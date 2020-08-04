Daria o hale nasıl geldi?

Model Daria Kyryliuk’un Türkiye’nin en nezih beach’inde darp edilmesi sadece The Beach of Momo’nun değil, Türk turizminin krizi. Peki olayın Şeyma Subaşı’yla alakası ne? Kyryliuk oraya kiminle gitmiş? Torunlu nine ne alaka? İşte şimdilik bildiklerimiz...
Bebek gibi kadının yüzü gözü dağılmış, kanlar içinde. Ukraynalı ünlü model Daria Kyryliuk...
Sosyal medyada o fotoğrafı paylaşıyor ve altına İngilizce, Türkçe ve Rusça Çeşme’deki The Beach of Momo’da güvenlik görevlileri tarafından darp edilerek bu hale geldiğini yazıyor.
Koronadan dolayı zaten zor durumda olan Türk turizmi açısından ne acı bir şey. Hele ki Ukrayna öncelikli pazarlarımız arasında.
Peki The Beach of Momo neresi?
Şu anda Türkiye’nin en popüler beach club’ı. Çeşme, Dalyan’da iki sezon önce açıldı. Daha iki hafta önce Seyahat ilavemiz tarafından “Türkiye’nin en iyi beach’i” seçildi.
Televizyondan, sahneden, sosyal medyadan tanıdığınız ne kadar ünlü varsa orada.
Gecenin 02.30’unda gelen açıklama
Daria Kyryliuk’un bu paylaşımının ardından önceki gece saat 02.30’da alelacele bir açıklama yayımladılar.
Özetle Daria Kyryliuk’u suçluyorlar: “Meydana gelen yaralanmada güvenlik ekibimizin hiçbir dahli yoktur. İki farklı grup arasında çıkan tartışmayı ayırmak için güvenlik ekibimiz müdahale etmek durumunda kalmıştır. Momo’da geçirdiği vakitlerde kendi arkadaşlarına sergilediği agresif tavırlarından dolayı Daria Kyryliuk’a sevgilisinin korumaları mekânda bulunduğu süre boyunca eşlik etmiştir. Taraflar güvenli bir şekilde ayrıldıktan sonra Daria Hanım’ın evine gittiği ve komşusuyla da kavga ettiği, olaya polisin müdahale ettiği öğrenilmiştir.”
Bu sözlerin Türkçesi şu anlama geliyor: “Kadın bizim mekânda olduğu gibi gittikten sonra evinde de hırgür çıkarmış.”
Yani “Hata bizde değil, biz haklıyız” diyorlar.
Şeyma’nın adı neden geçiyor
İçeriden biraz kulis bilgisi topladım. Daria Kyryliuk ve arkadaşları mekâna grup halinde gitmişler.
Orada Arap müşteriler de varmış....
Grup içindeki gerginlik, sonra oraya torununu almaya gelen bir kadına da taşmış. Arbede o sırada yaşanmış. Olaydan sonra Daria Kyryliuk apar topar Ukrayna’ya dönmüş.
Olay cuma günü yaşanmasına rağmen, Daria Kyryliuk paylaşımı pazar günü yapmış. Tag’lediği kişi de yakın arkadaşı Şeyma Subaşı. Paylaşıma ilk yorumu da Şeyma Subaşı yapıyor zaten.
Şeyma Subaşı’nın Momo’yla ilgisi ne?
Aralarında husumet var. Geçen yaz kapısında iki saat bekletilip içeri alınmamıştı.
Neden? Mekânın sahibi, Şeyma Subaşı’nın eski sevgilisi Burak Beşer. The Beach of Momo’yu da şimdiki nişanlısı Ece Akbulut’la birlikte işletiyorlar Beşer.
Kamera kayıtları nerede?
Her ikisini de yıllardır tanırım, böyle bir olaya gönülleri asla razı olmayacak insanlar. Ama yerden göğe kadar haklı da olsalar, krizin yönetiminde hata var.
Diyelim ki Daria Kyryliuk bütün gün taşkınlık yaptı sonuçta da “sizin dışınızda” böyle bir olay meydana geldi...
Size ne sizin mekândan ayrıldıktan sonra evinde de komşusuyla tartışmasından?
Sen kendi mekânında ne olduğunu anlatırsın, aslan gibi kamera kayıtlarını ortaya çıkarırsın, olur biter.
Bunun yerine niçin yangından mal kaçırır gibi gece yarısı açıklama yapıyorsunuz?
