“Düşünüyorum, kısır döngüye giriyorum”

Hadise, Murat Boz ve Kerimcan Durmaz sözleşmiş gibi aynı anda şarkı çıkardı. “Aslında ben önce, ben daha önce” falan diyorlar ama bize ne bu ayrıntılardan? Üçü de güzel; tıklayınız, dinleyiniz, eğleniniz.
Fakat bu çakışma ilginç bir centilmenliğe de sebep oldu.
“O Ses Türkiye”nin sevilen partnerleri Murat Boz ile Hadise’nin birbirlerinin şarkılarını paylaşmalarında şaşıracak bir şey yok.
İlginç olan, Demet Akalın’ın arasının nane olduğu Kerimcan Durmaz’ın şarkısını paylaşması.
Ünlü fenomenin müstehcen görüntüleri ortaya dökülünce Akalın tepki göstermiş, Durmaz’ı arkadaşlıktan çıkarmıştı.
İş o kadar sertleşmişti ki Ben Fero’nun şarkısındaki “G.t olana yok dost, yok arkadaş” sözleri sarf edilmişti.
Bunca zamandan sonra aralarında bir iletişim oluştu mu, bilinmiyor.
Türkiye’nin en ünlü meydanı Taksim. En bilinen caddesi de yine bu meydandan başlayan İstiklal.
Bugünkü konumuz Sıraselviler Caddesi ise İstiklal’in küçük yancısı.
Sıraselviler’e ‘yancı’ diyorum ama durduk yere değil. Boyu güdük. Hepi topu 300 metre.
Ama ne demişler? “Asıl boyu kısa olandan korkacaksın.” 100 yılda o 300 metreye kent hayatı açısından neler sığdırdı neler...
100 yıllık küçük bir kent gezisine hazırsanız sizi hemen caddenin başlangıç noktasına, Taksim’e alayım...
Eğer karnınız açsa önce onu bir halledelim. Saatin kaç olduğunun hiç önemi yok. Eğer yolunuz Sıraselviler’e düştüyse dünyanın pek az kentinde sahip olabileceğiniz bir lükse sahipsiniz: haftanın her günü, 7x24 açık ve harıl harıl iş yapan fast food’cular.
Bambi’yi gözü kapalı tavsiye ederim. Türkiye’nin gerçek anlamda ilk fast food mekânı. 1974’te açıldı. Dilli-kaşarlı tostu efsane. Pandemide de açık ama sadece kısıtlı alanda servis yapabiliyor. Öncesini bilenler için biraz hüzünlü. Sabahın 5’i, 6’sı, 7’sinde bile bütün masalar dolu olurdu. Hiç tanımasanız da yan masayla arkadaş olup “Siz neredeydiniz?” diye o gece gidilen mekânların hali sorulur, kıyaslaması yapılır, bir sonraki hafta sonu birlikte planlanırdı.
200 VAKA:
Sinop’ta bir kadının altı günde 41 ev ziyaret ederek korona bulaştırdığı insan sayısı... Bütün köy karantinada.
YÜZDE100:
Sinovac aşısının üçüncü faz denemelerinde ortaya çıkan “hastaneye yatmayı engelleme” oranı... Türkiye’nin de kullandığı bu aşıyı olanlar hastalansa bile hastanelik olmuyor.
23 KİŞİ:
İzmir-Konak’ta yüksek müzik sesi gelen bir yere yapılan baskında ceza kesilen insan sayısı...
Mekân bir gece kulübüymüş, içeridekilere toplam 145 bin lira ceza kesildi.
İstanbul’da kafe ve restoranlar kısıtlı şekilde de olsa aylar sonra açıldı.
Bazı dükkânlar kararın açıklandığı gün temizlik ve açılış hazırlıkları yapmaya başlamıştı bile.
Bugün-yarın da biraz öyle, deneme-yanılmayla geçer gibi görünüyor.
Elbette herkes sevdikleriyle, arkadaşlarıyla buluşmayı özledi.
Bir yerde oturup bir şeyler yiyip içmeyi iple çekiyor.
Aslında koskoca metropolde aylar sonra insanların “dışarıda” sosyalleşebileceği ilk hafta sonu bu cuma yaşanacak.
