Cihangir’in yeni köy kahvesi

Cihangir bir ünlüler köyüyse ahalinin yeni toplanma alanı Cihangir Caddesi’ndeki ‘22’. Hayır, ismini apartman numarasından değil, daha önceki ‘21’in devamı olmasından alıyor.
Akarsu Yokuşu Sokak’taki ‘21’, yerini bir etçiye bırakıp apar topar Cihangir Caddesi’ne, kapalı otoparkın hemen yanına taşındı.
İyi ki de taşınmış, yeni adıyla ‘22’ eskisinden daha da popüler; oyuncular, müzisyenler; sahneden, ekrandan tanıdığınız kim varsa sabah-akşam orada.
‘Sabah-akşam’ diyorum çünkü o gün artık ne işleri varsa önce işe gitmeden bir tur uğruyorlar, sonra işleri bitince bir tur da akşam...
Fiyatlar Cihangir ortalamasında
Görseniz her masadan sanat-sepet muhabbetleri yükseliyor; bir masada Teoman müzisyen arkadaşlarıyla müzik konuşurken, Engin Günaydın’ın masasında hararetli bir oyunculuk mavrası dönüyor.
Nihal Yalçın’ı da görmüşlüğümüz var, Kadir İnanır’ı da. Ama herkes sabah-akşam uğrarken, bir oturduğunda bir daha akşama kadar kalkmayan bir isim de var: Derya Baykal...
İçi dolu ünlücük ama aslında küçücük, tefecik bir mekân. Hatırlarsınız belki, eski Aliye Meyhane.
Önünde minik bir bahçesi var, kapalı kısmıysa arkaya doğru uzun/ince gidiyor gündüz/gece. Çünkü sabahın sekizinden ertesi sabah üçe kadar devam ediyor servis.
Fiyatlar Cihangir ortalamasında. Salata ve makarnalar 38-45 lira mesela. Seviyorsanız bonfile mantıyı deneyin.
Bir de arkadaşım organik yarım tavuğu tavsiye etti; 60 lira.
Kedi mi? Tabii ki var, üç tane.
Eğer kalabalıksanız öndeki bahçede yer bulmanız zor. Kapalı kısımda, en arkadaki sarı koltukları isteyin, çok rahat. (0212) 244 23 73
Dersaadet’te yaşıyorsun, peki bunları biliyor musun?
* Altunizade Capitol AVM’de pazara kadar Polisiye Günleri etkinlikleri olduğunu...
Murat Menteş, Sevil Atasoy gibi bu alanda uzman 14 kişinin polisiye meraklılarıyla buluştuğunu...
* Maslak’ta Avrupa’nın en büyük e-spor arenası ESPOR ARENA’nın açıldığını...
Fortnite, Starcraft, LoL, FIFA gibi popüler oyunların turnavalarını takip edebileceğinizi....
CUMARTESİ ATEŞİ
Bu akşam sen neredesin
Manuş Baba Tekirdağ Public’te, Zeynep Bastık Kartal Jolly Joker’de, Aylin Aslım Bodrum Zai’de, Nazan Öncel Moda Kayıkhane’de, Yalın Ankara MEB Şûra’da, Demet Akalın Etiler Sahne İstanbul’da, Manga Konya In live’da...
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Sarıyer’de bir gastrobar: Toro LatIn
Ödüllü şef Richard Sandoval’ın ikonik restoranı Meksika, Peru, Brezilya, Arjantin ve Asya tatlarını harmanlıyor.
Six Senses’in içindeki restoranın bar bölümü de var. (0212) 355 55 00
Karaköy’de bir fine-dining: Spektr by MR
Michelin yıldızlı Alman şef Michael Riemenschneider’ın Türkiye’deki ilk restoranı. Karnabaharı 21 farklı teknikle pişirebilmekle övünüyor. Norveç ıstakozu olarak bilinen ‘langoustine’i imza yemeği. (0533) 199 07 83
Cihangir’in yeni köy kahvesi
Cihangir bir ünlüler köyüyse ahalinin yeni toplanma alanı Cihangir Caddesi’ndeki ‘22’. Hayır, ismini apartman numarasından değil, daha önceki ‘21’in devamı olmasından alıyor.
