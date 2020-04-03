Ara
MENÜ
Haberler>Yazarlar>Savaş ÖZBEY>Fatih Terim’den ne öğrendik
"Savaş Özbey" hakkında bilgiler ve tüm köşe yazıları Hürriyet Yazarlar sayfasında. "Savaş Özbey" yazısı yayınlandığında hemen haberiniz olması için Hürriyet'i takip edin.
Savaş Özbey

Savaş Özbey

sozbey@hurriyet.com.tr

Fatih Terim’den ne öğrendik

3 Nisan 2020

Seç-beğen-al: Değmez bu kadar hırpalamaya, hırpalanmaya... En kıymetli vakit sevdiklerinle geçirdiğin... Yaptığın şey huzur getirmiyorsa bir şeyler yanlış!

 Koronaya yakalanıp iyileşen Fatih Terim’in hastaneden çıkınca yaptığı paylaşımı gördünüz mü?
Ben acayip etkilendim. 66 yıllık ömrünün muhasebesini yapmış Terim.
O 66 yıl ki pişmanlık duyulacak, nedamet getirilecek bir roman hiç değil.
Genç yaşından itibaren spor ve sağlık dolu.
Apoleti genelkurmay başkanı gibi: Devlet nişanları, ödüller, kupalar...
Tutku, rekabet, yurtiçinde-yurtdışında başarı dolu yıllar: İmparator, Grande...
Mutlu bir evlilik, pırıl pırıl iki kız evlat.
Güzel bir hayata sığdırmak isteyebileceğiniz ne varsa: Ün, para, tatmin...
Ama sonra bir gün bir musibet oluyor, koskoca imparator memalikini yönetirken neleri yanlış...
Yanlış değil de belki, eksik yaptığını fark ediyor.
Bu süreçten çok şey öğrendiğini söylüyor.
“Daha çok affedeceğim, daha az üzülmeye çalışacağım” diyor.
Ne demek: Değmez bu kadar hırpalamaya, hırpalanmaya...
“Daha çok kıymet bilecek, aileme ve sevdiklerime daha çok vakit ayıracağım” diyor.
Neymiş: Vakit kıymetli ama en değerlisi sevdiklerinle geçirdiğin.
“Ürettiğim her şeyin bana daha çok huzur vermesini sağlayacağım” diyor.
Yani: Ne kadar hürmet, öncelik, para, imkan sağlarsa sağlasın yaptığın şey sana huzur getirmiyorsa bir şeyler yanlış.
Seç-beğen-al: Koca bir hayattan biriktirilmiş kelimelerle kurulmuş bilgece cümleler.
Artık kim, hangi kısmını alır; kararlarına, hedeflerine, bildiği ya da bildiğini sandıklarına ne kadarını monte ederse.

Sağlık Bakanı hiç boşluğa düşmüyor

Fahrettin Koca’nın önceki gece kayıplar konusunda açıklama yaparken sesinin titremesi, sanırım benim gibi herkesin de içini titretti.
O anda orada olsam sarılırdım.
Ama bakan aynı zamanda hekim de olduğu için, hiç boşluğa düşmüyor, çok bilinçli.
Bir bilgi vermek için kendisine fazla sokulan bir görevliyi “Bana çok yaklaşma” diyerek uyardığı yansıdı mikrofona.
Kabul, sarılmayalım ama bilsin yeter: Bu işin en başından beri duygusu bize çok geçiyor.

Uşak Valisi’nin sert tavırları

Sağlık Bakanı kendi doğallığı içinde nasıl empati yaratıyorsa tam aksi bir örnek Uşak Valisi Funda Kocabıyık’tan geldi.
Korona denetlemesi sırasında insanlara “Düzelt! Herkes! Hadi!” şeklinde bağırdı.
Gerçi bir açıklama yapıp yanlış anlaşıldıysa affını diledi ama geçmiş ola.
Biz bu ikinci tekilde konuşan buyurgan tavrı nerede görsek şak diye tanıyoruz.

X
Savaş ÖZBEY Savaş ÖZBEYTüm yazıları
DİĞER YENİ YAZILAR
Alışverişin yeni gözdesi turşuSefer LEVENTAlışverişin yeni gözdesi turşu03.04.2020
Son korona tartışmalarıNilgün Tekfidan GÜMÜŞSon korona tartışmaları03.04.2020
Kova çağı Önümüzdeki 240 yıl her şey daha eşit olarak dağıtılacakAygül AydınKova çağı! Önümüzdeki 240 yıl her şey daha eşit olarak dağıtılacak!03.04.2020
10 soruda çalışanların haklarıNoyan Doğan10 soruda çalışanların hakları03.04.2020
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2020 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

Sayfa Başı

© Copyright 2020
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.