Eski sevgiliden tatil arkadaşı olur mu?

Can Bonomo, eşi Öykü Karayel, Karayel’in eski sevgilisi Bartu Küçükçağlayan ve onun eşi Merve Özgüle birlikte tatil yaptı, derdi bizi sardı: Beğenip alkışlayanlar, yadırgayıp eleştirenler, benim gibi iki arada bir derede kalanlar...
Öykü Karayel-Can Bonomo ile Merve Özgüle-Bartu Küçükçağlayan çiftlerinin birlikte tatil yapması sosyal medyanın gündemi olmuştu.
Çünkü Öykü Karayel ile Bartu Küçükçağlayan eski sevgili.
Etiler’de bir restoran çıkışında, çok konuşulan bu tatil sorulunca Can Bonomo şöyle dedi: “Evet, birlikte tatile çıktık. Bir şey söylememe gerek yok. Bartu benim çok yakın, çok samimi arkadaşım. Öykü de benim canım eşim, bu hayatta en sevdiğim insan.”
Her kafadan başka bir ses çıkıyor.
Mesela Onur Baştürk, Can Bonomo’nun tavrını “Bruce Willis”vari bulmuş Kelebek köşesinde.
“Bin kilometre öteden ışıldayan elmas gibi” diyor.
Evet, Can Bonomo’nun duruma çok “cool” yaklaştığı kesin.
“83 milyonda beraber tatile çıkacak başka kimseyi bulamadın mı” taraftarlarından da değilim.
Sadece benim için biraz, nasıl desem... Zor bir durum, konforsuz bir durum olurdu.
Eşinin eski sevgilisi aynı zamanda “çok yakın, çok samimi arkadaşın” olacak.
“Hadi buyur bir de bununla baş et, zaten bir tek senin başına gelir böylesi” derdim kendime.
Ve benim için bunu söylemesi, kabullenmesi, yaşaması Can Bonomo kadar “cool” olmazdı.
Kimseye belli etmesem bile kendi içimde zorlanırdım açıkçası. O yüzden başka zorlanabilecek insanları anlayabiliyorum.
Bu bizi “gayri medeni” yapmaz değil mi? Yoksa yapar mı?
Cinsiyetler üstü bir mevzu
Ama Can Bonomo’ya katılmadığımdan kesin emin olduğum bir nokta var.
Restoran çıkışı yaptığı aynı açıklamada, “2020 yılındayız! Sonra ‘kadına şiddet’ diye, ‘kadın cinayetleri’ diye ağlıyoruz” dedi Bonomo.
Bunun kadına şiddetle, kadın cinayetleriyle ne ilgisi var ki?
Çünkü konu, kadın-erkek meselesi değil.
“Sevgilinizin eski sevgilisiyle samimi olabilir misiniz?” sorusu daha cinsiyetler üstü, daha bireye dair bir mevzu.
Söz konusu olan Öykü Karayel’in değil, Can Bonomo’nun eski sevgilisi de olabilirdi.
Yani tam tersine de çevirebiliriz hikâyeyi:
Eğer sevgilim, eski sevgilimle çok da sıkı fıkı olmak istemez, bu konuda anlayış isterse bunu yadırgamam, gayet net anlarım.
Şef Danilo’dan kapak gibi cevap
Danilo Zanna, kendisine “Bu Türkçeyle bana yumurta kırmayı anlatsa onu bile beceremem” diye yazan Avukat Ergün Kazanır adlı kullanıcıya kapak gibi cevap verdi:
“Kendimi iyi açıklamasam bile yemek kalbe dokunuyor ve bu en önemli şey. Bazen birbirimizi kelimelerle anlamamak daha iyidir.”
Avukat Bey’in belli ki yumurta kırmaya niyeti yok.
Bir de biz ne zaman içimizde yaşayan yabancılara Türkçeyi iyi konuşamıyor diye böyle müsamahasız olduk?
“Peki sen onun Türkçe konuştuğu kadar İtalyanca biliyor musun?” diye sormazlar mı insana?
Bim bam bom çatlasın düşmanlar...
Demet Akalın geçen yıl tam da bu zamanlar “sahte takipçi polemiği”ne girdiği Hadise için “Ay yazık ona. Ben araştırttım, milyoncuk bile değil. Kocası da yok milyoncukları da” demişti.
Uzun süredir özel hayatında yaprak kımıldamayan Hadise ise cevap olarak “Basit tartışmaya girmem” demekle yetinmişti.
Aradan geçen bir yılda Kaan Yıldırım ile birlikte olmaya başladı Hadise.
Önce bir süre sakladı yeni sevgilisini, sonra sosyal medya paylaşımları
falan gırla.
Hatta hızını alamadı, yeni şarkısı “Küçük Bir Yol”un klibinde sevgilisi Kaan Yıldırım’ın köpeği Benek’i bile oynattı.
Altını çize çize.
Herkesin gözünün içine soka soka.
Hayat bazen ne garip değil mi?
