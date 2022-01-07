Burcu Güneş’in hiyeroglifleri

365 güne bölersek:
Günde ortalama 50.6 kere aramış.
8 saat uykuyu düş:
Saatte ortalama 3.1 kere. Yani bir yıl boyunca cumartesi-pazar, bayram-seyran demeden, yaklaşık 20 dakikada bir 112’yi aramış. Çok tuhaf değil mi?
İnsanın işi bu olsa aksatır yahu. Arada hastalanır, izin kullanır... Belki kullanıyordu da, sonra telafi ediyordu eksik kalanı.
Yetkililerin açıklamasına göre gelen ihbarların yüzde 80’i böyle boş beleş işlermiş.
İnsanoğlu yanılabilir tabii. Şüpheli bir paket görürsün. Yahut hiç olmaması gereken bir yerde şüpheli biri dolaşıyordur... Sonradan bir şey çıkmaz, amenna.Düşünsenize, kaç tane ünlümüz uzaylı gördüğünü, hatta kaçırıldığını iddia etti.
Bakınız: Reyhan Karaca.
◊ FAUL 1:
Daha 6 ay olmadı. Durduk yere bir sosyal medya tezgâhı kurup Seda Sayan’a saldırdı. Karşı taraf çetin ceviz tabii. Eski defterleri bir açtı, Mali’nin ne tacizciliği, ne yalancılığı kaldı. Geri vites yaptı Mehmet Ali Erbil. Hastalığına sığındı, kullandığı ilaçlar yüzünden böyle bir şey yaptığını, özür dilediğini açıkladı. Tahminimce hatırlı kişilerin araya girmesiyle konu kapandı.
◊ FAUL 2:
Bu kez sosyal medya fenomeni ve şarkıcı Ece Ronay çıktı, Erbil tarafından taciz edildiğini açıkladı. Erbil önce reddetti, “Tuzağa düşürüldüm” dedi. Sonra apar topar Ece Ronay’ın nişanlısını buldu, yan yana fotoğraf çektirip, “Biz kardeşimle anlaştık, sorun kalmadı” mesajı verdi. Sanki nişanlıyla anlaşınca sorun kalmayacakmış gibi... O nişanlı oraya niye gitti, ayrı mesele tabii.
◊ FAUL 3:
Mahkemeleri oldu. Mali duruşmaya tekerlekli sandalyede geldi. Ronay’ın “vicdan sömürüsü yapıyor” suçlaması tamamen asılsız değildi. Çünkü aynı dönemde Belarus’ta sandalyesiz, tekerleksiz, gününü gün ederken fotoğrafları var. Sahneye çıktı, sunuculuk yaptı. Yaptığı esprilerle izleyenleri güldürdü. 24 yaşındaki Belaruslu sevgilisi Kristina’yı görmeye gittiği de yazıldı.
◊ FAUL 4:
Son olarak Ece Ronay’a iftira ve kişilik haklarını zedelemekten 100 bin liralık karşı dava açtı. Ece Ronay’ın açık saçık kıyafetlerle kendisine kumpas kurduğu iddiasını yineledi. Bir kadını en çaresiz bırakan saldırı biçimi bu. Çünkü sonu yok, neye göre, kime göre açık? Ama cevap gecikmedi. Ece Ronay kıyafet konusunda “
◊ Dünyada size verilen isimlerden hangisi daha çok hoşunuza gidiyor: “Mr. Magic” (Bay Sihir) mi, “The Turkish Prince” (Türk Prensi) mi?
- Çok takılmam bunlara. Açıkçası en çok Semih denmesi hoşuma gidiyor. “Mister Magic” teknik bir şeye denk geldiği için daha makul belki. Yaptığım şeylere sihir diyorlar, ben de öyle olmadığını anlatmaya çalışıyorum.
◊ Abiniz size masa başı bir iş ararmış. Sonuçta dünyanın en masa başı işlerinden birini yapıyorsunuz. Kaderin cilvesi mi, abinizi yanlış mı anlamışsınız?
- (Gülüyor) Ben bunu espriyle anlatıyorum. Bir işim olsun istiyorlardı. Bilardo da neymiş? Benim başladığım dönemde böyle bir algısı yoktu Türkiye’de. Bilardo oynayana serseri gözüyle bakılırdı. Aileler iyi para kazanılan meslekleri istiyor. İyi ama o zaman kim heykeltıraş olacak bu memlekette? Ben de bunu ti’ye alıyorum. Evet, en masa başı iş bizimki.
