Burcumun oburluğundan şikayetçiyim! Hep beş kilo fazlam var

CİHANGİR MEKANLARI
Herkes orada görüntüleniyor, “birkaç saat sonra mekandan ayrıldı” bilgisiyle veriliyor. Herkese yasak varken müşteri ağırlayabilen bu yerler nereleri? İsim zikredip hedef göstermek yanlış. Ama kabaca sistem şöyle işliyor: Paket servis serbest. Mekana güya sipariş vermek için gidiyorsunuz, paketiniz hazırlanana kadar “bekliyor” görünüyorsunuz. Hani eski normalde kebabınız hazırlanırken size çay-kahve ikram edilirdi. Yahut beklerken önünüze küçük ikramlar koyarlardı... O kontenjandan görünüyorsunuz. Soran olursa: “Oturmalı müşteri değilim, paket yaptırmaya geldim, o sırada önüme ikramlar koydular...”Biz de çok sıkıldık salgın önlemlerinden ama böyle şey olmaz. Madem eşitlik var, o zaman pandemide de eşitlik, önlemde de eşitlik!
NEGATİF TESTLER
“Testlerimiz negatif çıkınca gönül rahatlığıyla buluştuk” diyor ya Burcu Biricik.. Afiyetinin yerinde olmasına çok sevindim ama bir şeyi yanlış anlamış: Bizim derdimiz onun ve arkadaşlarının sağlığı değil ki. Zaten Şeyma Subaşı’nın, Şevval Şahin’in yalı partilerinde de kendileri için korkmamıştık. Bize ne? İsteyen kendini korur, isteyen korona olur. Sadece kurallara uyulmaması yüzünden biz uyanların da karantina süresi uzuyor, önlemler sertleşiyor.
AŞI OLANLAR İPLERİ KOPARACAK MI?
Testi negatif çıkan Burcu Biricik gibi, aşı olup kendini sağlama alanlar da kuralları çiğnemeye böyle kalkmaz inşallah. Çünkü kendileri için risk oluşturmasa bile taşıyıcılıklarının devam edip etmediği hâlâ belli değil. Mesela ben: Nedense en başından beri koronayı ayakta atlatanlardan olacağıma inanıyorum. Cahil cesareti işte... Ama yine de aylarca evlerine kapatılan 65 üstü yaşlıları düşününce çok utanıyorum, önlemleri harfiyen yerine getiriyorum. Çünkü o yaşlılardan bizim evde de iki tane var.
NE FARK EDER Kİ?
Clubhouse’un tehlikeli/heyecanlı yanı
Siz tam çözebildiniz mi, bilmiyorum. Ben hâlâ anlamaya çalışıyorum yeni sosyal medya mecrası Clubhouse’u.
Ama şurası kesin bilgi: Televizyondan, gazeteden tanıdığımız, bildiğimiz kim varsa orada. Açılan odalarda/gruplarda gece sabahlara kadar car car konuşuyorlar.
İşin tehlikeli mi dersiniz, heyecanlı mı dersiniz kısmı da o zaten.
Çünkü Instagram’a fotoğraf koymak ya da Twitter’da parlak bir cümle paylaşmakla serbest konuşmak arasında fark var.
Her babayiğidin tökezlemeden götürebileceği iş değil yani. Nitekim ilk kaza geçen gece yaşandı.
Clubhouse’daki “Kulis ve Ötesi” grubunda Fırat Çelik’in Enis Arıkan’a takılıp yaptığı bir şaka, ifşa mıdır değil midir diye tartışılıyor başka platformlarda.
Tarkan TikTok’çu mu oldu?
Defne Samyeli’nin gizli hayranıyım.
Kim olmaz ki?
Bakması bile sevap:
Tescilli Türkiye güzeli.
Kadın bildiğiniz “ışık saçıyor”.
Yüz yüze tanısanız çok seversiniz.
ÇABA Derneği için birlikte çalışmıştık, oradan biliyorum:
Komik...
Ortaç 10 günde bir HİT yazdığı dönemlerden bile daha gündemde/ekranımızda/önümüzde.
Günlük spora çevirdiler işi. Sneaker’ları geçiriyor,
Kasketleri-kaşkolları takıyor, birbirinin koluna girip “açıklama yapmaya çıkıyorlar”.
Ama ne “pakedi açılmamış” demeçler...
Bir gün biri “yavru antrikot (doğrusu antilop)” oluyor, diğeri aslan.
