Doğuma saatler kala röportaj: Erkek olacağını öğrenince bu fikre alışmam gerekti ama şimdi Tamamım!

Aralarında ilişkiyi hep muallakta bırakıyorlar. Ama bir yandan da sürekli kuşkuları artıracak mizansenler yapıyorlar.
Hande Erçel ve Kerem Bürsin’in Maldivler tatili de bu yüzden ilgi görüyor.
Oradan paylaştıkları her karede aynı temcit pilavının altı tekrar yakılıyor. Soru şu: Acaba Türkiye’nin en ünlü ikilisi tatil kaçamağı mı yapıyor?
Aralarında gerçekten bir ilişki var mı yoksa bizi mi trollüyorlar, bilmiyorum.
Ama çıktıkları bu son Maldivler seferinin kaçamak falan olmadığı kesin.
Hande Erçel’in ablası da ailesiyle orada. Ablalı/yeğenli kaçamak mı olur?
Üç olasılık var...
Onca garson, şef, barmen kim bilir nerelere dağılmış durumda. Bir daha nasıl toparlanıp ayağa kalkar, orası muamma.
Cihangir’in kedileri varsa Arnavutköy’ün de köpekleri var. Arnavutköy vapur iskelesinin baktığı Ömer Yılmaz Güven Parkı’nda sokak köpeklerine tavuk döner veren hayvanseverle karşılaşıyoruz. Küçük meydandaki Fıstık Kebap açık. Dönerleri köpeklere vermeden önce orada ısıttırıyorlar.
İnsanı mutlu eden bu şefkatten sonra ilk şok: Semtin en popüler mekânlarından Any kapalı. Sadece Any mi? Çaprazındaki Alexandra kokteyl bar, karşısında Haleti Ruhiye, onun yanındaki Jain, komşusu Xunta Kafe, Angelo Grande, yine karşı sırada Yalı Balıkçısı ve Zıpkın, Hakan, Barboon, Mira balıkçıları, karşısında Angelo, aynı sokaktaki F’roses çiçek-kafe, Levendiz meyhanesi, az ilerideki Arnavutköy Balıkçısı, Level Kulüp, nutellalı profiterol yapan Linz Cakery, Krepen krepçisi: Kapalı, kapalı, kapalı.
2 milyar dolarla yurtdışına kaçtığı iddiası hanelere ateş gibi düştü.
Kimi bütün birikimini, kimi çoluk çocuğunun rızkını, kimi de eşinin dostunun parasını yatırdı bu işe.
Sebep: Kazanma hırsı. Tıpkı Tosuncuk’ta, çok daha eskiden Banker Kastelli’de olduğu gibi.
“1 koyup 10 alayım, tek seferde köşeyi döneyim” düşüncesi.
Mağdur olanlar için üzülmemek elde değil tabii. Ama kahrımdan da ölemeyeceğim.
Çünkü bu bir çeşit kumar. Kumarda kazanmak kadar kaybetmek de var.
Hindistan’ı bildiniz. Hemen altında Sri Lanka var, hani gözyaşı şeklinde olan. Oradan da 750 kilometre güneybatıya uçarsanız, alın size Maldivler.
1200 adadan oluşuyor.
Öyle bakir ki 100 tanesinde hiç insan yaşamıyor.
Cennet parçası...
Tek mesele... Küresel ısınmadan buzullar erimeye devam ederse, 100 sene içinde hepsinin sular altında kalacak olması...
Hiç gitmedim.
Bir gün imkân olursa çok merak ediyorum.
Ama sağ olsun ünlülerimizin paylaşımları sayesinde gidip görmüş, o bembeyaz kumlarda yürümüş, masmavi plajlarda yüzmüş kadar oluyoruz.
Bir arkadaşımın işaret etmesiyle bir davaya odaklandım.
Geçen hafta duruşması yapıldı. O kadar ilginç ki...
Bir taraf öbürünü şarkısını ve sonra da ismini çalmakla suçluyor.
The Beatles’tan John Lennon’un trajik şekilde öldürülmesi gibi: Asıl John Lennon benim!
Bu davada da Gökçe Kırgız adında bir kadın var. Daha doğrusu iki tane Gökçe Kırgız var.
