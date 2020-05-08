Evdeyken 50 öde, çıkınca 70 liralık ye

Sevdiğiniz mekânların pandemi sonrasında ayakta kalabilmesi için destek olabilirsiniz. Sonra kullanmak üzere alacağınız restoran çekleri aynı zamanda size indirim de sağlıyor. Savaş Özbey - sozbey@hurriyet.com.tr
İtalya’da normalleşme kapsamında uzun bir aradan sonra sokağa çıkan halk, serbestinin ikinci gününde organize olarak restoranların tekrar açılması için protesto gösterisi yaptı. Napoli’deki gösteriye katılanlar arasında restoran sahipleri ve bu süreçte işsiz kaldığını söyleyen sektör çalışanları vardı.
Türkiye’de de durum çok farklı değil aslında. Geçen hafta Gizem Coşkunarda’nın Hürriyet Pazar’da yayımladığımız araştırması tabloyu net bir şekilde ortaya koyuyor. İşletmeci ve restoran sahiplerinden bazıları birkaç aya normale dönüleceğini, bazıları da sektörün bitkisel hayata gireceğini söylüyor.
Mesela Beşiktaş Kahvaltıcılar Sokağı’ndaki Balkon Kafe’nin sahibi Burak Köseoğlu, “Bütün malzememiz çöp oldu, sıfırdan başlayacağız” diyor. La Boom’un işletmecisi Baran Tınaz, ekip arkadaşlarını kaybetmemek için çabaladıklarını anlatıyor. Çiçek Pasajı’ndaki Seviç Restoran’ın sahibi Yaşar Aydoğan devletin en az bir yıl destek olması gerektiğini anlatıyor.
Kebapçı da suşici de var
Ama her şeyi devletten beklememek gerek. Sevdiğimiz, müdavimi olduğumuz mekânları ayakta tutabilmek için bizim de yapabileceklerimiz var. Bunlardan biri de yurtdışında çokça örneği olan yeni bir uygulama: Destek olmak istediğiniz restorandan daha sonra tekrar açıldığında kullanmak üzere bilet satın alıyorsunuz.
Böylece her iki taraf da kârlı çıkmış oluyor. İşletmeler bu zor zamanları atlatmak için finansman sağlarken, müşteriler de yüzde 25-50 oranında indirim almış oluyor.
Bunlardan ilki; restoran değerlendirme sitesi reztoran.com ile Unilever Food Solution’ın birlikte geliştirdiği #YarınınLezzeti. Bu sistemde, bugün kendiniz ya da hediye etmek için aldığınız 50 liralık biletleri ileride 70 lira olarak kullanabiliyorsunuz. Biletleri hem normal serviste hem de paket serviste harcamak mümkün.
#YarınınLezzeti girişimine reztoran.com sitesinden ulaşılabiliyor. Aralarında Moda’daki Banko gibi burgerciler, Acıbadem’deki Kaen gibi suşiciler, Karaköy’deki Naif gibi meyhaneler, İstinye’deki Tike gibi kebapçılar, Pera Thai gibi Uzakdoğu restoranları ya da İstanbul dışından Aydın’daki Fabbrica gibi İtalyan lokantaları var. Şimdilik sayıları 23. Ama biz omuz verdikçe hızla artacak.
Benzer bir uygulamaya YemekSepeti de başladı. Onlar da ‘Restoran Destek Çekleri’ adında biletler satışa çıkardılar. 40 liralık çeke 50, 75 liralık çeke 100 ve 150 liralık çeke 225 liralık yemek gibi üç alternatif sunuyorlar. Ödemeyi şimdi yapıyorsunuz, 60 gün sonra çek hakkınız hesabınıza yükleniyor. YemekSepeti’nin CEO’su Nevzat Aydın eğer bu süre zarfında restoran kapanırsa zararı kendilerinin üstleneceğini açıkladı.
Desteğiniz Pera Thai gibi sevilen restoranların ömrünü uzatabilir.