Kaç restoran ve kafenin yeniden açılabileceğini, “yeni normal”e nasıl adapte olduğumuzu, kurallara uyup uymadığımızı tam anlamıyla cuma anlayacağız.
Hava durumuna da baktım, cumartesi yağışlı ama cumayı parçalı bulutlu gösteriyor.
Burcu Çağrı diye biri var. Manken. Mankenliğinden tanımıyor olabilirsiniz, zaten 4 sene önce bırakmış. Ama Emre Altuğ’la ilgili iddialarından duymuşsunuzdur.
4 yıldır aşk yaşadıklarını iddia ediyor.
Durup dururken bir paylaşım yaptı, ortalık karıştı: “Gün geçtikçe çoğaldı bağımız, 4 senede. Seni çok seviyorum.”
Ortalık neden karıştı?
Çünkü biz Emre Altuğ’u manken ve oyuncu Çağla Şıkel ile hatırlıyorduk. Evlilikleri 4 yıl sürmüştü ama o aşktan geriye Uzay ve Kuzey adında iki çocukları kalmıştı.
Çağla Şıkel tek cümleyle çıktı işin içinden. “Beni ilgilendiren bir konu değil” dedi; polemiğe hiç girmedi ve geçti, gitti.
Burcu Çağrı ise paylaşımını sildi. Emre Altuğ’la aralarında ne konuşma geçti; neyi, nasıl hallettiler, orasını bilmiyoruz.
Yetmedi, iş derinleşti... Burcu Çağrı bu sefer “
◊ Oyuncu-sunucu, sosyolog... İletişim sosyolojisi yaparken kendinizi birden kamera karşısında buluyorsunuz. Merceğin
önü mü, arkası mı?
- Benim için zor bir soru. Şu anda önü... Ama bir gün neden arkası da olmasın tekrar?
◊ Hangisini daha şamata hatırlıyorsunuz: Ankara Tevfik Fikret yılları mı, Erasmus’la gittiğiniz Lille dönemi mi?
- İkisi de inanılmaz güzeldi ama Erasmus’la Fransa dönemi daha eğlenceliydi.
◊ Kütüphane yanıyor, ortaokuldan beri Fransızca konuşan biri olarak hangi seksiyonu kurtarırsınız: Fransız edebiyatı mı, Rus edebiyatı mı?
◊ Ali Kocatepe haklı:
“Uzun yıllardır emrivaki yaparak bitmiş işlerle karşıma çıkıyor. Şarkılarımla ilgili projelerini önceden paylaşması gerektiğini anlattım. Ama uyarılarımı dikkate almadı.”
Ama Nükhet Hanım, izin almadan da kimsenin şarkısı-bestesi kullanılmaz ki...
Siz belli ki projenin heyecanına kaptırmışsınız kendinizi, gerisini sonra dostlukla, tatlılıkla, işve-cilveyle hallederim diye düşünmüşsünüz.
Evet, hepsinde çok kuvvetlisiniz ama demek papaz her zaman pilav yemiyor.
◊ Demet Akalın haklı:
“Nükhet Duru’nun belgeselini seyrediyorum şu an. Böyle sesler olmasa şarkıları büyük kitleler nasıl duyar bilemedim...”
Evet, şarkıda yorumcu çok önemli, Aynı parçayı bir kişiden çok sevip, bir başkasından itici bulabiliyoruz.
İyi bir dizi izleyicisi sayılmam ama zapladıkça dikkatimi çekiyor, dizi senaryolarında ne maske var, ne salgın.
Sanki hayatımıza pandemi diye bir şey hiç uğramamış gibi.
Şimdi diyeceksiniz ki “Zaten hayatımız pandemi, bir de dizide bizi rahat bırak...”
Haklısınız. Ama ille de sıkıcı, üzücü olmak zorunda değil ki.
Şaka maka bir senede epeyce bir “pandemi külliyatı” birikti. Ben Gülse Birsel’den ümitliyim mesela.
Şimdi diyeceksiniz ki “İki güzel insanın kaşına gözüne, ağzına burnuna bakmak için seyrediyoruz, onu da maskeyle kapatma...”