İlki orijinali. Yani doğma-büyüme Gökçe Kırgız.
Şu anda 32 yaşında.
2006’da, daha lise öğrencisiyken “Kalbime Gömerim O Zaman” adlı bir şarkı yapıyor.
◊ Reklamcı babanız Hulusi Derici’ye en benzettiğiniz yönünüz: Argo mu, PR vizyonu mu?
- Ben minyatür bir Hulusi Derici’yim. PR vizyonu da, argo da, hazır cevap olmam da onun DNA’sından. Ama bunların hiçbiri umurumda değil.
Ben Hulusi’nin asıl merhametini almışım, o yeter.
◊ Bir sürü dizi ve filmde rol aldınız ama hep kendinizi canlandırdınız: İrem Derici’yi oynamak kolay mı, zor mu?
- İrem Derici 34 senedir gerçek hayatında da inanılmaz gerçek olduğu için zor olmuyor. Hatta şu an kendimden 3. tekil şahıs olarak bahsettiğim için kendime sinir oldum (Gülüyor). Senaristler de benim jargonumu çok iyi bildikleri için her şey çok yerinde ve tadında geçti bugüne kadar.
◊ Okuduğunuz okullardan Mimar Sinan Piyano mu daha şamatalıydı, Bilgi Sosyoloji mi?
- Bilgi Sosyoloji daha şamataydı çünkü ayıla bayıla girdiğim bir bölüm olmadı. Babamın yönlendirmesiyle ite kaka bitirdim. Ama MSÜ Devlet Konservatuvarı’nı aşkla bitirdim. O sene yüzlerce kişi arasından sadece beş kişi mezun olduk ve aralarında en yüksek puanı ben aldım. Bana Durkheim’le değil, Mozart’la gelin kardeşim.
Ebru Şancı, özel hayatıyla ilgili dobra dobra konuştuğu çok ilginç bir röportaj verdi Behlül Aydın’a.
Her satırından mutlu bir birlikteliğin ayrıntıları ve samimiyet akıyor.
Futbolcu eşi Alpaslan Öztürk’ün milli takıma seçilince yaptığı zıplamalı sevinç gösterisinin videosunu anlatıyor mesela:
“Kızdığı zaman çok kızar. Sevindiğinde de çocuk gibidir. Çok duygusal bir insan. Yengeç burcu. Her şeyi en uçta yaşıyor. İzleyince gözlerim doldu. O kadar iyi biliyorum ki nasıl emek verdiğini... Hiçbir zaman ‘Onu aldılar, beni almadılar’ demedi. Hep ‘Allah bana ne zaman nasip ederse o zaman olacak’ dedi. Nasip bugüneymiş...”
İnsan onlarla birlikte seviniyor.
Karı-koca birlikte atlattıkları zor günlerden bahsediyor Şancı:
“Alpaslan, 6 ay top oynayamadı. Televizyondan arkadaşlarının maçını izleyip çocuklarının gazını çıkarıyordu. 1 sene boyunca 1 lira bile kazanmadı. Arkasında durmam gerekiyordu. En ümidi kestiği zaman bile ‘Sen yaparsın, sende yetenek var’ dedim...”
Sultanahmet’in en şenlikli sokağı İncili Çavuş. Atmeydanı’nda Ayasofya’ya sırtınızı verin, sağ çaprazınızda Yerebatan Sarnıcı kalıyor. Sarnıcın hemen yanından girilen sokak. Yol boyunca tepenizden rengârenk avizeler sarkıyor; sağlı sollu kafeler, barlar... Normalde bu mevsimde gürültücü İspanyol gençleri çoktan doldurmuş olurdu buraları. Şimdi şamatacı İspanyollar yerine korona kol geziyor sokaklarda. Üstelik ramazanın birinci günü.
Garsonlar, şefler, müdürler, ellerinde telefon, Cumhurbaşkanı’nın açıkladığı ramazan tedbirlerini takip ediyor. Ohh... Neyse ki şimdilik tam kapanma yok. En azından paket servise devam edebilecekler.
Ne salgınlar, ne vebalar, ne koleralar gördü bu meydan. Bunu da atlatır elbette.
