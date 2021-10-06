Fulya Öztürk’e açık mektup

“Hep mi ritim aynı olur ya? Pop müziği rezil eden insanlar!”
Selçuk Ural, Ferdi Tayfur ve Müslüm Gürses’e salladı:
“Onlar Türkiye’nin kıro grubunu kapsıyor. Konserine gittiğin zaman bir tane normal insan göremezsin...”
Anladım ki yaz bitmiş, yılın o mevsimi çoktan gelmiş bile:
“Salla ve gündeme gel.”
Ne kadar yükseğe atarsan o kadar iyi.
Öyle de meymenetsiz bir dönemdir ki bu...
Ne “sallayana” faydası vardır: Bir anda gündeme gelirsin ama aynı hızla (tekrar) unutulursun.
◊ 12 Haziran, İkizler erkeği... Nesi daha zor: Çabuk sıkılma özelliği mi, değişken ruh halleri mi?
- 12 Haziran’da doğdum ama İkizler değilim. Ameliyatla aldırdım. Yerine bir burç kokteyli yaptılar. Ferahladım. Yoksa çekilecek ızdırap değil İkizler olmak. Sen iyisin de o mendebur ikizin hep işleri karıştırıyor.
◊ ODTÜ’de psikoloji eğitimi aldın. İllüzyon yaparken işe yarıyor mu, hiç alakası yok mu?
- Temel psikoloji, özellikle de algı psikolojisi bilmeden sihirbazlık yapılamaz. Yapılırsa karikatür olur. Sahneye sihirbaz diye çıkarsın, maymun olarak inersin.
◊ Susam Sokağı’nın senaryo yazarlarındansın. Tarafını seç: Kurabiye Canavarı mı, Kırpık mı?
- Kurabiye Canavarı benim tek kahramanım. “Süper gücünüz ne?” diye soruyorsun elemana “Kurabiyeeee” diyor. Susam Sokağı’nı yazdığımı duyan biri dedi ki “Abi, benim çocukluğum onu izlemekle geçti”. Benim çocukluğum da onu yazarak geçti. Bıdıdıktım Susam Sokağı’nı yazarken.
◊ Bilgi Ünivesitesi’nde “Kaos Yönetimi” üzerine yüksek lisans dersleri verdin. Hakikaten böyle bir ders var mı, kaostan mı besleniyorsun?
Ünlü şef Mehmet Gürs’ün Şişhane’deki Mikla’sı bu yıl yine dünyanın en iyi restoranları arasına girdi.
Mikla, Fifty Best’in 2015’ten beri gediklisi. Listeye altıncı girişi bu.
Geçen gün Mehmet’i tebrik ettiğim yazıda şunu merak etmiştim:
Pandemide restoranlar kapalıydı. Onlar açık olsa sınırlar kapalıydı.
Listeyi belirleyen jüri üyeleri restoranları nasıl gezip puan verdi?
Bu yazı üzerine Mehmet Gürs aradı. Doğru bir soru olduğunu söyleyip açıklama yaptı.
Meğer verilen puanlar geçen yıldan kalmaymış.
Amerika kıtasıyla ‘Bizden size kim düşer’ oynar gibiyiz: Biz, New York’a Türk Evi dikmekle meşgulken aynı sıralarda Kübalılar da Beyoğlu’nda bir Küba Evi açtı: La Bodeguita İstanbul.
‘Küba Evi’ dendiğine bakmayın, özel bir işletme burası. Tam adı, La Bodeguita del Medio. Aslında başkent Havana’daki bir ara sokakta, kendi halinde mütevazı bir kulüp. Mojito’yu bulan bar. Kapısına gittiğinizde bir kokteyl için bir saat sıra beklemenizin nedeni, Kübalıların ağırkanlılığı ve rahatlığı olduğu kadar, turistlerin yoğun ilgisi. Çünkü burası Nobel ödüllü Amerikalı yazar Ernest Hemingway’in her gün mojito’sunu hüplettiği yerdi bir vakitler.
Sosyalist Küba açılıp serpildikçe İtalya, Arjantin, Meksika gibi yerlerde şubelikler vermeye başladı. Uzun yıllar Küba’da yaşadıktan sonra yolu İstanbul’a düşen Anna Ferrara da İstanbul’da bir tane açmaya karar verdi. Tıpkı Havana’daki orijinal La Bodeguita’ya benzer, tek katlı, alınlıklı bir mekân buldu. Beyoğlu’ndaki bu mekâna ‘kanı’ kaynamıştı çünkü bina, adını İtalyan müzisyen Giuseppe Donizetti’den alan Palazzo Donizetti’ydi.
