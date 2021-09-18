Ege’nin en ‘caztronomik’ zamanı...

Demet Akalın, “Gelinim Mutfakta” programında Okan Kurt’tan nasıl evlilik teklifi aldığını anlattı. Çok tatlı, insanı gülümseten bir hikâye.
Bir gün Okan Bey’le kavga ediyorlar, Demet Akalın kendini sokağa atıyor, o gece sabaha kadar beş mekân geziyor.
“Müzikten başım çatlıyordu” diyor ama belli ki o baş ağrısında tek pay müziğin değil.
Her neyse... Sabah Okan Bey kapıya dayanıyor.
Kavgalılar ya, Demet Akalın kapıyı yarım açıyor, içeri almayacak adamı.
Okan Bey “Açsana bir şey söyleyeceğim” diyor. “Dışarıdan söyle” cevabını alınca “Ama ilk kez duyacağın bir şey” diyerek merak uyandırıyor.
Merakına yenilen Demet Akalın, Okan Kurt’u içeri alıyor ama hâlâ “gidici” muamelesi yapıp koltuğun ucuna oturtuyor.
Geçen gün Instagram üzerinden bir firma ulaştı. Reklamı olmasın diye ismini vermiyorum. Zaten firma ya da bireysel olarak piyasada bu tür işler yapan başkaları da çok. Ama ilk kez bu kadar detaylı, her ayrıntısı düşünülmüş, bir teklifle karşılaştım.
Sadece takipçi değil, beğeni ve izlenme de sağlıyorlar.
Şöyle diyordu teklif sahibi:
“Efendim, hesabınızın daha çok büyümesine yardımcı olabiliriz. Tamamen organik Türk takipçi, beğeni ve izlenmeyle işinizi büyütebilir, ‘Keşfet’te yerinizi alabilirsiniz. Dilerseniz fiyat listemizi iletelim...”
“Yollayın tabii” dedim.
Altı sayfalık bir katalog gönderdiler.
İsterseniz sadece Türk takipçi, isterseniz Türk-yabancı karışık takipçi sağlıyorlar. Hepsinin fiyatı farklı. Mesela daha inandırıcı görünsün diye sadece Türk takipçi isterseniz fiyat daha yüksek.
Bir platformda yayınlanan belgeselinde açıklama yapan Arda Turan, 3 yıl önce şarkıcı Berkay’la arasında çıkan kavgada aslında kimseyi taciz etmediğini öne sürdü.
Olayla ilgili beraat kararı istinaf mahkemesi tarafından bozulan Arda Turan şunları iddia etti:
“Şiddet, hastane ve silah olayında yüzde 100 haksızım. Tek bir olayda çok haklıyım. Ben kimseyi taciz etmedim.”
Olaylı gecede Emirgân’daki Gizli Kalsın adlı mekânda Arda Turan, Berkay’la kavgaya tutuşmuş, şarkıcının burnu kırılmıştı. Berkay’ın peşinden silahlı şekilde hastaneye giden Turan orada da kargaşa çıkarmış ve hastanenin içinde silah sıkmıştı.
Arda Turan’ın iddiasına göre Berkay’ın eşi Özlem Ada Şahin yalan söylüyor ve kadına asla “Evli olmasam seni kaçırmazdım” gibi bir tacizde bulunmamış. İyi de şimdi sana kim inansın Arda?
Bir kere kadının beyanı esastır. Taciz yoksa durduk yere niye kavga çıksın?
Ayrıca silahla hastane basacak hale gelmiş birinin sözüne ve olayı doğru hatırlayabilecek durumda olduğuna kim, nasıl güvensin?
◊ 2 Ocak, Oğlak burcu... Nesi daha yorucu: Aşırı gerçekçiliği mi, fazla sebatkârlığı mı?
- Hayal kur uç, uç, ama aklını da yanına al! Gerçekleri kabullenmek lazım. Ama sınırlarımı zorlamayı da denedim ben. Hayallerimin ötesinde bir yere ulaşma şansım, sevgi ve saygıyla alkışı tatma şansım oldu iyi ki.
