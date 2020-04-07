Çin’deki Yulin mezalimi

Çin hükümeti vahşi hayvan tüketimini yasakladı. Bu korona musibeti, köpeklerin eziyet edilerek yendiği Yulin Festivali’nin iptali için de bir fırsat olabilir.
Çinlilerin geleneksel olarak ne yiyegeldikleri beni zerre ilgilendirmez. Çünkü karşılığında “Deli dana hastalığını dünyaya kim yaydı?” diye sorarlar insana.
Ama nasıl yedikleri her vicdan sahibi insanın derdi olmalı.
Her yıl haziranın son 10 gününde yaptıkları Yulin diye bir festivalleri var: Köpek yeme festivali.
Sadece tuhaf olsa iyi. Bir de vahşice:
Hayvanlar ne kadar uzun sürede ve ne kadar acı çekerek ölürlerse o kadar lezzetli olacağını düşünüyorlar.
Çocuklarınızı esirgeyin, internette görüntüler var. Hayvanı bacağından asıp, derisini yarı beline kadar soyup kaynar su döküyorlar. Canlı canlı kaynar kazana atıp çıkamasın diye tahtalarla kapağını bastırıyorlar...
Bunun için ev köpeklerini bile kaçırıp pazarda satıyorlar.
Üstelik gelenek falan da değil, sırf para için son 20-30 yılda icat edilmiş bir festival.
Hayvanseverler yıllardır bu festival kılığı altında yapılan vahşetin durdurulması için mücadele ediyor.
Change.org gibi platformlarda #stopyulin gibi kampanyalar var.
Çin hükümeti vahşi hayvan tüketimini yasakladı. Yulin değil ama bir başka Çin kenti Shenzhen’de de kedi-köpek yemek yasaklandı.
Bu korona musibeti sayesinde Yulin Festivali’nin iptali de artık hiç olmadığı kadar mümkün.
Belki imza kampanyasına bir el vermek istersiniz...
Hâlâ vaktimiz var.
Son bilgi: Yüzeylerde 2-3 gün yaşıyor
Kesin bilgi değil “son bilgi” diyorum, çünkü Hürriyet Gazetesi pazar günü konuyla ilgili her şeyin işlendiği 20 sayfalık bir rehber yayımladı.
Edinmediyseniz bile internetten takip edebilirsiniz.
O rehberde altını çizdiğimiz en önemli mesele, verilen bilgilerin en son bulgulara dayandığı, bu bilgilerin hafta hafta, gün gün hatta saat saat güncellendiğiydi.
Rehbere çok önemli katkı sağlayanlardan biri de yazarımız
Dr. Mehmet Öz.
Mehmet Bey son araştırmalar sonucunda bir güncelleme yaptı: Korona çeşitli yüzeylerde en fazla 2-3 gün yaşayabiliyor.
Bu ne demek?
Dokuz gün beklememize gerek yok ama dışarıdan gelen giysiyi, siparişi, paketi balkonda birkaç saat bekletmek de kafi olmayabilir.
Açık hava tımarhanesinde bu hafta
◊ Nusr’et “Korona zamanlarında seks yapabilir miyiz?” diye sordu...
Dr. Mehmet Öz “Öpüşmezsiniz ama diğer mevzuları yapabilirsiniz” cevabını verdi. Ön sevişmeyi yasaklayan ilk salgın...
◊ 1 Ocak 2000’den itibaren doğanlara yasak gelince 28 Mart 2000 doğumlu Aleyna Tilki de sokağa çıkma yasağı kapsamına girdi. Aleyna bedelliyi dört ayla kaçırmış gibi...
◊ Londra’daki Türk müzisyen Serel Yereli “Gelecekte çocuk yapmayı düşünen arsızdır. Bu genetikle ben düşünmüyorsam kimse düşünmesin” demiş.
İyi de güzelim, senin de portakalda vitaminken ana karnına düştüğün yıl 1993: Başbağlar katliamı, 33 şehit er, Uğur Mumcu cinayeti... Ozon tabakasının delinmesi de cabası. Ne diyelim, iyi ki kaza kurşunu olmuşsun.
