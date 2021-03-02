Emre&Burcu bilmecesi

İçinde varmış diye buna denir... Fransa’da iletişim sosyolojisi eğitimi alırken kendini önce kamera arkasında, sonra kamera önünde buluyor. Öyle de yakışıyor ki yerine, hayranları “bakışını daha çok beğenenler”le “gülüşünü daha çok beğenenler” diye bölünüyor. Ama Hande Doğandemir en çok bakışına güveniyor. Favorisi sırt dekoltesi, göz kaçırılmasını daha dikkat çekici buluyor. Bu kadar net konuşmasına bakmayın, içten içe tuhaf da bir hayat paniği yaşıyor: “Hep bir sonraki an n’apacağımı düşünüyorum.”

◊ Oyuncu-sunucu, sosyolog... İletişim sosyolojisi yaparken kendinizi birden kamera karşısında buluyorsunuz. Merceğin

önü mü, arkası mı?

- Benim için zor bir soru. Şu anda önü... Ama bir gün neden arkası da olmasın tekrar?

◊ Hangisini daha şamata hatırlıyorsunuz: Ankara Tevfik Fikret yılları mı, Erasmus’la gittiğiniz Lille dönemi mi?

- İkisi de inanılmaz güzeldi ama Erasmus’la Fransa dönemi daha eğlenceliydi.

◊ Kütüphane yanıyor, ortaokuldan beri Fransızca konuşan biri olarak hangi seksiyonu kurtarırsınız: Fransız edebiyatı mı, Rus edebiyatı mı?