Ertesi gün “Cinsellik ilişkinin yüzde 100’üymüş”, onu öğreniyoruz Serdar-Seçil ikilisinden. Zaten ne tam olarak ne olduklarına kendileri de karar verebilmiş değil.
Sevgili diye çıktılar; “Selam dünyalı, biz dostuz” da dediler... Pazartesi yoldaşlar, salı ayrılıp, çarşamba güya tekrar barışıyorlar.
◊ İşiniz ikisinin arasında: Gün doğumu mu gün batımı mı?
- Bizim sektörde her ikisini de sevmiyorsan iş yapman güç. Bazı dönemlerde hayat gün batımıyla başladı, gün doğumuyla nihayetlendi.
◊ İşletmecilik ve gece hayatında 30’uncu yılınız. Hangisi sizin filminiz: “Vampirle Görüşme” mi “Hangover” mı?
- 30 yıl bu işte çalışınca her ikisi de (Gülüyor). Hatta vizyondaki tüm filmlerden fragmanlar var.
◊ Bir şeyi gece planlamak mı gündüz planlamak mı?
- Bir düzen kuramazsın kalıcı olman çok güç. Gündüz saatlerinde de düzenli olarak geceyle ile ilgili yapman gereken arka plan işler var.
Kadın kadının kurdudur” ya da “Kadın kadının düşmanıdır” erkeklerin dillerinden düşürmediği, sık başvurduğu bir söylem.
Kadın cinsinin rakibinin de yine kendi cinsinden biri olabileceği önermesi aslında alttan alta, “Size aslında biz değil, kendi kendiniz zarar veriyorsunuz” mesajı gibi.
Çünkü erkekleri aklıyor: Oh ne güzel. Kadının toplumda yaşadığı eşitsizliklerden, eksikliklerden yine kadınlar sorumlu...
Peki aynı söylemi bir kadın için başka bir kadın kullandığında ne olur?
Gelin, ete kemiğe büründürelim:
◊ Işın Karaca, müzik sektörüne gireceğini açıklayan Merve Boluğur’a sosyal medyada “Çünkü müzik piyasasında bir sen eksiktin güzel kız” yorumunu yaptı.
◊ Boluğur buna cevap olarak Karaca’yı dış görünüşü ve kilolarıyla vurdu, “Benim zayıf olmamı kıskanıyor” dedi.
Torunlarımın bu büyük güne atacakları adımı heyecanla bekliyorum
73 yaşındayım. İki kız evladım ve iki de kız torunum var. Kızlarım genç kız olunca onlar kadar ben de heyecanlanmıştım.
Bizim zamanımızda bu tür öğretiler, gizli kapaklı, genellikle annelerin göreviydi. Anneler bu görevi yerine getirirken, kızları bir suç işlemiş duygusu vererek yerine getirirdi. Ve bu suçluluk duygusu, kirlenmiştik duygusu kızlarına geçerdi.
Ben kızlarıma, bana yapılanı yapmadım. Onları korkutmadan, aylar önce bu değişime hazırladım.
Gün geldiğinde onlara sarılıp öptüm ve olayı tüm aile üyeleriyle mutlu bir şekilde paylaştık.
Bunda utanılacak bir şey yok. Dünya nüfusunun yarısı kadın ve bu olay her saniye her bir köşede yaşanıyor. Tıpkı su içmek, yemek yemek, nefes almak gibi doğal.
Şimdi torunlarımın bu büyük güne atacakları adımı, tıpkı kızlarımda olduğu gibi heyecanla bekliyorum.
Oyuncu Ceyda Düvenci, 2.7 milyon takipçisiyle kızının “genç kızlığa adım attığını” paylaştı.
2.7 milyon takipçi... Buna bir de alıntı yapan haber sitelerini falan katarsanız ezcümle bütün Türkiye, Melisa’nın regl olduğunu biliyor.
Bilmeyenler için hemen kısa bir parantez açalım: Melisa, Düvenci’nin ikinci evliliğinden olan kızı.
Doğum sırasında beyin kanaması geçirdiği için serebral palsi hastalığıyla mücadele ediyor. Amerika’da özel tedavi ve eğitim gördü.
Düvenci ise bu süreçte kahramanlaştı. Hem kızıyla birlikte bu hastalığa karşı verdiği mücadeleyi hem de bu hastalıktan mustarip başka çocuklar için gösterdiği çabaları takip ettik yıllarca.
