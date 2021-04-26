Doğuma saatler kala röportaj: Erkek olacağını öğrenince bu fikre alışmam gerekti ama şimdi Tamamım!

Hande Erçel ve Kerem Bürsin’in Maldivler tatilinin kaçamak falan olmadığı kesin. Hande Erçel’in ablası da ailesiyle orada. Üç olasılık var: Ya reklam anlaşması, ya beleş tatil ya da Kerem o kadar damat oldu ki ailece tatillere gidiliyor.

Aralarında ilişkiyi hep muallakta bırakıyorlar. Ama bir yandan da sürekli kuşkuları artıracak mizansenler yapıyorlar.

Hande Erçel ve Kerem Bürsin’in Maldivler tatili de bu yüzden ilgi görüyor.

Oradan paylaştıkları her karede aynı temcit pilavının altı tekrar yakılıyor. Soru şu: Acaba Türkiye’nin en ünlü ikilisi tatil kaçamağı mı yapıyor?

Aralarında gerçekten bir ilişki var mı yoksa bizi mi trollüyorlar, bilmiyorum.

Ama çıktıkları bu son Maldivler seferinin kaçamak falan olmadığı kesin.

Hande Erçel’in ablası da ailesiyle orada. Ablalı/yeğenli kaçamak mı olur?

Üç olasılık var...