Yahu bütün sahneler maskeli olsun demiyorum ki.
Biliyorsunuz, Serenay Sarıkaya bir süredir Maldivler’de.
Masmavi plajlarda atmak ne kelime, fink sektiriyor. Bunları da sosyalden paylaşıyor.
Bence gayet güzel kareler. Zaten Maldivler’le Serenay bir araya gelir de ne kadar kötü olabilir ki?
Ama Demet Akalın fotoğrafların ışık, filtre, pürüzsüzlük/selülit ayarlarını beğenmemiş olacak ki buradan Maldivler’e ulaştırdı mesajını: “Telefonunu değiştir baby”...
“Kıtalararası teasing” mi dersiniz, “Demek benden daha çok kıskandı” mı dersiniz?
Ama “Karışmadığı bir o kalmıştı” diyeceksiniz, o kesin.
Haklısınız.
Ama kendi açısından Demet Akalın da haklı değil mi?
◊ Hangisinden daha komik hatıralar var: Hacettepe Tiyatro mu Mimar Sinan mı?
- Hacettepe konservatuvar dönemlerimin bende yeri hep ayrıdır. 90’lar, Ankara, hayat bambaşka akıyordu şimdi dönüp bakınca o günleri gerçekten çok özlüyorum. Bugünlerle kıyaslayınca “Uzayda yaşıyormuşuz, haberimiz yokmuş” diyorum.
◊ Hayatınız bir film olsa kim yönetirdi: Ferhan Özpetek mi Wachowski kardeşler mi?
- Ferzan Özpetek beraber çalışma fırsatı yakaladığım çok sevdiğim ve değer verdiğim bir yönetmen. Onun bakış açısından kendi hayatımı izlemek çok zevkli olurdu. COVID-19 sonrası da Wachowski kardeşlerin ilgisini çekebilir. İkisine de hayır demem (gülüyor)...
◊ İmkânınız olsa hangisiyle kahve içmek isterdiniz? Muhsin Ertuğrul mu Afife Jale mi?
- Afife Jale.
◊ İlkinde 48 bin, ikincisinde 266 bin takipçiniz var. Twitter mı Instagram mı?
“Birçok kişi yorum ve DM’lerim kapalı olduğu için eleştiride bulunuyor. Çünkü artık kötü sözün de, onu söyleyen kişinin de vahşi bir şekilde bana dokunmasını istemiyorum. Daha doğrusu o kişinin bana dokunduğunu sanmasına izin vermiyorum.”
Aslında Korel’in yaptığı tespit çok önemli:
Çünkü evinizin kapısı kilitli olsa bile kendinizi koruyamıyorsunuz. Saldırı size mülkiyet hakkını bile çiğneyerek ekranınızdan geliyor. Sanki dışarıda bağırıyor ama internette erişmek isteyen herkes görüyor sarf edilen o sözleri.
“Artık sadece içimden geleni, gözümün gördüğünü korkmadan, otosansür uygulamadan paylaşmak istiyorum. Söylenen her şeyi ciddiye alıp o insanı kazanmaya çalışmayı da bıraktım.”
Sosyal medya okuryazarlığı çok önemli. Ama işin diğer ucunda hassasiyetin de sonu yok. Kılık kıyafete kadar...
Söylenen her şeye çok ehemmiyet verdiğinizde olay ister istemez otosansür hali almaya başlıyor.
“İkinci yavruma hamileyken DM kutuma düşen bir mesaj: ‘Pi.in ve senin gebermen için her gün dua ediyorum.’ Başaracak gücüm yok artık. Bir yerlerde sanal zorbalığa uğrayan özellikle yaşı küçük kardeşlerim bu yazdıklarımı okuyorsa; bunun bir suç olduğunu bilin ve ailenizle paylaşın. Sessiz kalmayın!”
Radisson Blu otelinin önündeki ışıklarda iniyorum araçtan. Ortaköy-Kuruçeşme istikametinde sürekli trafik yaratan ışıklarda yığılma yok, hatta boş.
Pandemi yetmezmiş gibi şehir son yılların en yoğun kar yağışını almış...
