Coşkun Sabah’a iktisat dersi

Yazık o canına, sıkma fazla, en fazla satıverirsin evlerinden birini, sonunda bütün tapular burada kalacak nasıl olsa.
Coşkun Sabah kuyuya bir taş attı, bütün sosyal medya bir oldu, iki gündür çıkaramıyor.
Özetle şöyle dedi: “Benim 15 milyonluk gayrimenkulüm, bankada 450 bin liram var. Üç ay kira almadım. 450 bin lirayı harcıyorum, sonra ne olacak? Ne yapayım evleri mi yiyeceğim! Demek istediğimi çok parası olan anlar. Parası olmayan ne demek istediğimi anlamaz.”
Daha önce de şöyle demişti emektar şarkıcı ve udi: “Üç ay idare edebilirim, sonra zor duruma düşerim.”
Söylediklerini okudum, kafam karıştı, kalktım bir dolaştım. Oturdum, bir daha okudum... Yok...
İlk aklıma gelen: Coşkun Abi haklı. Herhalde bende öyle bir para olmadığı için anlayamıyorum.
Adam baştan açıklamış zaten: “Demek istediğimi, çok parası olan anlar.”
Böyle durumlarda zordaki birine refleks olarak insaniyetim kabarıyor en başta.
Hani bizim tayfaya haber salsak, aramızda üç-beş, kimin gönlünden ne koparsa bir şeyler yapsak...
Sonra bir düşünüyorsun, ateş olsak cürmümüz kadar yer yakarız. Ayda 150 bin ezene biz ne toplayacağız?
Anca ulusal kampanya lazım: “COSKUN yaz, 1515’e gönder.”
Açı doyurmak kolay da, tok zor işte.
Şu günlerde fakir zenginin halinden hiç anlamıyor maalesef.
Oturdum demecin başına tekrar okuyorum. O sırada da aklıma en müreffeh dönemlerimi getirmeye çalışıyorum ki sadece çok parası olanların anlayabileceği konunun karşısında Allah zihin açıklığı versin.
Böyle zengin zengin bakınca mevzu önümde biraz biraz berraklaşmaya başladı: Demek Coşkun Abi’nin 15 milyonluk servet üzerinden “coşmasının” nedeni şu: Büyük başın derdi de büyük oluyor tabii.
E şimdi bu adamın alıştığı bir hayat standardı, ona göre masrafı var.
Fakir adam ne bilsin havyarın kilosu, şampanyanın şişesi kaç lira oldu.
Hem sonra gelen paranın hepsi de lüp lüp değil ki.
Bunun ekibi var, orkestrası var...
Tam anlıyor gibi oldum, sen tut “sosyal adalet duygusu” yine gel, bin omuzuma: İyi de arkadaş sen 450 binle üç ay ancak idare edebiliyorsan, arkadaki darbukacı ne yapsın?
Pirzola kürdanı olsun
Baktım ki benim haset kişiliğim Coşkun Abi’nin geçim derdine derman olmaya engel.
O zaman “kazan-kazan” formülünü uygulayayım bari dedim.
Madem adamın derdi, “Üç ay sonra 450 bin bitince evleri mi yiyeceğim” endişesi...
Tamam, yapsın 15 milyonluk gayrimenkulü benim üstüme, ben de karşılığında onu ömrü billah doyurma garantisi vereyim.
Ama ne istiyorsa...
Kahvaltıda bir buçuk iskender mi, eyvallah.
Öğle iki porsiyon mantı mı, başım üstüne.
Dişlerini pirzolayla mı karıştırmak istiyor?
Pirzola kürdanı olsun.
Üstüne de limitsiz çay ve pişi.
Darlanırsan IBAN yolla
67 yaşındaki koskoca Coşkun Sabah bu kadar saçma bir şey söylemiş olamayacağına göre, herhalde ben de yolladığı mühim mesajı alamayanların gelir grubundayım.
İnsanlar, maaşlarını hiç harcamasalar bile 10-20 yılda biriktirebilecekleri bir canlı parası...
Beş kuşak çalışsalar edinemeyecekleri gayrimenkulleri olan birinin...
Böyle zor bir dönemde çıkıp... Hiç utanıp sıkılmadan gelecek, geçim kaygısından bahsetmesi...
Neresinden bakarsanız bakın...
Talihsiz...
Empati yoksunu...
Görgüsüz bir tavırdır.
Yahu millet dükkânını/tezgâhını, evini/barkını bozdu! Yazık o canına, sıkma fazla; en kötü satıverirsin evlerinden birini, sonunda bütün tapular burada kalacak nasıl olsa.
Yine de çok darlanırsan aklında olsun, bir IBAN yollayıver. Senin ruhun bu kadar fakirse bizim gönlümüz Karun.
