Ebru Şallı, kocası ve kocasının eski karısı

Yitip giden bir çocuk, acılı bir anne, acımasız insanlar... Vefalı bir adam, hanımefendi bir kadın, şımarık bir fenomen, valeler ve garsonlar. Bütün bunları tek bir kareye sadece Türkiye sığdırabilirdi.
◊ ACILI BİR ANNE: Ebru Şallı 3 ay önce kaybettiği oğlu Pars’ın ardından tatil fotoğraflarıyla gündemde.
Ne mütecaviz bir gündem: Bir annenin yaşayan diğer evladı için hayata tutunma çabasını kim anlayabilir? 3 ay boyunca boğazından doğru düzgün kaç öğün geçti, kim bilebilir? Hariçten gazel okuyorlar.
◊ VEFALI BİR ADAM: Ebru Şallı’nın eylülde nikâh masasına oturduğu üçüncü eşi Uğur Akkuş.
Şallı’yla, sorunlu bir boşanmanın ardından evlenmişti Akkuş. Pars ölmeden daha 1 ay önce çocuk sahibi olmak istediklerini açıklamışlardı. Belli ki mutlu bir geleceğe dair planları vardı.
Pars’ın beklenmeyen ölümüyle şimdi o hayaller belirsiz bir geleceğe ertelenmiş durumda.Erkeklerin kötü bir özelliği var. Söz konusu çocuklar olunca, bırakın ölümü, ciddi bir hastalık olduğunda bile baş edemiyor, sıvışma eğiliminde oluyorlar.
“Çocuğu otizmli olan ailelerin çoğu dağılıyor, babalar evi terk ediyor” diyor otizmli çocuk annesi Canan Cihan. (Hürriyet Cumartesi, 30 Mart 2019, İpek İzci). Düşünsenize, onlarınki öz evlatları...
Ama bu Uğur Akkuş iyi bir insan galiba.
Süreç boyunca Şallı’dan desteğini hiç esirgemedi.
Cenazede ayakta durmakta zorlanan Şallı’yı bir kolundan çocuğun babası Harun Tan, diğer kolundan Uğur Akkuş tutuyordu.
◊ HANIMEFENDİ BİR KADIN:
Hatta ve hatta Uğur Bey’in boşandığı eşi Gonca Derin’in de hakkını teslim etmek gerek.
Uğur Akkuş’a dört ayrı dava açtı Gonca Hanım.
Kendisini Ebru Şallı’yla aldattığı gerekçesiyle.
Yani onun açısından bakıldığında, Ebru Şallı yuvasını dağıtan, “kocasını elinden alan” kadın.
Ama ne kadar hanımefendi biriymiş ki “hasmı” çocuğunu kaybettiğinde, bir şu mesajı paylaştı: “Acını en derinden hissediyorum. Sabırlar diliyorum Ebru Şallı.” Belli ki ikisi de hayatın farklı yerlere savurduğu, özünde iyi yürekli insanlar.
Durduk yere başın belaya girer
◊ ŞIMARIK BİR FENOMEN: Uğur Akkuş için “İyi bir insan galiba” diyorum ya... Bir sebebi daha var.
Ebru Şallı’nın ardından, Uğur Akkuş da gündemde: Fenomen Kerimcan Durmaz ile yaşadığı bir gerginlik nedeniyle.
Dünkü Kelebek’te okumuşsunuzdur: Trump Towers’ta aracı geç gelince Kerimcan Durmaz çıngar çıkarıyor, valeye bağırmaya başlıyor.
Artık nasıl bir cazgırlık yapıyorsa o esnada orada bulunan Uğur Akkuş, “Sen kimsin ya?” diyerek üstüne yürüyor, görevliler zor tutuyor.
Fenomen yaptığınız, şımartıp başımıza sardığınız insanları iyi tanıyın. Benzer bir terbiyesizliğe denk gelsen durduk yere senin de başını belaya sokar.
Siz de müsaade etmeyin
◊ VE VALELER, GARSONLAR: Daha genç muhabirken 2001 krizinde işsiz kalmıştım. Geçinmek zorundaydım, 1.5 yıl boyunca garsonluk, barmenlik yaptım.
Hizmet sektöründe çalışınca eşitsiz bir durum oluyor. Elin kırosu gelir, sırtına leblebi atarak bira ister...
Hangi ünlü olduğunu şimdi burada anmayacağım. İyi bir eğitim almışım, gururlu bir genç adamım.
O masayı güçle de sözle de devirmesini bilirim ama elin kolun bağlı...
O yüzden garsonlar, valeler gibi hizmet sektöründe çalışanlara kötü davranışa zerre tahammülüm yok.
Siz de müsaade etmeyin. Para karşılığında hizmet/servis almak, kimseyi kimseden bir nebze üstün kılmaz.
Uğur Akkuş’u bu güzel davranışı için tebrik ederim.
Bunu yapan en yakınınız, en sevdiğiniz ya da önemli biri olsa bile çekinmeden sesinizi yükseltiniz.
