkavaklılar nasıl dayanacak?
MÜJDE AR
◊ Şikâyetçi olduğunuz işletme taşındı. Sonuçtan mutlu musunuz?
- Peki Yalıkavaklılar buna nasıl dayanacak? Umarım tedbirlerini alırlar. Mesele benim bireysel meselem değil. Halkın sağlığı ve huzuru ile ilgili. Bunun için bir platform kurduk, kural dışı gürültüyle mücadele devam edecek.
◊ Sizce bu taşınmada komşularınızla birlikte verdiğiniz mücadelenin ne kadar payı var?
- Elbette bu haklı mücadelenin etkisi olmuştur... Ama işletme sezon sonu zaten mühürlenmişti.
◊ Geçen yaz karşılıklı açılan davalar vardı. Onlar da düşecek mi artık?
- İşletme açtığı davayı da kaybetti.
PANDEMİ GÜNLÜĞÜ
İkinci dozlarımızı hiç olmayanlara verseler
Biontech aşısının ilk dozunun bile yüzde 80 koruma sağladığı açıklandı.
Bu yüzden gelecek yeni parti 30 milyon aşı, doğrudan 30 milyon kişiye ilk doz olarak vurulacakmış.
Sonra ikinci doza bakılacak.
Madem ilk doz yüzde 80 koruma sağlıyor. O zaman biz ilk dozu vurulanların ikinci doz haklarını da hiç aşı olmamışlara verseler keşke.
Ben iki doz birden almış olacağım, üç yaş küçük kardeşim hepten aşısız.
Serbest kalması için elinden geleni yapacakmış
Yozgat’ta bir akaryakıt istasyonunda erkek arkadaşı tarafından öldüresiye dövülmüş, boğazına bıçak dayanmıştı.
Olaya civarda bulunan kimse müdahale etmemiş, hiçbir şey yokmuş gibi alışverişlerine devam etmişti.
Dayak yiyen Aysel D. (45) kendisini döven 25 yaşındaki sevgilisi hakkında konuştu:
“Tutuklanmasına hiç razı değilim. Serbest bırakılması için elimden geleni yapacağım. Kesinlikle şikayetçi değilim.”
Polisin ısrarına rağmen darp raporu almayı da reddetti.
Hukuken kendi bileceği iş tabii. Ama aynı hanımefendi olaydan sonra tutup diyor ki:
“Bu nasıl insanlık? Kimse elini kıpırdatmayıp, ‘Ne yapıyorsunuz?’ demiyor, araya girmiyor. Hiç mi insanoğlu yok orada?”
İnsan evladı var, hatta çok tabii.
Ama Kadir Şeker gibi birer birer azalıyorlar.
Senin kurtulması için elinden geleni yapacağın eli bıçak tutan adam için kendi hayatlarını mı tehlikeye atsınlar?
Ya gerçekse?
“Akülü araca ihtiyacımız var” diyerek Engin Altan Düzyatan’ı bile kandırmışlar, 3 bin lira göndermiş dolandırıldığını anlayana kadar.
Sosyal medya üzerinden böyle çok yardım talebi geliyor.
Ama “ya gerçekse?” diye içiniz de içini yiyor.
Bana son dönemde ulaşanlardan gözüme “ciddi” görünen iki tanesini paylaşıyorum.
◊ Merhaba, biz köy okullarında görev yapan öğretmenleriz. Çocukların ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla bir sosyal sorumluluk projesi başlattık. Sesimizi duyurmak adına sayfamızı paylaşabilir misiniz? (Instagram: @bireluzanirbana)
◊ Sakarya’da yaşıyorum. 6 yaşında bir oğlum var, Mehmet. Çok tatlı ve akıllı bir çocuk. 1. sınıfa başladı. Yaşından oldukça ileride. Bu süreçte kitap seti, İngilizce çalışma seti, puzzle, robotik okuma, test, hikâye ne olursa çok ihtiyacımız var. Bize yardımcı olabilir misiniz? (Instagram: @deryavemutfak)