Havana’daki bar, mojito’yu bulan mekân olarak nam saldı.
-Ne şirin:
Ebru Şahin’e evlilik teklifini “Yüzük geçen seneden beri bendeydi. Cesaretimi topladım” diye anlatan Cedi Osman... Kime, ne zaman, ne teklif edeceğin belli olmaz. Yüzük hep cepte olacak.
- Ne lüzumsuz:
Emel Sayın’la bir dönem 3 ay birlikte olduğunu açıklayan Mehmet Ali Erbil... “Ama neden ayrıldığımızı açıklayamam” diyor. Keşke bunu da hiç açıklamasaydın.
-Ne tuhaf:
Sevgilisiyken Seçil Gür’e “Anne” diye hitap eden Serdar Ortaç... “O bir bebek gibi” diyor Seçil Gür. Keşke daha da tuhaflaşmadan sevgili mi arkadaş mı, ne oldukları bir belli olsa artık.
-Ne zor:
“2 yıldır zor bir dönem geçiriyordum. O yüzden pek bir şey üretmedim, ürettiysem de zorlanarak ürettim. Aleyna geri dönecek, söz...”
Sonra uçağa bindiği gibi soluğu Londra’da aldı:
“4 ay sonra görüşürüz. Ben gidiyorum millet...” İyi fikir bence. Madem kötü zaman geçiriyor, madem üretemiyor, tebdili mekânda ferahlık vardır.
Üstelik gittiği yer de kafasının doluluğunu boşaltabileceği, boşunu doldurabileceği, dünyanın en ilham verici şehirlerinden biri.
Fırsat bilip biz de bir Aleyna detoksu yapsak o sırada...
Çünkü sayılı gün.
Salgın başladığından beri kalabalık yerlerde elbette bulundum. Ama hep açık havada. 1.5 sene sonra ilk kez kapalı bir alanda kalabalığa karıştım.
Cuma günü Zorlu PSM’de klasik baleyi modern dansla birleştiren Companía Nacional de Danza de Espana’nın şovu vardı.
Sergiledikleri gösteri de “Benois de la Danse” ödüllü “Carmen” olunca dayanamadım, kendimi kapıda HES kodu gösterip ateş ölçtürürken buldum.
Görevliler çok titiz davranıyor, maskeyle gitmişseniz bile yeni maske verip değiştirmenizi istiyorlar. Kapalı alanda o kalabalıkla insan kendini biraz tuhaf hissediyor tabii.
Neyse ki kapı açılış saati erkendi ve girişte yığılma olmadı.
Oturma düzeni bir dolu bir boş olacak şekilde oluşturulmuş. Bir ön ve bir arka sıranızda da kimse oturmuyor, boşlukları öyle denk getirmişler.
“Gösteri sırasında maskesini çıkaranlar salonun dışına alınacak” anonsu biraz iç ürpertici oluyor ama anksiyeteyi çabuk atlatıyorsunuz.
Gıda mühendisisiniz. Bir gurme için avantaj mı, dezavantaj mı?
- Avantaj, çünkü herhangi işlenmiş bir gıda ürünüyle alakalı kül yutma ihtimalim pek yok. Mesela bir ürünün lezzeti iyi olsa bile üretiminde kullanılan şeyleri bildiğim için kendim de yemem, çevreme de yedirtmem. Mesela aflatoksin oranı yüksek olma ihtimali olduğu için üniversite yıllarından beri kuru incir yemem.
Sri Lanka’da tarçın ormanlarında hasada katılan Ebru Erke, daha sonra tarçın akademisinde üretim de yapmış.
Gastronomi yolculuğunda aile kültürü mü daha önemlidir, sonradan edinilen çevre mi?
- Her zaman aile. Hele de her an, herkesin birbirinin gözünü oymaya hazır olduğu bizim sektörde... Çok garip gelebilir ama profesyonel gastronomi çevresinde herkesle ilişkim belli mesafede. Arkadaşım çok var ama dostum yok bizim sektörden.
“Kahvaltı” adında bir kitabınız var. Köy kahvaltısı gerçek mi, sonradan uydurulmuş bir şehir kavramı mı?
Yaptığı büyük gaftan sonra çektiği özür videosundaki yıkıklığına üzülmemek elde değil Serdar Ortaç’ın.
Kaş yapayım derken başına iş aldı, göz çıkarıp döndü Adana’dan.