Kendi bölümündeki avizeleri limon kasalarını boyayarak yapan Fuego Kafe’de soluklanmaya karar veriyoruz.
“Americano biraz uzun sürer. Kahve makinesinin ısınması lazım. Malum, müşteri az, bu makine de çok elektrik yakıyor. Kapatıp tasarruf yapıyorum” diyor işletmeci Heybet Bey. 10 senedir bu sokakta. Şimdiye kadar hiç böyle bir dönem yaşamadığını anlatıyor: “Kısıtlamalar gelir, sonra gevşer. Bizim asıl korkumuz uçuşların iptali. Rus turist çekilirse asıl o zaman biteriz” diyor.
ÖNERECEĞİM AMA UTANIYORUM...
Hakikaten de yürüdükçe fark ediyorsunuz: Eğer koca sokakta 10 masa doluysa bunun 8’i Rus. Yalnız fiyatlar uçmuş, her şey çok pahalı. Pizzalar 46-54, iskender 65 lira. Sadece Fuego’da değil, bütün Sultanahmet’te durum böyle. Herhalde dövizin delirmesiyle ilgili.
PANDEMİ GÜNLÜĞÜ
◊ Önce e-devlet’te kendinize bir e-nabız hesabı oluşturuyorsunuz. Uygulamayı telefonunuza da indiriyorsunuz.
◊ Uygulama size evde aşı olma hakkınızın olup olmadığını, aşıyı hastanede mi aile hekiminde mi tercih edeceğinizi soruyor.
◊ Bunları ve randevu tarihini/saatini ayarlıyorsunuz ve BioNTech mi Sinovac mı, hangi aşıyı tercih ettiğinizi belirtiyorsunuz.
◊ Ben BioNTech seçtim ama nedenini sormayın. Hiçbir tıbbi gerekçem yok. Çok yoruldum anlamadığım bu konuda izahat vermekten.
◊ Benim hastanem Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ydi.
Geç kalmıştım ama sorun çıkarmadan yardımcı oldular.
◊ Bir form doldurup imzalıyorsunuz.
PANDEMİ GÜNLÜĞÜ
Bundan sonra işe gider miyiz, gitmez miyiz?
Hiç mi gitmesek yoksa haftada iki gün gitsek mi daha iyi?
Peki normal ofis mi, yoksa günlük kiralanabilen ofisler mi?
İşletmenin ofis masrafları azalıyor... Evden çalışınca artan masraflar için personele ayrıca destek verilmeli mi?
İşe gidiş yok, dönüş yok, akşam trafiği, öğle tabldotu yok...
Bilgisayarın yanında olduğu sürece ister evden eşofman altıyla, ister tatil köyünden mayoyla katıl toplantıya...
Pandemiye muhteşem başlamıştık. Virüs bize geç gelmişti.
Önümüzde İtalya, İspanya gibi ülkelerin deneyimleri vardı, onlardan ders alıp 2 hafta önceden önlemler alabiliyorduk.
Yabancı haber kanalları Türkiye’ye gelip başarı sırrımızı araştırıyordu.
İnsanlarımız da daha ciddi, bu kadar bıkkın değildi. Evine aldığı suyun damacanasını bile dezenfekte ediyordu.
Sonra bütün tedbirlerimizi birer birer saldık.
Pandemiyi hayatın olağan bir parçası, açıklanan ölüm sayılarını akşam haberleri olarak algılamaya başladık.
Taziye benim, doğum günü senin, düğün benim, dernek senin gezdik dolaştık.
Bütün uyarılara rağmen sokaklara çıktık, alışverişe, tatile gittik, kalabalık ortamlara girdik.
◊ Hangisi daha gurur verici: Bir siyasi liderin “Bu halkın Seda Sayan’ı neden sevdiğini anladığımız gün, seçimi kazanacağız” demesi mi, üst üste en güvenilen yüz seçilmeniz mi?
- Üst üste en güvenilir isim seçilmem. Ağır bir yük aslında. Güvenilir erkek değil, güvenilir kadın değil, sanatçı değil, siyasetçi değil... En güvenilir yüz. Hem gurur verici hem iyi bir ego yani...
