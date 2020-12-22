Fenomen protestosuna katılır mısınız?

Kıvanç Tatlıtuğ, Kenan İmirzalıoğlu, Burak Özçivit, Çağatay Ulusoy, Deniz Akkaya, Deniz Pulaş... Bugün ekranda, beyazperdede, podyumlarda tanıdığınız, bildiğiniz, sevdiğiniz kim varsa onun eseri. Güzellik ve yakışıklılığı tescilleyen bir estetik noteri gibi. Fakat Erkan Özerman, 33 kez düzenlediği Best Model’den çok daha fazlası. İnanılmaz bir hayat: Liyakat madalyaları olan bir dans kralı. Ülkemizde show business’in, gece hayatının öncülerinden. En iyisi başa saralım, paşa dedesinden başlayalım.

◊ Paşa torunu olmanın nesi güzel: Tarih kitaplarında dedenizi okumak mı, sat sat bitmeyen antikalar mı?

- Dokuz nesil ailesini bilen nadir insanlardan biriyim ama sat sat bitmeyen antikalarım hiç olmadı. Tabii ki tarih kitaplarından onların devlet yönetiminde ne kadar önemli görevler yaptıklarını bilmek çok güzel bir şey. Sultan Aziz’in Zaptiye Müşiri Pepe Mehmet Paşa’dan itibaren hepsinin çok önemli görevlerini okumak insana değişik bir gurur yaşatıyor.

◊ İstanbul’un... Anadolu Yakası mı, Avrupa Yakası mı?

- Anadolu Yakası. Kadıköy’de, Khalkedon topraklarında doğdum. O insanlar İstanbul’a Bizanslılardan önce gelmiş, bu toprakların ilk sahipleri.

◊ 1938 doğumlusunuz. Hangisinin bitişini daha mutlu hatırlıyorsunuz: Katılmadığımız II. Dünya Savaşı mı, asker gönderdiğimiz Kore Savaşı mı?

- II. Dünya Savaşı’nın bitişi... Evet, savaşa katılmadık ama babam yine de üç kez askere alındı. Savaş bittiğinde eve dönmesi ailemizin en mutlu olayıydı.

◊ Gençken hangisi size daha inanılmaz geliyordu: Bir gün insanoğlunun Ay’a ayak basacağı mı, Berlin Duvarı’nın yıkılacağı mı?