Sanki hayatında her şey iyi gidiyormuş, hiç derdi yokmuş gibi...
Madden, manen, duygusal olarak, kariyer olarak, sağlık açısından çok yorgun bir adam Ortaç.
Bir kere onun har vurup harman savurduğu yıllardaki müzik piyasası yok artık.
Olsa bile bir dönemin “hit makinesi” Serdar Ortaç eskisi gibi üretemiyor.
Çünkü sağlık deseniz:
‘UZUN SEZON’ YALAN OLDU
Sezonun geç başlaması, iklim değişikliği, pandemiyi yaz-kış Güney’de geçirenler gibi nedenlerle bu yıl yazın kasıma kadar uzayacağı öngörülüyordu, yalan oldu! Yüz yüze eğitimin yeniden başlamasıyla kiralanan evler boşaltıldı, şehirlere ‘kesin dönüş’ yapıldı.
FISILTI GAZETESİ
Hazırlıkları son anda yapan mekânların kendini duyurmak için ne fenomen çağırmaya ne de medya ağırlamaya bütçe ve vakitleri vardı. Bu da bir çeşit fırsat eşitliği yarattı. Tavsiyeler kulaktan kulağa, fısıltı gazetesiyle yayıldı.
KLASİKLER AVANTAJLI ÇIKTI
Tanıtım az olunca ünlüler ve meftunları bildikleri yerleri tercih etti: Çeşme’de Momo Beach, Before Sunset, Sommer Klein, Asma Yaprağı, Ferdi Baba... Bodrum’da Maça Kızı, Mimoza, Sess, Barlar Sokağı, Yalıkavak Marina...
Aleyna Tilki 2 yıldır zor bir dönem geçirdiğini, o yüzden pek bir şey üretmediğini açıkladı sosyal medyadan:
“Ürettiysem de zorlanarak ürettim. Kimseyle pek bir şey paylaşmak içimden gelmeyerek paylaştım her şeyi. Aleyna geri dönecek, söz.”
Hepi topu 5 senelik şarkıcı... Ne zaman geldi, ne zaman gitti de geri dönecek, onu çok anlayamadım.
Daha düne kadar “Dünya starı olacağım” diyen o değil miydi?
Hem sonra ayıp değil mi?
2 yıldır yaptığı sözleşmeler, oynadığı diziler, reklamlar, yüzü olduğu markalar var.
Şimdi bunları “içinden gelmeyerek” mi yaptığını söylüyor?
Öğrencisini cezalandırmak için eteğini kaldırıp poposuna şaplak attığını anlatan Prof. Dr. Celal Şengör hakkında İTÜ soruşturma başlattı.
“Bunun bir cinsel taciz olduğunu düşünmüyorum. Asla bunda bir anormallik görmüyorum.
Bana gösterilen tepkilerin birçoğunu da abartılı buluyorum” diyen Şengör’ün istifa edip yurtdışına gideceği söylentisi başladı.
Peki Prof. Şengör gerçekten ülkeyi terk eder mi? Giderse nereye gider?
ABD’ye mi?
Çünkü orada Ulusal Bilimler Akademisi ve Amerikan Felsefe Topluluğu üyesi.
Rusya’ya mı?
Bülent Ersoy, Mustafa Keser ve Yıldız Tilbe’yi buluşturan “Benzemez Kimse Bize” programı yayına girdiği andan itibaren sosyal medyanın gündemine oturdu.
Bu üç isim yan yana gelince ortaya 90’lar vari bir şenlik çıkacağı aşikârdı ama bu kadarı da beklenmiyordu.
Bir kere Bülent Ersoy, biraz Safiye Soyman biraz da Seda Sayan olarak çıktı ekrana.
Yüzünde nasıl bir değişiklik yapmışsa zaman zaman kendinden çok bu iki ismi andırıyordu.
Arada konuşmaları da “flulaşınca” içkili olup olmadığı tartışılmaya başladı.
Hatta bu konu sosyal medyadan programa da taşındı; Diva “Bir yudum bile içmedim, içsem söylerim” açıklaması yaptı.
Şahidi de Yıldız Tilbe:
◊ Ablanızda da sizde de... Nereden bu kaşın-gözün temeli: Annenizin Selanik genleri mi, babanızın Çerkes kökenleri mi?
- Babamızın Çerkes genleri.
◊ Sizce hangisi daha avantajlı: Zengin ve çirkin doğmak mı, fakir ve güzel doğmak mı?
- Fakir ve güzel doğmak.