◊ Hayatınız film olsa nerede başlardı: Kadırga’da mı, assolist olarak ilk sahneye çıktığınız Stardust Kulübü’nde mi?
- Kesinlikle Kadırga’da. Çünkü ben Eyüpsultan’da doğdum ama çocukluğumun ve genç kızlığımın büyük bölümü Kadırga’da geçti.
◊ Altı kaynana sahibi oldunuz, gelin-kaynanaların yarıştığı bir programı sunuyorsunuz, şimdi oğlunuz Oğulcan’ın da bir ilişkisi var. Kaynana olmak mı, gelin olmak mı?
- Artık kaynana olmak. Ama benden çok iyi bir kaynana olur, ona inanıyorum.
“Bir kadın ve bir adam sonsuza kadar beraber kalmak istemeyebilir. Aldatma konusunun Türkiye’de bu kadar büyütülüp drama haline getirilmesi çok sinirimi bozuyor.
Bir erkek bir kadına gidip ‘Benim canım başka kadınları çekiyor, biz bunu nasıl hallederiz’ dese Türkiye’de kaç kadın ‘Gerçekten mi, ne bileyim ben şimdi’ şeklinde konuşabilir?
Konuşamadığı zaman işte aldatma, arkadan iş çevirme oluyor. (Kızımın babasıyla) berjerde oturuyoruz. Birden ‘Bir şey mi oldu, sen beni
aldatıyor musun?’ diye
sordum, ‘Evet’ dedi.
Oturup konuştuk ve boşandık. Şimdi çok tatlıyız. Dürüstçe davrandı. Konuşmak tatlı bir şey, iletişim çok önemli” diye anlatıyor Esra Dermancıoğlu.
Semt turuna Bahariye’nin bitip artık Moda’nın sınırlarına girdiğiniz eski McDonald’s havuzundan başlıyoruz. Havuz artık yok. Civardaki okullardan arkadaşlarını karga tulumba havuza atan liseliler de... 1980-81’de semtin ilk patates-sosis tavacısı bugün Beylerbeyi Profiterol. O zamanlar çok havalı bir şeydi. Daha McDonald’s’ın gelmesine beş sene vardı...
Dolaşmaya barlar sokağından başlamak iyi fikir değilmiş: Kadife Sokak’ın başında Rexx Sineması’nın etrafı inşaat panelleriyle çevrili hali karşılıyor sizi. Sokağın içinde de hasar büyük. Solda Teachers Pub kapalı. Sağda Kadife Bar kapalı. Smokes Cafe ve Hera açık ama Buddha Sahne ile Barmy gitmiş. Hakeza Agapia Meyhanesi ve Bahane Kültür de kapalı.
Açık kalanlar sokağın sonuna doğru sağlı sollu devam ediyor: İncir Pub, Lâl, Aksi, Brox Burger, Punch, Virane Bahçe... Ama her birinde bir masa, bir ya da iki kişi.. Nerede sokağın pandemi öncesi canlı hali... Birinden çıkıp diğerine geçen insanlar, müzik sesleri...
Karşı sokak sol, sağ da benzer halde. Yavaş pişim lokantalar Suvi ile Go Slow, En Moda ve yılların Hard Rock Cafe’si açık. Ama yan komşusu Belfast Irish Pub gitmiş. Belfast’ınki duyduğum en ilginç hikâyelerden. Ruhsatı gece mekânı göründüğü için pandemide kapanmış. Gidip Moda Burnu’nda Belfast diye yeni bir yer açmışlar. Fakat ikinci dalga önlemlere o da dayanamamış. Yani bir pandemide iki kere batmış.
Fakat aşağı doğru inip Moda Caddesi’ne kavuşunca işin rengi birden değişiyor. Semtin bir ucu Moda Burnu’ysa, diğer ucu burası. Çarşı tarafından, Bahariye’den ve Caferağa’dan gelenler burada kavuşuyor.
Yan yana Fil, Ayı, Bob, Who gibi mekânlar, bir çaprazda Kropka kahve-kafe, diğer çaprazda Selfish balıkçısı.
◊ KEREM HAKLI ÇÜNKÜ: Dünyanın en kalabalık ülkelerinden olmadığımız halde, vaka sayısında üçüncü sıradayız, Hindistan’la falan yarışıyoruz.
