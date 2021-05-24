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Haberler>Yazarlar>Savaş ÖZBEY>Cilve olsun flört olsun
GeriSavaş ÖZBEY Cilve olsun flört olsun
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Savaş Özbey

Savaş Özbey

Yazarın tüm yazıları

Cilve olsun flört olsun

24 Mayıs 2021

Kendisi oyuncu ve müzisyen. Babası yazar Vedat Türkali. Kardeşi yönetmen Barış Pirhasan. Eşleri İtalyan şarkıcı Ernesto Casalini ve 50 yıl hayatı paylaştığı yönetmen Atıf Yılmaz. Öz kızı Zeynep Casalini, cici kızı ressam Kezban Arca Batıbeki... Deniz Türkali’nin sanat, aşk ve aktivizm dolu hayatına konuk oluyoruz.

◊ Bu kadar çok ünlünün olduğu bir ailedeki ilişkileri nasıl tanımlarsınız: Yıldızlar takımı mı, yıldız savaşları mı?

- Tabii ki “yıldızlar takımı”... Hepsi alanının yıldızı. Bu arada ilk eşim Ernesto’yu niye öldürdünüz? Gayet hayatta. (Gülüyor) Barış da aslında şair. Ve çok iyi bir şair. Yeni kitabını herkese tavsiye ederim: “Büyük Atlas Küçük Canlılar”. Kezban’ın da ekimde açacağı sergi “Senin Annen Bir Melekti Yavrum” kaçırılmasın...

◊ Oyunculuğun yanında seslendirmeciliğiniz, senaristliğiniz, yazarlığınız, prodüktörlüğünüz de var. Ekranın önü mü, arkası mı?

- Elbette önü. Asıl mesleğim oyunculuk. Diğerleri zaman zaman yaptığım işler...

Cilve olsun flört olsun

◊ Hangi evladınıza daha çok pozitif ayrımcılık yaptınız: Müzik mi, tiyatro mu?

- Tiyatro tabii... Pozitif de olsa ayrımcılığı sevmem. Ama bazen tiyatroya ve diğer bazı konulara yapabilirim pozitif ayrımcılık...

◊ Hem kardeşiniz hem ömrünüzün yarım asrını geçirdiğiniz merhum eşiniz yönetmen. “Kardeşin” sinemasında mı, “koca”nın sinemasında mı daha çok etkiniz vardır?

- Aaa kocanın! Kardeşime kendi eşi, etki etsin! (Gülüyor)

◊ Hayatınız bir film olsa macera mı olurdu, romantik komedi mi?

- Kara mizah... En eğlencelisi o da ondan.

◊ Peki kim çekerdi: Kardeşiniz Barış Pirhasan mı, eşiniz Atıf Yılmaz mı?

- Elbette Woody Allen...

BAZILARI SICAK SEVER

◊ Hangisini tercih edersiniz: Tek başınıza ağlamak mı, birinin yanında ağlamak mı?

- Valla duruma göre... Ne için ağladığıma bağlı. Bazı durumlarda yalnız, bazı durumlarda birinin omuzunda.

◊ Yılın hangi dönemi daha romantik? İlkbahar-yaz mı, sonbahar-kış mı?

- İlkbahar-yaz! Sakın unutma: “Bazıları Sıcak Sever”... (Marilyn Monroe’nun oynadığı 1959 yapımı komedi filmi.)

◊ Cihangir’de Leyla adında çok popüler bir mekân işlettiniz. Gece hayatında hangisi çok iç gıcıklar: Göz kırpmak mı, göz kaçırmak mı?

- Cilve olsun, flört olsun da hangisi olsa olur. Hepsi yerine göre.

◊ Beyaz yalan ne zaman hoş görülebilir? Sevdiğiniz zaman mı, sevildiğiniz zaman mı?

- Hah, bu güzel soru bak! Beyaz yalanı en çok ben söylediğim zaman severim. (Gülüyor)

◊ Hangisi daha kötü senaryo: Kimselere âşık olamamak mı, her aşkınızın kötü bitmesi mi?