◊ Diğer bütün sporcuların yanında bilardocuların papyona, smokine düşkünlük gibi bir “007” halleri var. Bilardo mu böyle yapıyor, yoksa salon insanları mı bilardoyu seçiyor?
- Avrupa’da ilk başta kılık kıyafet bir kod oluyor. Hatta ceketle oynanırmış. Salon insanlarının, aristokratların sporu gibi bir algı varmış. Sportif kıyafetlerle oynuyoruz artık ama başlangıcı böyle.
Hande Yener, Two’da arkadaşı Aylin Coşkun’un doğum günü partisine gidiyor, Saba Tümer’in Korto Live’daki doğum gününeyse Beren Saat ve Kenan Doğulu birlikte katılıyor. İrem Sak, Birce Akalay, Hazal Kaya, Zeynep Bastık öteden beri Alafçı. Hacı Sabancı’nın müdavimi olduğu komşu Goose’daysa rezervasyonlar bir ay sonrasına veriliyor.
Sadece ünlüler mi? Yan yana yeni yerlerin sıralandığı Kuruçeşme’de kalabalık, akşamları mekânlardan dışarı taşıyor, ortam bahçe sobalarının altında sokak partisine dönüşüyor. Nothing Cocktail ve Old School da güzel müzik yapıyor ama bu konuda en büyük rağbet, hepsinin tam ortasında duran Scatola’ya. Açılalı henüz üç hafta olan Ruud’da indigo kokteylini yudumlayan müdavim Filiz Türkmenoğlu “Burası artık yeni Arnavutköy oldu” diyor.
Bunlar yoldan geçerken görebilecekleriniz. Bir de içini göremeyip kapısında kuyruk oluşan Oligark, Sortie, Ena, Boaz gibi ‘dışarıya kapalı’ mekânlar var. Ezcümle Kuruçeşme yıllar süren ıssızlığından kurtuldu, yeni yıla kentin en popüler semti olarak girmeye hazırlanıyor.
BİLMEMİZ GEREKEN DİĞER TRENDLER
CANLI MÜZİK...
Geçen seneden bakiyeler
◊ İnsanlarımı daha sık arayıp soracağım... Daha vefalı bir dost, daha hayırlı akraba, daha yardımsever bir komşu, vatandaş olacağım. (Kolay)
◊ Bayramları tatil değil, sosyalleşme zamanı olarak kullanacağım... Jenerik tebrik mesajlarına sinirlenmeyip tek tek cevap yazacağım. (Biraz yaş)
◊ Afetlerde, felaketlerde “Ah ah, vah vah” paylaşımları yerine sahada olacağım...
Mesela AFAD gönüllüsü olmak için kursa katılacağım. (Yap artık!)
Paçama yapışanlar
◊ Halletmediğim mezuniyet işlemlerimi, el konulan ehliyetimi, süresi dolan pasaport ve vizelerimi, unuttuğum şifrelerimi yeniden çıkaracağım. (Şimdiden ya sabır...)
◊
KAZANAN SEMT: KURUÇEŞME
Sortie, Oligark, Alaf zaten vardı. Ama son bir senede bunlara Korto, Boaz, Ena, Novikov, Nothing Coctail gibi yenileri katıldı. İşin ilginç tarafı Kuruçeşme eskiden içine kapalıydı. Yani yüksek duvarlı bir eğlence mekânına girerdiniz. Şimdi trafik ışıkları mevkisindeki yan yana mekânlarda dışarı masalar atılıyor, kalabalık gece caddeye taşıyor.
ÜÇÜ BİR ARADA!
Eskiden bir konsere gidileceği akşam, öncesinde bir yerde yemek yenir, sonrasında eğlenmek için bir mekâna geçilirdi. Bu üç ayak artık birleşti. Trafik, fiyat ve salgın gibi nedenlerle insanlar tek ortamda yemek, müzik, dans, hepsini halletmek istiyor. Yeni konseptler ortaya çıkmaya başladı. Örnek mi? Çeşme’de akşam ocakbaşından gece Reina’ya dönen Cabbar... Yahut Taksim’de fine dining ile konseri birleştiren Private...
BEYRUT’A HOŞGELDİNİZ
Hem damak tadımıza yakın, hem maliyeti düşük, hem yükselen vejetaryenlik gibi akımlara uygun hem de rakı gibi alternatif içkilerle uyumlu... İstanbul yakında Lübnan mutfağının başkenti ilan edilirse şaşırmayın. Taksim’in ara sokaklarından otellerin roof’larına her segmentte Lübnan lokantaları açılıyor. Karaköy’deki Ajda Club işi iyice abarttı; fettuş, tabule gibi lezzetlerin üstüne dansözlü, zenneli eğlence de yapıyor.
