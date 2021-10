Festival bolluğu

Çayın iyisi Çin’deyse gidip tadıyor, peynirin peşinde yayla yayla gezip belgeseller hazırlıyor. Yediği kadar içtiği de önemli: Gastronomi yazarlarımızdan Ebru Erke, Türkiye’nin nadir su someliyelerinden biri. Diğer gurmelerden farkı, aynı zamanda gıda mühendisi olup bu zeminden şaşırtması: “Hiçbir köyde öyle içinde 30 çeşit malzeme olan serpme kahvaltı göremezsiniz.”

Gıda mühendisisiniz. Bir gurme için avantaj mı, dezavantaj mı?

- Avantaj, çünkü herhangi işlenmiş bir gıda ürünüyle alakalı kül yutma ihtimalim pek yok. Mesela bir ürünün lezzeti iyi olsa bile üretiminde kullanılan şeyleri bildiğim için kendim de yemem, çevreme de yedirtmem. Mesela aflatoksin oranı yüksek olma ihtimali olduğu için üniversite yıllarından beri kuru incir yemem.

Sri Lanka’da tarçın ormanlarında hasada katılan Ebru Erke, daha sonra tarçın akademisinde üretim de yapmış.

Gastronomi yolculuğunda aile kültürü mü daha önemlidir, sonradan edinilen çevre mi?

- Her zaman aile. Hele de her an, herkesin birbirinin gözünü oymaya hazır olduğu bizim sektörde... Çok garip gelebilir ama profesyonel gastronomi çevresinde herkesle ilişkim belli mesafede. Arkadaşım çok var ama dostum yok bizim sektörden.

“Kahvaltı” adında bir kitabınız var. Köy kahvaltısı gerçek mi, sonradan uydurulmuş bir şehir kavramı mı?