◊ Oğlak karamsarlığı... Bardağın yarısı boş mu, dolu mu yani?
- Yükselen burcum Terazi olduğu için mi bilmem, “Oğlak karamsarlığı” yaşamıyorum. “Dolu tarafından bak” denir ya... Moralim bozulmasın diye bardağa bakmam bile. Çünkü tamamıyla boş da olabilir. Hep mücadele etmek lazım. Bardak boşsa bile, olmayacak olsa bile hayaller kurar, umuda yolculuk yaparım... Sevgi en çok ihtiyacım olan şey. Neşe de en çabuk kana karışan ilacım. Beni asıl zorlayan, üzülünce hasta olmam.
◊ 7 aylıkken erken konuşmaya başlamışsınız ama 2 yaşında yürümüşsünüz. İleri zekâ mı, tembellik mi?
- Meğerse annem ben düşmeyeyim diye oturduğum yere yastıklarla duvarlar örüyormuş. Bir gün onları kaldırıp “Hadi emekle bari” deyince ben tıpış tıpış yürümüşüm. (Gülüyor) Çok erken konuşmam anneme göre ileri zekâ olarak abartılmış ama sonra ilkokul 2. sınıfta matematikten zayıf almamla son bulmuş bu efsane...
◊
Bensu Soral ile Hakan Baş kısa süre önce haklarında çıkan “ayrılıyorlar” iddialarını kesin bir dille yalanlamıştı.
Hakan Baş’ın başka bir kadınla eğlenirken görülmesi üzerine mesele yeniden alevlendi, çift sosyal medyadan yeni ortak bir açıklama yaptı.
Açıklamada kafa karıştıran iki nokta var. Bakalım ünlem (!) koyduğum yerler sizin de dikkatinizi çekecek mi:
“Dün gece bazı mecralarda yer alan haberlerin içeriği gerçek dışıdır. Haberde adı geçen kişi her ikimizin de uzun zamandır tanıdığı ve hep birlikte vakit geçirdiğimiz bir arkadaşımızdır.
Kalabalık bir ortamda, birbirimizden haberdar olduğumuz, birçok ortak arkadaşımızın da yanımızda (!) olduğu bir buluşmanın basında yer alma şekli bizi üzdü. Şu dönemde evliliğimizle ilgili hassas bir süreç (!) içerisindeyiz. Biraz zamana ve sizlerin de hassasiyetine ihtiyacımız var.”
Ne deniyor: “Birbirimizden haberdar olduğumuz...”
Ne demek bu: Gizli, kaçamak bir şey yok; Hakan’ın oraya gittiğini biliyordum, haberdardım.
BİR İTALYAN
Galata Kulesi’nin dibinden Karaköy’e doğru kıvrılıyorsunuz; dar ve biraz izbe sokaklarda ilerlerken birden vaha gibi karşınıza çıkıyor. ‘Böyle de bir yer mi varmış’ sorusundan keyif alan bir ‘şehir kurdu’ysanız gönül rahatlığıyla misafir götürebilirsiniz. Salı akşamı yan masada sevgilisi Dinç Aydoğdu ile yemek yiyen Hande Ataizi birilerine telefonda ballandıra ballandıra bu yeni keşfini anlatıyordu mesela. Kırık sarı duvarlar, kırık sarı aydınlatmalar, Fransız balkonlar, kemerli pencereler... Burası İtalyandan ziyade Fransız Mağrip’ini hatırlatıyor. Hatırlatması da normal çünkü burası eski bir Fransız ilkokulu. Zaman içinde öğrencisizlikten atıl kalmış. Yapılış esprisine sadık olarak restore edildi, artık Ecole St. Pierre Hotel. Otelin odalarının baktığı iç avlusu da İtalyan restoranı IL Cortile. Ahtapot carpaccio, ceviz soslu pansotti, karidesli ravioli, güveçte balık ve dana kaburga gibi yemeklerde iddialılar. Pizzalar 56-92, makarnalar 62-160 lira. Yemeğe gitmeseniz bile o atmosferde bir kokteyl için uğrayabilirsiniz. Ferahlık sevenlere sgroppino’yu öneririm, 85 lira.