Çin’deki Yulin mezalimi
Çin hükümeti vahşi hayvan tüketimini yasakladı. Bu korona musibeti, köpeklerin eziyet edilerek yendiği Yulin Festivali’nin iptali için de bir fırsat olabilir.
Çinlilerin geleneksel olarak ne yiyegeldikleri beni zerre ilgilendirmez. Çünkü karşılığında “Deli dana hastalığını dünyaya kim yaydı?” diye sorarlar insana.
Ama nasıl yedikleri her vicdan sahibi insanın derdi olmalı.
Her yıl haziranın son 10 gününde yaptıkları Yulin diye bir festivalleri var: Köpek yeme festivali.
Sadece tuhaf olsa iyi. Bir de vahşice:
Hayvanlar ne kadar uzun sürede ve ne kadar acı çekerek ölürlerse o kadar lezzetli olacağını düşünüyorlar.
Çocuklarınızı esirgeyin, internette görüntüler var. Hayvanı bacağından asıp, derisini yarı beline kadar soyup kaynar su döküyorlar. Canlı canlı kaynar kazana atıp çıkamasın diye tahtalarla kapağını bastırıyorlar...
Bunun için ev köpeklerini bile kaçırıp pazarda satıyorlar.
Üstelik gelenek falan da değil, sırf para için son 20-30 yılda icat edilmiş bir festival.
Hayvanseverler yıllardır bu festival kılığı altında yapılan vahşetin durdurulması için mücadele ediyor.
Change.org gibi platformlarda #stopyulin gibi kampanyalar var.
Çin hükümeti vahşi hayvan tüketimini yasakladı. Yulin değil ama bir başka Çin kenti Shenzhen’de de kedi-köpek yemek yasaklandı.
Bu korona musibeti sayesinde Yulin Festivali’nin iptali de artık hiç olmadığı kadar mümkün.
Belki imza kampanyasına bir el vermek istersiniz...
Hâlâ vaktimiz var.
Son bilgi: Yüzeylerde 2-3 gün yaşıyor
Kesin bilgi değil “son bilgi” diyorum, çünkü Hürriyet Gazetesi pazar günü konuyla ilgili her şeyin işlendiği 20 sayfalık bir rehber yayımladı.
Edinmediyseniz bile internetten takip edebilirsiniz.
O rehberde altını çizdiğimiz en önemli mesele, verilen bilgilerin en son bulgulara dayandığı, bu bilgilerin hafta hafta, gün gün hatta saat saat güncellendiğiydi.
Rehbere çok önemli katkı sağlayanlardan biri de yazarımız
Dr. Mehmet Öz.
Mehmet Bey son araştırmalar sonucunda bir güncelleme yaptı: Korona çeşitli yüzeylerde en fazla 2-3 gün yaşayabiliyor.
Bu ne demek?
Dokuz gün beklememize gerek yok ama dışarıdan gelen giysiyi, siparişi, paketi balkonda birkaç saat bekletmek de kafi olmayabilir.
Açık hava tımarhanesinde bu hafta
◊ Nusr’et “Korona zamanlarında seks yapabilir miyiz?” diye sordu...
Dr. Mehmet Öz “Öpüşmezsiniz ama diğer mevzuları yapabilirsiniz” cevabını verdi. Ön sevişmeyi yasaklayan ilk salgın...
◊ 1 Ocak 2000’den itibaren doğanlara yasak gelince 28 Mart 2000 doğumlu Aleyna Tilki de sokağa çıkma yasağı kapsamına girdi. Aleyna bedelliyi dört ayla kaçırmış gibi...
◊ Londra’daki Türk müzisyen Serel Yereli “Gelecekte çocuk yapmayı düşünen arsızdır. Bu genetikle ben düşünmüyorsam kimse düşünmesin” demiş.
İyi de güzelim, senin de portakalda vitaminken ana karnına düştüğün yıl 1993: Başbağlar katliamı, 33 şehit er, Uğur Mumcu cinayeti... Ozon tabakasının delinmesi de cabası. Ne diyelim, iyi ki kaza kurşunu olmuşsun.