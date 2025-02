Dünya sosyetesinin iyilik meleği İstanbul’da

Haberin Devamı

Meera Gandhi dünyaca ünlü bir hayırsever, sosyal aktivist ve yaşam gurusu. Kurduğu Giving Back (Geri Vermek) vakfıyla aç, kör, sağır ve tacize uğramış çocuklara yardım için çabalıyor.





Benzer hayır işleri yapanlar arasında en önemli farkı Cherie Blair, Kerry Kennedy, Steven Rockefeller, Patricia Velasquez gibi dünyaca tanınmış isimleri bu amaçlar için bir araya getirebilmesi.

Arkadaşlarıyla yaptığı bu çalışmaları da yine “Giving Back” ismiyle belgesel, CD ve kitap olarak bir araya getirdi.

Türkiye’de olmasının nedeni ise yine arkadaşı olan Türk ressam, küratör ve tasarımcı: Emre Ertürk.

Gandhi, Ertürk’ün davetiyle The Ritz-Carlton Otel’de “uzun yaşam” üzerine bir konferans verdi.

Konferansın ardından Ertürk ve Gandhi’yle dinlendiği otel odasında bir araya geldik, Hindistan’da bestseller olan kitabı “3 Tips – The Essentials for Peace, Joy and Success”i (3 İpucu: Huzur, Keyif ve Başarının Temel Unsurları) konuştuk.

“Aradığımız tüm cevapların aslında içimizde olduğuna inanıyorum” diyor:

“Dolayısıyla, doğru beslenmek, iyi uyumak ve stresin bizi ele geçirmesine izin vermemek gibi basit önlemlerle evrenle mükemmel bir uyum içinde olursak, kendimiz için en iyi kararları neredeyse sezgisel olarak alabiliriz. Aldıklarımızı evrene geri verdiğimiz ölçüde varız. Bunu yapabilmek dünyadaki en büyük lüks...”

Peki bunca önemli ismi yardım işleri için nasıl motive ediyor?

“Cherie’yle (Blair; İngiltere eski Başbakanı Tony Blair’in eşi) yakın arkadaşız. Birlikte masaj falan yaptırıyoruz, o sırada da yapabileceklerimizi konuşuyoruz. Rockefeller’larla daha resmi bir ilişkim var mesela. Ama onların da her an, her şeye hazır olmalarını, bir fikir sunduğunuzda ‘E hadi’ diye harekete geçmelerini seviyorum...”

Bazı halleri kızı gibi

Hayatının film olacağının açıklanmasıyla birlikte sosyal medyanın yeni konusu Bülent Ersoy’u kimin canlandıracağı... Şöyle bir taradığınızda geçmeyen isim yok gibi:

Farah Zeynep Abdullah, Mert Ramazan Demir, Burak Deniz, Hazar Ergüçlü, İsmail Hacıoğlu, Boran Kuzum, Ezgi Mola, Taner Ölmez...

İsimler ortaya atılıyor ama o ismin Bülent Ersoy’un hangi dönemini canlandıracağı da önemli. Çünkü filmde 1981’de geçirdiği cinsiyet ameliyatının öncesindeki hayatına da yer verilecek.

Bu bölümleri muhtemelen farklı farklı kişilerin oynaması gerekecek.

Oyuncu seçiminde öncelikli kriter tipinin Bülent Ersoy’a benzemesiyse benim adayım Gupse Özay. Tenlerinin rengine kadar aynılar.

Yok eğer kıstas, sesinin benzemesiyse o vakit de Ata Demirer’de bir durmakta fayda var. Bülent Ersoy’un bizzat izniyle yaptığı taklit filmin bir yerlerine sıkıştırılmalı mutlaka.

Hâlâ Zeki Müren

Özdemir Erdoğan yine Zeki Müren’e çatmış: “Bu ülkeye atılmış atom bombasıdır...”

Özdemir Erdoğan durup durup yapıyor bunu, yani Zeki Müren’e saldırma işini.

Adam öleli 30 sene olmuş, hâlâ Zeki Müren de Zeki Müren...

““Yok atom bombası, yok orduyu yıpratıyor” diye bahsettiği kişi de Zeki Müren.

Mirasını Türk Silahlı Kuvvetleri’ne bağışlayan Zeki Müren.

Ne günlere kaldık.

Merve Dizdar’ın rol arkadaşları

Sosyal medyanın yeni sakızı, “Kral Kaybederse” dizisinde 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Fadi’yi 38 yaşındaki Merve Dizdar’ın canlandırması...





Olayı Ayşe Barım’ın torpiline bağlayanlar da var:

“Saçlı oyuncu ve üniversite öğrencisi oynayacak kimse kalmadığı için Halit Ergenç ve Merve Dizdar’ı oynatmışlar...”

Altın Palmiye ödüllü Merve Dizdar bu rolün altından kalkar mı kalkar ama keşke kabul etmeseymiş bu yaş çelişkisini.

20 yıldır üniversiteden mezun olamamış gibi.

Neyse, dizinin ilerleyen bölümleri için konuşalım: Eğer genç getir-götürcü lazımsa aklınızda olsun, Haluk Bilginer var.

Fadi’ye sınıf arkadaşı düşünürseniz Nebahat Çehre’yi unutmayın.

Parti kızı kontenjanından Hümeyra’yı kesin yazın bir kenara.

Altan Erkekli’den de iyi sünnet çocuğu olur bak...