Ebru Şallı, kocası ve kocasının eski karısı
Yitip giden bir çocuk, acılı bir anne, acımasız insanlar... Vefalı bir adam, hanımefendi bir kadın, şımarık bir fenomen, valeler ve garsonlar. Bütün bunları tek bir kareye sadece Türkiye sığdırabilirdi.
◊ ACILI BİR ANNE: Ebru Şallı 3 ay önce kaybettiği oğlu Pars’ın ardından tatil fotoğraflarıyla gündemde.
Ne mütecaviz bir gündem: Bir annenin yaşayan diğer evladı için hayata tutunma çabasını kim anlayabilir? 3 ay boyunca boğazından doğru düzgün kaç öğün geçti, kim bilebilir? Hariçten gazel okuyorlar.
◊ VEFALI BİR ADAM: Ebru Şallı’nın eylülde nikâh masasına oturduğu üçüncü eşi Uğur Akkuş.
Şallı’yla, sorunlu bir boşanmanın ardından evlenmişti Akkuş. Pars ölmeden daha 1 ay önce çocuk sahibi olmak istediklerini açıklamışlardı. Belli ki mutlu bir geleceğe dair planları vardı.
Pars’ın beklenmeyen ölümüyle şimdi o hayaller belirsiz bir geleceğe ertelenmiş durumda.Erkeklerin kötü bir özelliği var. Söz konusu çocuklar olunca, bırakın ölümü, ciddi bir hastalık olduğunda bile baş edemiyor, sıvışma eğiliminde oluyorlar.
“Çocuğu otizmli olan ailelerin çoğu dağılıyor, babalar evi terk ediyor” diyor otizmli çocuk annesi Canan Cihan. (Hürriyet Cumartesi, 30 Mart 2019, İpek İzci). Düşünsenize, onlarınki öz evlatları...
Ama bu Uğur Akkuş iyi bir insan galiba.
Süreç boyunca Şallı’dan desteğini hiç esirgemedi.
Cenazede ayakta durmakta zorlanan Şallı’yı bir kolundan çocuğun babası Harun Tan, diğer kolundan Uğur Akkuş tutuyordu.
◊ HANIMEFENDİ BİR KADIN:
Hatta ve hatta Uğur Bey’in boşandığı eşi Gonca Derin’in de hakkını teslim etmek gerek.
Uğur Akkuş’a dört ayrı dava açtı Gonca Hanım.
Kendisini Ebru Şallı’yla aldattığı gerekçesiyle.
Yani onun açısından bakıldığında, Ebru Şallı yuvasını dağıtan, “kocasını elinden alan” kadın.
Ama ne kadar hanımefendi biriymiş ki “hasmı” çocuğunu kaybettiğinde, bir şu mesajı paylaştı: “Acını en derinden hissediyorum. Sabırlar diliyorum Ebru Şallı.” Belli ki ikisi de hayatın farklı yerlere savurduğu, özünde iyi yürekli insanlar.
Durduk yere başın belaya girer
◊ ŞIMARIK BİR FENOMEN: Uğur Akkuş için “İyi bir insan galiba” diyorum ya... Bir sebebi daha var.
Ebru Şallı’nın ardından, Uğur Akkuş da gündemde: Fenomen Kerimcan Durmaz ile yaşadığı bir gerginlik nedeniyle.
Dünkü Kelebek’te okumuşsunuzdur: Trump Towers’ta aracı geç gelince Kerimcan Durmaz çıngar çıkarıyor, valeye bağırmaya başlıyor.
Artık nasıl bir cazgırlık yapıyorsa o esnada orada bulunan Uğur Akkuş, “Sen kimsin ya?” diyerek üstüne yürüyor, görevliler zor tutuyor.
Fenomen yaptığınız, şımartıp başımıza sardığınız insanları iyi tanıyın. Benzer bir terbiyesizliğe denk gelsen durduk yere senin de başını belaya sokar.
Siz de müsaade etmeyin
◊ VE VALELER, GARSONLAR: Daha genç muhabirken 2001 krizinde işsiz kalmıştım. Geçinmek zorundaydım, 1.5 yıl boyunca garsonluk, barmenlik yaptım.
Hizmet sektöründe çalışınca eşitsiz bir durum oluyor. Elin kırosu gelir, sırtına leblebi atarak bira ister...
Hangi ünlü olduğunu şimdi burada anmayacağım. İyi bir eğitim almışım, gururlu bir genç adamım.
O masayı güçle de sözle de devirmesini bilirim ama elin kolun bağlı...
O yüzden garsonlar, valeler gibi hizmet sektöründe çalışanlara kötü davranışa zerre tahammülüm yok.
Siz de müsaade etmeyin. Para karşılığında hizmet/servis almak, kimseyi kimseden bir nebze üstün kılmaz.
Uğur Akkuş’u bu güzel davranışı için tebrik ederim.
Bunu yapan en yakınınız, en sevdiğiniz ya da önemli biri olsa bile çekinmeden sesinizi yükseltiniz.