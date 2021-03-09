Fakirin aşkı

Hem seyyah hem gurme... Atlas dergisini çıkardı, gazete, dergilerde gastronomi yazıları yazıyor, TV’lerde “lezzetli” programlar yapıyor. Bir keresinde Hürriyet gazetesinde sardalya balığına aşk mektubu yazmışlığı bile var. İkilemli soruların bu haftaki konuğu Cem Yılmaz’ın şovlarına bile konu olmuş Mehmet Yaşin. Sormaz olur muyum, onu da sordum, başlık da oradan çıktı zaten...

◊ İmkânınız olsa hangi şefle sohbet etmek isterdiniz: Şef Auguste Escoffier mi Marie-Antoine Careme mi?

- Tabii ki Escoffier Usta ile. Onun engin yemek deneyimlerini dinlemeyi kim istemez?

◊ Birinden vazgeçmek zorunda kalsaydınız... Kırmızı et mi, deniz mahsulleri mi?

- Deniz mahsulleri. Beslenme uzmanlarının balık yiyin diye verdiği tavsiyelere bakmayın siz. Denizde ne ararsan var. Cıvası, ağır madeni, plastiği, çeri çöpü... Ateş ve üstünde kırmızı et her zaman favorim.

◊ Yemeyi sevdiğiniz kadar pişirmeye de var mısınız: Kime yemek pişirmek isterdiniz Brigitte Bardot mu Marilyn Monroe mu?

- İkisine de istemem. Yakından tanımıyorum ama yemek yeme keyiflerinin olacağını sanmıyorum. Brigitte hastalık derecesinde bir hayvan dostu. Et yemediğini biliyorum. Marilyn de 24 saat kafası bulanık olduğu için yemekle arasının pek iyi olmadığını sanıyorum. En iyisi birisi sağıma, birisi soluma otursun, ben onları seyrederek yemeğimi yiyeyim...