- Elbette kimseye âşık olmamak. Ne kadar dövünse yeridir, eline hiç diken batmayan. (Sezen Aksu’nun “Yeridir dövünse eline hiç diken batmayan” şarkı sözüne gönderme yapıyor.)

◊ Aşkın karşıtı: Nefret mi, kayıtsızlık mı?

- Duruma göre ikisi de olabilir. Ohoo o... Hangi aşk olduğuna bağlı.

◊ Eski bir hatıranın yâdına hangisi daha güzel eşlik eder: Sezen mi, Ajda mı?

- Gel, Marianne Faithfull’dan “Milva” diyelim biz ona.

Cilve olsun flört olsun

HAYAT BİLGİSİ

Yalanı yakalarsam... Mucckk!

◊ Bugün aldığınız kararlarda anneniz mi, babanız mı etkilidir?
- Bilemedim... Dinlerim ama karar, genellikle kendi kararım olur.

◊ Bir şeyi gece planlamak mı, sabah planlamak mı?
- Mümkün olduğu kadar planlamamak...

◊ Hangisinden daha çok korkarsınız: Yalandan mı, yılandan mı?
- İkisinden de korkmam... Yılanları çok severim. Yalanı da söyleyen korksun. Yakalarsam... Mucckk!

◊ Hangisiyle komşu olmak isterdiniz: Marilyn Monroe mu, Brigitte Bardot mu?
- Bir komşum Marilyn, öbürü Brigitte olamıyor mu?

◊ En iyi tekne kiminkidir? Kendinizinki mi, arkadaşınızınki mi?
- Kiraladığım tekne... Keyfi benim, zorluğu sahibinin...

◊ Sizce hangisi daha avantajlı: Zengin ve çirkin doğmak mı, fakir ve güzel doğmak mı?
- Güzel, akıllı, zeki... E biraz da paralı. (Gülüyor)

◊ İmkân olsa hangisini seçerdiniz: Tüm müzik aletlerini çalabilmek mi, bütün sporları yapabilmek mi?
- Ben her şeyi isterim... Sanırım hayat oburu olduğumdan.

◊ Zaman makinesi icat ettiniz, nereye giderdiniz: Geçmişe mi, geleceğe mi?
- Bir geçmişe bir geleceğe... Gezip dururdum. Dedim ya, hayat oburuyum.

◊ Hatır için çiğ tavuk... Yenir mi, yenmez mi?
- Vejetaryenim diyelim, konu kapansın.

◊ Birinden vazgeçmek zorunda kalsaydınız... Kırmızı et mi, deniz mahsulleri mi?
- Geçmiyor sana galiba: Vejetaryenim!

GÜNDELİK HALLER

İtiraf: Satranç bilmiyorum

◊ Evdeki halinizi hangi üçlü daha iyi tanımlar: Telefon-YouTube-sosyal medya mı, pijama-terlik-televizyon mu?

- Kitap-pijama-laptop... Yetmez ama bu: Mutfakta yemek denemeyi de eklemek lazım.

◊ Twitter mı, Instagram mı?

- İkisinden de vazgeçilmez. İşlevleri farklı çünkü.

◊ Ayaklarınıza kara sular inmiş: İyi bir roman mı, iyi bir film mi?

- İyi bir masaj, güzel bir müzik alsam olmuyor mu?

◊ Bodrum mu, Çeşme mi?

- Soruyu düzeltebilir miyim: Amalfi mi, Positano mu? Cevap: Positano.

◊ Kedi mi, köpek mi?

- Kedi, köpek, penguen, yunus, yılan, tilki, koala, kuzu, timsah, ayı...

◊ Tavla mı, satranç mı?

- Tavla. Al sana itiraf: Satranç bilmiyorum.

HİÇ DÜŞÜNMEDEN HIZLI HIZLI...

◊ Deniz-kum-güneş mi, orman-ağaç-temiz hava mı?

- Hepsi.

◊ Hangi üçlü sizinki: Rakı-balık-Ayvalık mı, kebap-şalgam-Adana mı?

- Rakı-yeşillik-Ayvalık.

◊ Hangisi daha çok çekti? Külkedisi mi, Pamuk Prenses mi?