Coşkun Sabah’a iktisat dersi
Yazık o canına, sıkma fazla, en fazla satıverirsin evlerinden birini, sonunda bütün tapular burada kalacak nasıl olsa.
Coşkun Sabah kuyuya bir taş attı, bütün sosyal medya bir oldu, iki gündür çıkaramıyor.
Özetle şöyle dedi: “Benim 15 milyonluk gayrimenkulüm, bankada 450 bin liram var. Üç ay kira almadım. 450 bin lirayı harcıyorum, sonra ne olacak? Ne yapayım evleri mi yiyeceğim! Demek istediğimi çok parası olan anlar. Parası olmayan ne demek istediğimi anlamaz.”
Daha önce de şöyle demişti emektar şarkıcı ve udi: “Üç ay idare edebilirim, sonra zor duruma düşerim.”
Söylediklerini okudum, kafam karıştı, kalktım bir dolaştım. Oturdum, bir daha okudum... Yok...
İlk aklıma gelen: Coşkun Abi haklı. Herhalde bende öyle bir para olmadığı için anlayamıyorum.
Adam baştan açıklamış zaten: “Demek istediğimi, çok parası olan anlar.”
Böyle durumlarda zordaki birine refleks olarak insaniyetim kabarıyor en başta.
Hani bizim tayfaya haber salsak, aramızda üç-beş, kimin gönlünden ne koparsa bir şeyler yapsak...
Sonra bir düşünüyorsun, ateş olsak cürmümüz kadar yer yakarız. Ayda 150 bin ezene biz ne toplayacağız?
Anca ulusal kampanya lazım: “COSKUN yaz, 1515’e gönder.”
Açı doyurmak kolay da, tok zor işte.
Şu günlerde fakir zenginin halinden hiç anlamıyor maalesef.
Oturdum demecin başına tekrar okuyorum. O sırada da aklıma en müreffeh dönemlerimi getirmeye çalışıyorum ki sadece çok parası olanların anlayabileceği konunun karşısında Allah zihin açıklığı versin.
Böyle zengin zengin bakınca mevzu önümde biraz biraz berraklaşmaya başladı: Demek Coşkun Abi’nin 15 milyonluk servet üzerinden “coşmasının” nedeni şu: Büyük başın derdi de büyük oluyor tabii.
E şimdi bu adamın alıştığı bir hayat standardı, ona göre masrafı var.
Fakir adam ne bilsin havyarın kilosu, şampanyanın şişesi kaç lira oldu.
Hem sonra gelen paranın hepsi de lüp lüp değil ki.
Bunun ekibi var, orkestrası var...
Tam anlıyor gibi oldum, sen tut “sosyal adalet duygusu” yine gel, bin omuzuma: İyi de arkadaş sen 450 binle üç ay ancak idare edebiliyorsan, arkadaki darbukacı ne yapsın?
Pirzola kürdanı olsun
Baktım ki benim haset kişiliğim Coşkun Abi’nin geçim derdine derman olmaya engel.
O zaman “kazan-kazan” formülünü uygulayayım bari dedim.
Madem adamın derdi, “Üç ay sonra 450 bin bitince evleri mi yiyeceğim” endişesi...
Tamam, yapsın 15 milyonluk gayrimenkulü benim üstüme, ben de karşılığında onu ömrü billah doyurma garantisi vereyim.
Ama ne istiyorsa...
Kahvaltıda bir buçuk iskender mi, eyvallah.
Öğle iki porsiyon mantı mı, başım üstüne.
Dişlerini pirzolayla mı karıştırmak istiyor?
Pirzola kürdanı olsun.
Üstüne de limitsiz çay ve pişi.
Darlanırsan IBAN yolla
67 yaşındaki koskoca Coşkun Sabah bu kadar saçma bir şey söylemiş olamayacağına göre, herhalde ben de yolladığı mühim mesajı alamayanların gelir grubundayım.
İnsanlar, maaşlarını hiç harcamasalar bile 10-20 yılda biriktirebilecekleri bir canlı parası...
Beş kuşak çalışsalar edinemeyecekleri gayrimenkulleri olan birinin...
Böyle zor bir dönemde çıkıp... Hiç utanıp sıkılmadan gelecek, geçim kaygısından bahsetmesi...
Neresinden bakarsanız bakın...
Talihsiz...
Empati yoksunu...
Görgüsüz bir tavırdır.
Yahu millet dükkânını/tezgâhını, evini/barkını bozdu! Yazık o canına, sıkma fazla; en kötü satıverirsin evlerinden birini, sonunda bütün tapular burada kalacak nasıl olsa.
Yine de çok darlanırsan aklında olsun, bir IBAN yollayıver. Senin ruhun bu kadar fakirse bizim gönlümüz Karun.