Bu özür 50 bin kokuyor

Haberin Devamı

E kaybetsin zaten.

Kadına alenen “Kezban, terbiyesiz, varoş” diye hakaret etti televizyondan.

Ortada sebep de yok ha. Mesele, Hadise ve eski sevgilisiydi.

Ama çok güzel bir özür diledi Hadise’den:

“Türkiye’nin en sevilen sanatçılarından Hadise Hanım’a sarf ettiğim sözlerden ötürü mahkeme tarafından hatalı bulundum. Yargı kararı doğrudur.Bazen eleştiri maksadını aşıyor.Hadise Hanım hakkınızı helal edin. Sizden ve yakınlarınızdan özür diliyorum...”

Hiç kıvırmadan, mazeret üretmeden, “delikanlıca” bir özür.

Ama böylesine güzel bir özür, dava kaybedildiği zaman dilenince güzelliğini yitiriyor tabii.

Çünkü sarf ettiği hakaretlerden dolayı özür dilemesi için hakim kararına kadar beklemesine gerek yoktu.

Hatta Hadise ilk dava açtığında özür dileyeceğine daha da üstüne gitmişti:

“Bak Hadise Hanım! Sen sadece cahil ve kezban değil, aynı zamanda Türk genç kızlarına kötü örnek olan popülist kültürün uzantısı bir şahıssın...”

Yani anlık bir ağızdan kaçma filan değil.

Dolayısıyla da bu özür ilk okunduğundaki kadar güzel değil.

Biraz, “50 bin acısı” kokuyor.

Hadise’nin yerinde olsam hiç affetmezdim.

Haberin Devamı

Tatlı gülüş pek yaraşır, gözleri ömre bedel...





Amerikalı zengin ve Las Vegas Raiders’ın sahibi 70 yaşındaki Mark Davis, 26 yaşındaki genç sevgilisi için şöyle demiş:

“Kız arkadaşım milyarder olduğumu bilmiyordu. Harika gülümsememe tav oldu.”

Yaş farklı aşklara karşı falan değiliz tabii.

Ama kişi de kendini bilmeli biraz.

Şimdi bu adamın cazibesi, harika gülüşünde mi sizce?

Yanılıyor işte.

Asıl gözleri ömre bedel bence.

170 bin kişi sırada





Yedi yıl aradan sonra sahneye çıkan Tarkan’ın konser serisinde ikinci perde başlıyor.

Şubattaki yeni konserler için 12 bin 600 liraya varan fiyatlara rağmen 170 bin kişi online sıraya girmiş.

Sosyal medya konsere gidersek nereden bilet almamız gerektiğini anlatan sayfalarla dolu.

Yok, saha içi bilet ucuz olmasına rağmen daha iyiymiş.

Yok, Tarkan’ı

şuradan daha iyi görüyormuşuz.

Yok, şu tip bilet için en geç şu saatte kuyruğa girmiş olmak lazımmış...

Birinci kategoriden çekilen video ile diğer yerden çekilen Tarkan videosunu karşılaştıranlar...

Sinan Akçıl’a göre bunların hepsi reklam tabii...

Tarkan biletleri ilk satışa çıktığında Biletix’in çökmesi için öyle demişti ya.

Bir müzisyen için müzik, konser, popülarite, adına nasıl da yanlış okumalar.

Fena yanılmalar.

Duvara çarpmalar.

Haberin Devamı

Sözleşme aşkı öldürür mü?

Nazan Öncel, yeni evlenen oğlu için evlilik sözleşmesi yapıp yapmadıklarına dair bir soruya, “Sırf mal mülk için müstakbel gelinimin haysiyetiyle oynamam mı gerekiyor ya da böyle bir şey için oğlumu mu mutsuz etmem lazım” sözleriyle cevap verdi.

İşte Nazan Öncel bunun için aşk kadını.

Diğerleri gibi lafta değil, özde. Sadece kendi aşkına değil, oğlunun-gelininin aşkına da saygı gösteriyor.

“Git de gebereyim” gibi şarkı sözleri o yüzden herkesin ağzına yakışmıyor.