Çocukken babam trafikte çalan kornanın notasını sorardı

Dünya Engelliler Günü vasıtasıyla sizi insana ilham veren biriyle tanıştırmak istiyorum: Sadriye Görece. Hayata doğuştan görme engelli olarak başladı, tek başına ABD’ye okumaya gitti, şimdi kendisiyle aynı sorunları yaşayanlar için teknolojik çözümler üretiyor.

◊ Manisa’dan burs kazanıp Amerika’ya lise okumaya gittiniz. Biraz o maceranızı anlatır mısınız? Sizi en çok neler zorladı?

- Türkiye’de hayatım çok kolaydı. Bana her an, her adımımda destek olan ailem, arkadaşlarım, öğretmenlerim vardı. Amerikan Dışişleri Bakanlığı’nın KL YES bursuna ailemden habersiz başvurmuştum. Sınavları geçip Amerika’ya gideceğim netleştiğinde evde büyük bir kaos yaşandı. Herkes çok endişeliydi. Bir şekilde onları ikna edip kendimi Amerika’da buldum.



◊ Daha lise çağındasınız, tek başınıza, hiç bilmediğiniz bir ülke...

- Artık ayaklarımın üzerinde durmayı öğrenmek zorundaydım. Beyaz baston benim için bağımsızlığın sembolüne dönüştü. Kendi kararlarımı alıyor, kendi sorunlarımı çözüyor, kendi başıma var olmayı öğreniyordum. Evet, gerçekten çok zorlandım ama şimdi geçmişe baktığımda her şey için “iyi ki” diyorum.



◊ Sonra Türkiye’ye döndünüz, Boğaziçi’ni bitirdiniz ve...