Bundan 30 sene önce, 90’ların başında bu ışıklara çok yakın bir yerde Flatline adlı gece kulübü vardı. Ağırlıkla kolej çocukları giderdi eğlenmeye, İstanbul’un en marjinal mekânlarından biriydi. Mad Madame gibi gruplar çıkardı. Kaan Tangöze ve arkadaşları gecelikle falan sahne alırdı. Şimdi ya şu dürümcü ya da parfümeri olan yerdeydi diye hatırlıyorum.
Hemen sağa sapınca bu kez Sis Bar’ın uğultusu karşılardı sizi. Özlem Tekin’li, Şebnem Ferah’lı Volvox grubu sahneye çıkardı. Müzik tarzları ve kitleleri birbirine bu kadar yakın olmasına rağmen neden iki mekânın müşterileri arasında o kadar sık kavga çıkardı, anlamak mümkün değil.
Hesaplamaya çalışıyorum, Hikmet Aksesuvar’ın yerinde falandı herhalde. Belki de şimdiki Oasis Bar’ın... ‘Şimdiki’ dediğime bakmayın, Oasis de bir yıldır kapalı.
Oasis’in yanında Arapça bir tabela... Neyse ki tam altında Türkçesi de yazıyor: Lazerle yazı yazıp resim yapabiliyorlarmış.
Karşısındaki PTT’nin sokağı, yani Sağlık Sokak’tan girerseniz solda Ortaköy Oteli’nin yakışıklı kafe, bar ve restoranı var. Çaprazı Laika Tiki Bar ve onun karşısı bir zamanların meşhur Ceneviz Kahvesi. Şehrin üçüncü nesil kahve macerası bu ince-uzun daracık kahvede başladı desek yalan olmaz.
Deniz Çakır yeni projesinin setinde kendine ayrılan karavanı küçük bulunca diğer iki rol arkadaşı Serkay Tütüncü ve İlayda Alişan’ın karavanına geçmiş/yerleşmiş/çökmüş.
Yapım ekibi de çıkaramıyormuş. Diğer iki oyuncu daha küçük olan karavana sığmaya çalışıyormuş.
Çünkü pandemi nedeniyle karavan kıtlığı yaşanıyormuş.
Bu çok lezzetli set kulisini Sinem Vural’dan okuduk dün.
Bu sorun nasıl çözülür diye düşündüm.
E belli ki yine camia içinden.
Şevval Sam
Bayılırım dansöze, hele güzel dans edene.
Allah biliyor da vermiyor: İmkânım olsa salonun bir köşesini pist yaparım, uyuyayım, uyanayım, 7x24 oynasınlar orada.
8+8+8 vardiyalı. Hepsi sigortalı...
Oryantal yaparken videosunu paylaşıp işinden olan spor spikeri Hande Sarıoğlu için çok üzüldüm bu yüzden. Sanatına saygımdan değil.
Videosunu izlediniz mi? Bence kötü dans ediyor. Tam yapacakken işi hafife alır bir havası var, Ahmet Hakan’ın dediği gibi, danstan ziyade “şebermeye” giriyor.
Üzüntüm hayat tarzına saygımdan.
Ne olacak yani: Kimi Gangnam dansı yapar, kimi oryantal, kimi rap...
İsteyen de koyar paylaşır, oyuncu Fırat Çelik’in yeğeniyle yaptığı disko şovlar karantinanın en karanlık günlerinde hepimizi mest etmedi mi?
Nişantaşı’nda kameralara yakalanan Aleyna Tilki, “Sevgililer Günü’nü nasıl geçireceksiniz?” sorusuna “Ben ve ben olacağız” diye cevap verdi. N’apsın kızcağız? Sevgili bu, sorulunca cebinden çıkarıp gösteremezsin ki. Yoksa yok işte...
Bir Sevgililer Günü’nü daha atlattık, kurtulduk. İlişkisi olanlar, birini bulmuş olmanın verdiği “haklı bencillik”le sevgilisini ve mutluluğunu sergiledi, biz de elimizde telefon, kaydır kaydır seyrettik.
Yetmiyormuş gibi ideal çift seçmeleri yapıldı, Burak Özçivit-Fahriye Evcen’cilerle Kaan Yıldırım-Hadise’ciler ikiye bölünüp birbirine girdi. Elimde istatistik yok ama bu tür şeylerle uğraşanların çoğu da sevgilisi olmayanlardı bence.
