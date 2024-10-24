Dilan düş yakamızdan

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En son verdiği “tahliye partisi”nde kız kardeşi Sıla Doğu ile uzun uzun dudaktan öpüştüğü için hayasızca hareketten gözaltına alınıp adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.





Sonrasında da açıklama yaptı:

“Dün kısmi felç geçirdim. Üç kere bayılmışım. Unutulmak istiyorum. Tek istediğim bu. Lütfen artık normal hayatımı yaşayabileyim...”

Dilan neresini anlamıyorsun?

Biz de seni unutmak istiyoruz ama bir türlü düşmüyorsun gündemimizden.

Senin “normal” diye yaşamak istediğin hayat bizi yoruyor, mutsuz ediyor, hukuka, adalete inancımızı sarsıyor. Bir git Allah aşkına. Ne yöne, hangi istikamete olursa olsun git. Yeter ki uzak ol. Mümkünse senden 10 yıl hiç haber almayalım.

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Afrodit’e yok mu bir emekli Zeus?





Kendisinden 17 yaş küçük sevgilisi Kemal Yıldız’la geçen yıl sessiz sedasız evlenen Banu Alkan ani bir kararla boşanmış.

Taraflardan yalanlama gelmediğine göre haber doğru ama ayrılığın nedeni de henüz bilinmiyor.

Sebep her ne olursa olsun, daha düne kadar bulduğu her fırsatta aşkını haykırıyor, hatta biraz fazla göze sokuyordu 66 yaşındaki Afrodit.

Elbette ki aşkın, tutkunun, sürekli bir insandan bahsedecek kadar güçlü bir şey yaşamanın yaşı, hududu yok.

Ama ben bu yaşta birine böyle genç kız gibi öforili çıkışlar, büyük büyük laflar, ihtiraslı haller yerine... Daha dingin, daha içine dönük, daha sindirilmiş hayat arkadaşlıkları yakıştırıyorum nedense.

Hatta mümkünse birleştiklerini de ayrıldıklarını da kimse duymasın, kendi yağlarında kavrulup gitsinler...

Reha Muhtar’ın son hali

Evinde geçirdiği kaza sonucu yoğun bakıma alınıp iki kez entübe edilen Reha Muhtar taburcu olduktan sonra ilk kez Bebek’te görüntülendi.

Ayakta durmakta güçlük çektiği için kollarına iki kişinin girdiği ünlü spiker bu süreçte kilo vermiş, bacakları kürdan gibi kalmış.

“Son 40 gün içinde sağlığım gitti ve hiçbir şeyim kalmadı” diyen Muhtar’ın yüzüne son dönemde çocukları ve eski hayat arkadaşı Deniz Uğur’la yaşadığı sorunlar da iyice çökmüş gibi.

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Yoğun bakımdayken oğlu Poyraz’ın şarkıcı Nilüfer tarafından “karşı tarafa” verildiğinden şüphelenen Muhtar “Her şeyi öğreneceğiz, sonra açıklayacağız” diyor.

Yeni bir televizyon programı ve kitap müjdesi de veren Muhtar, hayatta en önemli şeyin sağlık olduğunun altını çiziyor.

Kitabı, programı bilemem ama sağlık konusunda bu noktaya gelmiş olması sevindirici ünlü gazetecinin. Çünkü insan son haline bakınca çok üzülüyor.

Yol yakınken dön Britney!

Uzun yıllar babasının vesayetiyle boğuşup paçayı zar zor kurtaran Britney Spears kör gözüm parmağına tuhaflıklarına devam ediyor.





Geçen mayısta Sam Asghari’den boşanan Amerikalı ünlü şarkıcı, bu kez kendisiyle evlendiğini duyurdu:

“Bugün kendimle evlendiğim gün. Saçma olabilir ama bence şimdiye kadar yaptığım en zekice şey...”

Kendiyle evlenmek hukuken ne kadar mümkün bilmiyorum. N’apacaksın, boşandıktan sonra kendi kendine tazminat, nafaka davası falan mı açacaksın mesela?

Ama bu kendi kendine evliliklerin sonu pek iyi olmuyor, o kesin.

Mesela İngiliz fenomen Suellen Carey kendiyle evlendikten 1 sene sonra boşanmıştı. Hatta boşanmadan önce çift terapisine de gitmiş ama yine de yuvasını yıkılmaktan kurtaramamıştı...

Daha yakın, bizden de bir örnek var. TikTok fenomeni Kübra Aykut da kendi kendine düğün yapmıştı. Ama talihsiz kadının beşinci kattan atlayarak intihar ettiğini öğrenmiştik geçen eylülde.

Erkekler pek böyle şeyler yapmıyorlar. “Kendi kendiyle evlendiğini duyurmak”, kadınlara özgü bir şey.

“Şimdiye kadar yaşadığım insanlar beni hak etmedi. Kimse bana layık değil. Ben bana yeterim” gibisinden bir mesaj anladığım kadarıyla. Bir nevi yardım çığlığı.

Yol yakınken sen de dön be Britney! Ve sorunun her neyse git bir uzmandan yardım al. Kendi kendine nikâh kıymak meseleyi çözmediği gibi daha da büyütüyor, kötü sonuçlara varabiliyor işte.