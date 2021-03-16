Deniz buradaysa Seki nerede?

Bir daha hangi sanatçı Bay J’nin sunduğu bir organizasyona katılmak ister ki? Farah Zeynep Abdullah tweet attı mesela: “Kerem’e yapılan ne kadar ayıp ya...” Bu olaydan sonra organizatörlerin bakışı değişecektir Bay J’ye...

Kerem Bürsin’in YTÜ Ödül Töreni’nde yaşadığı skandal sonrası olayın müsebbibi sunucu Bay J özür diledi ama biraz zor bence.

Başka biri için belki daha kolay böyle bir hatayı unutturmak.

Ama işi “sunuculuk” olan biri için kendi sunduğu gecede, “davetin starına saldıran kişi” olarak hatırlanacak.

Konuyu kaçıranlar için tam Kerem Bürsin konuşmasını bitirip sahneden iniyor, Bay J arkasından “Kerem Bey zor şartlarda çalışıyor. Gözleriniz dolacak ama geçen yıl bölüm başına 120 bin TL alarak çalışmaya devam etti” diye bağırıyor.

Bir daha hangi sanatçı Bay J’nin sunduğu bir organizasyona katılmak ister ki?

Farah Zeynep Abdullah anında tweet attı mesela: “Kerem’e yapılan ne kadar ayıp ya”...

Bu olaydan sonra organizatörlerin de bakışı değişecektir Bay J’ye...

Özür konuşması da bir tuhaf.