◊ KEREM HAKSIZ ÇÜNKÜ: Ne kadar haklı bir gerekçeyle olursa olsun, bir sanatçının çıkıp kendisini sevenlere böyle demesi kabul edilemez.
◊ KEREM HAKLI ÇÜNKÜ: ABD’de yetişmiş. İnsanların kelimelere, tümevarımlara, egoya daha az takıldığı, niyete ve işe bakılan bir ortamda büyümüş.
◊ KEREM HAKSIZ ÇÜNKÜ: Amerika onun “ortamı” da Türkiye değil mi? Bizim de hassasiyetlerimiz var. Burada olduğu sürece buranın kurallarıyla “oynayacak”.
Elif Ünal’ın hazırladığı hangi ünlünün Instagram’da ne kadar takipçisi var haberi iki açıdan ilginçti.
Birincisi, Hande Erçel’in artık açık ara ülkenin en çok takip edilen figürü olduğunu göstermesi bakımından. 21 milyon kişi takip ediyormuş.
Hadise ile Demet Akalın arasındaki takipçi polemiğini hatırlarsınız. Onları falan artık ikiye katlamış durumda.
İkincisi de hepsini yan yana görmenin kıyaslama imkânı vermesi.
Verilerin gerçek ve organik olduğunu varsayıyoruz tabii.
Öyle bakınca şaşırtıcı olanlar var.
Erkeklerde 17 milyonla Burak Özçivit önde.
Ama Kıvanç Tatlıtuğ ile aralarında bu kadar fark olduğunu görmek ilginç mesela: 3.4 milyon.
Miss World 2000 Dünya Güzeli: Priyanka Chopra. Kariyerine Hint film endüstrisi Bollywood’dan sonra, şimdi Hollywood’da devam ediyor. Hayatını anlattığı “Unfinished” (Bitmemiş) kitabı için Kelebek’ten Barbaros Tapan’a röportaj verdi.
Bence bizi ve bizim ünlülerimizi de ilgilendiren çok ilginç bir şey söylemiş: “Hollywood’a geçen çok fazla Bollywood yıldızı yok, çünkü buna ihtiyaçları yok. Hint film endüstrisi dünyanın en büyüklerinden biri. Hint oyuncu, başka bir şey yapma ihtiyacı hissetmiyor.”
Neden?
Hindistan’ın nüfusu zaten dünyanın beşte biri diye mi?
Yani “Bize yeter de artar” mı diyorlar? Hiç de değil.
***
Gezegen üzerinde kendi içinde kendi dünyası, kendi değerleri, kendi temaları, müzikleri, dansları, mimikleri olan toplumlar var.
◊ İşletmeciliğe Galata Kulesi ile başlıyorsunuz... Avantajlı bir başlangıç mı dezavantajlı bir başlangıç mı?
- Avantajlı bir başlangıç tabii, tam bir hayat okuluydu.
◊ Ticari hayatta: Mantık mı içgüdü mü?
- Mantıklıyımdır aslında. Ama içgüdülerime çok güvenirim. Şimdiye kadar da beni çok çok az yanılttılar. O yüzden içgüdü.
◊ Bir şeyi gece planlamak mı sabah planlamak mı?
- Güne iyi başlayabilmek için geceden planlamak.
◊
Can Yaman’ın İtalyancasının da etkisiyle İtalya’da estirdiği rüzgâr malum. Havaalanlarında kalabalık hayran karşılamaları, otelinin önünde izdihamlar, ülkenin en popüler sunucularından Diletta Leotta ile aşk, katıldığı televizyon programlarında yüzde 24’lere varan izlenme rekorları...
Fakat “çizme”nin çiftesi pek oldu.
İtalyanlar, Can’ın intikamını yine bir dizi oyuncusu olan Michele Morrone ile alıyor.
Bu kez de Türk kadınları ardı ardına bu İtalyan oyuncuya olan hayranlıklarını açıklamaya başladı.
İlk sürpriz, şarkıcı İrem Derici’den gelmişti birkaç ay önce. “Aşkım maske tak, daha boy boy çocuklarımız olacak” diye yorum yazmıştı Morrone’nin paylaşımına.