(0212) 244 26 74BİR LEVANTEN
IL Cortile ile kıyaslandığında çok daha makul bütçeli bir mekân Levanten Meyhanesi. Ağırlıkla öğrenciler, genç beyaz yakalılar gidiyor. Hem sokak meyhanesi hem kapalı alanı var. 20.00’de canlı müzik başlıyor. ‘Keman ve gitarla Sezen şarkıları’ diye tarif edebilirim tarzlarını. Pazarları yine keman ama bu sefer gitar yerine ut ve klarnetle ‘fantazi-arabesk’ akşamı yapıyorlar. Mekânın adı Levanten ama Levanten lezzetleri yok, bildik meyhane menüsü var. Hiçbiri fena değil, Ermeni usta Egemen Bey’in elinden çıkıyor. Patlıcan közleme ve bezelye ezmeyi beğendim. Ama Karaköy ve canlı müzik denilince asıl fark fiyatlarda: Mezeler ağırlıkla 26-30 lira, mücver, paçanga ve kıymalı börek 30’ar lira. (0533) 431 40 11BİR LÜBNANLI
Ajda ise semtin yeni Ortadoğulusu. Oryantal şov eşliğinde, sunumları oldukça ilginç Lübnan lezzetleri servis eden bir eğlence mekânı. Renkli bir ortamı var. Burayı daha çok kalabalık gruplar tercih ediyor. En çok da bekârlığa veda geceleri için... Hafta sonları kabare şov yapılıyor. Mekân 19.00-2.00 arası açık. Meze, ara sıcak, ızgara tabağı kişi başı 225 lira. (0537) 261 11 41 55 LİRA
Bugün Kemerburgaz Kent Ormanı’nda düzenlenen ‘Ye İç Eğlen Festivali’ne giriş ücreti... Atölyeler, konuşmalar, çocuklar için aktiviteler, yeme/içme sektörünün sunumlarının yanı sıra akşam da Kurtalan Ekspres konseri var. Şehrin bu yeni parkını hâlâ görmediyseniz çok güzel fırsat.
Bugün Kemerburgaz Kent Ormanı’nda düzenlenen ‘Ye İç Eğlen Festivali’ne giriş ücreti... Atölyeler, konuşmalar, çocuklar için aktiviteler, yeme/içme sektörünün sunumlarının yanı sıra akşam da Kurtalan Ekspres konseri var. Şehrin bu yeni parkını hâlâ görmediyseniz çok güzel fırsat.
Bugün Kemerburgaz Kent Ormanı’nda düzenlenen ‘Ye İç Eğlen Festivali’ne giriş ücreti... Atölyeler, konuşmalar, çocuklar için aktiviteler, yeme/içme sektörünün sunumlarının yanı sıra akşam da Kurtalan Ekspres konseri var. Şehrin bu yeni parkını hâlâ görmediyseniz çok güzel fırsat.
Yıldız Tilbe “şanlı aşı direnişi”ne devam ediyor. Konser iptal ediyor, PCR yaptırıyor da aşı vurulmuyor.
Aşısını yaptırdığına dair söylentiler çıkıyor, “Olmadım, aşı maşı olmayacağım” diye açıklama yapıyor, durduğu yerden milim kımıldamadığını gösteriyor.
Aşı karşıtı destekçileri de mest oluyor bütün bu jestlerine.
Halbuki her şeyden önce bu aşı tartışmasını bir kenara bırakıp...
Kendini tehlikeye atıyor diye üzülmek, evhamlanmak lazım Yıldız Tilbe için.
Binlerce insanın, binlerce nefesin önünde konsere çıkıyor.
Bir küçük rüzgâr yüzlerce kişinin soluğunu taşıyor sahneye.
Maximum Kart 20’nci yılını Zeki Müren’li bir reklam filmiyle kutluyor.
Film dediysem hakikaten film gibi: 2 dakika, 26 saniye.
Başından sonuna gülümseyerek izliyorum. Neden mi? Bilmem, ölümünden çeyrek asır sonra, sırf onu görmek bile mutlu ediyor insanı galiba.
Üç yerinde kıkırdadım hatta reklamın...
