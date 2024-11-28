Didem’in flört aralığı

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40 yaşındaki modele 21 yaştan başlayıp 39 yaşa kadar “yürüyen erkekler” var demek ki.

Bu durumdan da pek memnun görünüyor.

Akranlarının ya da daha genç erkeklerin Didem Soydan’a yükselmesinde şaşırtıcı bir taraf yok. Güzel kadın.

Şaşırtıcı olan, Didem Soydan’ın bunlar arasından sadece kendinden küçük olanları zikretmesi.

Ey Salih moda bu mu?

Modacı Salih Balta geçen akşam ünlülerin akın ettiği Elle gecesine bornozla katıldı.

Poları andıran mavi-yeşil-bordo bornozunu, omzuna çapraz taktığı çanta ve kovboy çizmesiyle kombinlemişti.







Çevredekilerin tuhaf bakışlarına aldırış etmeden, bütün ilgiyi üzerine toplamış olmanın keyfini çıkardı.

Barbara Palvin gibi dünya starlarını giydiren modacının bornozlu hali sosyal medyanın da diline düştü tabii.

“Tam iş yerinde giymek istediğim kombin” diyen de var, “Duştan çıkıp gelmiş galiba” diyen de.

İlgiyi canlı tutmak için seneye ne giyecek acaba? Peştamal falan mı?

Ayrıca unutmasın ki ister çorbacı, isterse de gece kulübü olsun, bu ülkede mekâna bornozla gitmenin patenti Bülent Ersoy’da.

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Kümesten tabağa 650 lira

Bursa Uludağ’da geçen yıl 500 liradan sattıkları çorbayı bu sene 1000 liraya çıkaran işletmeye 171 bin lira ceza kesildi.

Yüksek fiyatlarıyla sık sık gündeme gelen bir başka işletme de CZN Burak.





Restoranlarının birinde üç kişinin ödediği 3 bin 700 liralık hesap pusulası dolaşıyor ortalıkta.

Birer tavuk şiş, birer meze tabağı, birer bardak su ve birer meşrubat alan müşteriler kişi başı 1200 liranın üzerinde para ödemiş.

Bu meblağın içinde 336 lira servis ücreti var. Millet en çok da bu servis ücretine takılmış:

“Servis ücreti nedir ya? Sanki yemekleri masalara taksiyle dağıtıyorlar” diye isyan ediyorlar.

Bir tavuk şiş için 650 lira, onu getirmek için 112 lira da servis ücreti, haliyle fazla gelmiş insanlara.

Ama artık bu da göreceli. Nerede, kimin mekânında yediğinize göre ucuz bile sayılabilir tavuğun şişteki hali.

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Koskoca Guardiola ne hallere düştü

Pep Guardiola’nın hocalığını yaptığı Manchester City, Şampiyonlar Ligi’nde 3-0’dan 3-3 berabere kalınca ünlü teknik adamın dengesi bozuldu.





Feyenoord’a karşı 3-0 öndeyken, son 15 dakikada yediği üç golle beraberliğe kalan Manchester City, Şampiyonlar Ligi tarihinde bir maçın 75’inci dakikasına üç farkla önde girip maçı kazanamayan ilk takım olmuş.

İngiliz takımı, Hollandalı rakibi karşısında bu “unvanı” alırken, ekibin çalıştırıcısı da saha kenarında kel kafasına, alnına ve yüzüne faça atmakla meşguldü.

Muhabir kanayan bu çizikleri sorduğunda, tırnaklarıyla yaptığını söyleyen Guardiola kendisine zarar vermek istediğini dile getirdi.

Aklıma, yüzlerini çizmesin diye bebeklere giydirilen şu eldivenler geliyor ama... Takar mı dersiniz Guardiola?

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Kar altında deniz düşü

Şarkıcı Aynur Aydın, üşümeye/hararete, kuraklığa/küresel ısınmaya, doğalgaza/faturaya bir kalemde çözüm buldu:

“Kar yazın yağmalı. Güneş de kışın açmalı. Böylelikle insanlar yazın serinler, kışın da ısınır...”

1-C’den Aynur arkadaşımızı bu çok yaratıcı önerisi için alkışlıyoruz.