Ne yalan söyleyeyim, SMA hastalığından bundan 2 yıl önce bu illete yakalanmış bebekler için başlatılan kampanyalardan sonra haberim oldu. Omurilikteki sinir hücrelerini etkileyip hareket kabiliyetini yok eden nadir bir kas hastalığı.
Dünyada görülme oranı 10 bin kişide bir. Türkiye’de oran daha yüksek: 6 binde bir.
Tedavisi çok zor bir hastalık.
Daha doğrusu tedavi zor değil, bebeğe altı üstü yarım saatlik bir serum bağlanıyor ama bu serumlar çok pahalı.
Çocukların tedavi için ya Dubai’ye, ya Almanya’ya ya da ABD’ye gitmesi gerekiyor.
Ve rakamlar milyonlarla ölçülüyor.
Daha önce farklı SMA kampanyaları yürüten gönüllüler en sonunda bir araya geldi ve “Elim Sende Platformu”nu kurdu.
Bu bir dernek ya da vakıf değil.
Bazen eski bir fotoğrafa bakarsınız, o zamanki ruh halinize ışınlanırsınız.
O dönem yaşadıklarınız, hissettikleriniz, özlemleriniz, kaygılarınız...
Kimse, en yakınlarınız bile sizden daha iyi bilemez o halinizi.
Bir şefkat duygusu gelir içinize.
“Keşke konuşabilsem, söyleyebilsem, ‘Korkma bu kadar, hepsi geçecek’ diyebilsem o zaman olduğum kişiye” diye düşünürsünüz...
Tek teselli, bugün artık her şeyin geçip bittiğini bilmenizdir.
Günümüze dönersiniz ve bir sünger çekersiniz maziyle aranıza.
◊ Rize kızısınız. Peki çaycı mısınız, kahveci mi?
- Çaya âşıktım. Ta ki intoleransım olduğunu öğrenene kadar. (Gülüyor)
◊ 20 Mart, Balık kadını. En çok nesi zorluyor sizi: Sulu gözlülük mü, bazen aşırı hayalperestlik mi?
- Aslında Koç burcuyum. Çocukken “Hiç Balık’a benzemiyorsun” derlerdi, şimdi anlayabiliyorum. Ama yükselenim Yengeç. Sulu gözlülüğüm de yok sayılmaz yani.
◊ Lisedeyken tiyatro koluna girmek için bir arkadaşınızla yalandan kavga ederek öğretmeni kandırmışsınız. Sonra da “Kulübe kabul edildim mi?” diye sormuşsunuz. Hocanın yerinde siz olsaydınız... Kabul eder miydiniz, kızar mıydınız?
- Kesinlikle kabul ederdim. Çünkü yaptıkları role eğer gerçekten beni inandırırlarsa, bir saniye düşünmez öğrencimi alırdım kulübe.
İstanbul dışında Ankara, İzmir, Bursa, Adana, Mersin gibi birçok şehirde konser alanları ve pub’ları var Jolly Joker’in.
Hayal Kahvesi’ni de dahil edebileceğimiz bu büyük zincir farklı şubelerinde her akşam Türkiye’nin en tanınmış müzisyenlerini ağırlıyor.
Fakat Jolly Joker, Taksim’de ilk kez fine dining-gazino formunda bir şey denedi: CVK Park Bosphorus Hotel’in terasına yeni açılan JJ Private.
Bülent Ersoy’dan Gülşen’e, Hakan Altun’dan Yaşar’a ünlü isimler sahneye çıkıyor, siz de fiks menü eşliğinde konserinizi izliyorsunuz.
İlk kez geçen perşembe akşamı gördüğüm Private’tan birkaç küçük not...
- Bir kere gazinolar genelde giriş kat olduğu için çoğunda manzara olmaz. Teras kattaki Private’ın bu avantajı var. Köprüyü görüyor. Salon çok büyük ve ferah. Sahnesi de öyle. Her ikisi de abartısız ama şık dekore edilmiş. Kış sezonu için yanlarda terasları var. Yazın üstü tamamen açılabilecekmiş.
Geçirdiği kazada sevgilisini kaybeden Gülçin Ergül’ün yaptığı paylaşım eleştiriliyor.
Neymiş? Daha 24 saat bile geçmeden böyle paylaşım yapılır mıymış?
