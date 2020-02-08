Elinizi çabuk tutun geri sayım başladı

Bu yıl Sevgililer Günü için seçeneğiniz çok çünkü 14 Şubat beş sene sonra ilk kez hafta sonu tatiline denk geldi. O yüzden ne istediğinize hızlı karar vermekte de fayda var: Afrodizyak bir yemek mi, çok güleceğiniz bir tiyatro mu, sabaha kadar dans mı, rahatlatıcı bir masaj mı?
Gözden uzak bir yere mi kaçsanız?
SALAŞ VE ROMANTİK YERLER
İSTANBUL’DA: Kilyos’ta Kayıkhane. Önünüz deniz, kayıklar, dalgalar... Fiyatlar biraz yüksek ama ürünleri taze. (0212) 201 26 26
ANKARA’DA: Çayyolu’nda Kavala. Ankara’da kendinizi salaş bir Ege balıkçısında gibi hissedeceksiniz. (0312) 240 70 71
ÇEŞME’DE: Reisdere’de Kolburanos. Şömineli köy evinden pizzacı. Çatısı ahşap, şale gibi. (0533) 317 82 05
ANTALYA’DA: Muratpaşa’daki Omi Beach. Akşam kum üstünde restorana dönüşüyor. (0532) 465 08 10
BODRUM’DA: Çökertme’deki İhtiyar Balıkçı. Salatanız da denizkabuğunda geliyor. (0554) 714 33 69
KAPADOKYA’DA: İbrahimpaşa Köyü’ndeki Babayan Evi. Aile işletmesi, fırınlı soba bile var. (0384) 362 60 80
Birlikte kahkaha mı atsanız?
İLİŞKİ KONULU GÜLDÜRÜLER
Oya Başar yıllar sonra ‘Plastik Aşklar’ oyunuyla Caddebostan Kültür Merkezi’nde. 20.30’da. 79 lira. (0216) 467 36 00
Nilgün Belgün’ün hayat hikâyesini anlattığı ‘Nilgün Belgün’le Aşk ve Komedi’ Akatlar KM’de. 20.30’da. 70-112 lira. (0212) 351 93 82
‘Ölü’n Bizi Ayırana Dek’, özel gösterimiyle İzmir Bostanlı Suat Taşer Tiyatrosu Sahnesi’nde. 20.30’da. 70 lira. (0232) 362 61 61
Haldun Dormen ve Şebnem Özinal’ın ‘Seninle Evlenir miyim?’ oyunu Aydın Kültür Merkezi’nde. 20.30’da. 55-65 lira. (0256) 212 85 06
Şef Danilo ile ‘İtalyan İşi Komedi’ Kadıköy Halk Eğitim Merkezi’nde. 20.30’da. 90 lira. (0216) 336 12 00
Ferhan Şensoy 1987’den beri oynadığı ‘Ferhangi Şeyler’le Beyoğlu Ortaoyuncular Tiyatrosu’nda. 20.00’de. 90-110 lira. (0212) 251 18 65
Kendinizi mi şımartsanız?
ÇİFTLİ MASAJ VE BAKIMLAR
Sapanca’daki Elite World oteline bakım-masaj keyfine kaçabilirsiniz. Belki Paris seyahati kazanacak şanslı çift siz olursunuz. (0264) 415 10 00
Nişantaşı St. Regis Otel’deki Iridium SPA’dan masaj, bakım, dinlenme havuzlu özel paket bin 900 lira. (0212) 368 08 08
Birlikte sabahlara kadar dans mı etseniz?
O GECEKİ PARTİLER
Caddebostan Büyük Kulüp’te Las Vegas’tan gelen Firank Sinatra Show ve ‘after party’ var. 20.00’de. Bar 550, masa 825 lira.
(0216) 302 42 72
Ankara Ataköşk Otel’de Serdar Ortaç konserli, özel mönülü gece var. 19.30’da. Fiyatlar kişi başı 350-1500 lira. (0538) 544 35 50
Bağcılar’daki Windham Grand Otel’de Türk ve Yunan müzikleri söyleyen Rita Mahrani var. 20.30’da. Yemeksiz 220, yemekli 330 lira. (0212) 464 00 00
Ulus’taki Meftun’daysa ‘Yalnızlar Gecesi’ var. Sahnede işletmecisi Mert Davran olacak. Fiks mönü kişi başı 380 lira. (0212) 216 16 88
Bomontiada’daki Kilimanjaro’da Latintronica partisi düzenleniyor. (0549) 791 07 34
Sıla’ya ya da Gülşen’e mi eşlik etseniz?
