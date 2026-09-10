Bu kıyafet, bu ayakkabıyla taçlanır!

Haberin Devamı

Kafada güneş gözlüğü... Üstte yakası ve kolları siyah bir beyaz tişört...

Onun altında şort desen değil, pantolon desen değil bir şey: Şortolon! Altta makosen ayakkabı, onun içinde beyaz çorap...

Buna uygun bazı deyimlerimiz var elbette ama şimdi Tophane’ye de Şişhane’ye de yazık.

Renkler tutmuş, genelde siyah-beyaz hâkim ama gerisini nereden bulmuş da kombinlemiş?

Sanki gardırobun önüne gelmiş de... Ne giyeceğine dair zar atmış gibi Hakan.

Zarın azizliği işte, hep 6-6 gelmiyor.

Haberin Devamı

Bu insanların bir stilist tutacak, gardırobuna şöyle bir el attıracak tonla da parası var halbuki.

Hiç mi seveni olmaz insanın?

Eşin de mi demedi “Bu ne hâl Hakan” diye?

Naçizane bir önerim olacak milli futbolcuya.

Tuhaf modelleriyle tanınan ve bu yüzden sık sık haber konusu olan Balenciaga’dan: Kendiliğinden topuğuna basılmış makosen.

Biraz pahalıymış, 54 bin lira ama Çalhanoğlu’nun tarzı için para mı yani...

Yine Fransa, yine soygun

Louvre Müzesi’nin soyulma skandalının üzerinden daha yıl geçmeden, bu kez de Renoir Müzesi soyuldu Fransa’da.

Hırsızlar 9 milyon Euro’luk dört tabloyu çalarak kayıplara karıştı.

Bir tane daha alacaklarmış da taşıyamamışlar, geride bırakmışlar.

Fransızlar, başta resim olmak üzere sanat tarihine damga vurmuş, akımları belirlemiş bir halk.

Ama belli ki korumaktan acizler.

Sadece kendi tabloları falan değil ki bunlar, bütün insanlığa ait değerler. Toplaşıp kayyum mu atasak n’apsak?

İnsanoğlu her halükârda kaybedecek

Ünlü MMA dövüşçüsü Cole Johnson, bir şempanzeyle dövüşeceğini açıkladı. Önce şaka olarak ortaya atılan fikir, sonra bahislerin yağmaya başlamasıyla gerçeğe dönmüş.

Haberin Devamı

Şempanzeyi güçsüz sanmayın, aslında insanın iki katı kuvvetinde. Ama bakalım hayvan seninle dövüşmek istiyor mu boyu devrilesice!

Amacı hayvan öldürmek değil, insanın vahşi doğa karşısında sınırlarını test etmekmiş. Bunun için de anket başlatmış sosyal medyasında.

Kongo’nun ormanlarında mutlu mesut yaşaması gereken hayvanı tutsak et, Londra’nın ortasına getir. Dövüş alanının etrafına uyuşturucu iğneli güvenlikler diz, ne o? Spor yaptın!

Kendine o kadar güveniyorsan uyuşturucu iğnelerin korumasında değil, git Kongo’da gerçek gorille kapış.

“Umarım şempanze kazanır da bunu parça pinçik eder” diyeceğim ama bir şey değişmeyecek. Şempanze de kazansa, insan da kazansa... İnsanlık kaybedecek...

Haberin Devamı

Böyle insanımsılar için yaşasın “Maymunlar Cehennemi”!

80’ler akımının iç yüzü

Oyuncu Nurgül Yeşilçay sosyal medyayı kasıp kavuran 80’ler akımı için PR çalışması, yani reklam dedi:

“Bu seksenler olayı, (bir özel platformda) yeni başlayacak bir dizinin PR’ı biliyor musunuz? Harika PR yapıyorlar. Bir şeyi trend haline getiriyorlar, bayılıyorum. 1-2 ay öncesinde de herkes Odyssey sayesinde mitoloji uzmanı olmuştu...”

Yahu hiçbir şey kaçıramıyoruz Yeşilçay’dan... Tam gizli gizli iş yapalım derken, gene gördü büyük resmi!

Ayrıca reklam olsa ne olur? Bunu