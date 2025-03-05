Burası göz göze geldiğimiz yer...

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Uygulamaya girildiğinde bu bank, “Tarihi Mauro Icardi Bankı” olarak karşımıza çıkıyor.





Haritaya mekân kontenjanından girdiği için de “Şu anda kapalı” görünüyor.

Hatırlarsanız, benzer bir şey Arda Turan için de yaşanmıştı.

Turan’ın Barcelona’da oturup fotoğraf çektirdiği bank, “Arda Turan Bankı” olarak işaretlenmiş, sonra belediyenin park düzenlemesi sırasında bank kaldırılmıştı.

Arda da bunun üzerine kendine Atina’da yeni bir bank bulmuştu.

Bırak dağınık kalsın, böyle de güzel

Dubai çikolatasına rakip olarak gösterilen melek saçlı çikolata, kendisinden beklenen performansı henüz gösteremedi.

Dubai çikolatasının içinde kadayıf vardı, melek saçlı çikolatanın içindeyse pişmaniye var.

İleriki günler ne gösterir bilinmez ama, melek saçlı çikolatanın tutmamasının başlıca nedenlerinden biri ismi bence.

Her kim keşfedip piyasaya sürdüyse büyük bir pazarlama hatası yapmış.

İçinde saç sözcüğü geçen bir yemek ismi... Kafadan 1-0 yenik başlıyor rekabete.

Ne o öyle, “Çikolatadan peruk çıktı” der gibi...

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Beşiktaş’ın yeni logosu

Beşiktaş, 122’nci yılını kutluyor. Bu kapsamda kulübün logosunda değişiklik yapılmış.

İki logo sosyal medyada “eskisi/yenisi” şeklinde yan yana paylaşılıyor.

Hani, “İki resim arasında 7 farkı bulun” testleri vardır ya, onun gibi.

Uzun uzun baktım, hiçbir fark göremedim.

Belli ki farkı anlamayan tek ben değilmişim.

Birçok kullanıcı, eski bir TV programı karakterlerinden yola çıkarak, “Süreyya Hanım’ın muhteşem değişimi” diye konuyu ti’ye alıyor.

İki logo arasındaki farkı görsel olarak değil, sonradan yazılı okuyunca anladım.

Logodaki Türk bayrağı büyümüş, kırmızının tonu da gerçek bayrak rengine daha uygun haline getirilmiş.

BJK harfleriyle 1903 rakamları da aynı boyuta getirilmiş.

Çıplak gözle farkı anlaması zor, hele samanlı kâğıtta gözlerinizi çok yormayın bence.

İnan Kıraç’a kazık soru mu sordular?





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Emine Alangoya ile evlendikten sonra kızı İpek Kıraç tarafından açılan “fiili ehliyetinin yerinde olmadığına” dair davada, 88 yaşındaki iş insanı İnan Kıraç’a vasi kararı çıktı.

Bu vasi davalarında kişinin akli dengesinin yerinde olup olmadığını nasıl anlıyorlar diye merak ediyordum.

Rastladığım habere göre Kıraç’a 6 Şubat depremleri sorulmuş ve Kıraç bu felaketi hatırlamamış. “Saat kaç?” sorusuna da makul bir cevap veremeyince vasi atanmış.

Doğru, sağlıklı bir insan, kolunda saat olmasa bile, ortalama tahmini bir şey söyleyebilmeli...

Hoş diyeceksiniz ki “Bugün Türkiye’nin çeşitli yerlerinde evlenen 100 çifte 6 Şubat’ı sorsak, acaba yüzde kaçı doğru cevap verebilecek?”

Düşündüm, siz de haklısınız.

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Londra oradaysa arşın burada





İngilizler dünyanın en yakışıklı oyuncusunu oylamış; Daily Mail’in haberine göre bu kişi Cole Palmer imiş.

İnsanların dış görünüşü hakkında yorum yapılmaz ama “dünyanın en iyisi” diye gözümüze sokunca da cevap hakkı doğuyor şimdi.

Palmer dediğiniz, daha gelişimini tamamlamamış bir adam gibi görünüyor.

Hadi Türkiye’dekileri falan geçtim...

Yahu Brighton & Hove Albion’da top koşturan Ferdi’yi (Kadıoğlu) de mi gözünüz görmedi?