14 ŞUBAT ÖZEL KONSERLERİ
Şebnem Ferah, Kadıköy Dorock XL’da. 23.30’da. Ayakta 90 lira. (0535) 363 93 49
Bülent Ortaçgil & Jehan Barbur, Beşiktaş IF Performance’ta. 22.00’de. 80 lira. (0546) 566 99 46
Gülşen, Vadistanbul Jolly Joker’de. 22.00’de. 90 liradan başlıyor, 2 bin 600 liralık locaya kadar yolu var. (0542) 562 22 11
Sıla, Ankara Congresium’da. 21.00’de. Biletler Biletix’te 94-277 lira. www.biletix.com
Fazıl Say, 14 Şubat özel programıyla Maslak TİM’de. 21.00’de. Biletler 180-260 lira. (0212) 286 66 86
Harbiye’deki Pink Mama’daysa Hande Yener sahnede olacak. 00.30’da. Giriş 90 lira. Instagram: @pinkmama.istanbul
Yeniköy’deki Sait Halim Paşa Yalısı’nda özel mönü eşliğinde Başak Yavuz Trio konseri var. 20.00’de. Kişi başı 500 lira. (0212) 223 05 66
Ankara Mozarthaus’ta ‘Üç Kadın, Bir Aşk’ konseri var. 20.00’de. 80 lira. (0533) 369 74 50
İncesaz, Ankara MEB Şûra Salonu’nda. 20.00’de. 75-100 lira. (0312) 413 38 50
Beşiktaş’taki Gazebo Lounge’ta beş çayı düzenleniyor. “500 liraya ne çayı?” diye sormayın; piyanolu, prosecco’lu. (0212) 236 73 33
Ona yemek mi yapsanız?
SEVGİLİLER GÜNÜ KURSLARI
Bahçeşehir Üniversitesi’nde ‘Sevgiliye Cupcake’ atölyesi var.
Üç çeşit cupcake hazırlayacaksınız. 18.30’da. 230 lira. (0212) 381 00 00
Koşuyolu EKS Mutfak Akademisi’ndeki ‘Sevgiliye Özel’ atölyesinde brownie, ekler, fleminyon yapacaksınız. 19.00’da. İki kişi 600 lira. (0216) 325 15 00
Baştan çıkarıcı bir şeyler mi yeseniz?
AŞK MÖNÜLERİ
Nişantaşı’ndaki Spago’da manzaraya karşı Güler Tuncer Band ve DJ eşliğindeki Sevgililer Günü yemeği kişi başı 650 lira. (0212) 368 08 08
Kuruçeşme’deki Ringa’da istiridye, ıstakoz, mavi yengeç, pavuryadan oluşan afrodizyak bir mönü var. Tabaklar 50-85 lira. (0532) 066 03 03
Gayrettepe’deki Eataly’nin terasında jumbo karides, badem, safran, kalamarlı mönü hazırlandı. 19.30’da. İki kişi 450 lira. (0212) 336 66 00
Elinizi çabuk tutun geri sayım başladı
Bu yıl Sevgililer Günü için seçeneğiniz çok çünkü 14 Şubat beş sene sonra ilk kez hafta sonu tatiline denk geldi. O yüzden ne istediğinize hızlı karar vermekte de fayda var: Afrodizyak bir yemek mi, çok güleceğiniz bir tiyatro mu, sabaha kadar dans mı, rahatlatıcı bir masaj mı?
Gözden uzak bir yere mi kaçsanız?
SALAŞ VE ROMANTİK YERLER
İSTANBUL’DA: Kilyos’ta Kayıkhane. Önünüz deniz, kayıklar, dalgalar... Fiyatlar biraz yüksek ama ürünleri taze. (0212) 201 26 26
ANKARA’DA: Çayyolu’nda Kavala. Ankara’da kendinizi salaş bir Ege balıkçısında gibi hissedeceksiniz. (0312) 240 70 71
ÇEŞME’DE: Reisdere’de Kolburanos. Şömineli köy evinden pizzacı. Çatısı ahşap, şale gibi. (0533) 317 82 05
ANTALYA’DA: Muratpaşa’daki Omi Beach. Akşam kum üstünde restorana dönüşüyor. (0532) 465 08 10
BODRUM’DA: Çökertme’deki İhtiyar Balıkçı. Salatanız da denizkabuğunda geliyor. (0554) 714 33 69
KAPADOKYA’DA: İbrahimpaşa Köyü’ndeki Babayan Evi. Aile işletmesi, fırınlı soba bile var. (0384) 362 60 80
Birlikte kahkaha mı atsanız?
İLİŞKİ KONULU GÜLDÜRÜLER
Oya Başar yıllar sonra ‘Plastik Aşklar’ oyunuyla Caddebostan Kültür Merkezi’nde. 20.30’da. 79 lira. (0216) 467 36 00
Nilgün Belgün’ün hayat hikâyesini anlattığı ‘Nilgün Belgün’le Aşk ve Komedi’ Akatlar KM’de. 20.30’da. 70-112 lira. (0212) 351 93 82
‘Ölü’n Bizi Ayırana Dek’, özel gösterimiyle İzmir Bostanlı Suat Taşer Tiyatrosu Sahnesi’nde. 20.30’da. 70 lira. (0232) 362 61 61
Haldun Dormen ve Şebnem Özinal’ın ‘Seninle Evlenir miyim?’ oyunu Aydın Kültür Merkezi’nde. 20.30’da. 55-65 lira. (0256) 212 85 06
Şef Danilo ile ‘İtalyan İşi Komedi’ Kadıköy Halk Eğitim Merkezi’nde. 20.30’da. 90 lira. (0216) 336 12 00
Ferhan Şensoy 1987’den beri oynadığı ‘Ferhangi Şeyler’le Beyoğlu Ortaoyuncular Tiyatrosu’nda. 20.00’de. 90-110 lira. (0212) 251 18 65
Kendinizi mi şımartsanız?