Doğuma saatler kala röportaj: Erkek olacağını öğrenince bu fikre alışmam gerekti ama şimdi Tamamım!
Hamile olduğunu bilmiyordum. Röportaj için aradım, doğuma 12 saat kalmasına rağmen “olur” dedi. Müzisyen Aylin Aslım, “Dreamer” gibi ABD listelerinde 1 numaraya oturan şarkılar, albümler, konserlerden sonra Kaş’a yerleşti. Evlenip hayatının yeni bir dönemine geçti. Hamilelik için “kaza kurşunu” diyor. Şimdi oğul sahibi bir lohusa, ikisi de gayet sağlıklı. Allah analı-babalı büyütsün...
Geçen yıl yaşamını yitiren müzik yazarı Çağlan Tekil ile yakın arkadaş olan Aylin Aslım, 23 Nisan’da dünyaya gelen oğluna Orman Umut Çağlan adını verdi.
◊ Öğrenciliğinizin hangi dönemi daha şamatalıydı: BAAL mi, BOUN mu?
- Açıkçası ben kendimi daha Beşiktaş Atatürk Anadolu Lisesi’ndeyken müzik ve edebiyat çalışmalarıyla buldum. Boğaziçi Üniversitesi yılları çift vardiya çalışmak, geçim derdi ve ilk albüm sürünmeleri ile geçtiği için, sanırım BAAL daha eğlenceliydi.
◊ 90’larda tam olarak ne yaşadık biz: Pop rönesansı mı, tüp patlaması mı?
- Şimdi bakınca kesinlikle popun rönesansı derim. Hatta 80’ler sonu ile. Sebebi, hâlâ yerleri dolmayan ve bence dolamayacak olan Onno Tunç, Melih Kibar, Çiğdem Talu, Aysel Gürel gibi dehâlar.
◊ Kaş’a yerleştiniz: Kaçış mı, varış mı?
- Kaş bence ne olursa olsun bir yerlerden, bir şeylerden kaçış. Varış olabilir mi? 5 senenin sonunda hâlâ emin değilim bundan. Anlayana kadar da acelem yok.
◊ Bir müzisyen mesajını vermek konusunda hangisinde daha konforludur: Albüm mü, single mı?
- Bunun tek bir doğrusu yok. Benim hikâye anlatış tercihim albüm. İniş-çıkışlarıyla, başlangıç-bitişiyle bir dönemin hikâyesidir albüm. Ammaaa... Bazen tek bir şarkı bir hikâyeyi öyle bir anlatır ki, belki 10 şarkıya bedeldir. Öyle şarkılar geldiğinde zaten anlarsınız.
◊ Konser verdiğiniz mekânlardan: Kemancı mı, Hayal Kahvesi mi?
- Kemancı kızıyım. İlk orada sahneye çıktım. En unutulmaz sahne anılarım orada yaşandı. Ruhu tarif edilemez bir mekândı. Hayal Kahvesi, sahnesinde olmaktansa dinleyici olarak gitmeyi sevdiğim yerdi.
◊ Anne olmaya hazırlanıyorsunuz. Kız mı, erkek mi?
- Hiç fark etmeden kıza hazırlamışım kendimi. Erkek olacağını öğrenince bu fikre alışmam gerekti. Ama şimdi tamamım!
◊ Kaş’ta Gagarin adında bir barınız var. Mekân sahibi olmak mı, müdavim olmak mı?
- Gagarin’i çok seviyorum, çok da sevildi. Ama yine de müdavim olmak. Çünkü dert yok, tasa yok, sorumluluk yok.
◊ Deniz-kum-güneş mi, orman-ağaç-temiz hava mı?
- Orman-ağaç-temiz hava. Güneşle aram yok, olamıyor. Orman, en mutlu olduğum yer.
◊ Ayaklarınıza kara sular inmiş, iyi bir roman mı, iyi bir film mi?
- Ayak ağrısı deyince iş değişir. Cidden! O zaman hiç düşünmeden iyi bir film.
