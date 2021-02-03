Cem Yılmaz neden keyifli

Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, şimdi de Clubhouse... Hiç merak etmeyin, devamı da gelir. Yandık... Sabah kalkıp acaba hangisinde ne var diye taramak bile başlı başına bir mesai. Hadi bugün nöbeti ben alayım.

Clubhouse’un tehlikeli/heyecanlı yanı

Siz tam çözebildiniz mi, bilmiyorum. Ben hâlâ anlamaya çalışıyorum yeni sosyal medya mecrası Clubhouse’u.

Ama şurası kesin bilgi: Televizyondan, gazeteden tanıdığımız, bildiğimiz kim varsa orada. Açılan odalarda/gruplarda gece sabahlara kadar car car konuşuyorlar.

İşin tehlikeli mi dersiniz, heyecanlı mı dersiniz kısmı da o zaten.

Çünkü Instagram’a fotoğraf koymak ya da Twitter’da parlak bir cümle paylaşmakla serbest konuşmak arasında fark var.

Her babayiğidin tökezlemeden götürebileceği iş değil yani. Nitekim ilk kaza geçen gece yaşandı.

Clubhouse’daki “Kulis ve Ötesi” grubunda Fırat Çelik’in Enis Arıkan’a takılıp yaptığı bir şaka, ifşa mıdır değil midir diye tartışılıyor başka platformlarda.

Tarkan TikTok’çu mu oldu?