- Rapunzel.

◊ Hangisine daha çok gülersiniz: Cem Yılmaz mı, Ata Demirer mi?

- Woody Allen.

 Cilve olsun flört olsun

 

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Kullanıcının fendi platformu yendi

Savaş ÖZBEY

Savaş ÖZBEY

23 Mayıs 2021
WhatsApp’ın 15 Mayıs’a kadar tanığı süre sona erdi ama Türkiye “sözleşme”nin dışında bırakıldı. Sonuç: WhatsApp’ı yendik!

Küresel iletişim platformu WhatsApp, verilerini paylaşabilmek için kullanıcılarına bir sözleşme dayatmıştı.
E olur...
İsteyen, istediği hizmeti, istediği koşullarla sunar; bunu beğenen alır, beğenmeyen yoluna bakar.
Sonuçta kimse kimseye bedavaya bir şey sunmaz. Herhalde artık hepimiz bunu belledik.
Fakat WhatsApp buna geçerken önemli iletişim hataları yaptı.
Mesela Avrupa Birliği üyesi ülkelerin vatandaşlarını bu dayatmadan muaf tuttu.
Bu ne demek?

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90’larda star olmanın olası bir dezavantajı

Savaş ÖZBEY

Savaş ÖZBEY

21 Mayıs 2021
Onlar hiç pandemi gibi koşulları görmemiş bir kuşaktı. Sektörde her şeyin büyüdüğü bir döneme doğdular. Ama bu durum belki de en büyük dezavantajları oldu.

Üçü de aynı yılların, aynı kuşağın pop starları. Ama ortak bir noktaları daha var. Zamanında iyi kazandıkları halde, idaresini beceremeyip bugün eskiye nazaran “zor” durumda olmaları.
En çarpıcı örneği Serdar Ortaç. Bankaların kredi düzenlemeleri sayesinde idare edebildi. Serdar Ortaç demişken... Kıbrıs’ta bir otelde çalışmaya başlayan Ozan Orhon da aynı kuşaktan. Bugün daha şaaşalı bir hayat sürmesi çok muhtemeldi.
“Bebeto” (Burak Kut) benzer şeyler yaşadığını açıkladı:
“Servet yapmak değil, serveti korumak önemli. Gelir düzeyin yüksek olunca ona göre bir hayat yaşıyorsun. Para kesilince maddi zorluklar yaşadım. Bankadan kredi çektim, geri ödeyemedim...”
Sanatçı insanın ticari hayatta ille de başarılı olmasını beklemek de haksızlık tabii ama...
Bu durum da ilginç.
Şimdiki gibi pandemi koşullarını görmemiş bir kuşaktı onlar.

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Kainatın değişen güzellik anlayışı

Savaş ÖZBEY

Savaş ÖZBEY

19 Mayıs 2021
Ezbere söylenmiş “Dünya barışı istiyorum” gibi klişeler artık güzel seçilmeye yetmiyor. Bunu yemeden-içmeye, sosyal dayanışmaya kadar hayatının her alanında yaşıyor olman lazım. Kainat Güzeli Andrea Meza ile belki de yeni bir tip “güzel” ortaya çıkıyor.

Yeni “Kainat Güzelimizi” görmüşsünüzdür.
Meksikalı Andrea Meza.
Geçen yıl pandemi nedeniyle iptal edilen, bu sene ABD’de yapılan yarışmada aldı bu unvanı.
En başta bu “Kainat Güzeli” lafı problemli bence.
Başka gezegen katılmadığı için birinciler sürekli Dünya’dan çıkıyor.
Belki “Dünya Güzeli” dense daha doğru olacak ama...
Ona bile itiraz edenler var.

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Pandemi günlüğü... Sakın ola ki bu yazıya güvenip memurlarla falan tartışmayın

Savaş ÖZBEY

Savaş ÖZBEY

18 Mayıs 2021
Tam kapanma sona erdi. Yine, yeni, yeniden, yepisyeni bir “normal”e döndük. “Gündelik hayatın anayasası” iki haftada bir değişiyor.

