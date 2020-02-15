Gastronomi dünyasından son durumlar! Muhafazakâr fine dining

Florya’da açılan ultralüks Sarı, alkolsüz bir mekân. Mönüdeki fine dining (yüksek mutfak) yemekleri eşleştirecek şarap yok. Alkolsüz olduğu gibi içinde bir de mescit var. Ortaklarından Salih Sarı “Bu tür bir mutfağı satın alma gücüne sahip ama bunu alkolsüz bir ortamda talep eden geniş bir kitle var” diyor.
Sıcak suşi için ceviz ve kuşüzümlü rizottoya sarılı bonfile yaprakları tütsüleme tekniğiyle pişiriliyor. Üzerine soya sos sürüp glaze ediliyor, ardından parmesan rendelenip pürmüzle üzeri yakılıyor. Avokado püresi ve çıtır pırasa cipsleriyle sunuluyor.
Başlangıç olarak pani puri ekmeği... İki çeşit: Birinde tütsülenmiş balkabağı, diğerinde ıspanak püresi var. Yanında aranchini topları, siyah trüf püresiyle servis ediliyor. Aynı tabakta sous-vide tekniğiyle bir saat boyunca 65 derecede pişirilmiş dana bonfile parçaları...
Ardından elma ağacı talaşıyla tütsülenmiş carpaccio geliyor. Üzerinde közde patlıcan dondurması var, dondurmayı cips gibi çıtır çıtır yiyorsunuz, inanılmaz bir şey. Siz beğenip şaşırdıkça daha önce Noma gibi dünyaca tanınmış yerlerde çalışmış şef Aziz Tanrıkulu’nun yüzündeki gururu görmelisiniz. Elinde plastik eldiven ve cımbız, restoranın en faça yerine kurulmuş sekiz kişilik ‘chef table’da servis ediyor bütün bu füzyon lezzetleri.
Şef masası
Açılmadan 2 bin takipçi
Ama mönüde bütün bu fine dining (yüksek mutfak) yemekleri eşleştirecek şarap yok. Sarı, alkolsüz bir mekân. Bir nevi ‘muhafazakâr fine dining’. Alkolsüz olduğu gibi içinde mescit, tuvaletlerinde şık hamamları andıran abdest bölümleri var.
Ortaklarından Salih Ünlü doğrularcasına şöyle diyor: “Bu tür bir mutfağın müşterisi olmak isteyen, böyle bir satın alma gücüne sahip ama bunu alkolsüz bir ortamda talep eden çok geniş bir kitle var.” Mekânın daha açılmadan 2 bin takipçiye ulaşan Instagram sayfası da bunun kanıtı gibi.
Zaten ilk servislerini de dün Sevgililer Günü’nde, Instagram takipçileri üzerinden yaptıkları bir çekilişle şanslı 20 çifte verdiler. Ama asıl büyük açılış 21 Şubat’ta. Açılışta dünyaca ünlü Wagyu cinsi sığır kesecekler.
Deve burger
Deve etinden hamburger
Zaten mönü iki ana damardan yürüyor: Biri daha fanfinifinfon lezzetler, diğeri bildiğiniz etobur rüyası. Birer kiloluk t-bone steak’ler, tomahawk’lar, hatta deve eti. Evet, deve etinden burger bile var. Önce köftesini tattım, normal dana burgerden farkını pek anlayamadım. Ama ekmek arasında ince ayva dilimleriyle servis ediliyor, öyle yendiğinde tadı asıl o zaman ortaya çıkıp patlıyor.
Dana tartar
Yapımı 17 ay sürdü
Sarı, Florya’da Menekşe Plajı’nda. Üç katlı. Giriş katı restoranda tattığınız bütün lezzetleri satın alabileceğiniz bir kasap-şarküteri-market. 17 ayda, 8 milyon liralık bir yatırımla ortaya çıktı. Sahile ‘sıfır’, kendi otoparkı üzerinden Marmara’ya bakıyor. Her katta özel konuklar için VIP odalar yapılmış. Mutfak açık. Şef masası ve mutfaktaki bütün mermerler Hindistan’dan. 1.5 tonluk et ızgarası özel yapım. Servisteki bütün tabaklar el yapımı. Alkolsüz kokteyller 19, deveburger 39, köz patlıcan dondurmalı dana carpaccio 39, şefin özel tadım mönüsü 390 lira.