MANTIK ZİHİNDEN GELİR
İÇGÜDÜ DNA’DAN
◊ Hangisi daha çok çekti? Külkedisi mi, Pamuk Prenses mi?
- Sonsuz ev işi dünyanın en kötü cezalarından biri. Tabii ki Külkedisi.
◊ Hatır için çiğ tavuk... Yenir mi, yenmez mi?
- Yenmez, net. Yemeyelim arkadaşlar!
◊ Mantık mı, içgüdü mü?
- İçgüdü... Çünkü şaşmaz. Mantık zihinden gelir, içgüdü DNA’dan.
◊ Sizce hangisi daha avantajlı: Zengin ve çirkin doğmak mı, fakir ve güzel doğmak mı?
- Zengin doğmadığım için şunu söyleyebilirim ki bu beter dünya düzeninde zengin doğmak elbette ki avantaj. Güzellik-çirkinlik sonra gelir.
◊ Sofrada hangisine tahammül daha zordur: Obura mı, gevezeye mi?
- İkisi birbirinden beter ama yine de geveze. Obur en azından yerken konuşamaz.
◊ Zaman makinesi icat ettiniz, nereye giderdiniz: Geçmişe mi, geleceğe mi?
- Kesinlikle geçmişe giderdim, bazı “pürüz”leri günümüze taşımamak için, insanlık namına!
ÖZEL MESELELER
Yanıp bitmek hiç yanmamaya yeğdir
Aylin Aslım, flüt sanatçısı Utku Vargı ile geçen yıl evlendi.
◊ Yılın hangi dönemi daha romantik? İlkbahar/yaz mı, sonbahar/kış mı?
- İlkbahar-yaz. Havalar güzelken, hafif, incecik kıyafetlerle sevgiliyle yaz geceleri...
◊ Gündoğumu mu, günbatımı mı?
- Günbatımı daha şairane. Belki geceye bağlandığı için. Gece daha rahat ederim.
◊ Gece hayatında hangisi çok iç gıcıklar: Göz kırpmak mı, göz kaçırmak mı?
- Tabii ki göz kaçırmak. Daha tatlı, daha naif, daha heyecan verici bir şey olabilir mi?
◊ Hangi dekoltenize daha çok güvenirsiniz: Sırt mı,bacak mı?
- Sırt. Çünkü öyle. (Gülüyor)
◊ Beyaz yalan ne zaman hoş görülebilir? Sevdiğiniz zaman mı, sevildiğiniz zaman mı?
- Çok sevdiğim zaman. Çünkü çok sevdiğim birini üzmemek için yalan söyleyebilirim.
◊ Hangisi daha kötü senaryo: Kimselere âşık olamamak mı, her aşkınızın kötü bitmesi mi?
- Vallahi ikincisini sık yaşamış biri olarak, kimseye âşık olunamayan yalnız yılların da tadını bilerek derim ki, yanıp bitmek ve tekrar küllerinden doğmak, hiç yanmamaya her zaman yeğdir.
◊ Aşkın karşıtı: Nefret mi, kayıtsızlık mı?
- Aşkın karşıtı, aşka benzer gücü ve ruhu işgaliyle nefrettir belki... Ama aşkın ölümü eşittir: Kayıtsızlık. Kayıtsız kalabiliyorsan bitmiştir artık.
◊ Hangisini tercih edersiniz: Tek başınıza ağlamak mı, birinin yanında ağlamak mı?
- Herkese göre değişir belki ama bence ağlamak tek kişilik bir eylem.
◊ Affetmek mi,unutmak mı?
- İnsan ancak affedince unutabilir, öyle değil mi yoksa?
POPÜLER ŞEYLER
Bu ülkede insan güldürmek kolay iş mi?
◊ Hangisine daha çok gülersiniz: Cem Yılmaz mı, Ata Demirer mi?
- Bu çok zooor... İkisi de hâlâ çok güldüğüm has komedyenler. Attırdıkları kahkahaların duacısıyız her daim. Bu ülkede insan güldürmek kolay iş mi?
◊ Vedat Milor mu, Mehmet Yaşin mi?
- Twitter’dan önce tüm samimiyetiyle Mehmet Yaşin derdim ama Twitter’dan sonra Milor’u daha farklı tanıdım.