Yazdığı da şu: “Sen benim meleğimsin, hep öyleydin aşkım.”
Hastanede olduğu için cenazesine bile katılamadığı sevgilisi için yazdığı bu cümlede kötü ne var, onu zaten anlamadım.
Diyelim ki hakikaten yakışıksız, zamansız bir paylaşım.
Bu kadar büyük bir travma yaşayan genç kadından yakışıklısını, zamanlısını kim bekleyebilir?
Belki durumu daha kendi bile kabullenemedi. Başına ne geldi, onu idrak etmeye çalışıyor.
Gazetecilere “Silin o fotoğrafları”, zilini çaldığı diyafona da “Çabuk açın kapıyı” diye bağırmıştı.
Geçen günse Bebek’teki kuaföründeydi... Yine magazincilerden kaçmak için ön yerine arka kapıdan çıkmaya karar veriyor. Fakat arka kapı kilitli. Yüksek demir parmaklıklar var. Yılmıyor, parmaklıkların üstünden atlıyor.
Demirleri de aşınca var gücüyle koşmaya başlıyor ama bu sefer de çıkmaz sokak...
Bütün çabalar boşa gidiyor tabii, kameralar yakalıyor.
Yakalanınca “Bunun neresinden tutarsan tut, rezil olduk” diyor.
Rezil mezil olmadın, gülümsedik biraz sadece.
Hatta insana sempatik, sevimli de geliyor yaptıkların.
Hepsi Grubu’nun eski üyesi Gülçin Ergül ve erkek arkadaşı Balıkesir’de korkunç bir trafik kazası geçirdi.
Erdal Şeyda Lafçı olay yerinde yaşamını yitirdi, Gülçin Ergül hastanede tedavi altında.
Umarım en kısa zamanda iyileşir.
Ama fiziken iyileşse ruhu ne olacak?
Sevdiği insanı trafik kazası gibi ani bir ölümle kaybedenler yıllar geçse de bu travmayı atlatamıyor.
En bilinen örneklerinden biri, Beren Saat ile her doğum gününde andığı eski sevgilisi Efe Güray’ın hikâyesi.
Üstelik burada aynı arabanın içinde, aynı kazada yaşanıyor kayıp...
Pandemide sanki herkese bir tevekkül gelmişti, “Popun kralı/kraliçesi kim?” atışmalarına ara verilmişti.
Uzunca bir dönem konser falan da yapılamayınca az daha unutayazdık seyircisi/taraftarı olmaya bayıldığımız bu polemikleri.
Müzik sektörünün tekrar canlanmasıyla Hande Yener imdada yetişip tazeledi hafızamızı.
Katıldığı bir programda sanki hiçbir şey olmamış gibi kaldığı yerden devam etti:
“Pop müziğin ilk üçünde Edis ve ben varım. Üçüncü Hadise mi, yoksa Gülşen mi, ona siz karar verin.”
Açıklamanın içine serpiştirilmiş minik “şeytanlıkları” fark edince gülümsemeden edemiyor insan.
Bir kere açıklama Tarkan’ı tahttan indiriyor, yerine “Edis”i geçiriyor.
İki: Edis’e de büyük paye vererek kendini bir yere konumlandırıyor ama...
◊ Nineniz Rummuş. Rum şivesi taklitlerinizi görse... Beğenir miydi, “Olmamis” mi derdi?
- Babaannem Rum olduğu için şivem bire bir aynı. Taklit değil. Onu gözlemleyerek yaptım o şiveyi. Yoksa çok tatsız oluyor taklitle yapılanlar. Babaannem şivemi çok beğenirdi. Gülerdi. Ama televizyonda Rumca şarkı söyledim bir programda. Bana telefon edip “Ya kelimeleri doğru söyle ya da hiç söyleme şarkıyı” dedi. Ondan sonra sözleri hep ona onaylattım. Otoriter kadındı yani... (Gülüyor)
◊ Tiyatro hayatınızda en eğlendiğiniz yıllar... Zeki Alasya-Metin Akpınar’la Devekuşu Kabare dönemi mi, Levent Kırca Tiyatrosu dönemi mi?
- Komediyle tanışmam Devekuşu Kabare sayesinde oldu. Zeki Alasya-Metin Akpınar dönemi benim hayatımın dönüm noktasıdır ve çok eğlendiğim heyecan duyduğum yıllardır.
◊ Evliliğin insan doğasına aykırı olduğunu savunuyorsunuz. Niye üç kez evlendiniz: Haydi bir ümit mi, aşkın gözü kör olsun mu?