◊ Eyüpsultan’daki memur ailesi... Kız kardeşlerden büyük olmak mı, küçük olmak mı daha avantajlıydı?
- Küçük olmak her zaman avantajlı. Ben de onu kullanabildiğim kadar kullandım tabii.
◊
Ege’nin şirin yerleşimi Urla, baharda yaptığı enginar ve ot festivallerine bir yenisini ekledi. Geçen yıl pandemi nedeniyle son dakikada iptal edilen Urla Gastronomi ve Caz Festivali’nin ikincisi bu sene 13 Eylül’de İsmet Saz, Ahmet Güzelyağdöken gibi ünlü şeflerin hazırladığı menüler, üretici ve tüketicileri buluşturan gıda pazarları, paneller ve atölyelerle başladı, yarın akşama kadar da devam edecek...
İzmirliler, Sultanlar Vadisi’ne düğün fotoğrafı çektirmek için gidiyor.
Caz konserleri ilçe merkezinin hemen dışındaki Sultanlar Vadisi’nde. İzmirlilerin düğün fotoğrafı çektirmek için ilk adreslerinden olan bu doğa harikası alanda dün Karsu, Çağrı Sertel ve Dolunay Obruk sahneye çıktı; bugün BaBaZuLa, Jülide Özçelik gibi grup ve sanatçılar, yarınsa Birsen Tezer, Jehan Barbur, Möe ve Kites konserleri var.
Eğer İzmir’deyseniz ya da yolunuz geçecekse bu lokum gibi eylül günlerinde doğanın, tarihin, yemek ve müziğin keyfine varabileceğiniz özel bir seçenek...
Meraklılarına bir de nokta atışı adres: Kepler Bistro. Urla’daki onlarca butik restoran ve kafenin arasından yemekleri ama özellikle de kokteylleriyle sıyrılıyor.
Demet Akalın, “Gelinim Mutfakta” programında Okan Kurt’tan nasıl evlilik teklifi aldığını anlattı. Çok tatlı, insanı gülümseten bir hikâye.
Bir gün Okan Bey’le kavga ediyorlar, Demet Akalın kendini sokağa atıyor, o gece sabaha kadar beş mekân geziyor.
“Müzikten başım çatlıyordu” diyor ama belli ki o baş ağrısında tek pay müziğin değil.
Her neyse... Sabah Okan Bey kapıya dayanıyor.
Kavgalılar ya, Demet Akalın kapıyı yarım açıyor, içeri almayacak adamı.
Okan Bey “Açsana bir şey söyleyeceğim” diyor. “Dışarıdan söyle” cevabını alınca “Ama ilk kez duyacağın bir şey” diyerek merak uyandırıyor.
Merakına yenilen Demet Akalın, Okan Kurt’u içeri alıyor ama hâlâ “gidici” muamelesi yapıp koltuğun ucuna oturtuyor.
Geçen gün Instagram üzerinden bir firma ulaştı. Reklamı olmasın diye ismini vermiyorum. Zaten firma ya da bireysel olarak piyasada bu tür işler yapan başkaları da çok. Ama ilk kez bu kadar detaylı, her ayrıntısı düşünülmüş, bir teklifle karşılaştım.
Sadece takipçi değil, beğeni ve izlenme de sağlıyorlar.
Şöyle diyordu teklif sahibi:
“Efendim, hesabınızın daha çok büyümesine yardımcı olabiliriz. Tamamen organik Türk takipçi, beğeni ve izlenmeyle işinizi büyütebilir, ‘Keşfet’te yerinizi alabilirsiniz. Dilerseniz fiyat listemizi iletelim...”
“Yollayın tabii” dedim.
Altı sayfalık bir katalog gönderdiler.
İsterseniz sadece Türk takipçi, isterseniz Türk-yabancı karışık takipçi sağlıyorlar. Hepsinin fiyatı farklı. Mesela daha inandırıcı görünsün diye sadece Türk takipçi isterseniz fiyat daha yüksek.
Bir platformda yayınlanan belgeselinde açıklama yapan Arda Turan, 3 yıl önce şarkıcı Berkay’la arasında çıkan kavgada aslında kimseyi taciz etmediğini öne sürdü.
Olayla ilgili beraat kararı istinaf mahkemesi tarafından bozulan Arda Turan şunları iddia etti:
“Şiddet, hastane ve silah olayında yüzde 100 haksızım. Tek bir olayda çok haklıyım. Ben kimseyi taciz etmedim.”