Biri, alışveriş yaparken gördüğü yakışıklı cansız mankene şaşırıp “Bu kim be!” dediği an.
İkincisi, yine bir yerde telefonla ödeme yapacak, o sırada telefonda konuştuğu kişiye “Kapat Nezih, kapat” diyor.
Üçüncüsüyse hani ellerini kavuşturarak yaptığı klasik bir hareketi var ya, sosyal medyadaki teşekkür emojisi gibi...
İstanbul’daki taksi meselesine şehrin esnaf odası çözüm buldu: Zam.
Başkan Eyüp Aksu’nun söylediğine göre eğer taksilere zam gelirse talep düşecek, böylece sıkıntı da ortadan kalkacak. “Hazır yolcu var, ben en iyi hizmeti, en ucuza nasıl veririm?” kaygısı yerine...
“Daha az yolcu taşıyıp daha çok kazanalım” mantığı. Aslında tam da “Şu yolcular olmasa mis gibi hizmet vereceğiz” kafası.
Taksimetre ücretlerini uzun uzun anlatıyor sayın başkan ama taksi plakalarının fiyatına hiç değinmiyor. Sayı sınırlı olduğu için yıllar içinde artarak inanılmaz rakamlara dayandı.
Sıradan bir şoförün girip de zaman içinde kendi plakasının sahibi olması imkânsız. Plakalar artık bir yatırım aracı. Bu parayı yatıran kişi de günlük olarak faizden ne gelecekse, onu yevmiye olarak kafadan şoförden istiyor.
Taksi şoförlerini strese sokup, vatandaşla asıl çatıştıran da bu günlük kirayı (yevmiyeyi) çıkarma telaşı.
Fakat bunlar sayın başkanın ilgi alanında değil.
“Tahdit”in kent ulaşımı için artık bir “tehdit”e dönüşmesinden bahsetmiyor.
◊ 4 Haziran, İkizler erkeği... Nesi daha zor: Değişken ruh halleri mi, bağlanmakta zorlanmak mı?
- Aslında en çok, hızlı karar verip, o karara doğru giderken insanların bana yetişememesi zorluyor. (Gülüyor)
◊ Ressam anne, piyanist baba... Hangisine daha çok çektin?
- Çöp adam bile çizemediğime göre babama benzediğim aşikâr. Kesin, babama daha çok çektim.
◊ İkisini de çalıyorsun, hangisi daha sensin: Gitar mı, piyano mu?
- Keşke gücüm olsa da piyanoyu her yere taşıyabilsem. Her yerde benimle olduğu için gitar diyorum. Hatta bagajımda her zaman bir “acil durum gitarı” bulunur.
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Leman Sam, Armağan Çağlayan’ın YouTube kanalında kumasıyla aynı evde yaşadığını anlattı.
Aslında tam böyle denemez, daha karmaşık bir durum.
Videodaki o bölümü defalarca dinledim, anladığım şu:
Şimdi Leman Hanım, eşi Selim Sam tarafından aldatılmaya başlıyor.
Yıllar önce tabii.
Leman Hanım o sırada zaten boşanmak istiyor.
Ama eşi, bu ilişki üçgeni devam etsin istiyor.
Gineli şarkıcı Mori Kante’nin 1987’de yayımladığı ‘Yeke Yeke’ şarkısı Afrikalı bir sanatçının o güne kadarki en yüksek satış rakamına ulaşmıştı. Bütün dünya gençleri gibi biz de kasetçalarları başa sara sara ezberlemiştik zor sözlerini: “Bi sounkouroun lou la donkégna, aaaa, aa...” 35 yıl sonra Taksim’in göbeğinde tekrar duyacağım hiç aklıma gelmezdi.
Kemerli duvarlar, dev tanrıça heykeli, yukarıdan sarkan hasır avizeler, küpler, tropik bitkiler ve kulağınızda Mori Kante. Tepenizde Intercontinental Oteli yükselmese kendinizi çok rahat Zanzibar’da falan sanabilirsiniz Ginza’da.
