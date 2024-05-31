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Savaş Özbey
Savaş Özbey
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Deha Bilimlier’in 90’lar çıkışı

#Savaş Özbey#Kelebek#Yazar

Yasemin İlan’ın YouTube programına katılan müzisyen Deha Bilimlier 90’lar pop müziğinin ruhsuz olduğunu söyledi:“90’lardan çok sıkıldım artık. Çok ayağa düştü. 90’lar partileri bilmem ne. Çok da kötüymüş yani. O yıllarda çıkan şarkılar nedir ya? O şarkıcılar kalmamış bile. Günümüze kaç kişi kaldı? Bir tanesinin bile konseri var mı? 8-9 kişi toplanıp tek konser yapıyorlar...”

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Nasıl bir kafa yaşıyor bilmiyorum ama orada dur Bay Bilimlier.
90’lar demek Sezen her şeyden önce Aksu demektir. Ülkemize ilk Eurovision birinciliğini getiren öğrencisi Sertab demektir. Levent Yüksel demektir. Tarkan demektir yahu, Tarkan demektir!
Bak düşündükçe sinirleniyorum: Aylin Aslım, Özlem Tekin, Şebnem Ferah... Sibel Alaş, Emre Altuğ, Yaşar... Geçtim onları: Demet Akalın, Hande Yener demektir. Bunun Burak Kut’u, Emre Altuğ’u, Demet Sağıroğlu’su var. Ne bileyim, Gülşen’i, Mirkelam’ı, Fatih Erkoç’u, Göksel’i, İzel-Çelik-Ercan’ı var. İlhan İrem, Kenan Doğulu...
Saydıkça cinlerim tepeme çıkıyor: Serdar Ortaç demektir 90’lar. Leman Sam, Nazan Öncel, Mustafa Sandal, Emel Müftüoğlu, Kerim Tekin...
Var oğlu var: Nalan, Teoman, Rafet El Roman...
Kim bilir daha kimleri unutmuşumdur.
Çok sıkılmış Sayın Bilimlier.
Çok kötüymüş o yıllar çıkan şarkılar. Fakat her nedense hepsi ezberimizde. Buna karşılık Deha Bilimlier’in bir şarkısını hatırlamaya çalışıyorum. Yok, gelmiyor aklıma.

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Hürriyet Seyahat’i almadan yaza başlamayın

Hürriyet Seyahat artık üç ayda bir dergi formatında yayınlanıyor.
İlk sayısı yarın raflara düşecek.
Saffet Emre Tonguç’tan Ebru Erke’ye birçok yazar yurtiçi ve yurtdışından görülecek yerleri, yemekleri, eğlence mekânlarını kaleme alıyor.

Deha Bilimlier’in 90’lar çıkışı

Ben de Bodrum’da bu yazın yeniliklerini ve klasikleri yazdım.
Fakat dergiye yetişmeyen bir konu var on da burada anlatayım.
Adriatique, Rampue, Sainte Fie, Fideles, ASH gibi dünyaca ünlü DJ’lerle yaptıkları partilerle “Yalıkavak usulü Burning Man” olarak anılan The Galliard Cove House, bu sene her cuma İstanbul gece hayatının duayenlerinden Selma Şeşbeş ev sahipliğinde “Flashback Fridays” geceleri düzenleyecek.
Kabindeyse Cüneyt Kurt, Burak Yontarkol, Yosi Gabay, Semih Salhon ve Alper Levi gibi ünlü DJ’ler yer alacak.

Çocuğunuzu zararlı içerik ve kişilerden koruyun

TikTok gibi sosyal platformlara yetişkinler kadar gençler ve çocuklar da düşkün.
Ama bazen sakıncalı olabilecek içeriklere maruz kalabiliyorlar.
Çocukları ve gençleri korumak için bilmeniz gereken bir özellik var: “TikTok aile eşleşmesi”.
Böylece kendi hesabınızı çocuğunuzun hesabına bağlayabiliyorsunuz. Bu yeni kampanyayı tanıtmak için platformun küresel yardım ve ortaklıklar başkanı Valiant Richeyile, İstanbul’a geldi.
Sosyal medyanın gençler için daha güvenli olmasının ancak ebeveynlerin desteğiyle mümkün olabileceğini anlattı:
“Yaptığımız araştırmalar TikTok kullanan yarısından biraz fazlasının bu özellikten haberdar olduğunu gösteriyor.”
Aile eşleşmesi özelliğini kullanabilmek için şu adımları takip etmeniz gerekiyor:
1) Alt taraftaki Profil sekmesine dokunun.
2) Üst bölümdeki üç çizgili Menü düğmesine dokunun.
3) Ayar ve Gizlilik seçeneğine, ardından da Aile Eşleşmesi seçeneğine dokunun.
4) Ebeveyn veya Çocuk seçeneğine dokunun.
5) Hesapları birbirine bağlamak için uygulamadaki adımları takip edin.

#Savaş Özbey#Kelebek#Yazar
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