Aynı gün Hürriyet Pazar’da Melis Çalapkulu’nun çok ilginç bir araştırması yer aldı.
Çalapkulu, çiftler ve uzmanlarla konuşarak “Pandemi ilişkilerimizi nasıl etkiledi?” sorusunun peşine düşmüş.
Kimse çaktırmıyor ama en zor 14 Şubat’lardan birini yaşamışız.
Karantinayı ilişkisi için avantaja çevirenler de var elbette ama çoğunluk ya ayrı düşmekten ya da çok dip dibe olmaktan şikâyetçi.
◊ Sahne almak mı senaryo yazmak mı?
- Dönem dönem değişiyor... Ne yazdığıma veya ne sahnelediğime bağlı. Ama genel olarak sahne almak.
◊ Canlı seyirci mi canlı yayın mı?
- Kesinlikle canlı seyirci! Direkt performans testi...
◊ Evdeki haliniz: YouTube-Instagram-telefon mu, pijama-terlik-televizyon mu?
- Pijama-terlik-bilgisayar. Çünkü evde durduğum bütün vaktim senaryo yazarak geçiyor neredeyse.
◊ İstanbul’un... Anadolu yakası mı Avrupa yakası mı?
10 yıllık evliliklerini iki yıl önce bitirmiş ama “dostça” ayrılmışlardı.
Bu ayrılık sonucunda Jahovic’e ülkesi Sırbistan’da bir ev alınmış, kendisine ve oğullarına da 25 bin lira nafaka bağlanmıştı.
“Düzgün boşanabilen” nadir çiftlerdendiler.
Jahovic eski eşi için “Ben evliliğimde kötü bir tecrübe yaşamadım, sadece ayrıldım” diyordu.
Üstelik işleri de iyi gidiyordu. Daha yeni, “Yaemina Beauty” adında bir kozmetik markası çıkarmıştı Sırp şarkıcı.
Ama Mustafa Sandal cephesinde her şey o kadar parlak yürümüyordu.
Müziğe uzun süre uzak kalmıştı. Tam Zeynep Bastık’la yaptığı “Mod” düeti falan derken işler açılacaktı...
Herkes gibi onun da omzuna pandemi çöktü. Konserler iptal, mekânlar kapalı derken müzisyenler en olumsuz etkilenen gruplardan biri.
“Düşünüyorum, kısır döngüye giriyorum”
Barış Manço, Kemal Sunal, Zeki Müren, Adile Naşit, Münir Özkul ve en son Rasim Öztekin gibi isimler yaşarken olduğu gibi öldükten sonra da birbirimize tutunmamızı, ortak duygular paylaşmamızı sağlayan değerler.
Bazı özel insanlar var ki sadece yaşarken değil vefatlarıyla bile birleştirici rol oynuyor, toplumun bütün kesimlerini hürmet ve iyi temenniler etrafında bir araya getiriyor.
Barış Manço gibi. Kemal Sunal gibi. Zeki Müren gibi. Adile Naşit, Münir Özkul gibi.
Ne mutlu Rasim Öztekin’e. Ne güzel yarattı yine aynı iklimi. İnsanlara bunu tekrar yaşattı.
Ne mutlu bize. Böyle bir sanatçımız olmuş.
Bazı insanların görmekten yoksun kaldığı güzellik de bu işte.
Mesela Özdemir Erdoğan. Kafayı Zeki Müren’e taktı biliyorsunuz.
Çeyrek yüzyıl önce ölmüş insanı ülkemize zarar vermek için meydana getirilmiş bir proje olmakla suçladı en son.
Ona “Paşa” denmesi, askerlik yönümüzü yumuşatmak içinmiş.
Halbuki Öztekin, Sunal, Müren... Bunlar bizi zayıflatan değil, tam aksine çimentomuz olan isimler.
Yaşarken de öldükten sonra da birbirimize tutunmamızı, ortak duygular paylaşmamızı sağlayan değerler.
Pervasızca saldırdıkça sadece onlara çamur atmış olmuyorsunuz, bu duygularımızı da incitiyorsunuz.
