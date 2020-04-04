Evde tek başına

Herkes eve kapandı ama tek başına kapanmak başka. Sizin eşiniz, çocuğunuz, anne-babanız var. Bütün gün tek bir cümle kurmadığım oluyor. Hırsız girse muhabbet edecek haldeyim!
Evde insan olunca utanıyorum. Mesela misafir varken kendimi frenliyor, aklıma esti diye kalkıp ayakkabılığı falan boşaltıp temizlemiyorum. Şimdi kimse yok ya, anneme döndüm. Gecenin körü, saat maat fark etmiyor, koltuk ya da yatağın alt bazasını kırklıyorum.
-Bizim komşular sağ olsun, uzun uzun apartman muhabbetine bayılır. Koronadan sonra iyice coştular. Eskiden ses geliyor diye kızıyordum. Şimdi can sıkıntısından kulak misafiri oluyorum. Kim o gün ne pişirmiş, apartmanda kim aidat ödememiş, hepsine vâkıfım. Arada lafa karışmama ramak kaldı.
Bu espri yapıldıydı
demek de işe yaramıyor
-Evet, herkes eve kapandı ama tek başına kapanmak başka. Sizin eşiniz, çocuğunuz, anne-babanız var. İşle ilgili her şeyi de yazılı hallettiğimiz için bütün gün tek bir cümle kurmadığım oluyor. Telefonda eşe-dosta dadandım, numaramı gören açmıyor. Hırsız girse muhabbet edecek haldeyim!
- Sürekli dışardan yiyen biri olarak yemek pişirme zevkini yeniden keşfettim. Krep süzetten makarnaya bildiğim bütün yemekleri bir tur yaptım. Ama 10 günde bir dön başa! Bir de yemek pişirmek bir başkası için yaptığın zaman güzel. Tuzunu beğendim, puanım 2... Kendi kendine ‘Yemekteyiz’ nereye kadar?
-Eşin dostun yolladığı komik paylaşımlar da bir yere kadar... Çünkü herkes o karikatürün, caps’in bir tek kendisinde olduğunu zannediyor, aynı şeyi günde 30 kere alınca, bırakın gülmeyi, siniriniz bozuluyor. “Bu espri yapıldıydı” demek de fayda etmiyor, bu sefer telafi etmek için başka bir bayat espri yolluyor. İki nokta, bir parantez, gülün, geçin.
Dünya duygusal
insanları kayırıyor
-Sevdiğim bütün şarkılar bitti. Hatta aynı şarkının başka sanatçılar tarafından söylenmiş versiyonları da. Atladığım bir parça aklıma geldiğinde ceketin cebinde para bulmuş gibi oluyorum. Ha keza dijital platformlardaki bilimkurgu, korku dizi ve filmleri de mafiş. Keşke daha romantik biri olaydım: Dünya duygusalları kayırıyor. Romantik işler gayya.
- Çın, çınn, çınnn öten WhatsApp grubu olayına öteden beri kıldım, tavan yaptı. Bu kadar uzman hekimi, profesörü, bilim insanını ne zaman mezun ettik, bilmiyorum. Herkes, her şeyin uzmanı ve acar gazeteci. Sokağa çıkma yasağını da, OHAL’i de, gerçek ölü ve vaka sayısını da cümle âlemden önce onlar haber alıyor. Almaları bir şey değil, size verme zorunluluğu da duyuyorlar.
- Gevezelik bulaşıcı. Koronadan daha da fazla. Bir bakıyorsunuz, en karşı çıktığınız şeyleri siz de yapmaya başlamışsınız. Kendinizi olup bitene cevap yetiştirirken buluyorsunuz. Mesela şu anda hâlâ okuyor musunuz? Ben en iyisi şu mutfak tereğini indirip temizleyeyim.
Evde tek başına
Herkes eve kapandı ama tek başına kapanmak başka. Sizin eşiniz, çocuğunuz, anne-babanız var. Bütün gün tek bir cümle kurmadığım oluyor. Hırsız girse muhabbet edecek haldeyim!
Evde insan olunca utanıyorum. Mesela misafir varken kendimi frenliyor, aklıma esti diye kalkıp ayakkabılığı falan boşaltıp temizlemiyorum. Şimdi kimse yok ya, anneme döndüm. Gecenin körü, saat maat fark etmiyor, koltuk ya da yatağın alt bazasını kırklıyorum.
-Bizim komşular sağ olsun, uzun uzun apartman muhabbetine bayılır. Koronadan sonra iyice coştular. Eskiden ses geliyor diye kızıyordum. Şimdi can sıkıntısından kulak misafiri oluyorum. Kim o gün ne pişirmiş, apartmanda kim aidat ödememiş, hepsine vâkıfım. Arada lafa karışmama ramak kaldı.
Bu espri yapıldıydı
demek de işe yaramıyor
-Evet, herkes eve kapandı ama tek başına kapanmak başka. Sizin eşiniz, çocuğunuz, anne-babanız var. İşle ilgili her şeyi de yazılı hallettiğimiz için bütün gün tek bir cümle kurmadığım oluyor. Telefonda eşe-dosta dadandım, numaramı gören açmıyor. Hırsız girse muhabbet edecek haldeyim!
- Sürekli dışardan yiyen biri olarak yemek pişirme zevkini yeniden keşfettim. Krep süzetten makarnaya bildiğim bütün yemekleri bir tur yaptım. Ama 10 günde bir dön başa! Bir de yemek pişirmek bir başkası için yaptığın zaman güzel. Tuzunu beğendim, puanım 2... Kendi kendine ‘Yemekteyiz’ nereye kadar?
-Eşin dostun yolladığı komik paylaşımlar da bir yere kadar... Çünkü herkes o karikatürün, caps’in bir tek kendisinde olduğunu zannediyor, aynı şeyi günde 30 kere alınca, bırakın gülmeyi, siniriniz bozuluyor. “Bu espri yapıldıydı” demek de fayda etmiyor, bu sefer telafi etmek için başka bir bayat espri yolluyor. İki nokta, bir parantez, gülün, geçin.
Dünya duygusal
insanları kayırıyor
-Sevdiğim bütün şarkılar bitti. Hatta aynı şarkının başka sanatçılar tarafından söylenmiş versiyonları da. Atladığım bir parça aklıma geldiğinde ceketin cebinde para bulmuş gibi oluyorum. Ha keza dijital platformlardaki bilimkurgu, korku dizi ve filmleri de mafiş. Keşke daha romantik biri olaydım: Dünya duygusalları kayırıyor. Romantik işler gayya.
- Çın, çınn, çınnn öten WhatsApp grubu olayına öteden beri kıldım, tavan yaptı. Bu kadar uzman hekimi, profesörü, bilim insanını ne zaman mezun ettik, bilmiyorum. Herkes, her şeyin uzmanı ve acar gazeteci. Sokağa çıkma yasağını da, OHAL’i de, gerçek ölü ve vaka sayısını da cümle âlemden önce onlar haber alıyor. Almaları bir şey değil, size verme zorunluluğu da duyuyorlar.
- Gevezelik bulaşıcı. Koronadan daha da fazla. Bir bakıyorsunuz, en karşı çıktığınız şeyleri siz de yapmaya başlamışsınız. Kendinizi olup bitene cevap yetiştirirken buluyorsunuz. Mesela şu anda hâlâ okuyor musunuz? Ben en iyisi şu mutfak tereğini indirip temizleyeyim.