Evdeyken 50 öde, çıkınca 70 liralık ye
Sevdiğiniz mekânların pandemi sonrasında ayakta kalabilmesi için destek olabilirsiniz. Sonra kullanmak üzere alacağınız restoran çekleri aynı zamanda size indirim de sağlıyor. Savaş Özbey - sozbey@hurriyet.com.tr
İtalya’da normalleşme kapsamında uzun bir aradan sonra sokağa çıkan halk, serbestinin ikinci gününde organize olarak restoranların tekrar açılması için protesto gösterisi yaptı. Napoli’deki gösteriye katılanlar arasında restoran sahipleri ve bu süreçte işsiz kaldığını söyleyen sektör çalışanları vardı.
Türkiye’de de durum çok farklı değil aslında. Geçen hafta Gizem Coşkunarda’nın Hürriyet Pazar’da yayımladığımız araştırması tabloyu net bir şekilde ortaya koyuyor. İşletmeci ve restoran sahiplerinden bazıları birkaç aya normale dönüleceğini, bazıları da sektörün bitkisel hayata gireceğini söylüyor.
Mesela Beşiktaş Kahvaltıcılar Sokağı’ndaki Balkon Kafe’nin sahibi Burak Köseoğlu, “Bütün malzememiz çöp oldu, sıfırdan başlayacağız” diyor. La Boom’un işletmecisi Baran Tınaz, ekip arkadaşlarını kaybetmemek için çabaladıklarını anlatıyor. Çiçek Pasajı’ndaki Seviç Restoran’ın sahibi Yaşar Aydoğan devletin en az bir yıl destek olması gerektiğini anlatıyor.
Kebapçı da suşici de var
Ama her şeyi devletten beklememek gerek. Sevdiğimiz, müdavimi olduğumuz mekânları ayakta tutabilmek için bizim de yapabileceklerimiz var. Bunlardan biri de yurtdışında çokça örneği olan yeni bir uygulama: Destek olmak istediğiniz restorandan daha sonra tekrar açıldığında kullanmak üzere bilet satın alıyorsunuz.
Böylece her iki taraf da kârlı çıkmış oluyor. İşletmeler bu zor zamanları atlatmak için finansman sağlarken, müşteriler de yüzde 25-50 oranında indirim almış oluyor.
Bunlardan ilki; restoran değerlendirme sitesi reztoran.com ile Unilever Food Solution’ın birlikte geliştirdiği #YarınınLezzeti. Bu sistemde, bugün kendiniz ya da hediye etmek için aldığınız 50 liralık biletleri ileride 70 lira olarak kullanabiliyorsunuz. Biletleri hem normal serviste hem de paket serviste harcamak mümkün.
#YarınınLezzeti girişimine reztoran.com sitesinden ulaşılabiliyor. Aralarında Moda’daki Banko gibi burgerciler, Acıbadem’deki Kaen gibi suşiciler, Karaköy’deki Naif gibi meyhaneler, İstinye’deki Tike gibi kebapçılar, Pera Thai gibi Uzakdoğu restoranları ya da İstanbul dışından Aydın’daki Fabbrica gibi İtalyan lokantaları var. Şimdilik sayıları 23. Ama biz omuz verdikçe hızla artacak.
Benzer bir uygulamaya YemekSepeti de başladı. Onlar da ‘Restoran Destek Çekleri’ adında biletler satışa çıkardılar. 40 liralık çeke 50, 75 liralık çeke 100 ve 150 liralık çeke 225 liralık yemek gibi üç alternatif sunuyorlar. Ödemeyi şimdi yapıyorsunuz, 60 gün sonra çek hakkınız hesabınıza yükleniyor. YemekSepeti’nin CEO’su Nevzat Aydın eğer bu süre zarfında restoran kapanırsa zararı kendilerinin üstleneceğini açıkladı.
Desteğiniz Pera Thai gibi sevilen restoranların ömrünü uzatabilir.