Akarsu Yokuşu Sokak’taki ‘21’, yerini bir etçiye bırakıp apar topar Cihangir Caddesi’ne, kapalı otoparkın hemen yanına taşındı.
İyi ki de taşınmış, yeni adıyla ‘22’ eskisinden daha da popüler; oyuncular, müzisyenler; sahneden, ekrandan tanıdığınız kim varsa sabah-akşam orada.
‘Sabah-akşam’ diyorum çünkü o gün artık ne işleri varsa önce işe gitmeden bir tur uğruyorlar, sonra işleri bitince bir tur da akşam...
Fiyatlar Cihangir ortalamasında
Görseniz her masadan sanat-sepet muhabbetleri yükseliyor; bir masada Teoman müzisyen arkadaşlarıyla müzik konuşurken, Engin Günaydın’ın masasında hararetli bir oyunculuk mavrası dönüyor.
Nihal Yalçın’ı da görmüşlüğümüz var, Kadir İnanır’ı da. Ama herkes sabah-akşam uğrarken, bir oturduğunda bir daha akşama kadar kalkmayan bir isim de var: Derya Baykal...
İçi dolu ünlücük ama aslında küçücük, tefecik bir mekân. Hatırlarsınız belki, eski Aliye Meyhane.
Önünde minik bir bahçesi var, kapalı kısmıysa arkaya doğru uzun/ince gidiyor gündüz/gece. Çünkü sabahın sekizinden ertesi sabah üçe kadar devam ediyor servis.
Fiyatlar Cihangir ortalamasında. Salata ve makarnalar 38-45 lira mesela. Seviyorsanız bonfile mantıyı deneyin.
Bir de arkadaşım organik yarım tavuğu tavsiye etti; 60 lira.
Kedi mi? Tabii ki var, üç tane.
Eğer kalabalıksanız öndeki bahçede yer bulmanız zor. Kapalı kısımda, en arkadaki sarı koltukları isteyin, çok rahat. (0212) 244 23 73
Dersaadet’te yaşıyorsun, peki bunları biliyor musun?
* Altunizade Capitol AVM’de pazara kadar Polisiye Günleri etkinlikleri olduğunu...
Murat Menteş, Sevil Atasoy gibi bu alanda uzman 14 kişinin polisiye meraklılarıyla buluştuğunu...
* Maslak’ta Avrupa’nın en büyük e-spor arenası ESPOR ARENA’nın açıldığını...
Fortnite, Starcraft, LoL, FIFA gibi popüler oyunların turnavalarını takip edebileceğinizi....
CUMARTESİ ATEŞİ
Bu akşam sen neredesin
Manuş Baba Tekirdağ Public’te, Zeynep Bastık Kartal Jolly Joker’de, Aylin Aslım Bodrum Zai’de, Nazan Öncel Moda Kayıkhane’de, Yalın Ankara MEB Şûra’da, Demet Akalın Etiler Sahne İstanbul’da, Manga Konya In live’da...
Yenilerden yeni beğen
Sarıyer’de bir gastrobar: Toro LatIn
Ödüllü şef Richard Sandoval’ın ikonik restoranı Meksika, Peru, Brezilya, Arjantin ve Asya tatlarını harmanlıyor.
Six Senses’in içindeki restoranın bar bölümü de var. (0212) 355 55 00
Karaköy’de bir fine-dining: Spektr by MR
Michelin yıldızlı Alman şef Michael Riemenschneider’ın Türkiye’deki ilk restoranı. Karnabaharı 21 farklı teknikle pişirebilmekle övünüyor. Norveç ıstakozu olarak bilinen ‘langoustine’i imza yemeği. (0533) 199 07 83