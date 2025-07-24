Gerçeğinin yerini tutar mı hiç?

Haberin Devamı

Şirkete başvurup ihtiyacınızı söylüyorsunuz, ellerindeki 64-90 yaşındaki yaşlı kadınlardan birini size yönlendiriyorlar.

Büyükanne kiralama hizmeti, sadece ev işi ya da yemek pişirme gibi pratik yardımlarla sınırlı değilmiş. Kiminin derdi büyükanne şefkati. Kimi düğünü için yaşlı bir aile büyüğü arıyor.





Kimi sevgilisinden ayrılmış, hayat tecrübesi geniş birinden tavsiye dinlemek istiyor...

Şirketin resmi sitesinde şöyle yazıyor:

“Yaşın kazandırdığı en büyük değer, küçük şeylerle sarsılmamaktır. Fiziksel güçleri gençler kadar olmasa da yılların getirdiği deneyim ve şefkatle verdikleri destek, yeri doldurulamaz bir güç.”

Aklıma kendi anneannem geldi. Bir kerecik daha görebilsem, öpüp koklayabilsem keşke.

Siz de benim gibi pişman olmamak için ninenizi sık sık ziyaret edin, onunla bol bol vakit geçirin.

Sakın ertelemeyin, tam aksine hiçbir şeyin bu kadar acelesi yok. Sonra iş işten geçince eyvah para etmiyor.

Haberin Devamı

Küçük evin yahnisi

Ağırlıkla gençler ve tek yaşayanlar için küçük konutlar üretmesiyle tanınan Nef İnşaat’ın CEO’su, katıldığı programda 39 metrekarelik evleri ilk kez kendilerinin sunduğunu gururla anlattı. Tabii ki küçük evler de toplumun bir ihtiyacına karşılık veriyor ama ballandıra ballandıra 39 metrekarelik evleri anlatan Erden Timur’un kendi evimi merak ettim açıkçası. Çünkü içimden bir ses, “Kocaman bir villada oturuyor” diyor.

Uzun aşkın formülü

Şevval Sam aşkın ve uzun evliliğin sırrının ayrı evlerde yaşamak olduğunu söyledi.

Bir yanıyla makul. Birlikte ne kadar az vakit geçirirseniz o kadar hasret çekiyor, özlüyorsunuz karşınızdakini.

Ayrıca ayrı yaşamanın psikolojisi de daha özgür. Çünkü birlikte yaşadığınız insanı bir süre sonra malınız gibi görmeye başlıyorsunuz, heyecan azalıyor, ev arkadaşı gibi olabiliyorsunuz.

Kabul, bunların hepsi hayatın gerçekleri.

Ama bunu saygı-sevgi çerçevesinde on yıllarca götürebilen çok güzel örnekler de var.

Nice ayrı yaşayan ünlü çiftler gördü bu sayfalar. Hani nerede, şimdi esameleri okunmuyor.

Yani ne ayrı yaşamak aşkın garantisi ne de birlikte yaşayınca ille de aşk bitiyor.

Kişiden kişiye, çiftten çifte değişen dinamikler bunlar.

Hem Şevval Hanım’ı dinlesek o kadar evi nereden bulacağız? Emlakçılara az paralanıyorduk, iki misline çıkacak...

Haberin Devamı

Suça sürüklenen çocuk

Sosyal medyada bir tartışmadır gidiyor:

Başka çocuklar tarafından bıçaklanarak öldürülen Mattia Ahmet Minguzzi’nin katilleri “suça sürüklenen çocuk” kapsamına girer mi girmez mi...

İşin hukuki boyutunu uzmanları açıklar nasılsa.





Ama iş adalete gelince sadece hukukçuların değil, herkesin söz söyleme hakkı var.

Bence suça teşvik edilen çocuk, kolu bacağı kırılıp dilendirilen çocuktur.

Zorla hırsızlık, kapkaççılık yaptırılan çocuktur.

Durduk yere kendi yaşıtını öldürdükten sonra dalga geçen, acılı ailesine tehditler gönderen, mezarını tahrip edenler başka bir kategoride değerlendirilmeli.

Bu mayın 14 yaşındaki Mattia Ahmet’te patlamasa muhtemelen başka bir ocağa/ocaklara ateş düşürecekti.