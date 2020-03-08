Cenk Eren: Aynı filmde oynamaları ne Çağatay’ın, ne Serenay’ın ne de Cem’in isteyeceği bir şey

Can Yaman’ın yeni vukuatı ortaya çıktı... Cem Yılmaz yine şaşırttı... Oyuncu İlayda Akdoğan Türkiye’ye gelemiyor... Bu arada Kadınlar Günü kutlu olsun; peki Nusr’et’in ikramlarına hazır mısınız? Haftanın konuğuysa 13 Mart’ta TİM Show Center’da konser vermeye hazırlanan Cenk Eren.
1. Etçi Nusr’et, Dünya Kadınlar Günü’nde dükkânlarına gelen hanımlara ne ikram edecekmiş?
a) Pandispanya, barbunya, şampanya ve kolonya
b) Fasulye, biberiye, sübye ve palmiye
c) Meşrubat, bir adet lokum ve bir baklava
d) Bir kalem pirzola, çay ve kadınbudu köfte
2. Can Yaman bulunduğu mekandan bir hayranını niye attırmış?
a) Hayranın libidosu düşükmüş
b) Arka odaya gel deyince reddetmiş
c) Tipini hiç beğenmemiş
d) Selfie çekerken laubali davrandı diye
SORUYU CENK EREN’E SORDUM:
Bence cevap C... Arkadaşım Can’ın bu ara hiç keyfi yok, büyük sıkıntıda.
3. Koronavirüsten korkan Ömür Gedik aşağıdakilerden hangisini yaparak önlem aldı?
a) Televizyonuna küvette kese yaptı
b) Cep telefonunu bol suyla yıkadı
c) Buzdolabına kupa (bardak) çekti
d) Kombiyi tatile yolladı
SORUYU CENK EREN’E SORDUM:
Bence cevap B... Geceden çamaşır suyuna yatırıp sabah bol suyla çitiledi...
4. Oyuncu İlayda Akdoğan İran’da neden mahsur kaldı?
a) Sevgisini görmeye gitmiş, koronadan dolayı uçuşlar durdurulmuş
b) Ödül almaya gitmiş, kartında limiti kalmamış
c) Elektrikler kesilmiş, üç gün üç gecedir asansörde
d) Çok kilo aldığı için X-Ray cihazına takıldı
SORUYU CENK EREN’E SORDUM:
Bence cevap A... Kaldı kız orada. Ama iyi yanından bakalım, inşallah virüs mirüs kapmaz da sevgilisiyle bol bol vakit geçirir.
5. Cem Yılmaz’ın bir AVM’de çekilen fotoğraftaki görüntüsü neden yadırgandı?
a) Tayt giymiş
b) Topuklu giymiş
c) Otriş takmış
d) Amuda kalkmış
6. Çağatay Ulusoy, eski sevgilisi Serenay Sarıkaya ile aynı filmde oynaması teklifine ne cevap verdi?
a) Türkan Şoray kanunlarını şart koştu
b) “Cem Abi’den çok korkuyorum” dedi
c) Turizme geçiyormuş, artık bırakmış bu işleri
d) Kesin bir dille reddetti
SORUYU CENK EREN’E SORDUM:
Bence cevap D... Eğer öyleyse çok da doğru yapmış. Aynı filmde yan yana oynamaları ne Çağatay’ın, ne Serenay’ın ne de Cem’in isteyeceği bir şey.