- Her üçünde de aşkla evlendim. Üç kere denedikten sonra anladım ki evlilik insan doğasına aykırı. Ama aile olmak, çocuk sahibi olmak için evlilik gerekiyor. Bana bu saatten sonra şart değil...
◊ Son oyununuzun adı “Nilgün Belgün’le Aşk ve Komedi...” Hayatınız bir film olsa, komedi mi olurdu, romantik mi?
Mart ayında kaybettiğimiz tiyatrocu Rasim Öztekin’in kızı Pelin Öztekin...
Önceki akşam Taksim’de yeni açılan JJ Private’ta, Ayta Sözeri’nin sahnesine konuk oldu.
Şebnem Ferah’ın “Sil Baştan” şarkısını söyledi. Ama nasıl söylemek...
Yırta yırta, ciğerden ciğere. Altın Kelebek’te de barkovizyonda babası gösterilince ağlayarak salondan ayrılmıştı.
Baba-kız ilişkisi başka bir şey.
Kız kardeşimi zaman zaman kıskanmıyorum desem yalan olur.
Derken başka bir “kızın” müziğine denk geldim televizyonda: “Destan” dizisi.
Koku Akademisi, Beyoğlu, İstiklal Caddesi’ndeki Narmanlı Han’ın arka çıkışında. Akademide ders verilmesinin yanı sıra koku kültürüyle ilgili objeler, imbikler, aroma setleri ve özel parfüm şişeleri sergileniyor. Akademinin kurucusu Bihter Türkan Ergül’ün kokuyla ilişkisinin kökeni ailesine dayanıyor. Ergül, akademide kokuya ilgi duyanlara işin tarımından şişelemesine her aşamasının eğitimini verdiklerini anlatıyor.
Kokularla yakın ilişkiniz nasıl başladı?
Bulgaristan’da tıp kökenli bir ailenin kızı olarak doğdum. Ailem aynı zamanda gülcülükle uğraşıyordu. Türkiye’ye 6 yaşımda geldim. Bardağı koklayıp içinde durduğu tel dolabın tahtasının kokusunu alabiliyordum.
Süskind’in ‘Koku’ romanındaki Grenouille karakteri gibi mi yani?
Evet (gülüyor). Ama ben önce özel sektörde çalışmaya başladım. Bu arada Topkapı Sarayı’na, müzelere gidiyorum; tarihte, mitolojide kokuların nasıl kullanıldığını araştırıyorum. Bu işin maalesef bir okulu yok. Paris’te bir okul var ama sektöre yönelik.
Sonra...
Hadise’nin dövmesi
Yakışana çok yakıştırıyorum ama sıra kendime gelince...
Bir türlü karar veremedim, hep tereddütte kaldım dövme konusunda.
Ya bir gün vazgeçersem?
Ya yaşlanınca ezişip büzüşürse?
Sonra sildirmesi de zor mesele...
Sonuç: Dövmem yok.
◊ EN ŞIK ETKİNLİK:
Gecede herkesin dilinde aynı şey vardı: “Oh be ne kadar özlemişiz”. Geçen yıl pandemiden dolayı yapılamayan töreni kastetmiyorlardı sadece. Kadınlar gece kıyafetli, erkekler smokinli, özene bezene giyinmiş, bir salon dolusu insanı bir arada görmek bile iyi geldi insanlara. Sahneye çıkıp söz alanlar da bunu birkaç kez söyledi. Mesela Gülseren Budayıcıoğlu: “Öncelikle bu kadar güzel ve yakışıklı insanın bir arada olduğu bir topluluğa bakmak çok hoş.”
◊ EN ÇARPICI ELBİSE:
Törenin ilk anlarından itibaren Melis Sezen’in göğüs dekolteli kıyafetiydi. Çok da yakışmış; baktım, dönüp bir daha baktım. Hiç utanmadan yazıyorum çünkü törene katılan ünlü-ünsüz neredeyse bütün erkeklerin ortak fikriydi bu.
◊ EN YARATICI KIYAFET:
Fenomen Rachel Araz Kiresepi’nin siyah bir kelebeği andırdığı giysisiydi. Pantene Altın Kelebek’e gönderme yapan kostüm kanatları çıkıyor hissi veriyordu. O haliyle sahne merdivenlerini çıkıp inmekte zorlandı ama değer... Hakan Yıldırım tasarlamış, eline sağlık...