Dükkânlar açık ama...

Paket servis var.

Sokağa çıkmak serbest ama...

21.00’den sonra yasak.

65 yaş üstü artık “hürgeneral” ama...

10.00-14.00 arası.

Birbirimize göz koymak serbest ama... Nikâh için 1 Haziran’ı beklemek lazım. Yok, 1 Temmuz!

Pardon, tekrar baktım: 1 Haziran’mış.

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“Serenay’a albüm teklif ettim, kabul etmedi alçak!”

Savaş ÖZBEY

Savaş ÖZBEY

17 Mayıs 2021
Hakaret anlamında değil bu “alçak”... Hani bazen çok değer verdiklerimizi, hatta çocukları bile kötü sözlerle severiz ya, “Seni çirkin” diye... Öyle bir lafı onun. İlber Ortaylı, Perran Kutman gibi aksiliğin çok yakıştığı nadir insanlardan. Şimdi okuyacaksınız, bana da çok “alçak” dedi röportaj boyunca. Müziğin her alanında var: Besteci, söz yazarı, bas gitarcı, prodüktör... Sezen Aksu’nun yıllar boyu has adamı. En son Demet Evgar, Gonca Vuslateri, Bülent Şakrak, Bergüzar Korel ve Gökçe Bahadır’a albüm projeleriyle gündeme geldi. Yakından tanıdığım için “siz” demek yapmacık geldi, müsaadenizle “sen” diye girişiyorum müzisyen Aykut Gürel’e.

- Genelde disiplini zordur ama bendeki beklenti oldu. Rahmetlilerin ikisi de öğretmendi. Kıyamet senaryosu gibi.

◊ Yıldız Teknik mezunusun. Sence müzikte mi mühendislik var, mühendislikte mi müzik?

- Resmen mezun değilim ki... Gidip diplomamı bile almadım. Ama müzikte mühendislik olduğu kesin. Ve tartışmaya kapalı bir konu bu.

◊ 29 Nisan... Boğa burcu olmanın nesi daha komik: İnatçılık mı, konfor düşkünlüğü mü?

- İnatçılığı elbette, yalan çünkü...

◊ Söz yazmak mı, beste yapmak mı?

- Elbette beste yapmak. Sorgulayanı az olur (Gülüyor).

◊ Sahne önü mü sahne arkası mı?

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Bir bayramdan bir bayrama

Savaş ÖZBEY

Savaş ÖZBEY

16 Mayıs 2021
Bayram bayram diyorduk, koca bayramı da ezdik, gitti. Yapacak hiçbir şey yok. Önümüzdeki bayramlara bakalım.

Herkes ilk gününü sever bayramın. Ben ikinci gününü.

Çünkü o ilk günün koşuşturmasından sonra bayramın tadı en güzel ikinci gün çıkıyor.

Hem hâlâ bayram hem de ilk günün telaşesi olmuyor.

Ama birinci günün bütün gereklerini yerine getirdim tabii.

Aramam gereken herkesi aradım.

İsmime özel yazılmış bütün tebrikleri tek tek yine “isimle” hitap ederek cevapladım.

Jenerik, tek tuşla herkese gönderilen tebrikleri zaten uzun zamandır kale almıyorum.

Pandemiden dolayı mezarlık-aile ziyareti bu sene zaten yok. Dualarımı okudum, ruhlarına yolladım. Bu koşullar altında olunabilecek en pırıl “

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Pandemi günlüğü: Topu topu 3 gün bırakın da bir bayram edelim

Savaş ÖZBEY

Savaş ÖZBEY

14 Mayıs 2021
Bayramda güzel düşünüp, güzel şeyler konuşmak lazım. Tedbirler 1’e 5 veriyor. Önlemlerle eşzamanlı olarak aşılama oranı da yükselirse bu yaz itibarıyla korona daha az gündemimizde olacak.