Onları istirahatgâhlarında, bizi dünyada rahat bırakınız.
Öztekin’in “Seksenler” dizisinde canlandırdığı Fehmi Baba karakterinin meşhur lafı gibi:
“Sinirlendikçe düşünüyorum, düşündükçe sinirleniyorum, kısır döngüye giriyorum.”
Lanetli belgesel gibi
Nükhet Duru’nun geçen yıl çıkan albümü “Hikayesi Var”ın hazırlanma sürecini anlatan “Duru Olmak” belgeseliyle ilgili sular durulmuyor. Önce belgeseldeki üç şarkının izinsiz kullanılmasıyla ilgili Ali Kocatepe’yle polemik yaşandı.
Sonra yönetmen Mu Tunç (Mustafa Tunç) emekleri karşılığında bir teşekkür bile almadığını bizim Kelebek’ten Sinem Vural’a açıkladı. Nükhet Duru, tehdit edilip şantaj yapıldığını paylaştı kamuoyuyla.
Yönetmen Tunç emeklerinin tecavüze uğradığını öne sürdü.
En son PR uzmanı Senem Gürel, yönetmen Tunç’un Nükhet Duru’ya yaptıklarını kendisine de yaptığını iddia etti ve gerekirse Duru’ya hukuki süreçte destek verebileceğini duyurdu sosyal medyadan.
Bu iddiayla tam olarak ne kastediyorsunuz diye Gürel’i aradım, şunları söyledi:
”Markanın ismi bende saklı ama bir projede çalıştık, sonra bana da şantaj yaptı. Elimde belgelerim var. Başkalarına da yapmış diye duydum. Yüzüstü bıraktı, gece gece yönetmen bulmak zorunda kaldım.”
AÇIKLAMA KARNESİ
Tarkan’ın Kadınlar Günü mesajı
Kimileri “şoke eden” kimileri “göz yaşartan” diye tepki verdi Megastar’ın Dünya Kadınlar Günü için yaptığı açıklamaya.
Bunun kutlanacak bir gün olmadığını, acılarla dolu olduğunu söyledi Tarkan.
İlgili kısmı şöyle: “Bu günün kutlanması için erkek zulmüne uğramakta olan bütün kadınların acılarının dinmesi, ölüm ve şiddet riskinden kurtulmaları, çocuk gelinlerin kurtarılmaları ve bütün kadınların özgürleşmeleri gerekir...”
Tabii ki çok doğru bir yerden bakıyor ama ben katılmıyorum Tarkan’a. Yapılan etkinlikler birer kutlama değil sadece.
Senede bir kere olsun, bir araya gelip tek başınayken hep korktukları o sokakta korkmadan adım atabilmek de aynı zamanda.
Bir de uzun açıklamanın neredeyse yarısı kadın-anne vurgusu olmasaymış keşke.
◊ Vicdan: 10
◊ Tespitler: 10
◊ Anlatım: 9.5
Elizabeth kazandı kaybeden Harry
Prens Harry ve Meghan Markle’ın Oprah Winfrey’e verdikleri röportajın yankıları bütün düyada sürüyor. Gelin, kraliyet ailesini ırkçılıkla suçladı. Annesi koyu tenli olduğu için çocuğu da koyu tenli doğarsa ona prenslik ünvanı vermeyeceklerini iddia etti. Yetmedi. Prens de geçirdiği şaibeli kazayla hatırlanan annesi Prenses Diana’nın başına gelenlerin tekrarlanabileceğinden endişelendiğini açıkladı.
Birleştirici değerleri temsil etmesi gereken bir hanedanla hiç yan yana gelmemesi gereken suçlamalar: Irkçılık, cinayet.
Herkes “şirket” lakabı takılan kraliyet ailesinin bundan büyük zarar göreceğini yazıp çiziyor.
Ama hem kendi çevremde hem de sosyal medyada tam aksi bir reaksiyon gözlemliyorum.
İthamlar o kadar korkunç ki ister İngiliz olsun ister olmasın, dünyadaki herkes sarayın etrafında kenetlendi gibi.
Elizabeth kazandı. Bu işin asıl kaybedeni mi?
Elbette Prens Harry...