7. Candan Erçetin ve Hakan Karahan ancak 4 yıl sonra tekrar yan yana görüntülenebildi. Çift, bu durumu nasıl açıklıyor?
a) Mottomuz “Kapıma Dayanma Sakın”
b) Elbette bazen hızla dönüp bazen duracağız
c) Debdebeden hiç hazzetmiyoruz
d) Dip dibe olmaktan hoşlanmıyoruz
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CEVAP ANAHTARI: 1)C, 2)D, 3)B, 4)A, 5)A, 6)D, 7)D
Cenk Eren: Aynı filmde oynamaları ne Çağatay’ın, ne Serenay’ın ne de Cem’in isteyeceği bir şey
Can Yaman’ın yeni vukuatı ortaya çıktı... Cem Yılmaz yine şaşırttı... Oyuncu İlayda Akdoğan Türkiye’ye gelemiyor... Bu arada Kadınlar Günü kutlu olsun; peki Nusr’et’in ikramlarına hazır mısınız? Haftanın konuğuysa 13 Mart’ta TİM Show Center’da konser vermeye hazırlanan Cenk Eren.
1. Etçi Nusr’et, Dünya Kadınlar Günü’nde dükkânlarına gelen hanımlara ne ikram edecekmiş?
a) Pandispanya, barbunya, şampanya ve kolonya
b) Fasulye, biberiye, sübye ve palmiye
c) Meşrubat, bir adet lokum ve bir baklava
d) Bir kalem pirzola, çay ve kadınbudu köfte
2. Can Yaman bulunduğu mekandan bir hayranını niye attırmış?
a) Hayranın libidosu düşükmüş
b) Arka odaya gel deyince reddetmiş
c) Tipini hiç beğenmemiş
d) Selfie çekerken laubali davrandı diye
SORUYU CENK EREN’E SORDUM:
Bence cevap C... Arkadaşım Can’ın bu ara hiç keyfi yok, büyük sıkıntıda.
3. Koronavirüsten korkan Ömür Gedik aşağıdakilerden hangisini yaparak önlem aldı?
a) Televizyonuna küvette kese yaptı
b) Cep telefonunu bol suyla yıkadı
c) Buzdolabına kupa (bardak) çekti
d) Kombiyi tatile yolladı
SORUYU CENK EREN’E SORDUM:
Bence cevap B... Geceden çamaşır suyuna yatırıp sabah bol suyla çitiledi...
4. Oyuncu İlayda Akdoğan İran’da neden mahsur kaldı?
a) Sevgisini görmeye gitmiş, koronadan dolayı uçuşlar durdurulmuş
b) Ödül almaya gitmiş, kartında limiti kalmamış
c) Elektrikler kesilmiş, üç gün üç gecedir asansörde
d) Çok kilo aldığı için X-Ray cihazına takıldı
SORUYU CENK EREN’E SORDUM:
Bence cevap A... Kaldı kız orada. Ama iyi yanından bakalım, inşallah virüs mirüs kapmaz da sevgilisiyle bol bol vakit geçirir.
5. Cem Yılmaz’ın bir AVM’de çekilen fotoğraftaki görüntüsü neden yadırgandı?
a) Tayt giymiş
b) Topuklu giymiş
c) Otriş takmış
d) Amuda kalkmış
6. Çağatay Ulusoy, eski sevgilisi Serenay Sarıkaya ile aynı filmde oynaması teklifine ne cevap verdi?
a) Türkan Şoray kanunlarını şart koştu
b) “Cem Abi’den çok korkuyorum” dedi
c) Turizme geçiyormuş, artık bırakmış bu işleri
d) Kesin bir dille reddetti
SORUYU CENK EREN’E SORDUM:
Bence cevap D... Eğer öyleyse çok da doğru yapmış. Aynı filmde yan yana oynamaları ne Çağatay’ın, ne Serenay’ın ne de Cem’in isteyeceği bir şey.
7. Candan Erçetin ve Hakan Karahan ancak 4 yıl sonra tekrar yan yana görüntülenebildi. Çift, bu durumu nasıl açıklıyor?
a) Mottomuz “Kapıma Dayanma Sakın”
b) Elbette bazen hızla dönüp bazen duracağız
c) Debdebeden hiç hazzetmiyoruz
d) Dip dibe olmaktan hoşlanmıyoruz
-
CEVAP ANAHTARI: 1)C, 2)D, 3)B, 4)A, 5)A, 6)D, 7)D