Kimsede sıkacak diş kalmadı. Bir aç bir kapan, esnaf perişan.
Tiyatrocular, müzisyenler, sinemacılar kan ağlıyor.
Eve kapanmaktan halkın psikolojisi bozuldu, yılların evlilikleri çatırdıyor.
Diğer yanda otellerde partiler, tatil beldelerinin girişlerinde trafik görüntüleri...
Evet... Sinir bozuyor.
Ama... Moral bozmasın.
Bayramda güzel düşünüp, güzel şeyler konuşmak lazım. Bunlar istisna.

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“Şeyma çağı”nda evlat yetiştirmek

Savaş ÖZBEY

Savaş ÖZBEY

12 Mayıs 2021
Şeyma Subaşı’nın hayatını gördükten sonra, hangi ebeveyn çocuğunu 6 sene tıp okumaya, TUS gibi sınavlara, üstüne bilmem kaç sene ihtisas yapmaya, sonra da hasta yakınlarından dayak yemeye ikna edebilir ki?

Mısırlı milyarder sevgilisi Meedo (Mohammed Alsaloussi), Şeyma Subaşı’ya Anneler Günü’nde lüks bir cip hediye etti.

Meedo, Şeyma’yı o kadar seviyor ki Bali tatilinde bir adadan diğerine geçerken özel jet bulamayınca, normal yolcu uçağı kapattı sevgilisi ve kerimesi Melisa için.

Şeyma da sağ olsun, çok hazmetmiş bir insan olduğu için bu tür dertlerini halkla paylaşmaktan hiç gocunmuyor.

Kendimden biliyorum, bu özel jet bulamama meselesi gerçekten çok büyük sıkıntı. Zaman zaman benim de başıma geliyor.

Neyse konuyu dağıtmayalım. Ailelerle tanışıldı, çiftin yakın zamanda evlenmesi bekleniyor.

Acun Ilıcalı’dan sonra ondan daha da zengin Meedo’yu nasıl kaptı, 6 ayda nasıl evliliğe ikna etti, tam bir “başarı” hikâyesi.

Çift evlenecek ama...

Daha şimdiden Şeyma Subaşı’nın

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Ex aşkı bize neler ettin?

Savaş ÖZBEY

Savaş ÖZBEY

11 Mayıs 2021
Yok efendim, evli kadın eski sevgilisini bu şekilde paylaşır mıymış... Yok efendim, Kenan Doğulu ne kadar rahat, ne geniş insanmış... Yahu bize ne? İnsanın ölen aşkını, sevgilisini ya da eşini anması neden kötü olsun?

Yılın o dönemi gelmiş çatmış bile...

Yani Beren Saat’in motosiklet kazasında vefat eden eski aşkı Efe Giray’ı andığı...

Ve ilgili/ilgisiz herkesin ahkâm kestiği doğum günü.

Beren Saat, kendisine şöhretin yolunu açan yarışmaya katılmasını teşvik eden eski sevgilisini “Benim kahramanım” notuyla paylaştı Instagram’dan.

Ağızlarda yine aynı bayat sakızlar:

Yok efendim evli kadın, eski sevgilisini bu şekilde paylaşır mıymış...

Yok efendim Kenan Doğulu ne kadar rahat, ne geniş insanmış...

Yahu bize ne?

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Ozan Dolunay: Aşkın acısı yokluğuna yeğdir

Savaş ÖZBEY

Savaş ÖZBEY

10 Mayıs 2021
Oyunculuk kariyerine “küçük tatlı bir yalancı” olarak başladı, sonra “Yüksek Sosyete”, “Zalim İstanbul” gibi dizilerde başrol olarak devam etti. Ozan Dolunay yeni nesil dizi oyuncularının sinemaya en yakıştırılan yüzlerinden. “Oyunculuk, hayatın cilvesi mi?” diye sorunca “Emek ve fedakârlıklarla kendime kattığım bir kazanım” diye çıkışıyor. Ama iş Beşiktaş’a gelince ödülünden geçiyor da takımından geçemiyor: “Çok Sevdik Be Abi!”

