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Savaş Özbey

Savaş Özbey

sozbey@hurriyet.com.tr

Defne’nin yerinde olsam o kadar hanımefendi davranmazdım

23 Şubat 2020

Rafet El Roman danslara doyamıyor. Cem&Serenay aşkı doludizgin devam... 10 yaşında yeni bir filozofumuz oldu. Yılmaz Erdoğan’ın hiyeroglifleri çözülemiyor. Magazinde yoğun bir hafta yaşadık; bakalım hangisini yakalamış, neleri kaçırmışsınız. Haftanın konuğuysa, cuma günü yeni single’ı “Katil Uşak”ı çıkaran Yeşim Salkım.

1- Bursa’daki bir AVM’de sevenleriyle buluşan Rafet El Roman ne dansı yaptı?

a) Instagram’da “ifşaya ifşa” dansı
b) Fatih Ürek’in yılan dansını
c) Huysuz Virjin’in “Katina’nın makası” dansı
d) Michael Jackson’ın “Beat It” dansını

SORUYU YEŞİM SALKIM’A SORDUM:

Cevap A herhalde... “İfşaya ifşa” dansı. Yazıştığı kız onu, o da kızı ifşa etti. Bence etmemeliydi. Bir erkeğe yakışmıyor çünkü. Üstelik kızın yaşında. Hayranın bile olsa özelden yazışmak yanlış.

2 - “Ağır Romantik” filminin galasında Onur Tuna “Çekimlerde çok eğlendik” deyince başrol arkadaşı Tuvana Türkay onu nasıl madara etti?

a) Arkasından söz alıp “Eğlendik klişesine girmeyeceğim” dedi
b) Onur’un yüzüne karşı “Ben sadece gönül eğlendirdim” açıklaması yaptı
c) “En çok ben eğlendim, Onur kim? Tırnağım olamaz” dedi
d) “İçten içe bayılıyorum. Yeter ki Onur’suz olmasın aşk” dediDefne’nin yerinde olsam o kadar hanımefendi davranmazdımSORUYU YEŞİM SALKIM’A SORDUM:

Cevap A. Galada en çok dikkatimi çeken Onur’un Tuvana’ya bakışı oldu. Film galalarında çok da kasmamak gerekiyor. Tuvana haklı.

3 - Küçük feylezof Atakan, “O benim ruh eşim, tanışmamız lazım” diyen Aleyna Tilki’yi ne cevap vererek madara etti?

a) Bir ruh eşim olacaksa o Aleyna olmasın bari
b) Ciddiyete davet ederim, ruh çağırmaya inanmıyorum
c) Rap ve Aleyna Tilki dinlemiyorum
d) Teyzem yaşında, gitsin akranlarıyla takılsın

Defne’nin yerinde olsam o kadar hanımefendi davranmazdım

4 - Demet Akalın, Alişan’ın oğlunun doğum gününde Burak’ın dadısına ne taktı?

a) “Çakma Gülben” lakabı
b) Kızı Hira’ya dadı olsun diye kafayı
c) Hiç hazzetmedi, ters kelepçe
d) Tektaş yüzük

Defne’nin yerinde olsam o kadar hanımefendi davranmazdım

SORUYU YEŞİM SALKIM’A SORDUM:

Bildim, cevap D. Demet Akalın sürekli ona buna tektaş takıyor. Bu ne bolluk anlamadım ki. Herhalde elmas madeni falan var, bizim haberimiz yok. Yok yok, dur. Cevap C de olabilir. Çünkü ya gönlü çok zengin ya da bakıcıyı transfer edecek. Her halükarda kadın konuşulmayı seviyor, orası kesin.

5 - Yeni sevgilisi Serenay Sarıkaya, bir şampuan markasının yüzü olup paylaşım yapınca Cem Yılmaz ne yaptı?
a) Eve 20 kutu saç topiği ısmarladı
b) Paylaşımın altına gül emoji’si koydu
c) Paylaşımın üstüne güllaç döktü
d) Defne Samyeli’nin evde unuttuğu diş fırçasını attı

SORUYU YEŞİM SALKIM’A SORDUM:

Cevap B. Serenay’ın yeni reklamı çıktı, sosyal medyadan paylaştı, Cem de altına gülünü iliştirdi. Güzel bir aşk var. Herkese de ifşa ettiler. Kimseyi ilgilendirecek bir durum değil bu. İkisi de bekar sonuç itibarıyla. Ama bu tip adamlar şöhretli olmasaydı, paralı olmasaydı, yani Acun, Cem Yılmaz ya da Ali Ağaoğlu... Durum yine aynı olur muydu? Sorgulamak lazım. Adamlar bakkalın çırağı olsa kim bakar onlara? Güzelim adamlar “Bu sene de bekâr gezelim” diyor. Defne’ye yapılan büyük haksızlık. Serenay’ın da bunda payı var. Benim başıma gelse Defne gibi hanımefendi durur muydum? Hiç zannetmem. Ben cadaloz bir kadınım. Bu işlerde hanımefendilik falan da olmaz.

6 - Brezilyalı sevgilisi Elaine Fonseca çocuk isteyince 61 yaşındaki işadamı Mehmet Dereli “Bu yaştan sonra sorumluluk alamam” diyerek ne tavsiye etti?

a) Sperm bankasına başvurup hamile kalmasını
b) BDDK’ya başvurup kayyum sevgili atanmasını
c) Faizler düşmeye devam ediyor, biraz daha beklemesini
d) İsviçre’de gizli hesap açıp üçüz yapmasınıDefne’nin yerinde olsam o kadar hanımefendi davranmazdım

7 - Yılmaz Erdoğan, dördüncü yıldönümlerinde yazıp yeni kitabına da koyduğu şiirde, eşi Belçim Bilgin’e nasıl seslenmiş?

a) Sen bir nefessin buldum / Şaire en lazım element
b) Sen bir nefessin tuttum / Gideceksin diye veremiyorum
c) Nefesimi kesiyorsun / Ne biçim bir elemansın?
d) Mendeleyev tablosunu yaladım yuttum / Kimyamı bozuyorsunDefne’nin yerinde olsam o kadar hanımefendi davranmazdım8 - “Kurtlar sofrasında kimsenin el uzatamadığı lokumdum” açıklamasını hangi ünlü yaptı?

a) Bülent Ersoy, çünkü kurtların ödü kopmuş
b) Ajda Pekkan, çünkü dinamit lokumuymuş
c) Nükhet Duru, çünkü lokum gibi kadınmış
d) Beren Saat, çünkü yurtdışında “Türk Lokumu” olarak tanınıyormuş Defne’nin yerinde olsam o kadar hanımefendi davranmazdımCEVAP ANAHTARI: 
1)D, 2)A, 3)C, 4)D, 5)B, 6)A, 7)A, 8)C

 

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