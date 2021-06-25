Cem Yılmaz’ın cesareti

Manken, oyuncu ve sunucu Deniz Akkaya, herkeste farklı duygular uyandıran bir kadın. Kimine göre gelmiş geçmiş en güzel kadınlardan, kimine göre bir estetik abidesi. “Mükemmel anne” diyen de var, “kötü ebeveyn” diyen de... Kariyeri boyunca hep tartışmaların, polemiklerin konusu, hatta odağında oldu. Acaba evinde nasıl biri? Nasıl âşık oluyor? Pişmanlıkları var mı? İnsan egzoz kokusunu neden sever? Cevapları ikilemli sorularda...

◊ Hangi gizli yanınızın duyulması sizi daha mahcup eder: Yaşlı hastalara kitap okumanız mı, İstiklâl Savaşı gazilerine elişi hediyeler göndermeniz mi?

- Mahcup etmez. Mahcubiyet benim literatürümde yok. Madem bulup öğrendin, gurur duymak daha yoğundur bende. (Gülüyor)

◊ Tescilli güzelsiniz. Sizce hangisi daha etkili: Çerkez genleri mi, estetik mucizesi mi?

- Güzelliğimde hem Çerkez genlerim, hem spor hem de estetik dokunuşlarda bilinçli seçimlerim rol oynuyor. Yoksa kaş göz herkeste var.

◊ 3 Ağustos, Aslan burcu... Hangi özelliğiniz daha fena: Otoriterlik mi, keyfe aşırı düşkünlük mü?

- Aslanlar gururlarına sarılıp yatarlar geceleri.

◊ Hayatınız film olsa macera mı olurdu, romantik-komedi mi?