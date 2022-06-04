ÇEŞME 2022 Bilmek isteyebileceğiniz 22 yeni şey

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Alaçatı’nın bütün sokaklarının su tesisatı nedeniyle kazılıp öylece bırakılmış olmasını saymazsak tabii... Neyse tadınız hiç kaçmasın; biz yazın renklerinden, lezzetlerinden, müzik, tasarım ve trendlerinden bahsedelim...



Çeşme’nin Momo (fotoğraftaki), Isolee, Sole&Mare ve Yuzu gibi klasiklerine bu yıl Hayal Kahvesi’nin açtığı The Beach ve Aya Yorgi Koyu’ndaki Mano del Sol gibi yeni plajlar eklendi.



1) Askıda derya kuzuları

BİR BALIKÇI





Ferdi Baba ve Horasan gibi rüştünü ispat etmiş balıkçıların bu sezon dişli bir rakibi var: Alaçatı’da Alavya otelin bahçesine konuşlanan Amavi. Alametifarikası tıpkı kırmızı et gibi dry aged yani kuru dinlendirilmiş balıkları.

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2) Üzgünüm Mykonos...

BİR DJ





Aya Yorgi’deki Yuzu, Sole&Mare gibi sezonu erken açan beach’lerden biri de Dalyan’daki ikonik Momo. Mykonos’un efsane DJ’i Valeron yaz boyu set başında. Tatile çalışma molası vermek isteyenler için de Han Spaces ofis alanı yapmışlar.

3) Ünlü ressamların tabloları

BİR OTEL





Bu yaz adından en çok söz edilen otel Arkas Holding’in açtığı Mon Rêve. Sanat oteli olarak tasarlandı, işinsanı Lucien Arkas’ın dillere destan sanat koleksiyonundan esinlenerek dekore edildi. Bu arada: Ilıca’daki Sheraton ise Swissotel oluyor.

4) Vikingler geliyor

BİR KULÜP





2 dönüm arazi üzerine kurulu Smak sezonun lokomotiflerinden. İskandinavya’da lezzet anlamına geliyor. Zaten içinde kocaman bir Viking gemisi heykeli var. Hem yeme-içme hem de eğlence mekânı. Türkçe-yabancı: Elleri görelim!

5) Kokoreç mi, kaburga mı?

BİR PARTİ





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Çeşme’nin en ‘cool’ otellerinden The Stay cumartesi akşamları Arjantin usulü barbekü partisi yapıyor. Bahçeye kurulan dev ızgarada kuzu sırtlar, kaburgalar, kokoreçler... Tabak boşaldıkça tazeliyorlar ama pahalı: Kişi başı 950 lira.

6) Sörfçü müsün, kitesurf’çü mü?

BİR AKYAKALI





Kitesurf (uçurtma sörfü) cenneti Akyaka’yı Akyaka yapan mekânlardan No:22 Riders’ Inn de bu yaz Çeşme’de. Alaçatı Beach Resort’un içinde, eskiden Babylon’un olduğu yerde. Yemek yok ama haftanın altı akşamı canlı müzik var. 600 kişilik.

7) Antonis Remos’a helikopter

BİR GAZİNO





Yılların Günay’ı durdu durdu, yazlık işine merak sardı. Bodrum’dan sonra Ilıca’da 1.000 kişilik üçüncü şubeyi açıyor. Temmuza yetişecek. Programda Ajda, Ebru Gündeş ve helikopter ayarlamaya çalıştıkları Antonis Remos var.

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8) Dutlu Kahve’nin karşısında

BİR DONDURMACI





Dondurmino, Türkiye’nin en iyi butik dondurmacılarından. Bu yaz taşındı, artık Hacımemiş’teki Dutlu Kahve’nin karşısında. Bu kez yanında üçüncü nesil kahveci ve pastane, üst katında konaklanabilecek odalar var.

9) Büyük, büyük, daha büyük

BİR KEBAPÇI





Çeşme’nin genelinin aksine: Topuklu ayakkabı-abiye... Gecenin bir saatinden sonra Reina’ya bağlıyor Alaçatı Port’taki Cabbar.

800 kişilik kulüp bu sene 1.700 kişilik. Sörf okullarına karşı müthiş manzarası ve şahane kebapları var.