(0212) 579 72 74
Ortası köz patlıcan dondurmalı carpaccio
Dersaadet’te yaşıyorsun, peki bunları biliyor musun?
* İstanbul Fuar Merkezi’nde 20-23 Şubat’ta ‘0 Karbon’ konseptli motosiklet fuarı düzenleneceğini...
Motobike Istanbul’da bu yıl ilk kez Custom Motosiklet Güzellik Yarışması da yapılacağını...
* Watergarden’daki Riot Games Espor Sahnesi’nde, Vodafone FreeZone mücadelesinin sürdüğünü...
Üçüncü haftada Fenerbahçe, Beşiktaş gibi takımların yarıştığı şampiyonaya girişin 20 lira olduğunu...
* ‘2020 Model’ adında bir albüm çıkaran Murathan Mungan’ın imza günü yapacağını...
İmza gününün İstinyepark’taki D&R mağazasında yarın saat 16.00’da başlayacağını...
CUMARTESİ ATEŞİ
Bu akşam sen neredesin
Göksel Kayseri Kadir Has’ta, Kenan Doğulu Ankara Congressium’da, Ebru Gündeş Ankara Sheraton’da, Duman Kocaeli Hayal Kahvesi’nde, Işın Karaca Bakırköy Nossa Costa’da, Cem Adrian İzmir Ooze Venue’de, Redd Beyoğlu Salon İKSV’de...
35 TL
Yarın akşam 20.00’de Beşiktaş IF Performance’ta yapılacak Lindy Hop partisine giriş fiyatı... Uninvited Jazz Band çalacak, insanlar dönemin kostümleriyle 1920’lerin danslarını yapacak.
Gastronomi dünyasından son durumlar! Muhafazakâr fine dining
Florya’da açılan ultralüks Sarı, alkolsüz bir mekân. Mönüdeki fine dining (yüksek mutfak) yemekleri eşleştirecek şarap yok. Alkolsüz olduğu gibi içinde bir de mescit var. Ortaklarından Salih Sarı “Bu tür bir mutfağı satın alma gücüne sahip ama bunu alkolsüz bir ortamda talep eden geniş bir kitle var” diyor.
Sıcak suşi için ceviz ve kuşüzümlü rizottoya sarılı bonfile yaprakları tütsüleme tekniğiyle pişiriliyor. Üzerine soya sos sürüp glaze ediliyor, ardından parmesan rendelenip pürmüzle üzeri yakılıyor. Avokado püresi ve çıtır pırasa cipsleriyle sunuluyor.
Başlangıç olarak pani puri ekmeği... İki çeşit: Birinde tütsülenmiş balkabağı, diğerinde ıspanak püresi var. Yanında aranchini topları, siyah trüf püresiyle servis ediliyor. Aynı tabakta sous-vide tekniğiyle bir saat boyunca 65 derecede pişirilmiş dana bonfile parçaları...
Ardından elma ağacı talaşıyla tütsülenmiş carpaccio geliyor. Üzerinde közde patlıcan dondurması var, dondurmayı cips gibi çıtır çıtır yiyorsunuz, inanılmaz bir şey. Siz beğenip şaşırdıkça daha önce Noma gibi dünyaca tanınmış yerlerde çalışmış şef Aziz Tanrıkulu’nun yüzündeki gururu görmelisiniz. Elinde plastik eldiven ve cımbız, restoranın en faça yerine kurulmuş sekiz kişilik ‘chef table’da servis ediyor bütün bu füzyon lezzetleri.