◊ 2 Mayıs, Boğa burcu... Nesi daha zor: İnat mı, takıntı mı?
- İnatçı olduğumu söyleyemem ama az da olsa takıntılı olduğum konular var. (Gülüyor)
◊ Sahne mi, ekran mı?
- Sahnede olmak başka hiçbir şeyle kıyaslanamaz. Ekranda görsellik ön plandayken sahne tamamen duygulara hitap ediyor. Özgür ve yargılanmadığınız bir alan. Dolayısıyla kesinlikle tiyatro sahnesi.
◊ Kariyerinizde hangisi daha önemli bir dönemeç: “Tatlı Küçük Yalancılar” dizisi mi, “Killology” oyunu mu?
- “Tatlı Küçük Yalancılar” mesleğe giriş yaptığım dizi. “Killology” ise hem mesleki hem de ruhsal anlamda beni çok geliştiren, ilk tiyatro oyunum. İkisi de benim için çok önemli. Ama birini seçmem gerekirse “Killology” derim.

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Merve Dizdar’ın önlüğü

Savaş ÖZBEY

Savaş ÖZBEY

9 Mayıs 2021
Oyuncu Merve Dizdar, ilkokula başladığı günden önlüklü bir fotoğrafını paylaştı. Önlük o kadar büyük ki, okula bugün başlasa ancak olur üzerine. Altına da şunu yazmış: “Seneye de giyersin dediler, 5 sene bu önlükle geçti.” Oh be... Biri de çıkıp küçükken zengin olmadıklarından bahsetti.

Sosyal medyaya baksanız herkes atadan-babadan zengin, herkes paşa torunu, kimse yokluk, yoksulluk görmemiş.
Sanki fakir olmak hastalıkmış, utanılacak, saklanacak bir şeymiş gibi bir hava da yerleşti topluma üstüne üstlük.
Bırakın fakirliği, tutumluluk bile mahkûm edildi, herkes har vurup harman savurmak zorundaymış, ne kadar çok saçılıp dökülürse o kadar mutebermiş gibi paylaşım yapmak zorundayız.
Oyuncu Merve Dizdar ilkokula başladığı günden önlüklü bir fotoğrafını paylaştı.



Şimdikiler bilmez. Bizim dönemimizde fakirin de zenginin de çocuğu eşit hissetsin diye öğrencilere önlük giydirilirdi.

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Usta-çırak ilişkisiyle de şahane olur

Savaş ÖZBEY

Savaş ÖZBEY

7 Mayıs 2021
“Oyunculukta eğitim” tartışmasında Nilgün Belgün de açıklama yaptı: “Finalde aynı şeyi düşünüp söylüyoruz. Tabii ki en önemlisi yetenek. Ama eğitim güçlendirir her zaman.”

Önceki yazılarımda Damla Sönmez’in, oyunculukta eğitimle ilgili görüşlerini yayımladığımız bir haberin başlığına itirazına yer vermiş, haklı olabileceği noktaları taramıştım.
Çok yakın bir zaman önce Nilgün Belgün’ün de aynı şekilde “oyunculukta eğitim” konusuyla gündeme geldiğini hatırlatmıştım.
“Aman yine yanlış anlaşılmayayım” notuyla Nilgün Belgün’den bir açıklama geldi.
Özetle herkesin aynı şeyi düşündüğünü söylüyor:
“Oyunculuk eğitimle taçlanır. Bu sözümün sonuna kadar arkasındayım. Usta-çırak ilişkisiyle de şahane olur. Damla da ben de finalde aynı şeyi düşünüp söylüyoruz. Tabii ki en önemlisi yetenek. Ama eğitimi dışlayamayız, eğitim güçlendirir her zaman.”

Biri şu akımı bitirsin

Üst orta yaşlarda yani 20’li yaşları 90’lara denk gelenlerde bir telaş...

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Yanlış zaman, yanlış insan

Savaş ÖZBEY

Savaş ÖZBEY

5 Mayıs 2021
Pandemide işsiz kalan müzisyenlere dikkat çekmek için başlatılan “Hepimiz İçin Ses Ver Türkiye” akımına Yıldız Tilbe de katıldı, şarkı söyleyip topu Tarkan’a attı. Tarkan önce sessiz kaldı, sonra daveti reddederek Tilbe’yi milyonların önüne attı. Yıllar önce Tarkan’a verdiği şarkıdaki gibi: Yanlış zaman, yanlış insan...

