Galataport nasıl bir yer?

Barış Akarsu’nun acısı 14 yıl sürdü. Şimdi evladına kavuştu Hatice Akarsu. Birbirlerini o kadar seviyorlardı ki aslında kim, kime kavuştu onu da çok bilmiyorum. Neyse ki bazılarına “kar beyaz” geliyor ölüm. Umarım bu da onlardandır.

Yakışıklı, yetenekliydi Barış Akarsu. Kerim Tekin’le aynı kaderi paylaşacağını bilmeden okumuştu “Kar Beyazdır Ölüm”ü.

Tıpkı şarkının sahibi gibi trafik kazasında kaybetti hayatını.

Bodrum’da kendi doğum günü partisine giderken...

Onca sene geçmiş, insan hâlâ yakıştıramıyor, kabullenemiyor, isyan ediyor böylesi ölümlere.

“Keşke” diyorsunuz, “Birazcık daha yavaş sürseydi o arabayı.”

O anda yanlarına ışınlanıp “Dur oğlum, hiçbir şey kaçmıyor, bu kadar acele etme” demenin bir imkânı olsa keşke.

Böyle durumlarda “takdiri ilahi”den başka sığınacak limanı, tesellisi olmuyor insanın.

