Cem Yılmaz’ın önündeki börekler

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Cem Yılmaz’ın yorgun görüntüsüne karşılık bu büyük badireyi atlatan aile fertlerinin yüzleri gülüyor paylaşımda.

Dikkatli takipçilerin aklınaysa etrafına oturdukları sehpadaki porsiyon porsiyon börekler takılmış. Kalp krizi geçirmiş birinin daha ilk günden böreğe düşmesini eleştirmişler. Böreği görünce aklıma rahmetli babam geldi. KOAH (akciğer hastalığı) hastalığından dolayı bazen birkaç hafta yoğun bakıma girerdi babamız. Biz “Bu sefer atlatamayacak galiba” diye endişelenirken babamız komadan çıkar, bir de üstüne “kıymalı börek” isterdi.

Günlerce seruma bağlı beslenmekten karnı ne kadar acıkıyorduysa artık...

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Cem Yılmaz’ın masasındaki böreklerin kendisi için olduğunu zannetmiyorum. Muhtemelen ziyarete gelen aile fertleri için konulmuş ortaya.

O yüzden endişeye mahal yok.

Yoksa kalp-damar sistemiyle ilgili sıkıntı yaşamış birinin uzak durması gereken “dört elementi” herkes bilir: Pasta, börek, çörek, tahta...

Alperen’in 16 valizi





3 aylık yaz tatilini Bodrum ve Antalya’da geçiren NBA yıldızı Alperen Şengün, ABD’ye 16 büyük boy valizle döndü. Havalimanından yansıyan üst üste yığılmış bagaj görüntüleri “kavimler göçü” gibi yorumlara neden oldu haliyle.

“Türkiye’den Amerika’ya götürmek için bu kadar ne almış olabilir?” diye merak ediyor insan.

Sonra düşündüm de merak edecek bir şey yok. 2 metre 11 santimlik basketbolcu adam.

Sırf ayakkabı koymaya kalksa bir valize üç tane zor sığdırır zaten. Çeyizi olacak hali yok ya...

Eşine bir şey diyemiyor el âleme çemkiriyor

Kız kardeşinin düğününe dizi çekimleri mazeretiyle katılmayan Burak Özçivit, bu durumu eleştirenlere “Ailemizi rahat bırakın” diye çemkirmişti.

Kendisi gibi düğüne katılmayan eşi “Yenge Fahriye Evcen” ise “To be continued / Devam edecek” notuyla, inadına tatil fotoğrafları paylaşmaya devam ediyor.









Düğüne katılmamalarını yadırgayanlara şarlayacağına, dönüp eşine iki çift laf etse ya Özçivit: Bari tatilden fotoğraf paylaşma.

Aksini söylüyoruz ama bile isteye gitmediğimiz çok belli oluyor...

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Acele etmeseydin...

Serdar Ortaç içkiyi, sigarayı, aşkı ve kumarı bıraktığını açıkladı. “Acele etmeseydin” diyesi geliyor insanın.

Tam da eş zamanlı olarak, vaktiyle çocuk yapmak istediği eski eşi Chloe Loughnan da mimar sevgilisi Fergus Hennessy’den hamile olduğunu duyurdu: “Bugün sahip olduğum hayatı kurmak için çok çalıştım. Bu anı uzun zamandır bekliyordum. Anneliğe adım atmak için çok heyecanlıyım. En sevdiğim bölüm başlıyor...”

İnsanın dönüp dönüp “Acele etmeseydin” diyesi geliyor Serdar’a.