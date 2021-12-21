Bülent Ersoy’un filmi

Oyuncu Hafsanur Sancaktutan “ama”sı çok bir kadın... Rizeli ama çaya intoleransı var. Mantığa inanıyor ama içgüdülerine kulak veriyor. Aşkta alıcı kuş olduğunu söylüyor ama “Belli de olmaz” diyor: “Aşkı hiç tadamamak, karşılıksız sevginin ne olduğunu çözememekle eşdeğer...”

◊ Rize kızısınız. Peki çaycı mısınız, kahveci mi?

- Çaya âşıktım. Ta ki intoleransım olduğunu öğrenene kadar. (Gülüyor)

◊ 20 Mart, Balık kadını. En çok nesi zorluyor sizi: Sulu gözlülük mü, bazen aşırı hayalperestlik mi?

- Aslında Koç burcuyum. Çocukken “Hiç Balık’a benzemiyorsun” derlerdi, şimdi anlayabiliyorum. Ama yükselenim Yengeç. Sulu gözlülüğüm de yok sayılmaz yani.



◊ Lisedeyken tiyatro koluna girmek için bir arkadaşınızla yalandan kavga ederek öğretmeni kandırmışsınız. Sonra da “Kulübe kabul edildim mi?” diye sormuşsunuz. Hocanın yerinde siz olsaydınız... Kabul eder miydiniz, kızar mıydınız?

- Kesinlikle kabul ederdim. Çünkü yaptıkları role eğer gerçekten beni inandırırlarsa, bir saniye düşünmez öğrencimi alırdım kulübe.