Sosyal sorumluluk projelerinde yer aldı, bu konuda bir kitap bile hazırladı. Böyle ağır travma geçiren ailelerin psikolojisine aşinayım. Kız kardeşim kalbi delik doğmuştu.
Yıllarımız onu hayatta tutmak için açık kalp ameliyatları, kateterlerle hastane kapılarında geçti.
Annemin bir lafı hiç aklımdan çıkmaz: “
Robert de Niro ünlü restoranı Nobu’yu İstanbul’da açacakmış mayıs ortasında. Neyse ki Bodrum’dan tecrübeliler.
Çünkü dünyaca ünlü ne yeme-içme markaları, restoran zincirleri geldi Türkiye’ye. Birçoğu tutunamayıp bir sezonun sonunda kapatıp gitti. Kavrayamadıkları şey şuydu bence: Bizde restorana, kafeye gitmek sadece yemek yemek, karnını doyurmak değildir. Aynı şekilde servis de sadece servis değildir.
Bizde servis, aynı zamanda hizmet almaktır, hoş tutulmaktır, iyi hissettirilmek, hatta şımartılmaktır.
Eğer o adama/kadına alıştığı şekilde ismiyle hitap edemezsen bitti o iş. İlle de lüks yerleri düşünmeyin.
Daha mütevazı yerlerde de durum aynı. Orada da insan tanınsın, hali vakti sorulsun, özel bir tercihi varsa, bilinsin, hatırlansın istiyor.
Türk erkeğine flört ettiği birinin yanında sipariş alırken “Her zamankinden mi olsun efendim?” cümlesinin kurulması, önüne koyacağınız her yemekten daha lezzetli, her aperatiften daha iştah açıcı, emin olun.
Bunda yadırganacak bir şey de yok. Filmlerde görüyoruz ya, Batı’da insanlar bara gidiyor, barmene eşiyle sorunlarından patronuyla meselelerine kadar her şeyini anlatıyor...
Yani aslında barmene bir nevi terapist muamelesi yapıyor. Bunu da öyle düşünün. Masaja, rahatlamaya gider gibi gidiyoruz mekâna.
◊ Uzun yıllar sahne sanatçılığından sonra albümler yaptınız. Sahne sanatçılığı mı, albüm sanatçılığı mı?
- Sahne... Orada aldığın enerji bir başka.
◊ Bir geceliğine, sahne tatminini en zirvede yaşayan bu isimlerden hangisi olmak isterdiniz: Ajda mı, Sezen mi?- Ajda Aksu...
◊ Hayatınızdaki iki önemli insandan hangisini kızdırmak daha eğlencelidir: Nükhet Duru mu, Murathan Mungan mı?
- Her ikisini de kızdırmak istemem. Hele Murathan’ı. Zaten yıllardır görmüyorum. Kızgın herhalde bana.
◊ Popüler gece hayatı markaları yarattınız. My Pavyon mu, Piyasa mı?
- İlk My Payvon olduğu için orası. Çok eğlenceliydi. My Piyasa’da o kadar eğlenmiyordum, daha çok geriliyordum.
◊
Vegan mıyım? Yoo... Tam aksine, et yemeyince doymadığına inananlardanım.
Hatta öyle “etoburum” ki et yerken dişlerimin arasından ballı bir sıvının aktığını hissediyorum.
“Dünyada hiç sebze kalmadı” deseler, belki biraz patates için üzülürüm, biraz havuç için.
Ha bir de karalahana.
Geri kalan sebzeler benim için yeşillikten ibaret. Hatta üstüne “Lütfen çimleri yemeyiniz” tabelası asılmalı.
Ama et yemenin gezegenin su kaynaklarına, atmosferine yük olduğunu biliyorum.
Haliyle yaşam tarzımın, beslenme biçiminin dünyaya daha az zarar verecek
İkisi de hedefe kilitli, yüksek isabetli füze gibi.
İkisi de isimsiz ama adrese teslim.
İkisi de bir erkeğe.
İkisi de canının yandığını saklamıyor.
Hatta giderli sözlerinde bunu ilan ediyor. İkisi de yerin dibine sokma amaçlı.
Alenen.
Reddedilmiş/tercih edilmemiş iki kadının...
Can yanmasından dökülen gerçek sözleri, ciğerden gelen kelimeleri bunlar.
80 milyonluk ülkede sayıların milyonları bulduğu söyleniyor.
Bence asıl çoğunluk, benim gibi teknolojiden zerre anlamayan “başı kesik tavuklar”...
