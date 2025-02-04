Gülşen tutucu kaldı

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Bu fotoğraf neresinden verilir, neresi sansürlenir, blurlanır, insan şaşırıyor!

Görüntüler, Los Angeles’ta 67’nci kez düzenlenen Grammy Müzik Ödülleri gecesinden.

Amerikalı rap’çi Kanye West ve eşi Bianca Censori iddiaya göre törene davetsiz katılıyor.

Bianca bir süre sonra üzerindeki kürkü bir çıkarıyor ki... Şeffaf! Şeffaf diye ayakkabı ve etekten bahsediyoruz canım!

Elbise, kıyafet, alt, üst falan... Onlar zaten yok.





Önceki eşinin de Kim Kardashian olduğunu düşünürsek, Kanye West’in bu teşhircilik sevdası ilk değil ama... Bu kadarına da hiç cesaret edememişlerdi.

Bizim Gülşen, Bianca’nın yanında aşırı tutucu kalır, öyle söyleyeyim. Bianca Censori’yi “sensür”leseler yeri yani.

Netekim “sensür”lediler de Censory ve West’i.

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İddia o ki, töreni terk etmeleri istenmiş ve salondan güvenlik eşliğinde çıkarılmışlar.

Daha geçen hafta çıktı; bu Kanye 19 ülkeden daha zengin bu arada. Yani adamınki “gelir”den ziyade “vergi” gibi bir şey. Şöhret falan deseniz o da hakeza... Bir noktadan sonra deliriyorlar zaar. Beni bitiren sahne de Bianca’nın kürkünü yere bırakıp, neredeyse tamamen ayan beyan kaldıktan sonra, hafif yukarı toplanmış şeffaf eteğini iki eliyle aşağı çekiştirip düzeltmesi.

Çok hanım hanımcık hareket, edepli kız vesselam.

2 ayda neler değişti?

Her şey geçen yılın son ayında o “GQ Hype” ödülünü (Büyük ilgi, heyecan ödülü) almasıyla başladı.

O geceye kadar başarısı parmak ısırtan, üstüne ülkenin en popüler kadınlarından biri, Serenay Sarıkaya’yla birlikte olan Mert Demir, ilk kez eleştiriliyordu.





Cüneyt Özdemir, “Bu ödülü almaya utanmadın mı, bunun adı ‘Serenay’ın sevgilisi’ ödülü” diye yorum yaptı mesela.

Sonrasında her şey tepetaklak gitti.

Menajer Ayşe Barım davasıyla birlikte ilişkisinin ‘reklam aşkı’ olduğu iddia edildi.

Milyon dolarların havada uçuştuğu dedikoduları da çıktı.

En son, şarkıcı Gökhan Türkmen hırsızlıkla suçladı Mert Demir’i:

“Mert esinlenmeyi fazla seven bir arkadaş...”

Dünün parlayan yıldızı şurada 2 ay içinde oldu mu size hem sahtekâr, hem de hırsız...

2025 hiç de uğurlu başlamadı Mert Demir için. Umalım da böyle devam etmesin.

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Amirim, Başkanım’a karşı

Erdal Beşikçioğlu’nun belediye başkanı seçilmesine sevinmiştim. Siyasete ne kadar çok sanatçı girerse o kadar insancıl ve estetik bir dünya olacağına inanıyorum.





Bölgesinde değilim tabii ama sokak hayvanlarıyla ilgili tavrını falan da beğeniyorum uzaktan.

Fakat kafamı karıştıran bir haber okudum Erdal Başkan ile ilgili. Efsane dizisi “Behzat Ç.”nin üçüncü sezon çekimlerine başlıyormuş Beşikçioğlu. Çekimlere mesai saatleri dışında ve hafta sonları katılacakmış.

Nasıl olacak, tam kafam basmadı.

Oyuncular değil miydi, “Yerli dizi, yersiz uzun” diye kampanya yapıp çalışma saatlerinin çok uzun olduğundan yakınan?

E belediye başkanlığı da aynı şekilde çok vakit isteyen bir iş...

Hem başkanlık, hem uzun çekim saatleri bir arada nasıl yürüyecek, kafamda çok canlanmadı.

Erdal Beşikçioğlu aklı başında sanatçıdır, eminim ki önünü sonunu hesap edip almıştır bu kararı ama .iz yine de hep beraber “izleyip” göreceğiz diyelim...