Daria o hale nasıl geldi?
Model Daria Kyryliuk’un Türkiye’nin en nezih beach’inde darp edilmesi sadece The Beach of Momo’nun değil, Türk turizminin krizi. Peki olayın Şeyma Subaşı’yla alakası ne? Kyryliuk oraya kiminle gitmiş? Torunlu nine ne alaka? İşte şimdilik bildiklerimiz...
Bebek gibi kadının yüzü gözü dağılmış, kanlar içinde. Ukraynalı ünlü model Daria Kyryliuk...
Sosyal medyada o fotoğrafı paylaşıyor ve altına İngilizce, Türkçe ve Rusça Çeşme’deki The Beach of Momo’da güvenlik görevlileri tarafından darp edilerek bu hale geldiğini yazıyor.
Koronadan dolayı zaten zor durumda olan Türk turizmi açısından ne acı bir şey. Hele ki Ukrayna öncelikli pazarlarımız arasında.
Peki The Beach of Momo neresi?
Şu anda Türkiye’nin en popüler beach club’ı. Çeşme, Dalyan’da iki sezon önce açıldı. Daha iki hafta önce Seyahat ilavemiz tarafından “Türkiye’nin en iyi beach’i” seçildi.
Televizyondan, sahneden, sosyal medyadan tanıdığınız ne kadar ünlü varsa orada.
Gecenin 02.30’unda gelen açıklama
Daria Kyryliuk’un bu paylaşımının ardından önceki gece saat 02.30’da alelacele bir açıklama yayımladılar.
Özetle Daria Kyryliuk’u suçluyorlar: “Meydana gelen yaralanmada güvenlik ekibimizin hiçbir dahli yoktur. İki farklı grup arasında çıkan tartışmayı ayırmak için güvenlik ekibimiz müdahale etmek durumunda kalmıştır. Momo’da geçirdiği vakitlerde kendi arkadaşlarına sergilediği agresif tavırlarından dolayı Daria Kyryliuk’a sevgilisinin korumaları mekânda bulunduğu süre boyunca eşlik etmiştir. Taraflar güvenli bir şekilde ayrıldıktan sonra Daria Hanım’ın evine gittiği ve komşusuyla da kavga ettiği, olaya polisin müdahale ettiği öğrenilmiştir.”
Bu sözlerin Türkçesi şu anlama geliyor: “Kadın bizim mekânda olduğu gibi gittikten sonra evinde de hırgür çıkarmış.”
Yani “Hata bizde değil, biz haklıyız” diyorlar.
Şeyma’nın adı neden geçiyor
İçeriden biraz kulis bilgisi topladım. Daria Kyryliuk ve arkadaşları mekâna grup halinde gitmişler.
Orada Arap müşteriler de varmış....
Grup içindeki gerginlik, sonra oraya torununu almaya gelen bir kadına da taşmış. Arbede o sırada yaşanmış. Olaydan sonra Daria Kyryliuk apar topar Ukrayna’ya dönmüş.
Olay cuma günü yaşanmasına rağmen, Daria Kyryliuk paylaşımı pazar günü yapmış. Tag’lediği kişi de yakın arkadaşı Şeyma Subaşı. Paylaşıma ilk yorumu da Şeyma Subaşı yapıyor zaten.
Şeyma Subaşı’nın Momo’yla ilgisi ne?
Aralarında husumet var. Geçen yaz kapısında iki saat bekletilip içeri alınmamıştı.
Neden? Mekânın sahibi, Şeyma Subaşı’nın eski sevgilisi Burak Beşer. The Beach of Momo’yu da şimdiki nişanlısı Ece Akbulut’la birlikte işletiyorlar Beşer.
Kamera kayıtları nerede?
Her ikisini de yıllardır tanırım, böyle bir olaya gönülleri asla razı olmayacak insanlar. Ama yerden göğe kadar haklı da olsalar, krizin yönetiminde hata var.
Diyelim ki Daria Kyryliuk bütün gün taşkınlık yaptı sonuçta da “sizin dışınızda” böyle bir olay meydana geldi...
Size ne sizin mekândan ayrıldıktan sonra evinde de komşusuyla tartışmasından?
Sen kendi mekânında ne olduğunu anlatırsın, aslan gibi kamera kayıtlarını ortaya çıkarırsın, olur biter.
Bunun yerine niçin yangından mal kaçırır gibi gece yarısı açıklama yapıyorsunuz?