◊ EN TEKNOLOJİK HAREKET:
Burcu Güneş’in hiyeroglifleri
Teşhircilik ve sapıklıkla suçladığı kişiler Gülşen, Hande Yener, Hadise gibi meslektaşları olabilir mi? Yoksa sektörün bütün pespayeliklerinden Atiye mi sorumlu?
Burcu Güneş sosyal medya hesabından müzik dünyasını topa tuttu. Sapıklık, sapkınlık, teşhircilik, pespayelik... Ne ararsanız var açıklamada:
“Kadının değerini ve özgür ruhunu ortaya çıkaracak duruş; çıplaklık, teşhir, seksi fotoğraflar ve şovlar değildir. Hatta aksine, değerini düşüren bu yaklaşımlardır. Sapkınlıktır. Şatafatla boyanmaların, sapık ruhlarıdır. Ha bir de popu siz kurtarmayın biraz n’olur...”
Bu sözlerin kimlere olduğu belli değil. Uzun yazısında hiç isim vermemiş.
Çıplaklık, seksi şovlar denince akla sahne kostümleriyle gündem olan Hande Yener, Hadise, Gülşen gibi meslektaşları geliyor.
Ama bunu kastettiğini sanmam.
Mantıksız çünkü. Google’a “Burcu Güneş” yazdığınızda süper minilisinden bikinilisine, transparanından derin dekoltelisine bir sürü fotoğrafı düşüyor önünüze.
En sondaki “Popu siz kurtarmayın” lafı da “Popu kurtarmaya geldim” diyen Atiye’yi çağrıştırıyor biraz ama...
Onu da sanmam.
“Koca sektörün sorunları bitti de sıra Atiye’ye mi geldi?” derler insana...
Burcu Güneş bir şey anlatmak istiyor ama hem söylemeyeyim hem de herkes anlasın derken aslında hiçbir şey dememiş oluyor.
Mısır hiyeroglifi gibi bir şey, çözen beri gelsin.
Üstelik mevzu bence hiç kastetmediği kişilere, konulara yoruluyor/yontuluyor.
Açıklama karnesi
◊ Belagat: 10
◊ Süslü laflar: 10
◊ Netlik: 2
◊ Kafa karışıklığı: 7
Billur Kalkavan’ın sarışınlığı
YouTube’daki “Dur Bi Dinle” programına konuk olan Billur Kalkavan, küçükken sarışın olduğu için korktuğunu söyledi:
“3 bin kişiydi Maarif Koleji. O zaman bir tek ben sarışındım. Sınıfa doluşuyorlardı beni görebilmek için.
Teneffüslerde dışarı çıkamıyordum, korkuyordum.”
Biraz abartmış sanki.
Tamam, bizde sarışın az. Ama bu kadar da nadir değiliz ki.
Bir araştırmada Türkiye’de sarışınların yüzde 4 civarında olduğunu okudum.
Bunun üstüne “sonradan oryal sarışınlarını” ve...
“Ben aslında küçükken sapsarıydım, büyüdükçe koyulaştım”cıları da eklersek...
İyi kötü yüzde 10’u buluyoruz işte.
Saraçoğlu’nun isabetli vazgeçişi
Müzisyen Deha Bilimlier’in eşini modacı Gülşah Saraçoğlu ile aldattığı dedikoduları ayyuka çıkmışken geldi Demet Akalın’ın yorumu:
“Ben her iki tarafı da uyarmıştım.”
Doğal olarak herkes bir ilişki olduğunu, Demet Akalın’ın bunu bildiğini düşündü.
Öyle algılandı ama söylediği tam bu değildi aslında. Aslı Bilimlier’in bu yakınlıktan rahatsız olduğunu aktarmıştı arkadaşlarına.
Saraçoğlu takipleşmeyi bıraktığı Akalın’a tazminat davası açacağını duyurdu, sonra bu kararından vazgeçti.
İsabetli olmuş bu vazgeçiş.
Ne diyecekti? “Hayır, beni hiç uyarmadı” mı?
Var da mecalim yok…
◊ BMW’nin renk değiştiren arabasıyla şöyle Boğaz’da bir tur atasım... Bakalım dünyada ve Türkiye’de ilk kimler binecek?
◊ Korona sahiden bitecekse Hakan Ural’la birlikte Bill Gates’i tutuklayasım... Nasılsa her yaz Bodrum’da. Teknesine kadar yüzeriz.
◊ Yeniden barışan Selin Ciğerci-Gökhan Çıra çiftine tavsiye veresim... Malları baştan ayırın, sonra bölüşmeniz zor oluyor.