◊ YILDIZ HAKLI ÇÜNKÜ:
Sanatçı duyarlılığı gösteriyor. Sektördeki sorunların, intiharların duyulması için elini taşın altına koydu. Tarkan’dan da benzer bir duyarlılık bekledi.

◊ TARKAN HAKLI ÇÜNKÜ:
“Amacını anlamadım” diyor. Biz şarkı söyleyip kendi aramızda top çevirince ne olacak yani demeye getiriyor. Kuru tantananın kime, ne faydası var?

◊ YILDIZ HAKLI ÇÜNKÜ:

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Oynayan kaşlar, gülüp üzülebilen bir surat

Savaş ÖZBEY

Savaş ÖZBEY

4 Mayıs 2021
Burcu Biricik’i bu kadar “biricik” kılan ne? Bence güzel görüneceğim diye diğer oyuncular gibi estetik yaptırmaması. Rolünün gereğini, bakışlarını mimiklerini suratına yansıtabilmesi. Tıpkı özlediğimiz Yeşilçam oyuncularındaki gibi.

Kanal D’nin efsaneleşen dizisi “Camdaki Kız”da “Nalan” karakteri...

Aslında bir fanusun içinde yaşıyor, hayatı bilmiyor, annesinin kendisine gösterdiği hayatı camdan izliyor.

Diziyi ve karakteri bu kadar fenomen yapansa bence başrol oyuncusu Burcu Biricik.

Dijitalde yayınlanan dizisi “Fatma” da onun sayesinde bu kadar ses getirdi.

Burcu Biricik zaten güzel.

Ekranda gördüğünüzde zaplamak falan mümkün değil, takılıp kalıyorsunuz.

Ama onun ötesinde oyunculuğuyla da döktürüyor.

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Kış, kar, soğuk hava Sıcak ev, battaniye... Ohhh!

Savaş ÖZBEY

Savaş ÖZBEY

3 Mayıs 2021
Çok güzel, aşırı zarif ve “ketum” denilebilecek kadar ölçülü. Ülkenin en popüler adamıyla evli ama sosyal medyada “#Kocişkom, #huzurum, #aşkın dibi” gibi paylaşımlarına asla rastlamazsınız. Ayaküstü sansasyon olacak demeçler vermez, zaten sokakta da çok göremezsiniz. İşinde, gücünde bir moda insanı. Kendini bu kadar çok geri çekmeyi sevdiği için daha da çok merak uyandırıyor tabii. Buyurun size ev hali, küçük keyifleri ve hayat felsefesiyle Başak Dizer Tatlıtuğ.

◊ Aşkın karşıtı: Nefret mi, kayıtsızlık mı?

- Kayıtsızlık tabii. Âşık olduğunda tüm hücrelerinle tek noktadasın. İster belli olsun, ister olmasın... En fazla “mış gibi” yapıyorsundur (Gülüyor).

◊ Evdeki halinizi hangi üçlü daha iyi tanımlar: Telefon-YouTube-sosyal medya mı pijama-terlik-televizyon mu?
- PTT! Çünkü daha sosyal. Bütün aile birlikte yapabilirsiniz. Kış, kar, soğuk hava, sıcak ev, battaniye... Ohhh.

◊ Gündoğumu mu günbatımı mı?

- Her zaman günbatımı. Görsel bir şölen yahu. Bir de ben en çok geceleri seviyorum.

◊ Hangisi çok iç gıcıklar: Göz kırpmak mı göz kaçırmak mı?

- Göz kaçırmak daha gizemli (Gülüyor).

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Arnavutköy’de enkaz neden daha büyük?

Savaş ÖZBEY

Savaş ÖZBEY

2 Mayıs 2021
Gezdiğim yerler arasında Ortaköy, Asmalımescit gibi, insanların yeme-içme için dışarıdan geldikleri bölgelerin daha kötü etkilendiğini, içinde zaten kendi ahalisi yaşayan Cihangir, Moda gibi semtlerin daha az kayıp verdiğini gözlemlemiştim.