E tamam, madem öyle Telegram’a, Signal’e ya da Bip’e geçelim diyoruz...
Bu sefer de diyorlar ki “Telefon rehberi gibi kişiye özel bilgileri onlar da istiyor.”
Haydaa, dönüyoruz başa.
Zaten ben her şeyin “beleş”inden korkarım.
Kimsenin kimseye çıkarı olmadan bedava hizmet sunacağına inanmıyorum.
Burcumun oburluğundan şikayetçiyim! Hep beş kilo fazlam var
Sosyal medyada onu yüzbinler takip ediyor; yapacakları işlerde, alacakları kararlarda tavsiyelerine kulak veriyor. Bütün bu mesajları derli toplu olarak da hafta sonları Hürriyet okurlarıyla paylaşıyor. Astrolog Dinçer Güner’i bu kez biz “danışan koltuğu”na oturttuk, ikilemli sorularla kendi kendisini analiz ettirdik.
◊ Bir astrolog için en merak ettiğim sorudan başlayayım: Zaman makinesi icat ettiniz nereye giderdiniz: Geçmişe mi, geleceğe mi?
- Vallahi yaptığım iş icabı sürekli geçmişle gelecek arasında mekik dokuyorum zaten. Geçmişte meydana gelmiş olaylardan istatistiki veri yaratıp gelecekte ne olacağını tahmin etmeye çalıştığım için enteresan bir soru oldu. Ama bu soruya gelecek cevabını veririm zira uzaya yolculuğu çok merak ediyorum.
◊ Hayatınız bir film olsa: “Nostradamus” mu olurdu “Geleceğe Dönüş” mü?
- Nostradamus’u “Geleceğe Dönüş”te oynatsak olmaz mı?
◊ Müzede görevlisiniz, yangında ilk hangisini kurtarırsınız: Mısır astrolojisi mi Fransız edebiyatı rafını mı?
- Tabii ki Mısır Dili ve Astrolojisi rafını. (Gülüyor)
◊ Bir astrolog sorusu daha: Hangisi avantajlı: Zengin ve çirkin doğan mı, fakir ve güzel doğan mı?
- Zengin ve çirkin doğan, parasıyla bir şekilde kendini güzelleştirir. Fakirin de bahtı güzel olsun diyelim bari... Sen en iyisi buna, “Astrolog düşündü düşündü, seçemedi” yaz Savaş.
Kopernik
◊ İmkânınız olsa hangi gökbilimciyle kahve içip sohbet etmek isterdiniz: Galilei mi Kopernik mi?
- Kopernik’i tercih ederdim. Baskılar yüzünden bildiği şeyleri yıllarca saklamak zorunda kaldı. Onları konuşurdum.
Galilei
◊ Bir insan için hangisi daha ağırdır: Bilip de susmak mı, habersiz yaşamak mı?
- Kopernik gibi işte... Bilip de susmak zorunda kalmak çok daha ağır.
◊ Tarih mi coğrafya mı?
- Tarih-coğrafta disleksisi diye bir şey olsa işte o tam ben...
İkisinde de hiç iyi değilim. Dünya haritasını açsan önüme aval aval bakarım. Ama komik bir şey söyleyeyim: Türkiye’de astrokartografi yani coğrafi astroloji yapan sayılı insanlardan da biriyim. Tam bir tezat değil mi?
◊ Bir şeyi gece planlamak mı sabah planlamak mı?
- Gece. Ben gece insanıyım. Yazılarımı gece yazarım, müzikleri gece dinlerim, dizileri gece seyrederim. Gecenin sessizliği tam bir motivasyon kaynağı.
HAYAT BİLGİSİ...
Niye ağlıyoruz kuzum ya?
◊ Hatır için çiğ tavuk... Yenir mi, yenmez mi?
- Her hatır için yenmez, insanda kurt yapar sonra... Kişisine göre değişir.
◊ Hangisini tercih edersiniz? Tek başınıza ağlamak mı, birinin yanında ağlamak mı?
- Niye ağlıyoruz kuzum ya? Hayat ağlamak için çok kısa. Ama illa ağlanacaksa hüngür şakır, bağıra çağıra ve birinin yanında.
◊ Asla hatırlamadığınız biri size çok samimi davranıyor... Yekten hatırlamadığınızı mı söylersiniz, dolambaçlı sorularla kim olduğunu mu anlamaya çalışırsınız?
