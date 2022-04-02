Çook eski bir yer

Perşembe Pazarı’nda açılan Eski Bir Yer’de neredeyse bin senelik bir tarihin içinde yemek yiyorsunuz. Bu son derece romantik atmosfere birçoğunun adını bile ilk kez duyacağınız yemekler eşlik ediyor.
Dünyanın çok az şehri Karaköy’de yeni açılan Eski Bir Yer gibi bir restorana ev sahipliği yapabilir. Yıl 1147... Daha Amerika’nın keşfine 3, Rönesans’a 4, Fransız İhtilali’ne 6 yüzyıldan fazla zaman var. Cenevizliler Perşembe Pazarı’nın Bankalar Caddesi kısmındaki bu yapıyı han olarak inşa ediyor. Sonra bir dönem hapishane olarak da kullanılıyor.
Son birkaç haftadır da şık bir restoran.
Zeminden başlayıp tavanda birleşen kırmızı tuğladan duvarlar, kubbeden sarkan şık avizeler, masalarda şamdanlar, köşelerde kuytularda heykellerle son derece romantik bir ortamı var.
Beyaz çikolatalı patlıcan
Menü Anadolu lezzetleriyle farklı coğrafyaların tatlarının karışımından oluşuyor. Hoşgeldin ikramı olarak masanıza önce çok zarif, el yapımı bir tabakta bazha-Antakya piyazı-hibeş geliyor. Sonra siparişlerinize karar verebilmek içinse garsona bol bol soru sormanız gerek.
Şöyle izah edeyim: Mesela soğuklar arasında lakerda ve soğan turşusuyla yaptıkları Gambilya fava, Antakya tuzlu yoğurduyla yaptıkları kuru cacık, beyaz lahanayla yaptıkları şalipali, beyaz çikolatayla yaptıkları közlenmiş patlıcan, meşe yağıyla yaptıkları ateşte fattuş gibi yemekler var. 40-60 lira.
Sıcaklar arasındaysa kuzu yanakla yaptıkları söğüş mantı, Kars gravyeriyle yaptıkları ateşte patates, yeniçeri baharatıyla yaptıkları acılı humus, tablacı salatasıyla servis ettikleri füme dana dil... 65-110 lira. Lezzette ana yemekler de başlangıçlardan geri kalmıyor: Pırasayla yaptıkları antrikot yahut kızarmış mantarlı pilavla servis ettikleri ağır ateşte pişmiş köy tavuğu... 125-190 lira.
Hakeza tatlılar: Kadayıfla yaptıkları cennet çamuru, yoğurtlu dondurmayla servis ettikleri acı-tatlı-tuzlu çikolata... 60-75 lira.
Bütün bunların üzerine profesyonel, ip gibi bir servis. Masalarda beyaz yakalı, ekspat ve Türk Karaköy ahalisi... Müzik olarak da Ferdi Özbeğen’in sesinden Zeki Müren’in ‘Bir Sevgi İstiyorum’u, Ajda’nın ‘Haykıracak Nefesim Kalmasa Bile’si...
Yaklaşık 100 kişilik restoran pazartesileri hariç, saat 12.00-3.00 arası açık. (0542) 193 22 08
Çook eski bir yer
Perşembe Pazarı’nda açılan Eski Bir Yer’de neredeyse bin senelik bir tarihin içinde yemek yiyorsunuz. Bu son derece romantik atmosfere birçoğunun adını bile ilk kez duyacağınız yemekler eşlik ediyor.
Dünyanın çok az şehri Karaköy’de yeni açılan Eski Bir Yer gibi bir restorana ev sahipliği yapabilir. Yıl 1147... Daha Amerika’nın keşfine 3, Rönesans’a 4, Fransız İhtilali’ne 6 yüzyıldan fazla zaman var. Cenevizliler Perşembe Pazarı’nın Bankalar Caddesi kısmındaki bu yapıyı han olarak inşa ediyor. Sonra bir dönem hapishane olarak da kullanılıyor.
Son birkaç haftadır da şık bir restoran.
Zeminden başlayıp tavanda birleşen kırmızı tuğladan duvarlar, kubbeden sarkan şık avizeler, masalarda şamdanlar, köşelerde kuytularda heykellerle son derece romantik bir ortamı var.
Beyaz çikolatalı patlıcan
Menü Anadolu lezzetleriyle farklı coğrafyaların tatlarının karışımından oluşuyor. Hoşgeldin ikramı olarak masanıza önce çok zarif, el yapımı bir tabakta bazha-Antakya piyazı-hibeş geliyor. Sonra siparişlerinize karar verebilmek içinse garsona bol bol soru sormanız gerek.
Şöyle izah edeyim: Mesela soğuklar arasında lakerda ve soğan turşusuyla yaptıkları Gambilya fava, Antakya tuzlu yoğurduyla yaptıkları kuru cacık, beyaz lahanayla yaptıkları şalipali, beyaz çikolatayla yaptıkları közlenmiş patlıcan, meşe yağıyla yaptıkları ateşte fattuş gibi yemekler var. 40-60 lira.
Sıcaklar arasındaysa kuzu yanakla yaptıkları söğüş mantı, Kars gravyeriyle yaptıkları ateşte patates, yeniçeri baharatıyla yaptıkları acılı humus, tablacı salatasıyla servis ettikleri füme dana dil... 65-110 lira. Lezzette ana yemekler de başlangıçlardan geri kalmıyor: Pırasayla yaptıkları antrikot yahut kızarmış mantarlı pilavla servis ettikleri ağır ateşte pişmiş köy tavuğu... 125-190 lira.
Hakeza tatlılar: Kadayıfla yaptıkları cennet çamuru, yoğurtlu dondurmayla servis ettikleri acı-tatlı-tuzlu çikolata... 60-75 lira.
Bütün bunların üzerine profesyonel, ip gibi bir servis. Masalarda beyaz yakalı, ekspat ve Türk Karaköy ahalisi... Müzik olarak da Ferdi Özbeğen’in sesinden Zeki Müren’in ‘Bir Sevgi İstiyorum’u, Ajda’nın ‘Haykıracak Nefesim Kalmasa Bile’si...
Yaklaşık 100 kişilik restoran pazartesileri hariç, saat 12.00-3.00 arası açık. (0542) 193 22 08