ÇİFTLİ MASAJ VE BAKIMLAR
Sapanca’daki Elite World oteline bakım-masaj keyfine kaçabilirsiniz. Belki Paris seyahati kazanacak şanslı çift siz olursunuz. (0264) 415 10 00
Nişantaşı St. Regis Otel’deki Iridium SPA’dan masaj, bakım, dinlenme havuzlu özel paket bin 900 lira. (0212) 368 08 08
Birlikte sabahlara kadar dans mı etseniz?
O GECEKİ PARTİLER
Caddebostan Büyük Kulüp’te Las Vegas’tan gelen Firank Sinatra Show ve ‘after party’ var. 20.00’de. Bar 550, masa 825 lira.
(0216) 302 42 72
Ankara Ataköşk Otel’de Serdar Ortaç konserli, özel mönülü gece var. 19.30’da. Fiyatlar kişi başı 350-1500 lira. (0538) 544 35 50
Bağcılar’daki Windham Grand Otel’de Türk ve Yunan müzikleri söyleyen Rita Mahrani var. 20.30’da. Yemeksiz 220, yemekli 330 lira. (0212) 464 00 00
Ulus’taki Meftun’daysa ‘Yalnızlar Gecesi’ var. Sahnede işletmecisi Mert Davran olacak. Fiks mönü kişi başı 380 lira. (0212) 216 16 88
Bomontiada’daki Kilimanjaro’da Latintronica partisi düzenleniyor. (0549) 791 07 34
Sıla’ya ya da Gülşen’e mi eşlik etseniz?
14 ŞUBAT ÖZEL KONSERLERİ
Şebnem Ferah, Kadıköy Dorock XL’da. 23.30’da. Ayakta 90 lira. (0535) 363 93 49
Bülent Ortaçgil & Jehan Barbur, Beşiktaş IF Performance’ta. 22.00’de. 80 lira. (0546) 566 99 46
Gülşen, Vadistanbul Jolly Joker’de. 22.00’de. 90 liradan başlıyor, 2 bin 600 liralık locaya kadar yolu var. (0542) 562 22 11
Sıla, Ankara Congresium’da. 21.00’de. Biletler Biletix’te 94-277 lira. www.biletix.com
Fazıl Say, 14 Şubat özel programıyla Maslak TİM’de. 21.00’de. Biletler 180-260 lira. (0212) 286 66 86
Harbiye’deki Pink Mama’daysa Hande Yener sahnede olacak. 00.30’da. Giriş 90 lira. Instagram: @pinkmama.istanbul
Yeniköy’deki Sait Halim Paşa Yalısı’nda özel mönü eşliğinde Başak Yavuz Trio konseri var. 20.00’de. Kişi başı 500 lira. (0212) 223 05 66
Ankara Mozarthaus’ta ‘Üç Kadın, Bir Aşk’ konseri var. 20.00’de. 80 lira. (0533) 369 74 50
İncesaz, Ankara MEB Şûra Salonu’nda. 20.00’de. 75-100 lira. (0312) 413 38 50
Beşiktaş’taki Gazebo Lounge’ta beş çayı düzenleniyor. “500 liraya ne çayı?” diye sormayın; piyanolu, prosecco’lu. (0212) 236 73 33
Ona yemek mi yapsanız?
SEVGİLİLER GÜNÜ KURSLARI
Bahçeşehir Üniversitesi’nde ‘Sevgiliye Cupcake’ atölyesi var.
Üç çeşit cupcake hazırlayacaksınız. 18.30’da. 230 lira. (0212) 381 00 00
Koşuyolu EKS Mutfak Akademisi’ndeki ‘Sevgiliye Özel’ atölyesinde brownie, ekler, fleminyon yapacaksınız. 19.00’da. İki kişi 600 lira. (0216) 325 15 00
Baştan çıkarıcı bir şeyler mi yeseniz?
AŞK MÖNÜLERİ
Nişantaşı’ndaki Spago’da manzaraya karşı Güler Tuncer Band ve DJ eşliğindeki Sevgililer Günü yemeği kişi başı 650 lira. (0212) 368 08 08
Kuruçeşme’deki Ringa’da istiridye, ıstakoz, mavi yengeç, pavuryadan oluşan afrodizyak bir mönü var. Tabaklar 50-85 lira. (0532) 066 03 03
Gayrettepe’deki Eataly’nin terasında jumbo karides, badem, safran, kalamarlı mönü hazırlandı. 19.30’da. İki kişi 450 lira. (0212) 336 66 00