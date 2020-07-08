Acaba “fan club” mı kursam diye düşünüyordum; geç kalmışım, zaten kurmuşlar. CNN Türk’ün tam teşekkülsüz muhabiri Fulya Öztürk’ten bahsediyorum.
CNN Türk muhabiri. Hemen hemen hiç makyaj yapmıyor, sadece kolunda incik boncuklu iki-üç bilekliği var.
Zaten ne ara süslenecek? Akşam Van’daki depremden bildiriyor, ertesi sabah Bursa’daki selden.
Üstünde aynı CNN Türk logolu polar...
“Acaba eve uğrayıp üstünü değiştirmeye vakti oldu?” mu diye düşündüğüm oluyor.
Genç, yaşlı, çocuk... Sokakta insanlarla inanılmaz bir iletişimi var. Normalde halk çekinir ya; bunu gördüklerinde rahatlıyor, bir açılacakları, kameraya konuşacakları tutuyor.
Haberlerini belgesel gibi kurguluyor; ne zaman sunuşunu yapacağı, ne zaman geniş açıda yürüyüşe geçip etrafı göstereceği bir ekol gibi; herkes onu taklit ediyor.
“Böyle biri yurtdışında olsa Giselle Fernandez gibi hayranları, fan club’ları kurulur” diyordum ki Instagram’da “Fulya Öztürk fan club” kurulduğunu gördüm.
Sadece sahada değil, işin mutfağında da çalışıyormuş. Aynı zamanda koca kanalın istihbarat şef yardımcısı.
Üstüne bir de keman çalıyor.
Tanımam, etmem. Niyeyse durduk yere kendime paye çıkardım, övündüm.
Zaten takip ediyorsunuz ama kimi seyrettiğinizi biliniz/seviniz/o gözle izleyiniz.
Bergüzar Korel’in mayolu paylaşımı
Ünlü oyuncu tatilden kilolu bir fotoğrafını paylaşıp hem kendisiyle hem magazin dünyasıyla hem de bu tür haberlerin alıcısıyla fena dalga geçti.
Bergüzar Korel bikinili pozunun altına, “Sizleri yormak istemedim” diyerek, kendi kendinin “magazin haberi”ni hazırladı.
Okuyunca gülmemek elde değil çünkü bir yandan da kullanılan o klişe dille kafa buluyor:
“Ünlü oyuncu Bergüzar Korel kilolu haliyle dikkat çekti! Dört ay önce ikinci çocuğunu dünyaya getiren ünlü oyuncunun kilolu hali gözlerden kaçmadı. Doğum kilolarından hâlâ kurtulamadığı gözlenen Bergüzar Korel’in saklanma çabalarıysa işe yaramadı. Aldığı kilolar ve selülitleriyle dikkat çeken Korel’in bu görüntüsü şaşkınlık yarattı. Korel’i görenler, ‘Eski halinden eser yok’ demekten kendini alamadı. Bu görüntüsü hakarete varan yorumlarla alay konusu olan Bergüzar Korel’in şok değişimi için yana kaydırabilirsiniz.”
Metni kendisi yazmasaydı işte tam da bu şekilde yer alacaktı birçok mecrada.
Bir yerlerde okuduğum gibi: Yeni anne olmuş bir kadından daha güzel bir şey varsa o da özgüvenli ve zeki kadındır.
Zekâna, özgüvenine ve güzelliğine şapka çıkarıyoruz Sayın Korel.
Ailece sağlıklı yazlar, iyi tatiller.
Fulya Öztürk fan club
Acaba “fan club” mı kursam diye düşünüyordum; geç kalmışım, zaten kurmuşlar. CNN Türk’ün tam teşekkülsüz muhabiri Fulya Öztürk’ten bahsediyorum.
CNN Türk muhabiri. Hemen hemen hiç makyaj yapmıyor, sadece kolunda incik boncuklu iki-üç bilekliği var.
Zaten ne ara süslenecek? Akşam Van’daki depremden bildiriyor, ertesi sabah Bursa’daki selden.
Üstünde aynı CNN Türk logolu polar...
“Acaba eve uğrayıp üstünü değiştirmeye vakti oldu?” mu diye düşündüğüm oluyor.
Genç, yaşlı, çocuk... Sokakta insanlarla inanılmaz bir iletişimi var. Normalde halk çekinir ya; bunu gördüklerinde rahatlıyor, bir açılacakları, kameraya konuşacakları tutuyor.
Haberlerini belgesel gibi kurguluyor; ne zaman sunuşunu yapacağı, ne zaman geniş açıda yürüyüşe geçip etrafı göstereceği bir ekol gibi; herkes onu taklit ediyor.
“Böyle biri yurtdışında olsa Giselle Fernandez gibi hayranları, fan club’ları kurulur” diyordum ki Instagram’da “Fulya Öztürk fan club” kurulduğunu gördüm.
Sadece sahada değil, işin mutfağında da çalışıyormuş. Aynı zamanda koca kanalın istihbarat şef yardımcısı.
Üstüne bir de keman çalıyor.
Tanımam, etmem. Niyeyse durduk yere kendime paye çıkardım, övündüm.
Zaten takip ediyorsunuz ama kimi seyrettiğinizi biliniz/seviniz/o gözle izleyiniz.
Bergüzar Korel’in mayolu paylaşımı
Ünlü oyuncu tatilden kilolu bir fotoğrafını paylaşıp hem kendisiyle hem magazin dünyasıyla hem de bu tür haberlerin alıcısıyla fena dalga geçti.
Bergüzar Korel bikinili pozunun altına, “Sizleri yormak istemedim” diyerek, kendi kendinin “magazin haberi”ni hazırladı.
Okuyunca gülmemek elde değil çünkü bir yandan da kullanılan o klişe dille kafa buluyor:
“Ünlü oyuncu Bergüzar Korel kilolu haliyle dikkat çekti! Dört ay önce ikinci çocuğunu dünyaya getiren ünlü oyuncunun kilolu hali gözlerden kaçmadı. Doğum kilolarından hâlâ kurtulamadığı gözlenen Bergüzar Korel’in saklanma çabalarıysa işe yaramadı. Aldığı kilolar ve selülitleriyle dikkat çeken Korel’in bu görüntüsü şaşkınlık yarattı. Korel’i görenler, ‘Eski halinden eser yok’ demekten kendini alamadı. Bu görüntüsü hakarete varan yorumlarla alay konusu olan Bergüzar Korel’in şok değişimi için yana kaydırabilirsiniz.”
Metni kendisi yazmasaydı işte tam da bu şekilde yer alacaktı birçok mecrada.
Bir yerlerde okuduğum gibi: Yeni anne olmuş bir kadından daha güzel bir şey varsa o da özgüvenli ve zeki kadındır.
Zekâna, özgüvenine ve güzelliğine şapka çıkarıyoruz Sayın Korel.
Ailece sağlıklı yazlar, iyi tatiller.