Geçen hafta eski People’ın yerine açıldı. Pandemiden dolayı bahçe ve açık alan genişletilmiş. İçeride, kapalı alandaysa müzik kısıtlamasından sonra faaliyete başlayacak X Room adında 300 kişilik bir after kulübü olacak. 1.00’de açılıp 5.00’te kapanacak.
1.5 TONLUK HEYKEL
TLC kanalında denk geldikçe takılıp kaldığım bir program var:
“Emlak Avcıları”.
Dünyanın çeşitli yerlerinde bazen 500 bin, bazen milyon dolara ev arayan insanları konuk ediyorlar.
Konuklar da emlakçıların kendilerine sunduğu seçenekler arasından en sonunda bir evde karar kılıyorlar.
Parası çok ama ne evler, ne malikaneler, ne mahalleler, nasıl manzaralar, nasıl sahiller...
O kadar param var da ev mi arıyorum? Değil tabii.
Ama izlemesi, hayal kurması bile keyifli.
Kendinizi “Ben olsam havuzluyu değil, manzaralıyı tercih ederdim” ya da “Plaja sıfır olan, şehir merkezindekinden daha iyiydi” falan derken buluyorsunuz.
Haluk Levent önümüzdeki yılın 26 Kasım’ında yurtdışına yerleşeceğini açıkladı.
Yangın, sel, deprem...
O kadar alışmıştık ki onu ve kurucusu olduğu AHBAP üyelerini her felakette ülkenin her köşesinde görmeye...
Haberi duyan herkes gibi, bende de bir şok etkisi, bir “omuz düşüklüğü” yaratmadı desem yalan olur. Artık müzik yapmak ve kendine zaman ayırmak istiyormuş.
Yıllardır hayali olan yurtdışında sentezler yapmak, müzikal arayışlarda bulunmak...
AHBAP’daki görevini de başka bir arkadaşına devredecek. Bir yanıyla haklı. Daha önce de depremzedelere yardım etmiş, çevre konularında faaliyetler göstermişti ama AHBAP’ın kurulmasıyla birlikte, son 6 yılda neredeyse bütün mesaisini bu işlere ayırdı. Koşuşturmada kendi konserini unutmuşluğu var.
Bir müzik insanı olarak artık asıl meşgalesine dönmek istemesi kadar doğal bir şey olamaz. Artık müzik direktörü bile isyanlardaymış. En çok nereye yerleşeceğini merak ettim: Bir Avrupa ülkesi mi? Ya da ABD?
Her neresi olursa olsun, kendisi için verimli olacağına eminim. Oradan yeni fikirler, yeni teknikler, yeni şarkılarla döneceğine de.
◊ 1 Temmuz, Yengeç kadını... Hangisi daha zor: Ev hayatına düşkün olup çalışmak mı, zaman zaman kendinizi ifade etmekte güçlük çekmeniz mi?
- Zaman zaman kendimi ifade etmekte güçlük çekmek daha zor galiba. (Gülüyor)
◊ Çamlıca Kız Lisesi mezunusunuz. O yıllardanen çok neyi özlüyorsunuz:
Kız kıza şamatayı mı, tasasız, kaygısız günleri mi?
- Ya en çok o tasasız, kaygısız günleri özlüyorum aslında.
◊ Kariyerinizde hangisidaha önemli: Kendi şarkınızla Pop Show 95’te birinci olmak mı, 1997’de Yıldız Tilbe’nin “Hiç Kimse Değilim”iyle ilk albümünüzü yayınlamanız mı?
- Tabii ki Pop Show 95’te birinci olmam.
Teknenin isminin neden ‘Yaralı Ceylan’ olduğunu ben de merak ettim. Meğer Bahattin Kaptan’ın bir arkadaşı varmış. En büyük hayali bu isimde bir tekne sahibi olmakmış. Askerde şehit düşünce kaptan onun bu isteğini yaşatmak istemiş.
Türkiye’nin birçok yerinde olduğu gibi belde merkezinden civar koylara günübirlik tekne turu yapan çok... Ama böylesi yok: Yaralı Ceylan. Hikâyesi 1969’da başlıyor. Kaptan Bahattin Taşdibi o zamanlar Bodrumlu genç bir balıkçı. Teknesi küçük mü küçük: 7 metre. İkişer-üçer kişi, turistleri balık avı turlarına götürmeye başlıyor. İşte günübirlik turlar da böylece ortaya çıkıyor.
