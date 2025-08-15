Haberin Devamı

Candan Erçetin seksi mi değil mi, bilmiyorum. Bence değil. Zaten o en seksi listeleri (Erkekte de, kadında da) kime göre, neye göre yapılıyor;

o da belli değil.

Fakat Candan Hanım’ın da burada bir kafa karışıklığı var bence.

Okumuş insan seksi olamaz mı yani? Duygusu ağır basan şarkı yapmak çekici olmaya alternatif değil ki.

Hem bana kalırsa insanın en çekici olduğu an, işini yaptığı sırada verdiği görüntüdür. Hele de işini iyi yapıyorsa.

O açıdan Candan Erçetin, Türkiye’nin en seksi kadınlarından biridir.

Yapay zekâ saldırı düzenleyecek seviyeye ulaştı

Carnegie Mellon Üniversitesi’nde yapılan bir araştırma, yapay zekânın kendi başına siber saldırı düzenleyebileceğini ortaya koymuş.

Hürriyet’ten İsmail Sarı’nın haberine göre; ChatGPT benzeri büyük dil modellerinin herhangi bir insan müdahalesi olmadan karmaşık siber saldırılar gerçekleştirebildiği kanıtlanmış.

Hoş geldin “Terminatör” filmi. Ünlü seride de hatırlarsınız, bilgisayarlar insanlığa savaş açıyordu.

Adım adım, yavaş yavaş, kurbağayı ürkütmeden ilerliyor ama farkında olmadan kendi sonumuzu mu hazırlıyoruz?

Çağatay’a düzülen övgüler

Çağatay Ulusoy’un Dubai’den gelen bir oyunculuk teklifini reddettiği iddia edildi.

İddia o ki, “İçeride” dizisinin remake versiyonu için 45 dakikalık özel bir yayın karşılığında 250 bin dolara “Hayır” demiş ünlü oyuncu.

Aman bir övgüler, “severdim daha çok sevdim”ler, “para düşkünü” Burak Özçivit’le kıyaslamalar...

Sakin olun arkadaşlar.

Fanatik futbol taraftarı gibi davranıyorsunuz. Oyuncu bu. Bu sezon bu takımda, seneye başka.

Programı uymamıştır o kadar.

40 mesajı kim okur?

Özcan Deniz’in yaşadığı aile krizi iyice kabak tadı verdi.

Karşılıklı çeşitli suçlamaların ardından bu kez de eşi Samar Dadgar, kayınvalidesinden şiddet görüp kafasının yarıldığını iddia etti.

Özcan Deniz ailesinin kendisinden çaldığını söylediği 40 yıl için 40 paylaşım yaptı.

Vallahi okumaya üşendim.

Çünkü bizim de yıllarımızı çalmasını istemiyorum bu tuhaf durumun.

Açığa 40 mesaj atacağınıza, WhatsApp’tan yollasanıza mesajları.

Hadi birbirinizi engellediniz, avukatınız da mı yok? Onlarla gönderiverin mesajlarınızı...