Şef masası
Açılmadan 2 bin takipçi
Ama mönüde bütün bu fine dining (yüksek mutfak) yemekleri eşleştirecek şarap yok. Sarı, alkolsüz bir mekân. Bir nevi ‘muhafazakâr fine dining’. Alkolsüz olduğu gibi içinde mescit, tuvaletlerinde şık hamamları andıran abdest bölümleri var.
Ortaklarından Salih Ünlü doğrularcasına şöyle diyor: “Bu tür bir mutfağın müşterisi olmak isteyen, böyle bir satın alma gücüne sahip ama bunu alkolsüz bir ortamda talep eden çok geniş bir kitle var.” Mekânın daha açılmadan 2 bin takipçiye ulaşan Instagram sayfası da bunun kanıtı gibi.
Zaten ilk servislerini de dün Sevgililer Günü’nde, Instagram takipçileri üzerinden yaptıkları bir çekilişle şanslı 20 çifte verdiler. Ama asıl büyük açılış 21 Şubat’ta. Açılışta dünyaca ünlü Wagyu cinsi sığır kesecekler.
Deve burger
Deve etinden hamburger
Zaten mönü iki ana damardan yürüyor: Biri daha fanfinifinfon lezzetler, diğeri bildiğiniz etobur rüyası. Birer kiloluk t-bone steak’ler, tomahawk’lar, hatta deve eti. Evet, deve etinden burger bile var. Önce köftesini tattım, normal dana burgerden farkını pek anlayamadım. Ama ekmek arasında ince ayva dilimleriyle servis ediliyor, öyle yendiğinde tadı asıl o zaman ortaya çıkıp patlıyor.
Dana tartar
Yapımı 17 ay sürdü
Sarı, Florya’da Menekşe Plajı’nda. Üç katlı. Giriş katı restoranda tattığınız bütün lezzetleri satın alabileceğiniz bir kasap-şarküteri-market. 17 ayda, 8 milyon liralık bir yatırımla ortaya çıktı. Sahile ‘sıfır’, kendi otoparkı üzerinden Marmara’ya bakıyor. Her katta özel konuklar için VIP odalar yapılmış. Mutfak açık. Şef masası ve mutfaktaki bütün mermerler Hindistan’dan. 1.5 tonluk et ızgarası özel yapım. Servisteki bütün tabaklar el yapımı. Alkolsüz kokteyller 19, deveburger 39, köz patlıcan dondurmalı dana carpaccio 39, şefin özel tadım mönüsü 390 lira.
(0212) 579 72 74
Ortası köz patlıcan dondurmalı carpaccio
Dersaadet’te yaşıyorsun, peki bunları biliyor musun?
* İstanbul Fuar Merkezi’nde 20-23 Şubat’ta ‘0 Karbon’ konseptli motosiklet fuarı düzenleneceğini...
Motobike Istanbul’da bu yıl ilk kez Custom Motosiklet Güzellik Yarışması da yapılacağını...
* Watergarden’daki Riot Games Espor Sahnesi’nde, Vodafone FreeZone mücadelesinin sürdüğünü...
Üçüncü haftada Fenerbahçe, Beşiktaş gibi takımların yarıştığı şampiyonaya girişin 20 lira olduğunu...
* ‘2020 Model’ adında bir albüm çıkaran Murathan Mungan’ın imza günü yapacağını...
İmza gününün İstinyepark’taki D&R mağazasında yarın saat 16.00’da başlayacağını...
CUMARTESİ ATEŞİ
Bu akşam sen neredesin
Göksel Kayseri Kadir Has’ta, Kenan Doğulu Ankara Congressium’da, Ebru Gündeş Ankara Sheraton’da, Duman Kocaeli Hayal Kahvesi’nde, Işın Karaca Bakırköy Nossa Costa’da, Cem Adrian İzmir Ooze Venue’de, Redd Beyoğlu Salon İKSV’de...
35 TL
Yarın akşam 20.00’de Beşiktaş IF Performance’ta yapılacak Lindy Hop partisine giriş fiyatı... Uninvited Jazz Band çalacak, insanlar dönemin kostümleriyle 1920’lerin danslarını yapacak.