Bahattin Kaptan “Bu işi ben başlattım. O zamanlar yabancı turist hiç yok. Hep yerli turistlerle...” diye anlatıyor. Yolcu sayısı arttıkça tekneyi de büyütmeye başlamış. 7 metreden; önce 10.5, sonra 12, sonra 22 ve şimdi en son 27.5 metrelik teknesiyle sefere çıkıyor. Hatta 1986’da 12 metrelik teknenin açılışını (ilk turunu) Zeki Müren yapmış.
O zamandan bu zamana kimler binmemiş ki o tekneye! “En son geçen sene Ajda Pekkan arkadaşları için kapattı. Hangi birini sayayım ki, aklına hangi ünlü gelirse...” diye anlatıyor Bahattin Kaptan. Acun Ilıcalı da iki kez ‘Var mısın Yok musun’ ekibiyle gezmiş.
İSTEYENE BALIK, İSTEYENE VEGAN
Hepimiz toplandık, Kibariye’yi reklam yapmakla suçluyoruz.
Neymiş efendim, kocası onu aldatmadığı halde aldattı haberlerine ses çıkarmamış.
Konuyu sündürerek gündemde kalmış, bu sayede konserler, programlar almış.
İyi, güzel de “Kocam beni aldattı” diye ortaya çıkan Kibariye değil ki.
Magazin medyası olarak bir hata yaptık, bambaşka birini Kibariye’nin eşi sandık, olmayan haberi “Ali Küçükbalçık yakalandı” diye herkese duyurduk.
Haberi biz doğrulatacağımıza şimdi “Niye yalanlamadın?” diye Kibariye ve eşinden hesap soruyoruz.
Salı günü, 12.30, Eminönü’deki Boğaz Hattı iskelesi... Kadın-erkek, yerli-yabancı, çoluk çocuk 100’e yakın insan sıcağın altında bekleyiş içinde. Derken Sarayburnu tarafından bütün sürreelliğiyle ‘Le Vapeur Magique’ (Sihirli Vapur) beliriyor denizde.
Sürreel çünkü geçen yüzyıldan kalmış gibi. ‘Gibi’ değil aslında, zaten geçen yüzyıldan kalma.
Suya ilk kez 1976’da indi, adını Kıbrıs şehidi gazeteci Adem Yavuz’dan aldı, yıllarca İstanbul’un iki yakası arasında milyonlarca yolcu taşıdı.
KIZI HAKLI ÇÜNKÜ:
İpek Hanım, eşinin vefatından 4 yıl sonra yeni bir evlilik yaptı. Artık yeni eşinin soyadını alması gerekirken neden hâlâ “Açar”ı kullanmaya devam ediyor?
ESKİ EŞİ HAKLI ÇÜNKÜ:
Biri ölünce geride kalanlar hayatlarına devam etmek zorunda. Tekrar evlenmesi kadar doğal bir şey yok. Ama bu, geçmişte yaşananların silinmesi anlamına gelmez ki.
KIZI HAKLI ÇÜNKÜ:
Ege’nin en ‘caztronomik’ zamanı...
İzmir’in popüler ilçesi Urla’daki caz ve gastronomi festivali, geçen pazartesi yeme-içme etkinlikleriyle başladı, bugün ve yarın caz konserleriyle devam ediyor. Etkinliklerin ev sahibiyse doğal güzelliği dillere destan Sultanlar Vadisi...
Ege’nin şirin yerleşimi Urla, baharda yaptığı enginar ve ot festivallerine bir yenisini ekledi. Geçen yıl pandemi nedeniyle son dakikada iptal edilen Urla Gastronomi ve Caz Festivali’nin ikincisi bu sene 13 Eylül’de İsmet Saz, Ahmet Güzelyağdöken gibi ünlü şeflerin hazırladığı menüler, üretici ve tüketicileri buluşturan gıda pazarları, paneller ve atölyelerle başladı, yarın akşama kadar da devam edecek...