Olaylı gecede Emirgân’daki Gizli Kalsın adlı mekânda Arda Turan, Berkay’la kavgaya tutuşmuş, şarkıcının burnu kırılmıştı. Berkay’ın peşinden silahlı şekilde hastaneye giden Turan orada da kargaşa çıkarmış ve hastanenin içinde silah sıkmıştı.
Arda Turan’ın iddiasına göre Berkay’ın eşi Özlem Ada Şahin yalan söylüyor ve kadına asla “Evli olmasam seni kaçırmazdım” gibi bir tacizde bulunmamış. İyi de şimdi sana kim inansın Arda?
Bir kere kadının beyanı esastır. Taciz yoksa durduk yere niye kavga çıksın?
Ayrıca silahla hastane basacak hale gelmiş birinin sözüne ve olayı doğru hatırlayabilecek durumda olduğuna kim, nasıl güvensin?
◊ 2 Ocak, Oğlak burcu... Nesi daha yorucu: Aşırı gerçekçiliği mi, fazla sebatkârlığı mı?
- Hayal kur uç, uç, ama aklını da yanına al! Gerçekleri kabullenmek lazım. Ama sınırlarımı zorlamayı da denedim ben. Hayallerimin ötesinde bir yere ulaşma şansım, sevgi ve saygıyla alkışı tatma şansım oldu iyi ki.
◊ Oğlak karamsarlığı... Bardağın yarısı boş mu, dolu mu yani?
- Yükselen burcum Terazi olduğu için mi bilmem, “Oğlak karamsarlığı” yaşamıyorum. “Dolu tarafından bak” denir ya... Moralim bozulmasın diye bardağa bakmam bile. Çünkü tamamıyla boş da olabilir. Hep mücadele etmek lazım. Bardak boşsa bile, olmayacak olsa bile hayaller kurar, umuda yolculuk yaparım... Sevgi en çok ihtiyacım olan şey. Neşe de en çabuk kana karışan ilacım. Beni asıl zorlayan, üzülünce hasta olmam.
◊ 7 aylıkken erken konuşmaya başlamışsınız ama 2 yaşında yürümüşsünüz. İleri zekâ mı, tembellik mi?
- Meğerse annem ben düşmeyeyim diye oturduğum yere yastıklarla duvarlar örüyormuş. Bir gün onları kaldırıp “Hadi emekle bari” deyince ben tıpış tıpış yürümüşüm. (Gülüyor) Çok erken konuşmam anneme göre ileri zekâ olarak abartılmış ama sonra ilkokul 2. sınıfta matematikten zayıf almamla son bulmuş bu efsane...
◊
Fulya Öztürk’e açık mektup
Sevgili Fulya, biz seni ekranlarda böyle bağırıp çağıran, kendini yırtan bir kişilik olarak tanımadık. En çetin saha haberlerinde bile mülayimliğini, ağırbaşlılığını sevdik. Acaba reyting savaşları derken biraz yıpranmış olabilir misin? O duyduğumuz çatallı ses tonu bile senin değil gibi...
Fulya Öztürk, başından beri takip ettiğim, çok da başarılı bulduğum bir gazeteci arkadaşımız.
Hatta “Fulya Öztürk fan kulübü kuracaktım; baktım, kurmuşlar bile” diye yazı yazmışlığım bile var hakkında.
Onun da sağ olsun, teşekkür etmişliği...
Şimdi “Fulya ile Umudun Olsun” adlı bir reality şov sunuyor.
Bu şov, geçen cuma günü yayınlanan bölümüyle gündemde.
Programa televizyonda ben de denk geldim, gelmez olaydım, oturduğum yerde kalakaldım.
Gözüne fener tutulmuş tavşan gibi, ne kapatabiliyorum ne de başka bir kanala geçebiliyorum.
Programda eşinin kendisini aldattığını iddia eden bir koca var. Karısına ait olduğunu ileri sürdüğü bir porno videosunu kanıt gösteriyor.
O görüntüler ekrana gelmiyor tabii ama uzmanlar sırayla telefondaki görüntüleri izliyor, yüzü görünmeyen kadının ameliyat yarası izlerini falan tartışıyorlar.
Programın bu bölümüne çeşitli tepkiler geldi. Bu yorumlardan biri de Fatih Portakal’a ait: “Saçma sapan, iğrenç içerikler...”
Bu olumsuz eleştirilere karşı Fulya Öztürk ise açtı ağzını yumdu gözünü:
◊ “Programa hayır işlemek için başladım. Kendi imkânlarımla yapıyorum.”