Eski sevgiliden tatil arkadaşı olur mu?
Can Bonomo, eşi Öykü Karayel, Karayel’in eski sevgilisi Bartu Küçükçağlayan ve onun eşi Merve Özgüle birlikte tatil yaptı, derdi bizi sardı: Beğenip alkışlayanlar, yadırgayıp eleştirenler, benim gibi iki arada bir derede kalanlar...
Öykü Karayel-Can Bonomo ile Merve Özgüle-Bartu Küçükçağlayan çiftlerinin birlikte tatil yapması sosyal medyanın gündemi olmuştu.
Çünkü Öykü Karayel ile Bartu Küçükçağlayan eski sevgili.
Etiler’de bir restoran çıkışında, çok konuşulan bu tatil sorulunca Can Bonomo şöyle dedi: “Evet, birlikte tatile çıktık. Bir şey söylememe gerek yok. Bartu benim çok yakın, çok samimi arkadaşım. Öykü de benim canım eşim, bu hayatta en sevdiğim insan.”
Her kafadan başka bir ses çıkıyor.
Mesela Onur Baştürk, Can Bonomo’nun tavrını “Bruce Willis”vari bulmuş Kelebek köşesinde.
“Bin kilometre öteden ışıldayan elmas gibi” diyor.
Evet, Can Bonomo’nun duruma çok “cool” yaklaştığı kesin.
“83 milyonda beraber tatile çıkacak başka kimseyi bulamadın mı” taraftarlarından da değilim.
Sadece benim için biraz, nasıl desem... Zor bir durum, konforsuz bir durum olurdu.
Eşinin eski sevgilisi aynı zamanda “çok yakın, çok samimi arkadaşın” olacak.
“Hadi buyur bir de bununla baş et, zaten bir tek senin başına gelir böylesi” derdim kendime.
Ve benim için bunu söylemesi, kabullenmesi, yaşaması Can Bonomo kadar “cool” olmazdı.
Kimseye belli etmesem bile kendi içimde zorlanırdım açıkçası. O yüzden başka zorlanabilecek insanları anlayabiliyorum.
Bu bizi “gayri medeni” yapmaz değil mi? Yoksa yapar mı?
Cinsiyetler üstü bir mevzu
Ama Can Bonomo’ya katılmadığımdan kesin emin olduğum bir nokta var.
Restoran çıkışı yaptığı aynı açıklamada, “2020 yılındayız! Sonra ‘kadına şiddet’ diye, ‘kadın cinayetleri’ diye ağlıyoruz” dedi Bonomo.
Bunun kadına şiddetle, kadın cinayetleriyle ne ilgisi var ki?
Çünkü konu, kadın-erkek meselesi değil.
“Sevgilinizin eski sevgilisiyle samimi olabilir misiniz?” sorusu daha cinsiyetler üstü, daha bireye dair bir mevzu.
Söz konusu olan Öykü Karayel’in değil, Can Bonomo’nun eski sevgilisi de olabilirdi.
Yani tam tersine de çevirebiliriz hikâyeyi:
Eğer sevgilim, eski sevgilimle çok da sıkı fıkı olmak istemez, bu konuda anlayış isterse bunu yadırgamam, gayet net anlarım.
Şef Danilo’dan kapak gibi cevap
Danilo Zanna, kendisine “Bu Türkçeyle bana yumurta kırmayı anlatsa onu bile beceremem” diye yazan Avukat Ergün Kazanır adlı kullanıcıya kapak gibi cevap verdi:
“Kendimi iyi açıklamasam bile yemek kalbe dokunuyor ve bu en önemli şey. Bazen birbirimizi kelimelerle anlamamak daha iyidir.”
Avukat Bey’in belli ki yumurta kırmaya niyeti yok.
Bir de biz ne zaman içimizde yaşayan yabancılara Türkçeyi iyi konuşamıyor diye böyle müsamahasız olduk?
“Peki sen onun Türkçe konuştuğu kadar İtalyanca biliyor musun?” diye sormazlar mı insana?
Bim bam bom çatlasın düşmanlar...
Demet Akalın geçen yıl tam da bu zamanlar “sahte takipçi polemiği”ne girdiği Hadise için “Ay yazık ona. Ben araştırttım, milyoncuk bile değil. Kocası da yok milyoncukları da” demişti.
Uzun süredir özel hayatında yaprak kımıldamayan Hadise ise cevap olarak “Basit tartışmaya girmem” demekle yetinmişti.
Aradan geçen bir yılda Kaan Yıldırım ile birlikte olmaya başladı Hadise.
Önce bir süre sakladı yeni sevgilisini, sonra sosyal medya paylaşımları
falan gırla.
Hatta hızını alamadı, yeni şarkısı “Küçük Bir Yol”un klibinde sevgilisi Kaan Yıldırım’ın köpeği Benek’i bile oynattı.
Altını çize çize.
Herkesin gözünün içine soka soka.
Hayat bazen ne garip değil mi?