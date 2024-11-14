Deniz kızı olmak istermiş

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Dünyaca ünlü isimlerin Barbie’den aldıkları ilham öykülerini bir araya getiren “My Barbie Story-Benim Barbie Hikâyem”in satışından elde edilecek bütün gelir, Birleşmiş Milletler İngiltere Ulusal Kadın Komitesi’ne bağışlanacak.

Projede Claudia Schiffer gibi alanında başarılı modeller, Sara Gama gibi futbolcular, Helene Darroze gibi şeflerin yanı sıra sörfçü Çağla Kubat, iş insanı Tijen Onaran gibi “tanıdık” simalar da yer alıyor.

Bunlardan, dünya şampiyonu engelli milli yüzücümüz Sümeyye Boyacı, çocukluğundaki oyuncakların üzerindeki etkisini şöyle anlatıyor:





“Bebeklerimle oynarken her gün farklı bir meslekten oluyordum. Bir gün öğretmen, bir başka gün şef, bir başkasında hemşire...Bir gün oyuncakçıda deniz kızı bebeği gördüm. Çok etkilendim ve büyüyünce bir deniz kızı olma hayalleri kurmaya başladım. Bu hayallerimin beni 17 yaşımda Barbie’nin rol modellerinden birine dönüştüreceğini bilmiyordum tabii...”

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Ya savaşı Almanlar kazansaydı?

New York sanat ortamı, şu sıralar Fremin Gallery’de 31 Aralık’a kadar açık kalacak bir karma sergiyi konuşuyor: “Kaleidoscope”.

Doku ve formu ön plana çıkaran üç boyutlu resim ve heykellerden oluşan serginin üç sanatçısından biri Türk: Alea Pınar Du Pre. Viyana doğumlu sanatçı, uluslararası sanat camiasında tanınan biri.

2008’deki çıkışından bu yana Viyana ve Amsterdam başta olmak üzere Avrupa ve Orta Doğu’daki birçok solo sergiyle beğeni topladı.





Eserleri, birçok ülkede özel ve kurumsal koleksiyonları süslüyor ve “İkinci Dünya Savaşı farklı bir şekilde sona erseydi, paralel bir dünya nasıl görünürdü” gibi sorulara cevap arıyor.

Amacı, gördüğümüzü betimlemek değil, gördüğümüz her şeyin olduğu gibi var olmadığını vurgulamak.

Pınar Du Pre, “Evrenimiz, zamansız, sonsuz ve sürekli değişen, çok daha geniş ve görünmez bir arenada gerçekleşen büyük bir kozmik dramada sadece bir sahne” diyor.

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Hem ucuz araba hem boş park yeri

Otomotiv yazarı Emre Özpeynirci, 2024’ün ilk 10 ayında satılan 751 bin otomobilin, 300 bininin “engelli arabası” olarak satıldığını haber yaptı.

Buna göre her 100 araçtan yaklaşık 40’ı için ÖTV ödenmemiş.

Burada büyük bir aldatmaca var, çünkü nüfusumuzun sadece yüzde 6’sı engelli.

Gerisi “sağlamlara” vergisiz alınan araçlar. Neresinden tutsanız tuhaf.

İşin vergi kaybı, haksızlık/adaletsizlik gibi kısımlarını geçtim. En çok neye ifrit oluyorum biliyor musunuz? Apartman ve sitelerin otoparklarında, bu insanların engelliler için ayrılmış özel park alanlarına park etmelerine.

Kendi ismini kendin koy

Ünlü senarist Umur Bugay’ın kızı Zeynep Bugay, yeni kitabı “Kimsesiz Kız Çocuğu”nda yazar olarak Pia adını kullanma kararı aldı.

Zeynep Hanım daha önce de ön ismi olan “Seher”den vazgeçmişti.

İnsanların belli bir yaşa geldiklerinde kendilerine yeni bir isim vermeleri güzel bir şey bence.

Kızılderililer gibi: Uzun dönem kendinizi gözlemliyorsunuz, sonra size uygun bir isim seçiyorsunuz.

Böyle tanıdıklarım arasında astrolog Niobe, fenomen Pucca, yazar Sezyum var. Müstear, takma ya da sahne isminden farkı, seçtikleri bu isimle kendileri arasında felsefi bir bağ olması.

Yani nedenini sorduğunuzda uzun uzun sebebini anlatıyorlar.

Kendinize kendiniz bir isim koysaydınız, siz neyi seçerdiniz?

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Hangisi kimin?

Eşi Wanda Nara’nın Arjantinli rap’çi L-Gante ile samimi görüntülerinin ortaya çıkmasından sonra Galatasaray’ın golcüsü Mauro Icardi yüzük atmıştı.





Arjantin basınının son iddiasına göre Wanda Yenge hamile.

Mauricio D’Alessandro adlı gazeteci, Wanda Nara’nın 3 aylık hamile olduğunu duyurdu.

Ayrılık kararının ardından Icardi çocuklarına babalık testi yapma kararı almıştı.

Acaba önceki çocuklarına yaptırmışken, bu yeni bebeğe de mi bir test yaptırsa? Anlasak artık çocuklardan hangisi, kimin?