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Savaş Özbey

Savaş Özbey

sozbey@hurriyet.com.tr

Gecede tek rezervasyon

20 Haziran 2020

Nişantaşı’nın lüks restoranı Alancha, tanımadığı insanlardan virüs kapma korkusu yaşayanlar için yeni bir uygulama başlattı: Gecede sadece tek bir kişi ve onun misafirlerini kabul ediyor. Eski normal tabiriyle anlatacak olursak bir nevi ‘mekân kapatma’.

Bölünüp kamplaşma konusundaki yeteneğimiz korona karşısında da kendisini gösterdi: Mesafe, izolasyon ve maske konusunda dikkatli olanlar ve olmayanlar... Sosyal medyadaki atışmalar, sokakta, toplu taşımada kavgalara dönüşmeye başladı.

Bir taraf, ‘o kadar da şey etmemek lazım’ kafasında. Öbür taraf da diyor ki: “Ben aylardır dikkat ettim, nelere katlanıyorum... Senin özensizliğin yüzünden niye hasta olayım?”

Bu kaygıyı taşıyanlara karşı kent hayatında çeşitli önlemler alınıyor. Bunların en ilginçlerinden biri Nişantaşı’ndaki fine-dining restoran Alancha’dan
geldi: Gecede sadece tek bir rezervasyon. İster yıldönümünü kutla, ister doğum günü... O gece sizden başka kimseye rezervasyon verilmiyor. Mekâna sadece siz ve ‘güvendiğiniz’ insanlar alınıyor. Tanımadığınız, bilmediğiniz başka kimse yok. Eski normal tabiriyle anlatacak olursak bir nevi ‘mekân kapatma’.Gecede tek rezervasyon
Sayının önemi yok. Sevdiceğinizle baş başa da gidebilirsiniz, altı-yedi kişilik arkadaş ya da aile grubunuzla da... 45 kişiyi aşamıyorsunuz ve en az 10 bin liralık harcama garantisi veriyorsunuz.

Diyelim ki iki kişisiniz, hesap 10 binden az geldi. Yine de 10 bin ödeyeceksiniz. Diyelim 20 kişisiniz, hesap 10 bini aştı. O zaman farkı ekstra olarak ödüyorsunuz.

Ancak 25 kişi olursanız kendini amorti ediyor

Acaba bu uygulama kârlı mı diye bir hesap yaptım: İki kişi gidip bir yemeğe 10 bin lira ödemek pek az kişinin harcı. Ama diyelim ki 25 kişilik özel bir nişan yemeği yapacaksınız... Alancha’da tadım mönüsü kişi başı 400 lira olduğu için minimum ödemeyi zaten dolduruyorsunuz. Zaten nişan, doğum günü, yıldönümü gibi özel davetler için düşünülebilecek bir şey bu. Yoksa Alancha lüks bir yer.

Her öğle arası kimse fine-dining restorana gitmez. Mönüye premium içkiler ekleyebiliyor, isterseniz kendi DJ’inizi çağırabiliyorsunuz örneğin.

Ama şu, kesin kural: Siz girmeden ve geceniz bitip gittikten sonra bütün mekân baştan aşağı dezenfekte ediliyor.

İlk davet sahibiyse dün akşam itibariyle organizasyon şirketi A46. Bakalım New York ve Amsterdam’da örnekleri olan bu uygulama İstanbul’da tutacak mı?

GÜNDÜZLERİ CAN YAMAN, GECELERİ SİZGecede tek rezervasyon
Alancha’da gündüzleriyse Can Yaman’ın yeni dizisi çekiliyor. Ünlü oyuncu, ‘Bay Yanlış’ta sevgilisine inat bar satın alan bir adamı canlandırıyor.

DERSAADET’TE YAŞIYORSUN, PEKİ BUNLARI BİLİYOR MUSUN?Gecede tek rezervasyon
- Demet Akalın’ın Anadoluhisarı’nda Hira Han adında lüks bir Gaziantep mutfağı restoranı açtığını...

- Adı bile kızının ismi olan restoran için Akalın’ın “Benim değil, görümcemin” açıklaması yaptığını...

- Her yer patır patır kapanırken Etiler Nispetiye’de Ne Yiim adında yeni bir kafenin şehre merhaba dediğini...

-Pizza, sandviç, tatlı ve kahvelerin yanında çeşit çeşit detoks meyve ve sebze suları servis ettiğini...

MASK BEACH BUNU NASIL YAPIYOR?Gecede tek rezervasyon
Salgın yüzünden İstanbul’daki bütün konser, parti gibi kalabalık etkinlikler askıda. Biletix gibi etkinlik sitelerine girdiğinizde konser ve partilerin yanında ‘iptal’, ‘ertelendi’ gibi ibareler yer alıyor. Bir yer hariç: Beylikdüzü’ndeki Mask Beach&Bar. Bu akşam 21.00’de DJ Hakan Küfündür ile 90’lar Türkçe pop partisi var. Çarşamba Buray, cuma Yeni Türkü konseri...

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