◊ “İki aydır maaş alıyorum, üzerime çöp almadım. Yurda çocuk yerleştirdim.”
◊ “Ekmek yediğiniz yere laf edemezsiniz. Bu bir duruştur, karakterdir.”
◊ “Başkaları ensest ilişkiyi sündürürken niye hiçbiriniz yorum yapmadı?”
Bunları söylerken de avaz avaz ekranda. Belli ki çok hassas, çok içerlemiş...
Önceki hukukumuzdan, ben de artniyet aramayacağından emin olduğum için Fulya’ya naçizane bir-iki küçük nasihatte bulunmak isterim...
◊ Sevgili Fulya, hayır işlerinde bulunman ne güzel. Bunu böyle bir nedenle açıklamak zorunda bırakılman da gerçekten çok kötü. Ama meselenin karşılığı bu değil. Kimse sana kazandığın parayla ne yaptığını sormuyor.
Tartışılan, o parayı kazanırken yapılan programın içeriği.
◊ “Başkaları ensest konularını ekranda sündürürken neden hiçbiriniz yorum yapmadı” diye soruyorsun... İyi ama iki yanlış bir doğru etmez ki. Bence geçmişten başka örnekler aramak yerine, “Acaba benim bugün, şu anda yaptığımda eleştirilecek bir yan var mı?” diye kafa yormak senin tarzına daha uygun.
◊ Ekmek yenilen yer meselesine gelince... Kurum sadakati her çalışanda aranacak, elbette çok iyi bir haslet. Ama bir yerde bir kere çalışınca bu demek değil ki orada her yapılanı ilanihaye beğenip takdir edeceksin... Yahut beğenmesen bile susacaksın...
◊ Bir de biz seni ekranda böyle bağırıp çağıran, kendini yırtan bir kişilik olarak tanımadık. Depremden sele, savaştan pandemiye en çetin saha haberlerinde bile mülayimliğini, ağırbaşlılığını sevdik. Acaba reyting savaşları, vs. derken biraz yıpranmış olabilir misin? O duyduğumuz çatallı ses tonu bile seninki değil gibi...
Çarşıdan aldım bir tane...
Hafta sonu ilginç bir yemek davetine katıldım: Bollama ziyafeti. İzmir’deki Club Marvy tarafından düzenlenmişti.
Bölgeye ait bu geleneksel etkinlik, her yıl nar hasadı sonrasında yapılırmış.
Aslına bakarsanız bollama, bir çeşit etli pilav. Biz kuzu etiyle yapılmış versiyonunu tattık ama Menderes bölgesinde hakikisi oğlak etiyle yapılırmış.
Amaç, hasat mevsiminin sonunda bolluğun, bereketin artması. Bir nevi şükür ve dua. Yemeğin adı da o yüzden “bollama”. Nar bilmecesinde “Çarşıdan aldım bir tane, eve geldim bin tane” denilir ya... İşte narın o bereketine gönderme yapan bir gelenek. Bunun için konu komşuya, eşe dosta bu özel yemekle ziyafet veriliyor.
Önce yemeğin dev kazanda nasıl pişirildiğini izledik, sonra 80 kişilik upuzun bir masa kuruldu ve herkes yemeğe aynı anda kaşık salladı. Hiç tanımadığınız insanlarla aynı yemeği paylaşmanın lezzeti paha biçilmezdi. Keşke bütün işletmeler bölgelerindeki gelenekleri yaşatmak konusunda böyle heyecanlı olsa...
Magazinde dört ay çok uzun bir süredir
◊ Daha dört ay önce Seda Sayan tarafından temizlikçiye tecavüzle suçlanan Mehmet Ali Erbil...Şimdi de şarkıcı Ece Ronay’a taciz mesajı iddiasıyla gündemde. Hastayken etliye sütlüye karışmıyor, başına daha mı az iş açıyordu ne?
◊ Daha dört ay önce Nihan Ünsal ile evlenen “Sadakatsiz” oyuncusu Burak Sergen...
Şimdi aldatma gerekçesiyle mahkemeye başvurmaya hazırlanıyormuş. Hakikaten dizi ismi gibi. Ne vakit olup piştiniz de bu hale geldiniz?
◊ Daha dört ay önce İstanbul’a gelen yakışıklı İtalyan oyuncu Michele Morrone...
Kerimcan Durmaz’ın bir tanıdığıyla birlikte olmuşmuş. “365 Gün” filmi halt etmişmiş. Peki her haltın dönüp dolaşıp bir şekilde Kerimcan’a bağlanması?