Cem Yılmaz mı Tarkan mı

Özcan Deniz ve Feyza Aktan arasında yaşananlar o kadar çirkinleşti, çirkinlikler ayyuka çıktı ki artık biz de olayların içindeyiz. Bir ona, bir buna cevap yetiştirirken buluyoruz kendimizi. Koca koca insanlarsınız. Kendinize de, bize de ama en önemlisi o çocuğa bunu yapmaktan vazgeçin.

Feyza Aktan ile Özcan Deniz’in korkunç ayrılıklarını, “daha ne kadar çirkinleşebilir” diyerek hayretler içinde izliyoruz.

Mala çökme, evden kovma, eve kamera kurma, şiddet, tehdit, hakaret...

Ne ararsanız var.



Hepimiz utanarak, sıkılarak, bıkarak izliyoruz.

En son bir kamera kaydı düştü ekranlara: Özcan Deniz eski eşi ve çocuğunun ikametgâhına gidiyor; Feyza Aktan, Özcan Deniz’e saldırıyor, üstünü başını yırtıyor.

Özcan Deniz elini bile kaldırmıyor, sadece “maruz kalıyor” olup bitene.

