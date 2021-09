Ege’nin en ‘caztronomik’ zamanı...

Aslında ekonomist olacaktı, Londra’da bunun için okundu, Cambridge’de bunun için İngilizce eğitimi alındı ama sırf müzik için her şeyi bırakıp Türkiye’ye döndü. Söz yazıyor, besteliyor, söylüyor; üstüne bir de oyunculuğu var. Dışarıdan böyle Cem Belevi, peki içeriden? Kendisini Külkedisi’ni bulmak için elinde ayakkabı, diyar diyar gezen prense benzetiyor. Omzunda ağlayacak kadar güvendiğim birini henüz bulamadığını söylüyor. Ha bir de en güzel şarkısını henüz yazmadığını...

◊ 4 Haziran, İkizler erkeği... Nesi daha zor: Değişken ruh halleri mi, bağlanmakta zorlanmak mı?

- Aslında en çok, hızlı karar verip, o karara doğru giderken insanların bana yetişememesi zorluyor. (Gülüyor)

◊ Ressam anne, piyanist baba... Hangisine daha çok çektin?

- Çöp adam bile çizemediğime göre babama benzediğim aşikâr. Kesin, babama daha çok çektim.

◊ İkisini de çalıyorsun, hangisi daha sensin: Gitar mı, piyano mu?

- Keşke gücüm olsa da piyanoyu her yere taşıyabilsem. Her yerde benimle olduğu için gitar diyorum. Hatta bagajımda her zaman bir “acil durum gitarı” bulunur.

◊