Hürriyet Cumartesi’deki köşemde bir süredir “pandemide semt turları” yapıyorum.
Hem o semtin kent hayatının dününe, bugününe biraz bakıyoruz hem de karantinada aldığı hasarı tespit etmeye çalışıyoruz fotoğrafçı arkadaşlarımla.
Beni en şaşırtan semtlerden biri Arnavutköy olmuştu.
Çünkü bugüne kadar gezdiğim yerler arasında Ortaköy, Asmalımescit gibi, insanların yeme-içme için dışarıdan geldikleri bölgelerin daha kötü etkilendiğini, içinde zaten kendi ahalisi yaşayan Cihangir, Moda gibi semtlerin daha az kayıp verdiğini gözlemlemiştim.
Arnavutköy ne birine ne öbürüne uyuyordu.
Yerleşik sakinleri olmasına rağmen çok dükkân kapanmıştı, hasar çok fazlaydı.
Arnavutköylü bir okurum gözlemini yazmış.

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Türkiye’nin “fışkiye” fantezisi

Savaş ÖZBEY

Savaş ÖZBEY

30 Nisan 2021
Ülkenin en takip edilen çifti Hande Erçel ile Kerem Bürsin’in Maldivler’de çimleri sulayan fıskiyelerin altında ıslanma pozları rekorlar kırdı.

Hande Erçel’in “Sevincimiz fıskiyeleri patlatıyor... Mükemmel” notuyla paylaştığı fotoğrafa 2.7 milyon beğeni yağmış.

Kerem Bürsin’e 100 bin yorum yapılmış.

100 bin kişi işi gücü bırakmış, bu kareye tıkır tıkır bir şeyler yazmış.  

Meğer bünyede bir “ıslanma” fantezisi varmış da akacak mecra ararmış.

Yaklaşık şöyle bir şey:

“Çimlerde ikisi de mayolu ve yalınayaktı...

Islak çimenlerin üzerinde koşuyorlardı...

Kerem havada ayaklarını birbirine vuruyordu...”

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Meryem Uzerli’nin taht oyunları

Savaş ÖZBEY

Savaş ÖZBEY

28 Nisan 2021
DNA dizilimine göre Meryem Uzerli yüzde 6-8 oranında Rusmuş.

Halbuki babası Türk, annesi Alman’dı. Yeterince karışık değil mi?
Aslında dizilimi geçen sene yaptırmış ama biz şimdi öğrendik.
Açıklamayı yaptığı yer Rusya’nın başkenti. Moskova Film Festivali’nde gösterilen “Kovan” için orada.
“Muhteşem Yüzyıl”daki “Hürrem” rolüyle bu ülkede zaten sempatisi yüksekti. Güzel bir hamleyle tribünlere iyice oynadı.
Bakalım bu zekice PR adımları Rus pazarını kendisine açacak mı?

AÇIKLAMA KARNESİ

◊ Yerindelik: 10

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Pandemi günlüğü... Eski normali geri getirmek elimizde

Savaş ÖZBEY

Savaş ÖZBEY

27 Nisan 2021
Sadece aşı olmak yetmiyor. Etrafımızda aşılanmamış birileri kalmışsa onlarla da ilgilenmek gerekiyor. Arayıp sorsak... Özellikle de yaşlılarımızı.

Sayılar delirdi, tam kapanmanın eşiğine geldik ama iyiye giden şeyler de var.

Aşının işe yaradığının ortaya çıkması umutları güçlendiriyor.

Mesela bu konuda en cevval ülke İsrail’de ilk kez korona ölüm vakasız gün yaşandı. 

Bizde de fire büyük olmasına rağmen aşılama gittikçe daha alt yaşlara doğru ilerliyor.

Aşı tedarik etmenin kolaylaşacağı konusunda Rus aşısının Türkiye’de de üretileceği haberi düştü ekranlara. Hepsi içe su serpen gelişmeler.

Yalnız şu fire mevzuu fena.

Sadece aşı olmak yetmiyor.

Etrafımızda aşılanmamış birileri kalmışsa onlarla da ilgilenmek gerekiyor.

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