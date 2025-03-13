Ece’ye “cadı” diyenler, bunun için “engizisyon” kurar

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Yüzümüze bağıran somut gerçekler yerine şeytanın bile aklına gelmeyecek türlü komplo teorilerine inanmayı tercih ediyoruz.

“Öte dünyaya gitti-geldi, zaten onu yaşatmazlardı” diyen bile var. Acılı aile de derdini anlatmaya çalışıyor:

“Oruçlu cadı mı olur!” diye...

Neymiş efendim, tarota, enerjiye, şuna buna meraklıymış. Olamaz mı yani, böyle bir sürü insan var. Neymiş, ormanda nefes terapisine gitmişmiş.

E Perran Kutman da bir TV röportajında açıklamıştı, çok darlandığı zamanlarda, atlayıp arabaya ormanlık bir yere gidiyormuş, bağırıp bağırıp rahatlıyormuş.

Ne var bunda yani?

Kimi ağlar, kimi yazar, kimi çizer, kimi bağırır...

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Yok efendim, aldığı eğitimin adı “cadılık eğitimi”ymiş... Yahu üç-beş eğitimi toplayıp, hepsini bir arada indirimli vermişler, adını da “cadılık paketi” koymuşlar.

Hani “Bütün bu eğitimleri tamamlarsanız, artık cadı olup çıkıyorsunuz” tarzında bir espri işte.

Spor hocaları da beş-altı hareketi arka arkaya koyup “Size He-man paketi uygulayacağız” diyor. Onun gibi bir şey.

Bakalım bu her türlü olayın arka planındaki gizli bilgilere sahip insanlarımız, asıl bunu duyunca ne yapacak:

Mina Demirtaş “Genç Cadı” ödülü aldı. Nerede? 28’inci Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali’nde. Ohoo o, ödülü alan cadı. Verenler de belli ki cadı konseyi! Kurun engizisyonu, kurun.

Ufak Klum büyük attı

Heidi Klum’un birlikte bir iç çamaşırı reklamında yer aldığı 20 yaşındaki kızı Leni Klum, yapılan eleştirileri “Ne yaparsanız yapın, beğenmeyen birileri olacaktır” şeklinde cevapladı.

Bu kız modelliğe daha 12-13 yaşlarından itibaren hevesliydi ama annesi, 16’sına gelmeden modellik yapmasına karşı çıkıyordu.

ABD’de doğup büyüyen ve New York’ta yaşayan genç Klum, çoğu Almanca olduğu için yapılan eleştirileri de anlamadığını söyledi.

Bu devirde böyle de yalan mı olur be Leni? Uygulama zaten soruyor “İngilizceye çevireyim mi?” diye...

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SİYAD’a gitmeyip nereye gidecekti?

Nurgül Yeşilçay, TikTok’ta trend haline gelen Türkan Şoray makyajı (Turkish Delight) akımına uyup makyaj yaptı ama sevgilisi Necati Kocabay istemediği için SİYAD Ödül Töreni’ne o şekilde katılamadı.

Halbuki ne güzel: Kadın sosyal medyaya önem veriyor, emek ve zaman harcayıp kısa parodiler falan çekiyor.

Akımları takip edip, oradan kendine malzeme çıkarıyor.

Çok da güzel olmuş Türkan makyajı.

Katılacağı yer de çok uygun: SİYAD yani Sinema Yazarları Derneği töreni.

Yeşilçam temalı bir kostümden daha cuk oturanı olamazdı böyle bir geceye.

İşte bir “erko” yine bozdu işi.

Makyajı temizlemişler, kabartılan saçları gerisin geri söndürmüşler. İçinde kalmış kadının ki, törende lafını da etti soranlara.

Hiç dinlemeyecekti sevgilisini, o şekilde katılacaktı.

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Takma tırnakla halı ovmak

Sadece son 1-2 ayda temizlik takıntısını açıklayan kadın ünlüler: Ece Seçkin (çamaşır suyu delisi), Gülşen (Konseri bile olsa evi temizlemeden çıkmıyormuş), Tülin Şahin (Dadı bile yok, her ev işini kendi yaparmış), Saba Tümer, Nilgün Belgün... Liste böyle uzayıp gidiyor.

Bunların hiçbiri evine yardımcı almakta güçlük çekecek insanlar değil.

Ama takıntı halinde ev işlerini kendileri yapıyorlar, üstelik bundan bir çeşit keyif alıp, rahatlıyorlar.

İster ünlü olsun, ister ünsüz; zengin ya da fakir, ev temizliği Türk kadınının terapisi gibi. O koca koca tırnaklarla yerde halı falan ovup; sonra hiçbir şey olmamış gibi en star halleriyle sahneye çıkıyorlar.

Bir yanıyla komik, sempatik. Ama bilimsel yanıyla çok ciddi bir araştırma konusu bence.

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Guinness’e girdi

“Hintli Kurtadam” olarak tanınan Lalit Patidar, Guinness Rekorlar Kitabı’na girmeyi başardı.

Orta Çağ’dan beri sadece 50 vakada görülen hipertrikoz nedeniyle 18 yaşındaki gencin yüzü tamamen kıllarla kaplı.

İnsanlar onu “Starwars”taki Chewbacca karakterine benzetiyor. Allah affetsin ama soyadı da mı öyle denk gelir ya... Umalım da bu şöhretten gelecek parayla tedavi imkânı bulabilsin.