- O kadar çok başıma geliyor ki anlatamam. Astroloji haritamda hava elementim olmadığı için hafıza konusunda hayat bana avantajlı davranmamış. Şakayla karışık bir ses tonuyla “Biz tanıştık galiba” derim.
◊ Mangal partisine gittiniz, köfteler berbat. Tabakta bırakmak mı, çaktırmadan köpeğe vermek mi?
- Köftelerin kötü olduğunu söylerim. Fazla açık sözlüyüm. Ama boşa da gitmemesi için hemen sokak hayvanlarına saklarım.
◊ Evinize yatılı misafir geldi, horlamasından uyunmuyor. Uyandırır mısınız uykusuz mu kalırsınız?
- Horlayan insanlar genelde horlamadıklarını iddia ederler. Başıma çok geldi. Uyandırmam ama horlama sesini kaydederim sabah kahvaltıda açar dinletirim. Yapmışlığım var!
◊ Uçakta/otobüste habire omuzunuzda uyuyan bir adam/kadın var... İnce ince ittirir misiniz, hostese mi şikayet edersiniz?
- İnce ince değil, gayet uyandırır şu tarafa doğru daha rahat uyuyabilirsiniz derim. Onu da yapmışlığım var.
Kendimi bildim bileli hep beş kilo fazlam var
◊ İstanbul’un Anadolu yakası mı Avrupa yakası mı?
- Anadolu yakası. Yıllardır bu yakadayım. Karşısı kaos, burası daha sakin, hatta daha medeni Avrupa yakasına göre.
◊ Evdeki halinizi hangi üçlü daha iyi tanımlar: Facebook-YouTube-Twitter mı pijama-terlik-televizyon mu?
- İstisnasız PTT.
◊ Yılın hangi dönemi daha romantik: İlkbahar-yaz mı sonbahar-kış mı?
- Kendim romantik değilim ki romantik mevsim seçeyim. Ama ben ilkbahar çocuğu olduğum için (Boğa burcuyum) ilkbaharı çok severim.
◊ Burcunuzun hangi özelliğinden daha mustaripsinizdir: Keyfe düşkünlüğü mü oburluğu mu?
- Ayy oburluktan ya! Kendimi bildim bileli hep beş kilo fazlam var! Yemek yemeyi çok seviyorum.
◊ Astrolojik olarak hangisi daha kötü senaryo: Kimselere âşık olamamak mı her aşkınızın kötü bitmesi mi?
- Aşksız bir hayatı düşünemiyorum. Bir düşündüm ve ürktüm.
◊ Aşkın karşıtı: Nefret mi kayıtsızlık mı?
- Aşk kendi içinde bir sürü duyguyu barındırır. Sevgi, şefkat, savaş, masumiyet, mutluluk, tutku, arzu... Bu yüzden bu karşıtlığa tek bir kelime sığacağını düşünmüyorum. Hatta aşkın bir karşıtı olacağını düşünmüyorum.
POPÜLER ŞEYLER...
Sosyal medyaya kısıtlama gelebilir
◊ Komikliğin de astrolojisi var mı? Cem Yılmaz mı avantajlı Ata Demirer mi?
- Olmaz olur mu? Var tabii ki. Kişiler doğum haritasının dinamikleri kadar komik olabiliyor. Ama Cem Yılmaz’ın zekâyı gösteren Merkür’ü Koç burcunda, Ata Demirer’inse Aslan burcunda. Merkür-Koç her zaman Merkür-Aslan’dan çok daha hızlı hareket eder.
◊ Astrolojik olarak hangisinin star puanı daha yüksek: Ajda mı Sezen mi?
- Ben gizli gizli Sezen şarkıları dinleyen bir Ajdacıyım. Fakat astrolojik olarak “Sezen büyüktür Ajda”.
◊ İlkinde 371 bin, ikincisinde 454 bin takipçiniz var. Twitter mı Instagram mı?
- Yakında ikisine de kullanım kısıtlaması gelebilir ve pek bir önemi kalmayabilir ama Instagram’ı tercih ederim. Takipçilerimle Türk kahvesi falan içiyorum, çok keyifli.
KÜÇÜK KEYİFLER...
Çocukluğum satrançla geçti
◊ Tavla mı satranç mı?
- Satranç. Çok iyi oynarım, çocukluğum satrançla geçti.
◊ Deniz-kum-güneş mi orman-ağaç-temiz hava mı?
- Deniz-kum-güneş.
Hele ki şu karantina dönemlerinde insan yazın değerini daha iyi anlıyor.
Şimdiden yaz tatili planımı yaptım.
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