◊ Cem Karaca mı, Barış Manço mu?
- Barış Manço sahne hayallerimi belki de ilk süsleyen insandı çocukken. Ama yetişkin, şarkı söyleyen, müzik dinleyicisi Aylin olarak Cem Karaca.
◊ Yeşilçam’dan: Türkan Şoray mı, Filiz Akın mı?
- Türkan Şoray. Hem oyunculuk hem de oynamayı seçtiği filmler olarak...
◊ Hangisiyle ev arkadaşı olmak isterdiniz: Çatlak Şanzel mi, Yıldız Tilbe mi?
- Öğrencilik yıllarında ev arkadaşlarından yana şansım yaver gitmeyince o konuyu kapattım. Ama olacaksa Yıldız’la bir şarkı yazma kampı çok güzel sonuçlar verebilirdi.
◊ Hangisiyle komşu olmak isterdiniz: Marilyn Monroe mu, Brigitte Bardot mu?
- Marilyn’le komşu olup onu Arthur Miller’ı bırakması için manipüle ederdim.
◊ Nâzım Hikmet mi, Orhan Veli mi?
- Orhan Veli romantizmiyle bambaşkaydı. Ama şu adaletsiz dünyada, insanın içinde Nâzım Hikmet gibi vahşi atlar koşturabilen çok az şair vardır. Dolayısıyla Nâzım...
GÜNDELİK ŞEYLER
Artık televizyon
diye bir şey kalmadı
◊ Asla hatırlamadığınız biri size çok samimi davranıyor... Yekten hatırlamadığınızı mı söylersiniz, dolambaçlı sorularla kim olduğunu mu anlamaya çalışırsınız?
- Maalesef çok sık başıma gelen bir şey. Çok soru da sormam ama hatırlamadığımı söylemeye de utanıyorum.
◊ Mangal partisinde köfteleri beğenmediniz. Tabakta bırakmak mı, çaktırmadan köpeğe vermek mi?
- Ortamda bir köpek varsa zaten bu soruda tek seçenek var. (Gülüyor)
◊ Uçakta/otobüste ha bire omzunuzda uyuyan bir teyze var... İnce ince ittirir misiniz, hostese mi şikayet edersiniz?
- İnce ince ittiririm. Olmazsa usulca uyandırıp “teyzeciğim” diye izah ederim. Hostesi asla çağırmam.
◊ Evdeki halinizi hangi üçlü daha iyi tanımlar: Telefon-YouTube-sosyal medya mı, pijama-terlik-televizyon mu?
- Maalesef ilki ya. Artık televizyon diye bir şey kalmadı.
◊ Twitter mı, Instagram mı?
- Instagram insanı değilim. Görsellikle beğeni toplama işi bana ters.
Ben şarkı yazarıyım. İşim, kendimi az kelimeyle en iyi ifade etmek üzerine. Dolayısıyla tüm negatif ve provokatifliğine rağmen Twitter.
◊ Tavla mı satranç mı?
- Satrançlık sabır yok bende. Tavla.
HİÇ DÜŞÜNMEDEN HIZLI HIZLI...
◊ Kırmızı et mi, beyaz et mi?
- Kırmızı.
◊ İmkân olsa:
Tüm müzik aletlerini çalabilmek mi, bütün sporları yapabilmek mi?
- Enstrüman!
◊ Eski bir hatıranın yâdına hangisi daha güzel eşlik eder: Sezen mi, Ajda mı?
- Sezen.
◊ Tarık Akan mı, Kadir İnanır mı?
- Kadir.
◊ İstanbul’un: Kokuları mı, sesleri mi?
- Kokuları.
◊ Biraz yoldan çıkmak istediniz: Mantı mı, iskender mi?
- Mantı.
◊ Hangi üçlü sizinki: Rakı-balık-Ayvalık mı, kebap-şalgam-Adana mı?
- Ayvalık.
◊ Bodrum mu, Çeşme mi?
- Bodrum.
◊ Kedi mi, köpek mi?
- Köpek.
◊ Evinize yatılı misafir geldi, horlamasından uyunmuyor. Uyandırır mısınız, uykusuz mu kalırsınız?
- O da kalksın...