İzmirliler, Sultanlar Vadisi’ne düğün fotoğrafı çektirmek için gidiyor.
Caz konserleri ilçe merkezinin hemen dışındaki Sultanlar Vadisi’nde. İzmirlilerin düğün fotoğrafı çektirmek için ilk adreslerinden olan bu doğa harikası alanda dün Karsu, Çağrı Sertel ve Dolunay Obruk sahneye çıktı; bugün BaBaZuLa, Jülide Özçelik gibi grup ve sanatçılar, yarınsa Birsen Tezer, Jehan Barbur, Möe ve Kites konserleri var.
Eğer İzmir’deyseniz ya da yolunuz geçecekse bu lokum gibi eylül günlerinde doğanın, tarihin, yemek ve müziğin keyfine varabileceğiniz özel bir seçenek...
Meraklılarına bir de nokta atışı adres: Kepler Bistro. Urla’daki onlarca butik restoran ve kafenin arasından yemekleri ama özellikle de kokteylleriyle sıyrılıyor.
YEMEK KURSLARININ FİYATLARI NORMAL Mİ?
Dün Gayrettepe Eataly’de lazanya kursu vardı: 350 lira.
Ayazağa MSA’da meze atölyesi düzenlendi. Dört çeşit meze öğrenmesi 340 lira.
Bugün Mecidiyeköy USLA’da ketojenik beslenme tarifleri var: 450 lira.
Veliefendi Kahve Dünyası’nda çikolata yapımı atölyesi: 200 lira.
MSA’da taco yapımı: 320 lira.
Eataly’de pizza yapımı... Pizza ya, altı üstü pizza: 350 lira.
Yarın, MSA’da üç çeşit cupcake yapımı: 350 lira.
Elbette Türkiye son yıllarda bu alanda çok ilerledi... Elbette en iyi hocalarla ve en kaliteli ekipmanla ders veriliyor... Ve üstelik o gün pişirdiklerinizi yanınıza alıp evinize de götürebiliyorsunuz...
Yine de bu yemek kurslarının fiyatları bir tek bana mı yüksek geliyor?
Yemek yapmaya yeni merak sarmış bir öğrencinin ya da genç bir beyazyakalının birkaç meze, iki çeşit makarna ya da bir pizza için her seferinde bu ücretleri ödemesi çok zor.
Keşke daha mütevazı bütçeli kurslar da düzenlense... Hem daha çok insan mutfağa alışsa hem de bu merkezlerin öğrenci sayısı artsa...
DERSAADET’TE YAŞIYORSUN, PEKİ BUNLARI BİLİYOR MUSUN?
Bugün İstanbul’un Izaka, Kastel, Rika gibi yedi terasında aynı anda Rooftop Festival yapılacağını...
235 liralık tek biletle her birinde çalacak 30’a yakın DJ’i dinleyip dans edebileceğinizi... (www.biletix.com)
Bugün Kadıköy Ankaworkshop’ta daha önce eline hiç çamur almamışlar için heykel atölyesi düzenleneceğini...
125 liralık kursun temasının ‘Game of Thrones’ dizisinin unutulmaz karakteri Khaleesi olduğunu...
CUMARTESİ ATEŞİ
Bu akşam sen neredesin
Ceza Yalova Açıkhava’da, Leman Sam Bahçeşehir Hayal Kahvesi’nde, Yeni Türkü Dorock XL’da, Mehmet Erdem Kayseri Erciyes KM’de, Funda Arar Ankara Atılım Üniversitesi’nde, Selda Bağcan Antalya Açıkhava’da, Berkay Mersin Jolly Joker’de, Levent Yüksel Denizli Açıkhava’da, Buray Zeytinburnu Fişekhane’de, Hakan Altun Vadistanbul Jolly Joker’de...
111 LİRA
Bu akşam Adana Burda PGM Sahne’deki Rabarba Komedi Gecesi’ne en ucuz bilet fiyatı... Komedyenler Anlatanadam,
Cem İşçiler, Fazlı Polat ve Erman Arıcasoy, tek kişilik stand-up gösterileri yapacak.